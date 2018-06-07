【JR竞猜】NBA总决赛G4竞猜赢金币赢限量

NBA总决赛G4，骑士主场，周六早9点开赛，闲暇之余搞个竞猜娱乐一下。

这可能是我最后一次NBA竞猜了，感谢大家包容、帮助我完成了一个小小的愿望，以后还是多多带来一些电影相关的活动，少跑题~~

竞猜共分两个部分，第一部分是投注竞猜：

本场赔率： 勇士 赢1赔1.45 骑士赢1赔2.75

1. 猜中胜者的玩家可以获得用赔率乘以投注本金所得金币数；而猜错玩家损失投注本金。 投注金额限5W-100W（中间档请以5W的倍数投注）。

2. 由于本人精力有限，投注本金就先不收，等总决赛结束再进行统一结算，所以如果你投注赢了，还需要把赔率减去一再乘以投注本金才是你所赢取的金币数。

3. 需在一楼回复进行投注 ，一但回复不可更改，比赛开始时投注截止（也就是周六 9:00截止 ）。

4. 所有投注会在总决赛结束后再进行统一结算，无需每场结算，没有G的话可以限量抵价。





特别奖一份 ：（ 外星人一套 ，由给力的微笑赞助，感谢）

这次规则稍有改变，大伙随便压，只要投注就有抽奖机会，别全压骑士了，想压谁压谁





第二部分，仍旧是送福利时间，福利力度继续扩大：





规则很简单， 任意楼留言竞猜本场比赛胜出队伍+净胜分 ，竞猜正确或结果最接近的三个人依次获得以下奖品，如果结果最接近者不止三人，则按回复时间先后发奖（周六10:30截止回复，小号勿扰）：

一等奖：

二等奖：

三等奖：





广告栏：

JasonRobot: 任意白菜赞助可送后续竞猜贴广告位，G收50-100W左右散卡办活动，有意站内

Huilypan: 收大圣一张合套，四缺一难受的很，有出的请联系她~





前几场竞猜幸运中奖者：

MagnetoX 水形一张（待领）

啊呲 水形一张（已发奖）

淡蓝的忧伤 世界大战一张，水形,银翼各一张（已发奖）

shawring 异形04一张（赞助下次活动）

莫纳斯特 七宗罪一张（待领）

mass 2012碟中谍4五张（已发奖）异形02,04,05各一张（已发奖）

马塔叔叔 水形,银翼各一张（赞助下次活动）

光Sir 异形02,04各一张（已发奖）

踢地C 昆汀一套（已发奖）

稻碎 姜戈一张（赞助下次活动）

精细鬼 外星人一套（赞助下次活动）

马塔叔叔 昆汀两张（已发奖）

稻碎 18OSK三张（待领）

踢地C 美食三张（已发奖）

荆棘 小李子一套（已发奖）

已发站内信提醒各位中奖者，请还没有领奖的玩家站内回复我下可以领奖的时间，或加机锅微信 neo023 拉你进卡片微信群，以便发奖。