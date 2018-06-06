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【JR】活动五 | 2018世界杯冠军之路神预测

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2018-6-6 16:00:17

2018俄罗斯世界杯倒计时！

小马扎准备好了吗！？

啤酒夜宵准备好了吗！？

和你一起看球的女朋友准备好了吗！？

三五好友准备好了吗！？

四年一届的世界杯总是无数球迷期待的狂欢，转眼之间，2018年俄罗斯世界杯的脚步就近了。在去年的预选赛上，我们告别了意大利、荷兰、智利、美国等诸多豪强。然而，正是因为很多熟悉的面孔无缘FIFA世界杯，俄罗斯的土地上才更加充满了未知感。

小组赛分组

A组：俄罗斯（东道主A1）、沙特（A2）、埃及（A3）、乌拉圭(A4)

B组：葡萄牙（B1）、西班牙（B2）、摩洛哥（B3）、伊朗（B4）

C组：法国（C1）、澳大利亚（C2）、秘鲁（C3）、丹麦（C4）

D组：阿根廷(D1）、冰岛（D2）、克罗地亚（D3）、尼日利亚（D4）

E组：巴西（E1）、瑞士（E2）、哥斯达黎加（E3）、塞尔维亚（E4）

F组：德国（F1）、墨西哥（F2）、瑞典（F3）、韩国（F4）

G组：比利时（G1）、巴拿马（G2）、突尼斯（G3）、英格兰（G4）

H组：波兰（H1）、塞内加尔（H2）、哥伦比亚（H3）、日本（H4）

2018年世界杯，我们看的是欧陆四大豪强的军备力量。西班牙水银泻地，德国铁血无敌，英格兰卧薪尝胆，法国雄鸡奏鸣。在过去十年间，西班牙和德国相继统治世界足坛，德国甚至派出国家队二队都能拿下联合会杯。西德争霸对应的，是法国英格兰两支豪门青训的崛起，去年三狮军团青年队拿下了能拿的几乎所有世青赛冠军。法国涌现的青年才俊更不必说，格里兹曼、马夏尔、姆巴佩、博格巴等等。

2018年世界杯，我们看的是梅西和C罗争取最后的封王时机。C罗已经33岁了，梅西今年也将年满31，这或许是绝代双骄世界冠军梦想最后的舞台。四年前，梅西和大力神杯擦肩而过，卷土重来的信念让他几乎以一己之力带着阿根廷飞翔。C罗的励志故事总是一次次让质疑的总裁的人们闭嘴，2016欧洲杯，12年轮回终化茧成蝶。

2018年世界杯，我们看的是那些草根奇迹。如果你看过2016欧洲杯冰岛队的表现，你会为他们哭泣。这个人口只有33万人的小国，全国十分之一的民众都为足球迁徙，这一次，他们又来了。上届杯赛失意的北欧军团重新崛起，冰岛、瑞典和丹麦三线出击。在另一边，非洲军团的代表们也发生了天翻地覆的变化，5支参赛队有4个是久违面孔，突尼斯、摩洛哥、埃及和塞内加尔，他们能创造怎样的神奇呢？

本届世界杯将在俄罗斯境内各有千秋的11座城市中举行，即莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、喀山、加里宁格勒、下诺夫哥罗德、索契、伏尔加格勒、萨马拉、萨兰斯克及顿河畔罗斯托夫。比赛时间为2018年6月14日—2018年7月15日，下图为比赛时间表：

  JR活动五 2018世界杯冠军之路神预测

活动时间:

6月6日16:00回复开启~6月14日21:00回复截止

最终活动结束时间在7月15日决赛结束后统计并颁发奖品


活动形式:

晒出你的2018世界杯预测（从小组赛到决赛），可以用这个链接填好并截图（https://topic.dongqiudi.com/webapp/world_cup_way/world_cup_way.html#/），也可以扫下图中的码来参与预测（下图是我的预测，仅为实例，不参与此次活动），不方便发图的话也可以直接发文字


活动规则:

1.参加活动玩家每人晒出自己的2018世界杯预测（从小组赛到决赛），预测在我回复确认之前可以随意更改

2.我会不定时在本帖更新世界杯战况和积分排名情况。小组赛每预测对一支胜出球队（16强）+1分，如果16强全部预测对的话化零为整直接+20分；1/8决赛，每预测对一支胜出队伍（8强）+2分，如果8强全部预测对的话化零为整直接+20分；1/4决赛，每预测对一支胜出队伍（4强）+3分，如果4强全部预测对的话化零为整直接+15分；半决赛，每预测对一支胜出队伍（冠亚军）+4分，如果冠亚军全部预测对的话化零为整直接+10分；决赛，预测对胜出队伍（冠军）+10分。

3.积分相同时先回复者先得奖，占楼无效，一经发现直接删楼

4.小号一经发现取消资格，小号从加入时间，头像，好友，粉丝，关注，博客，合卡套数，合限量套数等要素严格判断，由我和卡片大富翁微信群全体卡友判定。

5.本次活动解释权归JasonRobot所有。


奖品：待活动结束后根据积分排行，前30人每人获得奖品一张，排名分先后：

1-5：

6-10：

11-15：

16-20：

20-25：

26-30：

31-35：

36-40：

41-45：


奖品由机锅赞助，待活动结束后我来统计结果，发帖公示确认无误后通知机锅发出。

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。

楼主

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2018-6-6 16:05:23

前排提示：本次活动占楼无效，一经发现直接删楼

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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1 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-6-6 16:07:57

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2 楼

水禺 1148807

水禺

2018-6-6 16:12:14

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3 楼

dim1116 3815588

dim1116

2018-6-6 16:17:29

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Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.
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4 楼

猪哥Porco 2882864

猪哥Porco

2018-6-6 16:21:06

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5 楼

光Sir 1607036

光Sir

2018-6-6 16:22:09

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6 楼

心源素 825420

心源素

2018-6-6 16:24:18

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我的卡~别跑~~
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7 楼

新格陵兰岛野生熊 2551656

新格陵兰岛野生熊

2018-6-6 16:26:04

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为了生活，创造生活，享受生活，体会生活，。
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8 楼

璐乐 4977567

璐乐

 
 
2018-6-6 17:03:25
图片一直上传失败，图片内容如下。
A1俄罗斯-B2西班牙
C1法国-D2克罗地亚
E1巴西-F2瑞典
G1比利时-H2波兰
B1葡萄牙-A2乌拉圭
D1阿根廷-C2澳大利亚
F1德国-E2塞尔维亚
H1哥伦比亚-G2英格兰
八强：西班牙、法国、巴西、比利时、葡萄牙、阿根廷、德国、英格兰
四强：西班牙、巴西、阿根廷、德国
亚军：巴西
冠军：德国
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为了生活，创造生活，享受生活，体会生活，。
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璐乐 4977567

璐乐

 
 
2018-6-6 16:31:21

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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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9 楼

M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-6 16:34:47

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上能追番，下能看球!lol
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10 楼

Shellyyy 2220007

Shellyyy

2018-6-6 16:38:39

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11 楼

飞鹰 1715665

飞鹰

2018-6-6 16:41:42

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在地狱中仰望天堂
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12 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-6 16:45:49
手机上传不了图片 so 16强: 俄罗斯vs西班牙 法国vs冰岛 巴西vs墨西哥 英格兰vs塞内加尔 葡萄牙vs乌拉圭 阿根廷vs澳大利亚 德国vs哥斯达黎加 哥伦比亚vs比利时 8强: 西班牙vs法国 巴西vs英格兰 葡萄牙vs阿根廷 德国vs哥伦比亚 4强: 法国vs巴西 葡萄牙vs德国 决赛：法国vs德国 冠军：德国
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我无门无派，支持所有真爱。
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13 楼

留校察看 4734470

留校察看

2018-6-6 16:46:09

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こうして出会えたから それでいいのさ . キミの笑颜の理由（わけ）が仆なら 夸らしく思うから
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14 楼

目成心许 3437816

目成心许

 
 
2018-6-6 18:31:33
老妹终于来参加我的活动了，嘿嘿嘿
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-6 16:52:35

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15 楼

荆棘 3193132

荆棘

2018-6-6 16:52:58

A1 俄罗斯 A2 乌拉圭

B1西班牙  B2 葡萄牙

C1法国     C2 丹麦

D1阿根廷  D2克罗地亚

E1巴西　　E2 瑞士

F1德国　　F2 瑞典

G1比利时　G2英格兰

H1哥伦比亚 H2波兰

 

8强：葡萄牙，法国，巴西，比利时，西班牙，阿根廷，德国，哥伦比亚

4强：法国，巴西，西班牙，德国

亚军：西班牙

冠军：法国

 

 

 

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16 楼

yezie 4030990

yezie

2018-6-6 16:55:57

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嫌疑人XXX的献身
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17 楼

Tiresias 3036856

Tiresias

2018-6-6 17:05:31

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18 楼

踢地C 3971200

踢地C

2018-6-6 17:07:52

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19 楼

醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-6-6 17:12:34

 

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时光不早
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20 楼

乂丢丢 10317548

乂丢丢

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