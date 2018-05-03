有关我在装作正常猜电影方面的尝试（规则有修改）

这是一个关于 猜电影的非正常打劫 的活动，通常一个活动都需要出师有名，EMMMMMM！！那就为送别拜仁功勋主帅-- 海因克斯 吧。

活动内容：准备好你的范师傅（打劫卡），为你的智商充好值。从明天晚上（2018年5月4日）起我会在本帖子放出2--3个谜面，（ 谜面 包括但不仅限于 歌词，剧照，海报，台词等 ）参与者可根据自己的理解在时光网找到对应的电影（如：谜面是：遥远的东方，辽阔的边疆，还有远古的破墙。那么，谜底是《长城》*这是歌曲《长城》的歌词）于是参与者找到《长城》资料页面，然后在影评中找到我的小号，然后进入游戏页面，奖品就在口袋中，打劫走就是你的了。（注：有些小号有上防盗，有些没有，看运气吧）

奖品：都是些白菜，便宜的几万一张的，贵的几百万的也有。其中一张罗马公主普卡（由 yezie ）提供，此卡可以拿去跟他置换 2018奥斯卡后发行所有限量各一套

ps：由于罗马公主卡片的特殊性，所以在打劫此卡的时候，必须用大号进行打劫，大小号的判定我说了算。如果被判定为小号，则打劫无效。第二天继续放上，接着打，一直循环

时间：暂定 5月4日晚21：00点 开始（视乎奖品多寡，每期结束后会预告下一期的时间）

本活动林狗说了算，如果你有什么不满的地方欢迎质疑和批评，反正我也不会接受

对于说我没按约定时间发预告贴的人，我只能说，我就爱跳票，你打我呀！！！！！