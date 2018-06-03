说好的六一，来了，欢迎竞拍，欢迎奔走相告

说好的六一，终于来了，让大家久等了
直接开始吧，可以套收，可以单收，大家在规定的楼层竞价就可以了，只接受千万以上的套装。
竞价时间截止到6月21日。请不要错过时间。
如果参与竞价达不到心理价位，有权选择流拍。
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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1楼为整套竞价处
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2楼 01竞价处
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02竞价处
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03竞价处
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04竞价处
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05竞价处
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