[不一样的合卡活动]——正赛之前的预热赛

在暑假的正赛之前，也就是本周六5月12日00点开始至5月26日00点截止举行一个为期两周的热身赛。





这个热身赛有两个目的，一是让大家熟悉这个“看似有些复杂”的规则，二是通过热身赛对比赛规则进一步完善，毕竟大戏是在之后暑假两个月的活动中。





重复一下规则，原贴在点这里。

• 最后成绩的排名以 有效日平均合卡套数 来决定。



• 有效 日平均合卡套数 = 参赛期间 有效 合卡套数 ÷ 参赛天数



• 在解释有效合卡套数前先来说一个这次活动中最重要的参数，那就是“昨日收藏大玩家”排行榜（地址：http://my.mtime.com/app/card/top10_collection/index.html）



• 这个每日榜单将决定最后的有效合卡套数。

- 活动期间，组织者都会根据这个榜单 每天 列出参加活动卡友的前五名，那么这五名卡友会被扣除 当天 相应的套数，而排名在第六名及之后的卡友将 保留 他们所有当日合卡套数。

- 如何扣除对应的套数呢？请看这里的例子。





• 活动期间按照拿到当日第六名的次数进行排名，按照排名将会在活动最后的结算中获 得相应的加成。

拿到当日第六名第一多的加成：20%

拿到当日第六名第二多的加成：15%

拿到当日第六名第三多的加成：12%

拿到当日第六名第四多的加成：10%

拿到当日第六名第五多的加成：8%

拿到当日第六名第六多的加成：6%

拿到当日第六名第七多的加成：4%

拿到当日第六名第八多的加成：2%

拿到当日第六名第九多的加成：1%





• 是否进行组队模式将在周六正式帖中公布。





热身赛的奖品

第1名：复仇者联盟：无限之战的电影票一张。



