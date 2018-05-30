【JR竞猜+送福利】NBA总决赛G1竞猜赢金币赢限量

NBA总决赛G1，星期五早9点开赛，闲暇之余搞个竞猜娱乐一下。

竞猜共分两个部分，第一部分是投注竞猜：

本场赔率： 勇士 赢1赔1.1 骑士赢1赔5.6

1. 猜中胜者的玩家可以获得用赔率乘以投注本金所得金币数；而猜错玩家损失投注本金。 投注金额限5W-100W（中间档请以5W的倍数投注）。

2. 由于本人精力有限，投注本金就先不收，等总决赛结束再进行统一结算，所以如果你投注赢了，还需要把赔率减去一再乘以投注本金才是你所赢取的金币数。

3. 需在一楼回复进行投注 ，一但回复不可更改，比赛开始时投注截止（也就是 明天9:00截止 ）。

4. 所有投注会在总决赛结束后再进行统一结算，无需每场结算，没有G的话可以限量抵价。





新增青椒炒肉丝赞助的特别奖一份 ：

如果骑士没能赢下G1，就从所有投注竞猜骑士赢的玩家里随机抽取一名玩家送出昆汀一套，作为补偿。

如果骑士赢下G1，则奖品放到下一场比赛再与大家见面，可以说是相当劲爆了！！！

由于本人骑士球迷，加上赔率差距大，为补偿投注竞猜骑士的玩家，后面每场骑士输掉的比赛都会有一整套的限量奖品随机送出~





第二部分，仍旧是送福利时间，福利力度继续扩大：





规则很简单， 任意楼留言竞猜本场比赛胜出队伍+净胜分 ，竞猜正确或结果最接近的三个人依次获得以下奖品，如果结果最接近者不止三人，则按回复时间先后发奖（10:30截止回复，小号勿扰）：

一等奖：

二等奖：

三等奖：





打个广告：

收任意白菜赞助，赞助可送后续竞猜贴广告位~

差张绿巨人漫威就能合套，谁来助攻一下？ 谢谢

前几场竞猜幸运中奖者：

MagnetoX 水形一张（待领）

啊呲 水形一张（已发奖）

淡蓝的忧伤 世界大战一张（待领）

shawring 异形04一张（赞助下次活动）

莫纳斯特 七宗罪一张（待领）

已发站内信提醒各位中奖者，请还没有领奖的玩家站内回复我下可以领奖的时间，或加机锅微信 neo023 拉你进卡片微信群，以便发奖。