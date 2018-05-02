这位JR管理员 可不可以给我一个说法？

为
什
么
我
没
进
入
抽
奖
环
节
？
既然JR说他自己评选出的前20，我想问下前20里你感受到的【深情实感】分别在哪里？反正有些我是看不到【深情实感】，别找照顾不到所有人这样的借口！你不觉得你照顾到不该照顾的人了嘛？！
凭什么他脱颖而出，就凭他回复量多嘛？早说看回复量，我拉人来刷回复啊！
我希望剪切人生最快乐的时光，然后不停地复制粘贴……
为
什
么
我
没
进
入
抽
奖
环
节
？
既然JR说他自己评选出的前20，我想问下前20里你感受到的【深情实感】分别在哪里？反正有些我是看不到【深情实感】，别找照顾不到所有人这样的借口！你不觉得你照顾到不该照顾的人了嘛？！
凭什么他脱颖而出，就凭他回复量多嘛？早说看回复量，我拉人来刷回复啊！
我的回复不知道都怎么没了，打了好多字贴了好多图
这次写的好的人实在太多，没中奖的只能说声抱歉了，下次加油
就事论事 我不是无理取闹 死皮赖脸非要奖
你这样千篇一律的抱歉我不接受
你应该正视你办活动的初衷与你评奖理由无正相关的错误，你自己评选出来的获奖者难以服众，你一再跟我道歉有什么用？
半天过去了，一句话也说不到点上。给我白菜补偿？我需要你接济么？我有能力凭实力参加活动获奖，要你白菜干嘛？
再说一遍请正视你办活动的初衷与你评奖理由无正相关的错误！！！
这次活动，不选你倒是没毛病，一开始就声明清楚了。
疑问是，用机器人提供的奖品办活动，是否可以只以个人的标准来选中奖的人。 这种主观判断的事情，建议多加几个评审吧，起码到时候不会管理员一个人背锅。
虽然没你写的这么丰富，但我还特意寨了一套卡，也是花了很多时间的，
也没有中奖，可能是不合JR的口味吧
我也有点不爽……我贴的图都是我自己一点一点从电子版LIFE上扒下来，按专题自己珍藏的……也许不是每个人都能看懂吧，也许根本不应该这样参加活动……还是做路人比较好。
楼上上说的好，这本来就是个主观的活动