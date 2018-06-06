【JR】活动五 | 2018世界杯冠军之路神预测

2018俄罗斯世界杯倒计时！

小马扎准备好了吗！？

啤酒夜宵准备好了吗！？

和你一起看球的女朋友准备好了吗！？

三五好友准备好了吗！？

四年一届的世界杯总是无数球迷期待的狂欢，转眼之间，2018年俄罗斯世界杯的脚步就近了。在去年的预选赛上，我们告别了意大利、荷兰、智利、美国等诸多豪强。然而，正是因为很多熟悉的面孔无缘FIFA世界杯，俄罗斯的土地上才更加充满了未知感。

小组赛分组

A组：俄罗斯（东道主A1）、沙特（A2）、埃及（A3）、乌拉圭(A4)

B组：葡萄牙（B1）、西班牙（B2）、摩洛哥（B3）、伊朗（B4）

C组：法国（C1）、澳大利亚（C2）、秘鲁（C3）、丹麦（C4）

D组：阿根廷(D1）、冰岛（D2）、克罗地亚（D3）、尼日利亚（D4）

E组：巴西（E1）、瑞士（E2）、哥斯达黎加（E3）、塞尔维亚（E4）

F组：德国（F1）、墨西哥（F2）、瑞典（F3）、韩国（F4）

G组：比利时（G1）、巴拿马（G2）、突尼斯（G3）、英格兰（G4）

H组：波兰（H1）、塞内加尔（H2）、哥伦比亚（H3）、日本（H4）

2018年世界杯，我们看的是欧陆四大豪强的军备力量。西班牙水银泻地，德国铁血无敌，英格兰卧薪尝胆，法国雄鸡奏鸣。在过去十年间，西班牙和德国相继统治世界足坛，德国甚至派出国家队二队都能拿下联合会杯。西德争霸对应的，是法国英格兰两支豪门青训的崛起，去年三狮军团青年队拿下了能拿的几乎所有世青赛冠军。法国涌现的青年才俊更不必说，格里兹曼、马夏尔、姆巴佩、博格巴等等。

2018年世界杯，我们看的是梅西和C罗争取最后的封王时机。C罗已经33岁了，梅西今年也将年满31，这或许是绝代双骄世界冠军梦想最后的舞台。四年前，梅西和大力神杯擦肩而过，卷土重来的信念让他几乎以一己之力带着阿根廷飞翔。C罗的励志故事总是一次次让质疑的总裁的人们闭嘴，2016欧洲杯，12年轮回终化茧成蝶。

2018年世界杯，我们看的是那些草根奇迹。如果你看过2016欧洲杯冰岛队的表现，你会为他们哭泣。这个人口只有33万人的小国，全国十分之一的民众都为足球迁徙，这一次，他们又来了。上届杯赛失意的北欧军团重新崛起，冰岛、瑞典和丹麦三线出击。在另一边，非洲军团的代表们也发生了天翻地覆的变化，5支参赛队有4个是久违面孔，突尼斯、摩洛哥、埃及和塞内加尔，他们能创造怎样的神奇呢？

本届世界杯将在俄罗斯境内各有千秋的11座城市中举行，即莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、喀山、加里宁格勒、下诺夫哥罗德、索契、伏尔加格勒、萨马拉、萨兰斯克及顿河畔罗斯托夫。比赛时间为2018年6月14日—2018年7月15日，下图为比赛时间表：

JR活动五 2018世界杯冠军之路神预测

活动时间 :

6月6日16:00回复开启~6月14日21:00回复截止

最终活动结束时间在7月15日决赛结束后统计并颁发奖品





活动形式:

晒出你的2018世界杯预测（从小组赛到决赛），可以用这个链接填好并截图（https://topic.dongqiudi.com/webapp/world_cup_way/world_cup_way.html#/），也可以扫下图中的码来参与预测 （下图是我的预测，仅为实例，不参与此次活动），不方便发图的话也可以直接发文字





活动规则:

1. 参加活动玩家每人晒出自己的2018世界杯预测（从小组赛到决赛）， 预测在我回复确认之前 可以随意更改。

2.我会不定时在本帖更新世界杯战况和积分排名情况。小组赛每预测对一支胜出球队（16强）+1分，如果16强全部预测对的话化零为整直接+20分；1/8决赛，每预测对一支胜出队伍（8强）+2分， 如果8强全部预测对的话化零为整直接+20分； 1/4决赛，每预测对一支胜出队伍（4强）+3分， 如果4强全部预测对的话化零为整直接+15分； 半决赛，每预测对一支胜出队伍（冠亚军）+4分， 如果冠亚军全部预测对的话化零为整直接+10分；决赛，预测对胜出队伍（冠军）+10分。

3. 积分相同时先回复者先得奖， 占楼无效，一经发现直接删楼 。

4.小号一经发现取消资格，小号从加入时间，头像，好友，粉丝，关注，博客，合卡套数，合限量套数等要素严格判断，由我和卡片大富翁微信群全体卡友判定。

5.本次活动解释权归JasonRobot所有。





奖品：待活动结束后根据积分排行，前30人每人获得奖品一张，排名分先后：

1-5：

6-10：

11-15：

16-20：

20-25：

26-30：

31-35：

36-40：

41-45：



