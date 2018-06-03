说好的六一，来了，欢迎竞拍，欢迎奔走相告

说好的六一，终于来了，让大家久等了

直接开始吧，可以套收，可以单收，大家在规定的楼层竞价就可以了，只接受千万以上的套装。

竞价时间截止到6月21日。请不要错过时间。

如果参与竞价达不到心理价位，有权选择流拍。

注意报方案时候最好是数量加名称，一定准确，标明数量 比如5套梁朝伟换 或者10张2046换，而不是梁朝伟套换。