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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>这位JR管理员 可不可以给我一个说法？

这位JR管理员 可不可以给我一个说法？

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2018-5-2 10:43:30




 


























 

 

 

 

 

 

 

 

 


既然JR说他自己评选出的前20，我想问下前20里你感受到的【深情实感】分别在哪里？反正有些我是看不到【深情实感】，别找照顾不到所有人这样的借口！你不觉得你照顾到不该照顾的人了嘛？！

凭什么他脱颖而出，就凭他回复量多嘛？早说看回复量，我拉人来刷回复啊！

 

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我希望剪切人生最快乐的时光，然后不停地复制粘贴……

楼主

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2018-5-2 10:49:11

我的回复不知道都怎么没了，打了好多字贴了好多图

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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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1 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

 
 
2018-5-2 11:27:39
我有时候也会这样
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我希望剪切人生最快乐的时光，然后不停地复制粘贴……
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 
2018-5-2 11:07:49

恐怕这是和自己的网络有关

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2 楼

Lizzieee 1690416

Lizzieee

 
 
2018-5-2 11:29:48
我网不好？
你看不见我发的东西？
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我希望剪切人生最快乐的时光，然后不停地复制粘贴……
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-5-2 13:22:50
噢O.O我看错了，还以为是你说你发的被删掉了。。。
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Lizzieee 1690416

Lizzieee

 
 
2018-5-2 13:07:03
有一种活动，叫做你看看就好
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3 楼

马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 
2018-5-2 13:10:28
如果说寨卡是小众 猜NBA小众

这种不应该是这样的
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 
2018-5-2 13:21:36
有一种活动，前排打打广告已经很满足了
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4 楼

一葉驚秋 1013398

一葉驚秋

 
 
2018-5-2 13:24:03
来我这里随便打广告 不收费
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 
2018-5-2 13:31:06

这次写的好的人实在太多，没中奖的只能说声抱歉了，下次加油

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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5 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-2 13:59:38
请正视你办活动的初衷与你评奖理由无正相关的错误！！！
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 
2018-5-2 13:58:49

就事论事 我不是无理取闹 死皮赖脸非要奖

 

你这样千篇一律的抱歉我不接受

 

你应该正视你办活动的初衷与你评奖理由无正相关的错误，你自己评选出来的获奖者难以服众，你一再跟我道歉有什么用？

 

半天过去了，一句话也说不到点上。给我白菜补偿？我需要你接济么？我有能力凭实力参加活动获奖，要你白菜干嘛？

 

再说一遍请正视你办活动的初衷与你评奖理由无正相关的错误！！！

 

 

 

 

 

 

 

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6 楼

槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 
2018-5-2 14:12:39
看的出你的回复很认真，但是确实没有其他中奖者的回复那么打动我。
尽管可能有些客观，但活动规则那里从一开始就已经写得清清楚楚了，希望以平常心对待活动，下次加油。
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-5-2 15:22:23
你自己看楼下截的图里【不要跑题】是不是你自己说的？！再去活动贴里看叶非墨的楼，这叫客观么？发奖全都是你的主观臆断
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我希望剪切人生最快乐的时光，然后不停地复制粘贴……
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-5-2 15:23:26
过分恶搞没有中奖机会吧
自己公布的规则 到头来算个什么？
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-5-2 15:26:31
他没有跑题，格式新颖，不算过分恶搞。
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-5-2 15:32:09
他连德普名字都没提 还没跑题
你怎么看出他深情实感了 给我说说
格式新颖？？？不都是几张图配几行字嘛？哪里看出格式新颖了？！
艾玛沃森那个楼至少还用了美图秀秀拼图 那叫格式新颖！
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我希望剪切人生最快乐的时光，然后不停地复制粘贴……
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-5-2 19:07:10
我躺帖!但我没跑题，我不觉得非得打一万个德普才算是提了喜爱的电影明星，我也不觉得非得很正式的像写情书一样介绍喜欢的明星才算是对他的喜欢。我有用心去对待我喜欢的德普，你有用心去看我找的图么？我是用了诙谐的言语去挑逗管理员，但是请看我找的电影图+表情+我打的文字！一一对应并且串下来了，这样躺锅，我不服。也别说我得奖了才这样抱管理员大腿，你不屑的，我，一样不屑。
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

 
 
2018-5-2 14:23:33

这次活动，不选你倒是没毛病，一开始就声明清楚了。

疑问是，用机器人提供的奖品办活动，是否可以只以个人的标准来选中奖的人。  这种主观判断的事情，建议多加几个评审吧，起码到时候不会管理员一个人背锅。 

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帮你PS的时候，你白了，周围的人没了！
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7 楼

caicai 1524503

caicai

 
 
2018-5-2 15:20:44
你自己看你截的图里
不要跑题 这四个字眼是他自己说的
再去活动贴里看叶非墨的楼
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-5-2 15:36:36
我的意思是，对这个活动，管理员一开始就声明了拥有全部决定权，解释权。那么你现在所有的意见，他都可以根据他的观点来合理解释。
而实际上，管理员能不能拥有这么大的权力，一个人就能决定机器人发放的限量的归属，这个就见仁见智了。
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帮你PS的时候，你白了，周围的人没了！
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caicai 1524503

caicai

2018-5-2 15:55:32
对 解释权在他 所以我声讨 请他出来给出一个合理的解释
如果我办个吐槽的活动 结果我把奖发给褒奖的人了 这难道合理么？
而且他现在的姿态 就是“不管我之前怎么发布的规则 我现在做出的决定就是对的，你怎么说都没有用，下次还是我整，下次还这样整，你奈我何？ ”换你参加活动被pass，会服气么？
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-5-2 16:12:18
这种主观的判定，要么增加判定的人数，要么细化判定的标准，不然永远有人不服气的。
换我倒是无所谓，这次不参加，下次也不会参加，作个佛系玩家。
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帮你PS的时候，你白了，周围的人没了！
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caicai 1524503

caicai

2018-5-2 19:08:35
请问叶非墨怎么了？叶非墨帖子很烂么？这么让你恶心？
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-5-2 22:17:26
你选图好，谁没选图么？就你写了话，谁没写么？60多个人你挑逗管理员，写些不符合主题的话脱颖而出，你觉得你很有优越感了？
你挑逗了管理员？？我们的活动主题是挑逗管理员么？是么？
我问你！看清楚了“深情实感”！！！！！！！！！
你对德普的感情就是挑逗管理员和赤裸裸的要发奖么？
你是获奖者之一，你完全可以代表了这个管理员精心挑选出来的的水平！
我觉得我做的比你强，拿你出来说话无可厚非！要是活动主题是挑逗管理员要奖品的话，我也无话可说？
这样都能混张赫本，别人凭什么什么都没有？其他人什么都没有，不是因为不够幸运，而是因为不被某一个人所接受，这样就是不公正！这个活动有失公允！
我请问你现在站出来说话几个意思？觉得我没资格抽奖？我写的不如你？我就应该没得奖一声不吭？
我扣题就比你准！我写的东西符合内容！我做的一切都没问题，然而我抽奖的资格都没有！！凭什么？你能给我一个满意的答案么？
这个管理员，他说他就是规则之主，那他之前写的规则是什么？
我今天发帖声讨的是管理员！
不管他多大权力，错就是错，没有道歉和反思绝不罢休！
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我希望剪切人生最快乐的时光，然后不停地复制粘贴……
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 
2018-5-2 17:50:57

虽然没你写的这么丰富，但我还特意寨了一套卡，也是花了很多时间的，

也没有中奖，可能是不合JR的口味吧

这本来就是一个比较主观的活动，不要太生气吧

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我们既要敢于面对一个糟糕的世界，也要敢于相信一个美好的世界。
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8 楼

LedgeGrating 1165822

LedgeGrating

 
 
2018-5-2 19:12:29
我也觉得，你参加我的活动也没得第一，还是主办方太主观了，不要生气。主办方和参赛者都难啊
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图片加载失败！
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

2018-5-2 20:11:42
谢谢理解，骚瑞L寨
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-5-3 14:14:54
感谢理解(oﾟ▽ﾟ)o

另，你们那个活动不主观不主观
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我们既要敢于面对一个糟糕的世界，也要敢于相信一个美好的世界。
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LedgeGrating 1165822

LedgeGrating

2018-5-3 14:15:40
相互理解吧，毕竟你办个活动也不容易
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我们既要敢于面对一个糟糕的世界，也要敢于相信一个美好的世界。
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LedgeGrating 1165822

LedgeGrating

 
 
2018-5-2 22:50:29

叶非墨上传图片不规范！这点不能忍！！！

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All the leaves are brown……
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9 楼

沈洋洋 2375407

沈洋洋

2018-5-2 22:56:16

我也有点不爽……我贴的图都是我自己一点一点从电子版LIFE上扒下来，按专题自己珍藏的……也许不是每个人都能看懂吧，也许根本不应该这样参加活动……还是做路人比较好。

楼上上说的好，这本来就是个主观的活动

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20w+Modern Times+无+东
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10 楼

夏某夏 3696085

夏某夏

 
 
2018-5-3 0:24:14
所以我们就要自怨自艾

怎么参加了个这样的垃圾活动么？
这可是官方奖品
官方管理员唉！！！
官方这么水 还玩什么
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 
2018-5-3 3:59:23
对！你没得奖！你可以把屎盆子扣给任何人！但，扣给我不行！首先这不是你的活动！怎么评选不是你说了算！你写的有深情实感！写的真好！你觉得你的百度百科是对你喜欢的劳模的喜爱！凭什么我就不是对我德普的喜爱！你觉得你写的百科比我长！你就必须能得奖！呵呵！这不是你的活动！你就是没得奖！我得奖我就是开心！咋了！你没得和我有毛关系！赫本！眼红什么！得什么奖和你有关么！我更想得早餐！和你有关么！你觉得委屈你可以不玩！你觉得不公平你可以不玩！那我出来丢人现眼！你算什么！觉得自己起来了算牛逼的玩家了就可以不考虑别人乱撕！呵呵！朗朗乾坤！欺负人呐！我就是！得！奖！了！你！就是！没得！ 管理员多大权利和我没关！你有本事你也做管理员！你爱怎么滥用职权怎么玩！我叶非墨怎么玩是我的事！你可以不喜欢！我也从没想过让你喜欢！你更不是我喜欢的人！你可以怼天怼地！怼我！不行！
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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11 楼

叶非墨 7434449

叶非墨

 
 
2018-5-3 8:40:35
你爱咋开心咋开心，你偷着乐去吧！
你觉得这管理员给你这奖，你当之无愧，你就拿着，群众的眼睛是雪亮的。
评选有没有问题你心里不清楚么？
我一点也不羡慕，别得瑟，当心乐极生悲！
本来跟你没啥交集，不用你喜欢，真是逗了，我还要申明这句废话。
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-5-3 14:40:19
我得奖了，我贼开心！你没得奖，我贼开心，我得奖了，我得得瑟！我不仅偷着乐，我还可以炫耀，乐极生悲？不存在！你不羡慕你拿我说事！感情是因为和我没有交集才可以任意欺负人呐！欺负谁呢！你当然不用我喜欢，我比你高冷。群众的眼睛可以是雪亮的，可你的只看见了自己的利益，你，不，雪，亮，虽然你叫小雪
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-5-3 14:58:42
我要是看重自己的利益，早就拿了JR的白菜跑路了好嘛？您这么牛 ，我可不敢欺负您！一直在这胡搅蛮缠，自己心里没点数么？
我是没得奖，没得奖的也不是我一个！保持好你不知从何而来高冷于这些没得奖人之上的优越感吧！
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-5-3 15:04:01
别对我用您，我没你老。我再牛逼也不敢向你为了表达自己受损的利益乱撕人。你拥有的我比不上，我就一收黑妞的叶非墨。强打一波广告！
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-5-3 15:09:03
还有别把你自己的不满，也代表另外39位未获奖的卡友！你就确定别人也和你是一丘之貉？我的优越感不在于别人，而只在于撕我的你，一点都不呆的小雪，因为你口中的我确实得赫本了，你白菜都没有。
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-5-3 15:37:04
怎么？这就搞人身攻击了？我老？我眼瞎？我还撕你了？我不呆，我自己还是一丘之貉了？
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 

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