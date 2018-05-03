网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>有关我在装作正常猜电影方面的尝试（规则有修改）

有关我在装作正常猜电影方面的尝试（规则有修改）

加入收藏

2018-5-3 11:52:02

这是一个关于猜电影的非正常打劫的活动，通常一个活动都需要出师有名，EMMMMMM！！那就为送别拜仁功勋主帅--海因克斯吧。

 

活动内容：准备好你的范师傅（打劫卡），为你的智商充好值。从明天晚上（2018年5月4日）起我会在本帖子放出2--3个谜面，（谜面包括但不仅限于歌词，剧照，海报，台词等）参与者可根据自己的理解在时光网找到对应的电影（如：谜面是：遥远的东方，辽阔的边疆，还有远古的破墙。那么，谜底是《长城》*这是歌曲《长城》的歌词）于是参与者找到《长城》资料页面，然后在影评中找到我的小号，然后进入游戏页面，奖品就在口袋中，打劫走就是你的了。（注：有些小号有上防盗，有些没有，看运气吧）

 

奖品：都是些白菜，便宜的几万一张的，贵的几百万的也有。其中一张罗马公主普卡（由yezie ）提供，此卡可以拿去跟他置换2018奥斯卡后发行所有限量各一套

ps：由于罗马公主卡片的特殊性，所以在打劫此卡的时候，必须用大号进行打劫，大小号的判定我说了算。如果被判定为小号，则打劫无效。第二天继续放上，接着打，一直循环

 

时间：暂定5月4日晚21：00点开始（视乎奖品多寡，每期结束后会预告下一期的时间）

 

本活动林狗说了算，如果你有什么不满的地方欢迎质疑和批评，反正我也不会接受

 

对于说我没按约定时间发预告贴的人，我只能说，我就爱跳票，你打我呀！！！！！

--------------------
林狗，卡片积极进取型闲散退休人士。曾经自觉寨过一些卡，办过一些活动，骂过一些人，装过一些逼……现在开始以贪威识食练精学懒，为下下半生做人宗旨。

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报
2018-5-3 11:52:14

1

 

2

--------------------
林狗，卡片积极进取型闲散退休人士。曾经自觉寨过一些卡，办过一些活动，骂过一些人，装过一些逼……现在开始以贪威识食练精学懒，为下下半生做人宗旨。
回复 举报

1 楼

林狗 1307583

林狗

 
 
2018-5-4 21:49:35
答案：《一个字头的诞生》和《地铁风情画》
--------------------
林狗，卡片积极进取型闲散退休人士。曾经自觉寨过一些卡，办过一些活动，骂过一些人，装过一些逼……现在开始以贪威识食练精学懒，为下下半生做人宗旨。
回复 举报
林狗 1307583

林狗

 
 
2018-5-3 11:52:22

2

--------------------
林狗，卡片积极进取型闲散退休人士。曾经自觉寨过一些卡，办过一些活动，骂过一些人，装过一些逼……现在开始以贪威识食练精学懒，为下下半生做人宗旨。
回复 举报

2 楼

林狗 1307583

林狗

2018-5-3 11:52:27

3

--------------------
林狗，卡片积极进取型闲散退休人士。曾经自觉寨过一些卡，办过一些活动，骂过一些人，装过一些逼……现在开始以贪威识食练精学懒，为下下半生做人宗旨。
回复 举报

3 楼

林狗 1307583

林狗

2018-5-3 11:52:31

4

--------------------
林狗，卡片积极进取型闲散退休人士。曾经自觉寨过一些卡，办过一些活动，骂过一些人，装过一些逼……现在开始以贪威识食练精学懒，为下下半生做人宗旨。
回复 举报

4 楼

林狗 1307583

林狗

2018-5-3 11:52:35

5

--------------------
林狗，卡片积极进取型闲散退休人士。曾经自觉寨过一些卡，办过一些活动，骂过一些人，装过一些逼……现在开始以贪威识食练精学懒，为下下半生做人宗旨。
回复 举报

5 楼

林狗 1307583

林狗

2018-5-3 11:52:39

6

--------------------
林狗，卡片积极进取型闲散退休人士。曾经自觉寨过一些卡，办过一些活动，骂过一些人，装过一些逼……现在开始以贪威识食练精学懒，为下下半生做人宗旨。
回复 举报

6 楼

林狗 1307583

林狗

2018-5-3 11:52:43

7

--------------------
林狗，卡片积极进取型闲散退休人士。曾经自觉寨过一些卡，办过一些活动，骂过一些人，装过一些逼……现在开始以贪威识食练精学懒，为下下半生做人宗旨。
回复 举报

7 楼

林狗 1307583

林狗

2018-5-3 11:54:23

--------------------
回复 举报

8 楼

飞鹰 1715665

飞鹰

2018-5-3 12:27:33

支持😁

--------------------
回复 举报

9 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2018-5-3 12:30:02

厉害

--------------------
简单中寻找快乐~~
回复 举报

10 楼

月亮丫 1262993

月亮丫

2018-5-3 12:36:55
以后小号放限量的要小心了哇
--------------------
回复 举报

11 楼

一葉驚秋 1013398

一葉驚秋

2018-5-3 12:51:24

习惯性占楼

 

--------------------
公主说：“啥？”
回复 举报

12 楼

站着看球 3029766

站着看球

2018-5-3 12:52:22

你小号如果提前被人知道了不就一锅端了……

--------------------
回复 举报

13 楼

马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 
2018-5-3 13:20:38
那你可以找找啊
--------------------
林狗，卡片积极进取型闲散退休人士。曾经自觉寨过一些卡，办过一些活动，骂过一些人，装过一些逼……现在开始以贪威识食练精学懒，为下下半生做人宗旨。
回复 举报
林狗 1307583

林狗

2018-5-3 13:24:46
一个谜语一个小号，小号关联不大不就得了
--------------------
玩世不恭的外表奈何不了敏感的心
回复 举报
我是松子 9094137

我是松子

 
 
2018-5-3 13:00:03

占楼

--------------------
回复 举报

14 楼

小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-5-3 13:14:22

有意思，支持

--------------------
最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
回复 举报

15 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-5-3 14:51:56

对于跳票的人废话不多说 直接开揍= =

--------------------
和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
回复 举报

16 楼

M-O_O 2616292

M-O_O

2018-5-3 15:25:43

那我还得搞个小号去打劫，万一好友全都知道了我在打劫你的小号，就给曝光了。

好吧，前提是我也得猜对。囧

--------------------
总有刁民想害朕
回复 举报

17 楼

KatherineDepp 4217896

KatherineDepp

 
 
2018-5-3 15:45:29
那我就靠看你的打劫提示了
--------------------
千岁风流赵圣香
回复 举报
九舞圣香 2436126

九舞圣香

2018-5-3 18:44:34
坏人！
--------------------
总有刁民想害朕
回复 举报
KatherineDepp 4217896

KatherineDepp

2018-5-3 18:49:30
还多亏了你提醒我可以这么做(>ω･* )ﾉ
--------------------
千岁风流赵圣香
回复 举报
九舞圣香 2436126

九舞圣香

 
 
2018-5-3 17:31:46

我想知道在影评里找到一个人后怎么进入他的游戏页面

--------------------
You can take away may house,All my tricks and toys.One thing you can't take away.I AM IRON MAN.
回复 举报

18 楼

斯塔克的忠实粉丝 17253062

斯塔克的忠实粉丝

 
 
2018-5-3 18:26:44
用熊猫卡或奴隶卡搜索
--------------------
回复 举报
穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

 
 
2018-5-3 22:52:19

打手就位

--------------------
缘是天意，分在人为！
回复 举报

19 楼

致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2018-5-4 9:31:06

天呐，这个太好玩了！！！！！！！赞！！！！！

--------------------
如果猫长大，我就会趴在它头上。
回复 举报

20 楼

child 1065453

child

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
卡片大富翁游戏交流 13808

RSS订阅

卡片大富翁游戏交流

43569名成员28710个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:22分

 