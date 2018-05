很久没来,折腾一下。

【收】梁朝伟、吉卜力AB (梁朝伟可散,吉卜力套收)



【出】 top陀螺已出 儿童节02 汽 车人05 09七夕01

教师节02 38公爵



tim的陶德、断头谷、火星人各1张



伯格曼出些散卡(秋天、芬妮、封印)



还有10七夕(02和花样)和11情人节散卡(1234)

暂时这些,合理对价。可以的站内或者留言。

懒人收卡,出张女王换梁朝伟套~~省事~



顺带收16奥斯卡05~~

小李子和诺兰也顺便换换~~







--------------------

You are always here, in my heart. Tonight and Forever.