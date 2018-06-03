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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>说好的六一，来了，欢迎竞拍，欢迎奔走相告

说好的六一，来了，欢迎竞拍，欢迎奔走相告

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2018-6-3 9:41:50

说好的六一，终于来了，让大家久等了

直接开始吧，可以套收，可以单收，大家在规定的楼层竞价就可以了，只接受千万以上的套装。

竞价时间截止到6月21日。请不要错过时间。

如果参与竞价达不到心理价位，有权选择流拍。

 

注意报方案时候最好是数量加名称，一定准确，标明数量  比如5套梁朝伟换 或者10张2046换，而不是梁朝伟套换。

 

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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。

楼主

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2018-6-3 9:42:03

1楼为整套竞价处

 

注意报方案时候最好是数量加名称，一定准确，标明数量  比如15套梁朝伟换 或者100张2046换，而不是梁朝伟套换。

 

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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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1 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-3 10:06:04
我穷啊，只有伟仔套，五套换一套
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yezie 4030990

yezie

2018-6-3 10:13:57
1套09教师+1套梁朝伟=1套09儿童节
全部身家。。。。。。。。。。。。。
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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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芝士白羊 2842306

芝士白羊

2018-6-3 17:34:41
200张黑妞换
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-4 9:51:30
鄙视你
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铁公鸡，一毛不拔
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精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-6-3 9:42:41

2楼 01竞价处

 

注意报方案时候最好是数量加名称，一定准确，标明数量  比如5套梁朝伟换 或者10张2046换，而不是梁朝伟套换。

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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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2 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-3 10:18:55
卡片一周年01加一套伟仔吧 抛砖引玉
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未完待续
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eason 1215826

eason

 
 
2018-6-3 9:42:46

02竞价处

 

注意报方案时候最好是数量加名称，一定准确，标明数量  比如5套梁朝伟换 或者10张2046换，而不是梁朝伟套换。

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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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3 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-3 9:59:27
2046换～
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踢地C 3971200

踢地C

2018-6-3 10:02:22
我穷啊，只有伟仔套，一套换这张
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yezie 4030990

yezie

 
 
2018-6-3 9:42:49

03竞价处

 

注意报方案时候最好是数量加名称，一定准确，标明数量  比如5套梁朝伟换 或者10张2046换，而不是梁朝伟套换。

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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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4 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-3 10:00:48
11情人节
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踢地C 3971200

踢地C

2018-6-3 10:02:18
我穷啊，只有伟仔套，一套换这张
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yezie 4030990

yezie

2018-6-4 11:04:34
这张我有 你可以换点别的
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-4 12:20:48
我好像只有伟仔了。。。
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yezie 4030990

yezie

2018-6-4 14:32:25
嗯 我看爵爷这意思也是只要伟仔套 你应该先拿下小情人
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 
2018-6-3 9:42:53

04竞价处

注意报方案时候最好是数量加名称，一定准确，标明数量  比如5套梁朝伟换 或者10张2046换，而不是梁朝伟套换。

 

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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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5 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-3 10:02:10
我穷啊，只有伟仔套，一套换这张
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yezie 4030990

yezie

 
 
2018-6-3 9:42:56

05竞价处

注意报方案时候最好是数量加名称，一定准确，标明数量  比如5套梁朝伟换 或者10张2046换，而不是梁朝伟套换。

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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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6 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-3 10:02:13
我穷啊，只有伟仔套，一套换这张
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yezie 4030990

yezie

 
 
2018-6-3 9:43:01

7

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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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7 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-3 10:07:34
顶，支持大佬下场竞价
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-4 14:36:14
搭车打广告
出09儿童节03
http://group.mtime.com/card/discussion/2548962/
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13万圣套+3shai
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幽0公主 7709814

幽0公主

 
 
2018-6-3 10:35:13

你是不是学你基友玩跳票呢

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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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8 楼

M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-3 12:19:37

【广告】3500w收哥哥任意！61套换哥哥套

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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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9 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-6-3 12:54:05


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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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10 楼

芝士白羊 2842306

芝士白羊

2018-6-3 17:01:32
如果参与竞价达不到心理价位，有权选择流拍 你逗我们玩呢
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11 楼

大将藤虎 4348599

大将藤虎

 
 
2018-6-3 20:50:23
你们也许根本不在我考虑的范围内
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-3 18:18:51
如果参与者竞价超过心理价位，有权选择反悔
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铁公鸡，一毛不拔
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12 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-6-3 20:49:18
必须的，在没交易之前都可以取消
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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伟爵爷 941121

伟爵爷

2018-6-4 9:30:57
竞价超过自己的心里价位，那还竞价个头？捣乱的么
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yezie 4030990

yezie

2018-6-4 9:55:43
我准备在你的报价上各加一张月光
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铁公鸡，一毛不拔
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精细鬼 6108072

精细鬼

2018-6-4 13:47:39
噗！我顶多赞助你5张月光
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-4 17:58:41
也许喝多了
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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伟爵爷 941121

伟爵爷

2018-6-4 17:59:21
别加，我会被诱惑的
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-4 12:11:23

围观一下~

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13 楼

马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2018-6-4 13:50:46
围观一下
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公主说：“啥？”
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14 楼

站着看球 3029766

站着看球

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