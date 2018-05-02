这位JR管理员 可不可以给我一个说法？

你选图好，谁没选图么？就你写了话，谁没写么？60多个人你挑逗管理员，写些不符合主题的话脱颖而出，你觉得你很有优越感了？

你挑逗了管理员？？我们的活动主题是挑逗管理员么？是么？

我问你！看清楚了“深情实感”！！！！！！！！！

你对德普的感情就是挑逗管理员和赤裸裸的要发奖么？

你是获奖者之一，你完全可以代表了这个管理员精心挑选出来的的水平！

我觉得我做的比你强，拿你出来说话无可厚非！要是活动主题是挑逗管理员要奖品的话，我也无话可说？

这样都能混张赫本，别人凭什么什么都没有？其他人什么都没有，不是因为不够幸运，而是因为不被某一个人所接受，这样就是不公正！这个活动有失公允！

我请问你现在站出来说话几个意思？觉得我没资格抽奖？我写的不如你？我就应该没得奖一声不吭？

我扣题就比你准！我写的东西符合内容！我做的一切都没问题，然而我抽奖的资格都没有！！凭什么？你能给我一个满意的答案么？

这个管理员，他说他就是规则之主，那他之前写的规则是什么？

我今天发帖声讨的是管理员！

不管他多大权力，错就是错，没有道歉和反思绝不罢休！

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我希望剪切人生最快乐的时光，然后不停地复制粘贴……