【JR竞猜+送福利】NBA西决G7竞猜赢金币赢限量

历史罕见的东西决双抢七，今年的NBA季后赛太好看了，闲暇之余搞个竞猜娱乐一下。

竞猜共分两个部分，第一部分是类似夜总足球竞猜的投注竞猜：

本场赔率： 火箭赢1赔3.15 勇士赢1赔1.3

1. 猜中胜者的玩家可以获得用赔率乘以投注本金所得金币数；而猜错玩家损失投注本金。 投注金额限100W以内。

2. 由于本人精力有限，投注本金就先不收，等总决赛结束再进行统一结算，所以如果你投注赢了，还需要把赔率减去一再乘以投注本金才是你所赢取的金币数。

3. 需在一楼回复进行投注 ，一但回复不可更改，比赛开始时投注截止（也就是 明天9:00截止 ）。

第二部分，仍旧是送福利时间，这次相比前两场扩大福利力度：

规则很简单， 任意楼留言竞猜本场比赛胜出队伍+净胜分 ，竞猜正确或结果最接近的三个人依次获得以下奖品，如果结果最接近者不止三人，则按回复时间先后发奖（10:30截止回复，小号勿扰）：

新增火蜜青椒炒肉丝赞助的特别奖一份 ：

如果火箭明天能够晋级，就从所有竞猜火箭赢得玩家里随机抽取一名玩家送出昆汀一套。

如果火箭不幸没能晋级，则奖品放到总决赛再与大家见面，可以说是相当劲爆了！！！

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收任意白菜赞助，赞助可送后续竞猜贴广告位~

差张绿巨人漫威就能合套，谁来助攻一下？ 谢谢