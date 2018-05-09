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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>[不一样的合卡活动]——正赛之前的预热赛

[不一样的合卡活动]——正赛之前的预热赛

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2018-5-9 22:47:21

在暑假的正赛之前，也就是本周六5月12日00点开始至5月26日00点截止举行一个为期两周的热身赛。


这个热身赛有两个目的，一是让大家熟悉这个“看似有些复杂”的规则，二是通过热身赛对比赛规则进一步完善，毕竟大戏是在之后暑假两个月的活动中。


重复一下规则，原贴在点这里

 

• 最后成绩的排名以有效日平均合卡套数来决定。 

• 有效日平均合卡套数 = 参赛期间有效合卡套数 ÷ 参赛天数 

• 在解释有效合卡套数前先来说一个这次活动中最重要的参数，那就是“昨日收藏大玩家”排行榜（地址：http://my.mtime.com/app/card/top10_collection/index.html）

• 这个每日榜单将决定最后的有效合卡套数。
   - 活动期间，组织者都会根据这个榜单每天列出参加活动卡友的前五名，那么这五名卡友会被扣除当天相应的套数，而排名在第六名及之后的卡友将保留他们所有当日合卡套数。
   - 如何扣除对应的套数呢？请看这里的例子。


 活动期间按照拿到当日第六名的次数进行排名，按照排名将会在活动最后的结算中获得相应的加成。

   拿到当日第六名第一多的加成：20%

   拿到当日第六名第二多的加成：15%

   拿到当日第六名三多的加成：12%

   拿到当日第六名四多的加成：10%

   拿到当日第六名五多的加成：8%

   拿到当日第六名六多的加成：6%

   拿到当日第六名七多的加成：4%

   拿到当日第六名八多的加成：2%

   拿到当日第六名九多的加成：1%


• 是否进行组队模式将在周六正式帖中公布。


热身赛的奖品

第1名：复仇者联盟：无限之战的电影票一张。


第2到5名：第71届戛纳电影节官方明信片一张，将由本人从法国寄出。

附：第71届戛纳电影节昨天开幕，将在5月8日至19日的法国戛纳举行，喜欢电影的朋友可以关注一下！

http://news.mtime.com/2018/05/09/1580408.html


第6到N名：限量奖品（陆续公布），N视参赛人数再定。



现在开始接受限量赞助，将也有机会收到一张戛纳电影节官方明信片。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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楼主

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2018-5-9 22:48:14

报名楼

报名统一贴出自己的口袋地址，格式一致如下，不符合格式一律视为无效参赛号。

http://my.mtime.com/app/card/friend/2821256/

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1 楼

cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-5-9 23:06:01
http://my.mtime.com/app/card/friend/25316619/
--------------------
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你可知我柔情 25316619

你可知我柔情

2018-5-9 23:08:37
http://my.mtime.com/app/card/friend/13901977/
--------------------
最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-5-9 23:31:58
http://my.mtime.com/app/card/friend/3971200/
--------------------
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踢地C 3971200

踢地C

2018-5-10 0:06:47
http://my.mtime.com/app/card/friend/3116873
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缘是天意，分在人为！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2018-5-10 8:39:38
http://my.mtime.com/app/card/friend/2103420/
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马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2018-5-10 8:46:13
http://my.mtime.com/app/card/friend/5695836/
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浮沉若逝梦 5695836

浮沉若逝梦

2018-5-10 8:49:33
http://my.mtime.com/app/card/friend/3850315/
--------------------
熟归熟，一样告你诽谤~~
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至尊宝 3850315

至尊宝

2018-5-10 9:00:51
http://my.mtime.com/app/card/friend/1607036/
--------------------
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光Sir 1607036

光Sir

2018-5-10 9:12:34
http://my.mtime.com/app/card/friend/17197922/
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小呀么小蜗牛 17197922

小呀么小蜗牛

2018-5-10 9:54:38
http://my.mtime.com/app/card/friend/17197922/
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yezie 4030990

yezie

2018-5-10 10:08:23
http://my.mtime.com/app/card/friend/1262993/
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简单中寻找快乐~~
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月亮丫 1262993

月亮丫

 
 
2018-5-9 22:48:30

答疑楼

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2 楼

cfcforever 2821256

cfcforever

2018-5-9 22:48:38

赞助楼

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3 楼

cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-5-10 9:04:07
赞助你一套外星人入侵，会不会太白菜了？
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

2018-5-10 9:16:03
赞助一张闻香识女人，你会不会骂我，哈哈。
还有一套美影60年。
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小呀么小蜗牛 17197922

小呀么小蜗牛

2018-5-10 9:55:37
既然狗哥的活动中止了，那我的那张罗马公主就赞助给你吧
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yezie 4030990

yezie

 
 
2018-5-9 23:03:45
参加不了，不过支持一下
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只想安安静静的待着
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4 楼

糊涂闲 2072187

糊涂闲

2018-5-10 0:07:43

合卡大赛变得这么难搞了？居然需要彩排,,,,,,,,,

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缘是天意，分在人为！
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5 楼

致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2018-5-10 8:38:05
为了完善规则
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马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 

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