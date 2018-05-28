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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【JR竞猜+送福利】NBA西决G7竞猜赢金币赢限量

【JR竞猜+送福利】NBA西决G7竞猜赢金币赢限量

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2018-5-28 16:51:47

历史罕见的东西决双抢七，今年的NBA季后赛太好看了，闲暇之余搞个竞猜娱乐一下。

 

竞猜共分两个部分，第一部分是类似夜总足球竞猜的投注竞猜：

 

本场赔率：火箭赢1赔3.15   勇士赢1赔1.3

 

1. 猜中胜者的玩家可以获得用赔率乘以投注本金所得金币数；而猜错玩家损失投注本金。投注金额限100W以内。

2. 由于本人精力有限，投注本金就先不收，等总决赛结束再进行统一结算，所以如果你投注赢了，还需要把赔率减去一再乘以投注本金才是你所赢取的金币数。

3. 需在一楼回复进行投注，一但回复不可更改，比赛开始时投注截止（也就是明天9:00截止）。

 

第二部分，仍旧是送福利时间，这次相比前两场扩大福利力度：

规则很简单，任意楼留言竞猜本场比赛胜出队伍+净胜分，竞猜正确或结果最接近的三个人依次获得以下奖品，如果结果最接近者不止三人，则按回复时间先后发奖（10:30截止回复，小号勿扰）：

 

新增火蜜青椒炒肉丝赞助的特别奖一份

如果火箭明天能够晋级，就从所有竞猜火箭赢得玩家里随机抽取一名玩家送出昆汀一套。

如果火箭不幸没能晋级，则奖品放到总决赛再与大家见面，可以说是相当劲爆了！！！

 

打个广告：

收任意白菜赞助，赞助可送后续竞猜贴广告位~

差张绿巨人漫威就能合套，谁来助攻一下？ 谢谢

 

 

 

 

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。

楼主

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2018-5-28 16:51:55

1. 请在此楼回复投注，注明竞猜赢球队伍以及投注金额（限100W以内）。

2. 请谨慎投注，一旦下注无法修改。

3.赛前都可以投注，明天9:00投注截止。


夜微凉 火箭赢 100W

青椒炒肉丝 火箭赢 100W

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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1 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-28 16:58:21
我是姚蜜，火箭胜 100w
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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夜微凉 4892993

夜微凉

2018-5-28 16:59:43
100W火箭赢，净胜7分！
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青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

2018-5-28 17:03:36
夜总握个手~同道中人！
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青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

2018-5-28 17:25:09
哈哈，同道中人！
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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夜微凉 4892993

夜微凉

2018-5-28 20:08:36
火箭赢，净胜7分！
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-5-28 21:56:43
火箭赢100万
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-5-28 22:09:59
火箭赢100万
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-5-29 4:00:33
勇士赢 100W
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cfcforever 2821256

cfcforever

2018-5-29 6:58:39
火箭胜30W
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2047 3906785

2047

 
 
2018-5-28 17:08:12

火箭加油，虽然很难，但是希望可以为保罗，为你们自己赢下这场比赛，预测赢11分吧。

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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2 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-28 20:09:20
火箭赢，11分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-28 17:23:15

火箭赢，15分

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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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3 楼

夜微凉 4892993

夜微凉

 
 
2018-5-28 20:08:42
火箭赢，15分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-28 17:27:05

火箭胜，13分！

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4 楼

xlxh1023 5646470

xlxh1023

 
 
2018-5-28 20:08:49
火箭胜，13分！
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-28 20:02:36

火箭赢，5分

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5 楼

啊呲 3156493

啊呲

 
 
2018-5-28 20:08:55
火箭赢，5分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-28 20:36:20

勇士胜  7分

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6 楼

淡蓝的忧伤 1505607

淡蓝的忧伤

 
 
2018-5-28 21:00:52
勇士胜 7分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-28 20:43:03

勇士赢  21分

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7 楼

mass 4007947

mass

 
 
2018-5-28 21:00:56
勇士赢 21分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-28 20:43:07

火箭胜3分

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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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8 楼

M-O_O 2616292

M-O_O

 
 
2018-5-28 21:01:00
火箭胜3分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-28 21:29:31

火箭赢  2分

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假做真時真亦假，無為有處有還無。
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9 楼

cheb1801595 1801595

cheb1801595

 
 
2018-5-28 21:30:04
火箭赢 2分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-28 21:57:09
火箭赢5分
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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10 楼

叶非墨 7434449

叶非墨

 
 
2018-5-28 21:57:43
改9分吧
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

 
 
2018-5-28 22:08:21
火箭赢7分
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11 楼

醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-5-28 22:09:11

火箭赢4分，录像我已经看过了

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太阳照常升起
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12 楼

菊与刀丶 5842522

菊与刀丶

2018-5-28 22:44:46
这个赔率不对劲啊
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铁公鸡，一毛不拔
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13 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

2018-5-28 22:53:07

火箭赢，9分

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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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14 楼

芝士白羊 2842306

芝士白羊

2018-5-28 22:59:49

勇士赢 18分 

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我最不会的就是和你聊天
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15 楼

莫纳斯特 3433279

莫纳斯特

2018-5-29 1:37:01
火箭1分
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16 楼

马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2018-5-29 3:59:21
火箭赢 6分
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17 楼

cfcforever 2821256

cfcforever

2018-5-29 6:26:48

火箭赢3分

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18 楼

yezie 4030990

yezie

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