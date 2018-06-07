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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【JR竞猜】NBA总决赛G4竞猜赢金币赢限量

【JR竞猜】NBA总决赛G4竞猜赢金币赢限量

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2018-6-7 21:02:30

NBA总决赛G4，骑士主场，周六早9点开赛，闲暇之余搞个竞猜娱乐一下。

这可能是我最后一次NBA竞猜了，感谢大家包容、帮助我完成了一个小小的愿望，以后还是多多带来一些电影相关的活动，少跑题~~

 

竞猜共分两个部分，第一部分是投注竞猜：

 

本场赔率：勇士赢1赔1.45   骑士赢1赔2.75

 

1. 猜中胜者的玩家可以获得用赔率乘以投注本金所得金币数；而猜错玩家损失投注本金。投注金额限5W-100W（中间档请以5W的倍数投注）。

2. 由于本人精力有限，投注本金就先不收，等总决赛结束再进行统一结算，所以如果你投注赢了，还需要把赔率减去一再乘以投注本金才是你所赢取的金币数。

3. 需在一楼回复进行投注，一但回复不可更改，比赛开始时投注截止（也就是周六9:00截止）。

4. 所有投注会在总决赛结束后再进行统一结算，无需每场结算，没有G的话可以限量抵价。


特别奖一份：（外星人一套，由给力的微笑赞助，感谢）

这次规则稍有改变，大伙随便压，只要投注就有抽奖机会，别全压骑士了，想压谁压谁


第二部分，仍旧是送福利时间，福利力度继续扩大：


规则很简单，任意楼留言竞猜本场比赛胜出队伍+净胜分，竞猜正确或结果最接近的三个人依次获得以下奖品，如果结果最接近者不止三人，则按回复时间先后发奖（周六10:30截止回复，小号勿扰）：

一等奖：

二等奖：

三等奖：


广告栏：

JasonRobot任意白菜赞助可送后续竞猜贴广告位，G收50-100W左右散卡办活动，有意站内

Huilypan: 收大圣一张合套，四缺一难受的很，有出的请联系她~


前几场竞猜幸运中奖者：
MagnetoX 水形一张（待领）
啊呲 水形一张（已发奖）
淡蓝的忧伤 世界大战一张，水形,银翼各一张（已发奖）
shawring 异形04一张（赞助下次活动）
莫纳斯特 七宗罪一张（待领）
mass  2012碟中谍4五张（已发奖）异形02,04,05各一张（已发奖）
马塔叔叔 水形,银翼各一张（赞助下次活动）
光Sir 异形02,04各一张（已发奖）
踢地C  昆汀一套（已发奖）
稻碎 姜戈一张（赞助下次活动）
精细鬼  外星人一套（赞助下次活动）
马塔叔叔 昆汀两张（已发奖）
稻碎 18OSK三张（待领）
踢地C 美食三张（已发奖）
荆棘 小李子一套（已发奖

已发站内信提醒各位中奖者，请还没有领奖的玩家站内回复我下可以领奖的时间，或加机锅微信 neo023 拉你进卡片微信群，以便发奖。

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。

楼主

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2018-6-7 21:02:55

1. 请在此楼回复投注，注明竞猜赢球队伍以及投注金额。

   （5W-100W，中间档请以5W的倍数投注）

2. 请谨慎投注，一旦下注无法修改。

3.赛前都可以投注，周六9:00投注截止

这次规则稍有改变，大伙随便压，只要投注就有抽奖机会，别全压骑士了，想压谁压谁

cfcforever: 骑士赢  100W

荆棘： 骑士赢  20W

2047： 骑士赢  100W

cheb1801595： 骑士赢  15W

Jesse_Pinkman： 骑士赢  15W

Mr-federer： 骑士赢  100W

杯具工头邹： 骑士赢  20W

夜雨独行： 勇士赢  100W

踢地C： 骑士赢  100W

mass： 骑士赢  5W

青椒炒鸡蛋： 骑士赢  100W

芝士白羊： 骑士赢  10W

_Catbug_： 骑士赢  5W

M-O_O： 骑士赢  20W

dim1116： 骑士赢  5W

是考核人： 勇士赢100万

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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1 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-7 21:05:40
骑士胜 100W
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cfcforever 2821256

cfcforever

2018-6-7 21:13:33
骑士20w
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荆棘 3193132

荆棘

2018-6-7 21:16:07
骑士赢 100W
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2047 3906785

2047

2018-6-7 21:18:41
骑士胜 15W
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假做真時真亦假，無為有處有還無。
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cheb1801595 1801595

cheb1801595

2018-6-7 22:13:30
骑士 15w
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U have to be cruel to be kind.
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Jesse_Pinkman 5803269

Jesse_Pinkman

2018-6-7 23:01:15
骑士赢 100W
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我爱费德勒
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Mr-federer 2752199

Mr-federer

2018-6-8 8:17:01
骑士 20W
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杯具工头邹 2450403

杯具工头邹

2018-6-8 8:35:07
我来压勇士，勇士胜100万
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-8 9:22:04
骑士赢100w
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踢地C 3971200

踢地C

2018-6-8 9:43:45
骑士赢 5W
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mass 4007947

mass

2018-6-8 20:07:31
骑士胜 100W
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青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

2018-6-8 23:40:46
骑士赢 10W
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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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芝士白羊 2842306

芝士白羊

2018-6-9 0:32:02
骑士赢 5W
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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-6-9 3:35:06
骑士赢 20w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-9 7:35:06
骑士赢 5W
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dim1116 3815588

dim1116

2018-6-9 9:42:09
勇士赢100万
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东京食尸鬼续集中
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是考核人 7433368

是考核人

 
 
2018-6-7 21:06:42

骑士赢7分

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2 楼

cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-6-8 8:47:59
骑士赢7分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-7 21:07:35

骑士2分

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3 楼

马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 
2018-6-8 8:48:05
骑士2分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-7 21:13:35

骑士8分

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4 楼

荆棘 3193132

荆棘

 
 
2018-6-8 8:48:10
骑士8分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-7 21:19:44

骑士赢3分

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假做真時真亦假，無為有處有還無。
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5 楼

cheb1801595 1801595

cheb1801595

 
 
2018-6-8 8:48:16
骑士赢3分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-7 21:27:45

勇士赢7分

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6 楼

啊呲 3156493

啊呲

 
 
2018-6-8 8:48:22
勇士赢7分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-7 22:28:43
骑士赢1分
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7 楼

醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

 
 
2018-6-8 8:48:35
骑士赢1分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-7 22:59:44

骑士赢4分

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我爱费德勒
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8 楼

Mr-federer 2752199

Mr-federer

 
 
2018-6-8 8:48:40
骑士赢4分
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-8 8:17:14

骑士赢6分

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9 楼

杯具工头邹 2450403

杯具工头邹

 
 
2018-6-8 8:48:45
骑士赢6分
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-8 9:37:59

骑士胜9分

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10 楼

xlxh1023 5646470

xlxh1023

 
 
2018-6-8 14:06:02
骑士胜9分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-8 9:44:21

勇士赢10分

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11 楼

mass 4007947

mass

 
 
2018-6-8 14:05:56
勇士赢10分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-8 13:26:56

骑士15分

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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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12 楼

稻碎 2879330

稻碎

 
 
2018-6-8 14:05:49
骑士15分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-8 14:19:00

勇士赢12分

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公主说：“啥？”
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13 楼

站着看球 3029766

站着看球

 
 
2018-6-8 21:38:04
勇士赢12分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-8 14:25:31

勇士赢15分

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在地狱中仰望天堂
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14 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

 
 
2018-6-8 21:38:10
勇士赢15分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-8 20:07:12

骑士赢5分

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15 楼

青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

 
 
2018-6-8 21:38:14
骑士赢5分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-8 23:41:33
骑士赢5分
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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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16 楼

芝士白羊 2842306

芝士白羊

 
 
2018-6-9 8:33:16
骑士赢5分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-9 0:32:15

骑士赢 5分

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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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17 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

 
 
2018-6-9 8:33:08
骑士赢 5分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-9 3:36:02

骑士胜4分

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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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18 楼

M-O_O 2616292

M-O_O

 
 
2018-6-9 8:33:01
骑士胜4分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-9 7:33:19
骑士赢10分
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19 楼

光Sir 1607036

光Sir

 
 
2018-6-9 8:32:54
骑士赢10分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-9 7:39:17
骑士赢12分
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20 楼

dim1116 3815588

dim1116

 
 
2018-6-9 8:32:47
骑士赢12分
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 

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