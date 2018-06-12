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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【2018俄罗斯世界杯】——6.14夜间~6.16早间 欢迎娱乐竞猜！

【2018俄罗斯世界杯】——6.14夜间~6.16早间 欢迎娱乐竞猜！

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2018-6-12 8:27:49

亚盘：

6月14日

俄罗斯（1.00）          让一球/球半           沙特（0.90）

6月15日

乌拉圭（1.00）          让一球                  埃及（0.90）

摩纳哥（1.00）          让平手/半球           伊朗（0.90）

6月16日

西班牙（0.90）          让半球                  葡萄牙（1.00）


欧盘：

6月14日

俄罗斯      VS       沙特         胜（1.40）   平（4.20）   负（9.00）

6月15日

乌拉圭      VS       埃及         胜（1.60）   平（3.60）   负（6.70）

摩纳哥      VS       伊朗         胜（2.30）   平（3.00）   负（3.60）

6月16日

西班牙      VS       葡萄牙      胜（2.00）   平（3.30）   负（4.40）

 

以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内

限每场100WG以下娱乐竞猜，没有G也可用限量抵价，限量价格请先与我商量好。投注请在沙发处回复。我的口袋：http://my.mtime.com/app/card/friend/4892993/index-1.html#f

上期帖子http://group.mtime.com/card/discussion/2374803/

 

亚盘规则：括号内为赔率

盘口　　　　　　意 思 解 释 
平手　　　    双方平开，双方获胜的几率一样 

平手/半球　  让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢 
半球　          让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢 

半球/一球     让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢 
一球 　　　  让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢 
一球/球半 　让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢 
球半 　　　  让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢 
球半/两球　  让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢 
两球　　　　 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢

 

欧盘规则：括号内为赔率

“胜”定义为左侧球队胜利。若赛果为左侧球队胜利，则投注“胜”的玩家即获得括号内赔率乘以自己所投注的本金，若投注“平”或者“负”的玩家则投注失败，损失了你的本金了。欧盘很简单，但是由于本人精力有限，没法在大家每次投注的时候都收下你们的本金，所以如果你投注赢了，那需要把赔率减去一再乘以本金才是你所赢取的部分。

标签： 2018俄罗斯世界杯(1)
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。

楼主

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2018-6-12 8:27:53

1. 请在此回复投注，投注时注明亚盘还是欧盘。

2. 投注过了，如果在赛前觉得需要修改投注，也在此重新回复投注就行（标注修改），不要把原来的回复给修改了，我会看不到你的修改。

3.赛前都可以投注，无需看到我是否在线。直接无视我就好了。

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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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1 楼

夜微凉 4892993

夜微凉

 
 
2018-6-12 9:28:08
欧盘：

俄罗斯：胜 10万；
乌拉圭：平 10万；
摩纳哥：胜 10万；
西班牙：胜 10万；
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-12 10:50:03
来支持

欧盘：
俄罗斯 胜100w
乌拉圭 胜 100w
摩纳哥 胜 100w
西班牙 胜100w
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-12 19:40:41
欧盘
俄罗斯 胜 10w
乌拉圭 胜 10w
摩纳哥 胜 10w
西班牙 胜 10w
--------------------
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泉水先生 1762422

泉水先生

2018-6-12 21:13:55
欧盘：

俄罗斯：胜 50万；
乌拉圭：胜 50万；
摩纳哥：胜 50万；
西班牙：胜50万；
--------------------
猥琐如风,变态如林,恶搞如火,懒惰如山
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破仁摸你黑 1686146

破仁摸你黑

2018-6-12 23:06:35
全部欧盘
俄罗斯 平 10W
乌拉圭 胜 10W
摩纳哥 胜 20W
洗半夜 平 10W
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淡蓝的忧伤 1505607

淡蓝的忧伤

2018-6-13 14:04:48
欧盘：

俄罗斯：平 100万；
乌拉圭：平 100万；
摩纳哥：平 100万；
西班牙：胜 100万；
--------------------
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-6-13 22:26:22
欧盘：
俄罗斯：平 10w
乌拉圭：胜 20w
摩洛哥：平 10w
西班牙：平 10w
--------------------
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shawring 1225778

shawring

2018-6-13 23:05:31
欧盘：

俄罗斯：平 100万；
乌拉圭：平 100万；
摩纳哥：平 100万；
西班牙：平 50万；（修改）
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-6-14 1:48:43
欧盘：

俄罗斯 胜 100W
乌拉圭 胜 100W
--------------------
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cfcforever 2821256

cfcforever

2018-6-14 9:44:31
欧盘
俄罗斯 平 10w
乌拉圭 胜 10w
摩洛哥 胜 10w
西班牙 胜 10w
--------------------
光明只是你隐秘的哀愁。
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小谜 4065470

小谜

2018-6-14 10:51:08
亚盘：沙特100W
欧盘：俄罗斯 平50W 负50W
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这是我大号 4744728

这是我大号

2018-6-14 11:23:27
欧盘：

俄罗斯：胜 10万；
摩纳哥：胜 10万；
西班牙：胜/平 各10万；
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其实我什么也没有,只是一团白米而已
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捡龙猫的饭团 6745003

捡龙猫的饭团

2018-6-14 12:52:20
恭喜夜总世界杯回归~

欧盘：
俄罗斯：胜 50万；
乌拉圭：胜 50万；
伊朗：胜 10万；
葡萄牙：胜 10万；
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青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

2018-6-14 14:11:09
亚盘
埃及 50w
摩洛哥 50w
欧盘
俄罗斯 胜 50w
西班牙 平 50w
--------------------
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sorres 2351676

sorres

2018-6-14 15:30:05
欧盘：
俄罗斯：胜 20万；
乌拉圭：胜 20万；
伊朗：胜 10万；
葡萄牙：平10万；
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-14 21:39:24
欧盘：

俄罗斯 胜 100W
乌拉圭 胜 100W
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-6-14 22:15:10
支持一下，夜总，我准时回来啦
沙特10w
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Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.
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猪哥Porco 2882864

猪哥Porco

2018-6-14 22:33:25
开始啦开始啦 俄罗斯 胜 20W
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-6-14 22:37:52
欧盘 俄罗斯胜 100w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-14 22:50:22
亚盘 沙特胜 100W
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2047 3906785

2047

2018-6-15 0:15:01
欧盘：
乌拉圭 胜 100W
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云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

 
 
2018-6-12 14:13:46

改天来押

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人在做,天在看。心中有善意的人,运气总好那么一点点
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2 楼

贾老虎 2274382

贾老虎

 
 
2018-6-12 23:06:41
就今天把
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淡蓝的忧伤 1505607

淡蓝的忧伤

2018-6-13 8:51:17
OK，别忘了~~~
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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夜微凉 4892993

夜微凉

 
 
2018-6-13 8:33:31

没怎么买过足彩，这是所有场次都得下注吗？

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“老头子，你最辉煌的时刻是何时？是全日本时代吗？而我呢，就是现在了！！”
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3 楼

樱木 1514310

樱木

 
 
2018-6-13 8:50:51
由自己挑选。随便压，就是每注只能最多100w，娱乐娱乐~~~
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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夜微凉 4892993

夜微凉

2018-6-13 8:53:44
ok
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“老头子，你最辉煌的时刻是何时？是全日本时代吗？而我呢，就是现在了！！”
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樱木 1514310

樱木

 
 
2018-6-13 11:13:27

先来顶贴！赛前再押~

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云山雾罩，风雨袭来。
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4 楼

灰太狼 1696789

灰太狼

2018-6-13 11:17:27

摩洛哥吧。。。。

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5 楼

荆棘 3193132

荆棘

2018-6-14 10:19:37

欧盘
俄罗斯 胜 20w
乌拉圭 胜 10w
摩纳哥 平 10w
西班牙 平 10w

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我是谁？
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6 楼

7_濤 3764322

7_濤

 
 
2018-6-14 16:45:58
回复错位置了吧，得在一楼回复
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-6-14 22:31:55

3500w收哥哥任意，娃娃套换哥哥套，赌球的有需要套现G的嘛

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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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7 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

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