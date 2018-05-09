[不一样的合卡活动]——正赛之前的预热赛

在暑假的正赛之前，也就是本周六5月12日00点开始至5月26日00点截止举行一个为期两周的热身赛。
这个热身赛有两个目的，一是让大家熟悉这个“看似有些复杂”的规则，二是通过热身赛对比赛规则进一步完善，毕竟大戏是在之后暑假两个月的活动中。
重复一下规则，原贴在点这里。
• 最后成绩的排名以有效日平均合卡套数来决定。
• 有效日平均合卡套数 = 参赛期间有效合卡套数 ÷ 参赛天数
• 在解释有效合卡套数前先来说一个这次活动中最重要的参数，那就是“昨日收藏大玩家”排行榜（地址：http://my.mtime.com/app/card/top10_collection/index.html）
• 这个每日榜单将决定最后的有效合卡套数。
- 活动期间，组织者都会根据这个榜单每天列出参加活动卡友的前五名，那么这五名卡友会被扣除当天相应的套数，而排名在第六名及之后的卡友将保留他们所有当日合卡套数。
- 如何扣除对应的套数呢？请看这里的例子。
• 活动期间按照拿到当日第六名的次数进行排名，按照排名将会在活动最后的结算中获得相应的加成。
拿到当日第六名第一多的加成：20%
拿到当日第六名第二多的加成：15%
拿到当日第六名第三多的加成：12%
拿到当日第六名第四多的加成：10%
拿到当日第六名第五多的加成：8%
拿到当日第六名第六多的加成：6%
拿到当日第六名第七多的加成：4%
拿到当日第六名第八多的加成：2%
拿到当日第六名第九多的加成：1%
• 是否进行组队模式将在周六正式帖中公布。
热身赛的奖品
第1名：复仇者联盟：无限之战的电影票一张。
第2到5名：第71届戛纳电影节官方明信片一张，将由本人从法国寄出。 附：第71届戛纳电影节昨天开幕，将在5月8日至19日的法国戛纳举行，喜欢电影的朋友可以关注一下！ http://news.mtime.com/2018/05/09/1580408.html 第6到N名：限量奖品（陆续公布），N视参赛人数再定。 现在开始接受限量赞助，将也有机会收到一张戛纳电影节官方明信片。
第2到5名：第71届戛纳电影节官方明信片一张，将由本人从法国寄出。
附：第71届戛纳电影节昨天开幕，将在5月8日至19日的法国戛纳举行，喜欢电影的朋友可以关注一下！
http://news.mtime.com/2018/05/09/1580408.html
第6到N名：限量奖品（陆续公布），N视参赛人数再定。
现在开始接受限量赞助，将也有机会收到一张戛纳电影节官方明信片。