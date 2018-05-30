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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【JR竞猜+送福利】NBA总决赛G1竞猜赢金币赢限量

【JR竞猜+送福利】NBA总决赛G1竞猜赢金币赢限量

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2018-5-30 21:07:05

NBA总决赛G1，星期五早9点开赛，闲暇之余搞个竞猜娱乐一下。

 

竞猜共分两个部分，第一部分是投注竞猜：

 

本场赔率：勇士赢1赔1.1   骑士赢1赔5.6

 

1. 猜中胜者的玩家可以获得用赔率乘以投注本金所得金币数；而猜错玩家损失投注本金。投注金额限5W-100W（中间档请以5W的倍数投注）。

2. 由于本人精力有限，投注本金就先不收，等总决赛结束再进行统一结算，所以如果你投注赢了，还需要把赔率减去一再乘以投注本金才是你所赢取的金币数。

3. 需在一楼回复进行投注，一但回复不可更改，比赛开始时投注截止（也就是明天9:00截止）。

4. 所有投注会在总决赛结束后再进行统一结算，无需每场结算，没有G的话可以限量抵价。


新增青椒炒肉丝赞助的特别奖一份

如果骑士没能赢下G1，就从所有投注竞猜骑士赢的玩家里随机抽取一名玩家送出昆汀一套，作为补偿。

如果骑士赢下G1，则奖品放到下一场比赛再与大家见面，可以说是相当劲爆了！！！

由于本人骑士球迷，加上赔率差距大，为补偿投注竞猜骑士的玩家，后面每场骑士输掉的比赛都会有一整套的限量奖品随机送出~


第二部分，仍旧是送福利时间，福利力度继续扩大：


规则很简单，任意楼留言竞猜本场比赛胜出队伍+净胜分，竞猜正确或结果最接近的三个人依次获得以下奖品，如果结果最接近者不止三人，则按回复时间先后发奖（10:30截止回复，小号勿扰）：

一等奖：

二等奖：

三等奖：


打个广告：

收任意白菜赞助，赞助可送后续竞猜贴广告位~

差张绿巨人漫威就能合套，谁来助攻一下？ 谢谢

 

前几场竞猜幸运中奖者：
MagnetoX 水形一张（待领）
啊呲 水形一张（已发奖）
淡蓝的忧伤 世界大战一张（待领）
shawring 异形04一张（赞助下次活动）
莫纳斯特 七宗罪一张（待领）

已发站内信提醒各位中奖者，请还没有领奖的玩家站内回复我下可以领奖的时间，或加机锅微信 neo023 拉你进卡片微信群，以便发奖。

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。

楼主

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2018-5-30 21:08:04

1. 请在此楼回复投注，注明竞猜赢球队伍以及投注金额。

   （5W-100W，中间档请以5W的倍数投注）

2. 请谨慎投注，一旦下注无法修改。

3.赛前都可以投注，周五9:00投注截止


精细鬼： 骑士赢  50W

淡蓝的忧伤： 骑士赢  5W

2047： 骑士赢  20W

dim1116： 骑士赢  5W

cheb1801595： 骑士赢  5W

醉乡民谣： 骑士赢  10W

M-O O： 骑士赢  5W

芝士白羊： 骑士赢  5W

荆棘： 骑士赢  10W

无敌小蟹： 骑士赢  10W

mass： 骑士赢  5W

站着看球： 勇士赢  20W

夜微凉： 骑士赢  50W

樱木： 勇士赢  100W

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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1 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-30 21:14:58
骑士赢，五十万
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铁公鸡，一毛不拔
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精细鬼 6108072

精细鬼

2018-5-30 21:43:21
骑士胜 5W

看到我猜PART 2应该就很清楚了，对，我就是来期待中奖的。动机不纯，所以如果被取消PART 1的随机抽奖机会我没有疑义。
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淡蓝的忧伤 1505607

淡蓝的忧伤

2018-5-30 22:31:26
骑士胜20W
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2047 3906785

2047

2018-5-30 22:40:38
骑士赢，5万
不懂篮球，也不太习惯赌博性质的竞猜，但是支持一下JR，支持JR喜欢的骑士
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dim1116 3815588

dim1116

2018-5-30 22:59:57
骑士赢 5万
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假做真時真亦假，無為有處有還無。
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cheb1801595 1801595

cheb1801595

2018-5-31 0:09:22
骑士赢10w，没钱了
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-5-31 0:14:19
骑士赢 5w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-5-31 9:14:06
骑士赢 5w
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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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芝士白羊 2842306

芝士白羊

2018-5-31 9:18:23
骑士10w
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荆棘 3193132

荆棘

2018-5-31 9:32:11
骑士赢10万
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爱电影 爱生活！
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无敌小蟹 2150691

无敌小蟹

2018-5-31 9:39:07
骑士胜 5W
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mass 4007947

mass

2018-5-31 10:22:28
勇士赢 20w
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

2018-5-31 10:56:16
骑士赢 50w
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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夜微凉 4892993

夜微凉

2018-5-31 11:55:50
勇士赢 100w
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“老头子，你最辉煌的时刻是何时？是全日本时代吗？而我呢，就是现在了！！”
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樱木 1514310

樱木

2018-5-31 14:40:16
勇士赢 100w
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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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稻碎 2879330

稻碎

2018-5-31 15:55:18
勇士赢95w 骑士赢5w
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踢地C 3971200

踢地C

 
 
2018-5-30 21:41:18

勇士胜   15分

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2 楼

淡蓝的忧伤 1505607

淡蓝的忧伤

 
 
2018-5-31 8:42:48
勇士胜 15分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-30 21:50:50

骑士胜 6分

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3 楼

啊呲 3156493

啊呲

 
 
2018-5-31 8:42:41
骑士胜 6分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-30 21:59:26

勇士胜 18分

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光明只是你隐秘的哀愁。
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4 楼

小谜 4065470

小谜

 
 
2018-5-31 8:42:29
勇士胜 18分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-30 22:10:21

勇士赢12分

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5 楼

光Sir 1607036

光Sir

 
 
2018-5-31 8:42:23
勇士赢12分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-30 23:43:22
勇士胜13分
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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6 楼

叶非墨 7434449

叶非墨

 
 
2018-5-31 8:42:18
勇士胜13分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 0:10:37
骑士赢3分
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7 楼

醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

 
 
2018-5-31 8:42:13
骑士赢3分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 0:14:38

骑士胜4分

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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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8 楼

M-O_O 2616292

M-O_O

 
 
2018-5-31 8:42:07
骑士胜4分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 8:43:05

勇士胜 8分

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9 楼

xlxh1023 5646470

xlxh1023

 
 
2018-5-31 8:49:39
勇士胜 8分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 8:50:48

我预测詹姆斯绝杀，骑士赢1分，这次就算我再猜对也不跟你们抢奖品了

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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10 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-5-31 9:13:27

骑士赢2分

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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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11 楼

芝士白羊 2842306

芝士白羊

 
 
2018-5-31 9:21:49
骑士赢2分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 9:16:43

勇士 15分

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12 楼

荆棘 3193132

荆棘

 
 
2018-5-31 9:22:02
勇士 15分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 9:31:30

骑士赢 6分

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爱电影 爱生活！
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13 楼

无敌小蟹 2150691

无敌小蟹

 
 
2018-5-31 10:29:18
骑士赢 6分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 9:40:19

勇士胜   10分

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14 楼

mass 4007947

mass

 
 
2018-5-31 10:29:23
勇士胜 10分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 10:23:57

勇士胜18分

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公主说：“啥？”
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15 楼

站着看球 3029766

站着看球

 
 
2018-5-31 11:12:21
勇士胜18分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 10:34:06

骑士胜 5分

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16 楼

lit_tiger 4196559

lit_tiger

 
 
2018-5-31 11:12:27
骑士胜 5分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 10:56:48

骑士赢3分

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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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17 楼

夜微凉 4892993

夜微凉

 
 
2018-5-31 11:12:32
骑士赢3分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 12:59:48

勇士赢3分

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18 楼

shawring 1225778

shawring

 
 
2018-5-31 13:17:08
勇士赢3分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-5-31 14:41:06

勇士赢20分

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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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19 楼

稻碎 2879330

稻碎

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