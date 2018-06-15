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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【2018俄罗斯世界杯】——6.16~6.17夜间比赛 欢迎娱乐竞猜！

【2018俄罗斯世界杯】——6.16~6.17夜间比赛 欢迎娱乐竞猜！

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2018-6-15 9:15:52

亚盘：

6月16日  

法国（1.00）             让球半/两球          澳大利亚（0.90）

阿根廷（1.00）          让球半                 冰岛（0.90）

丹麦（1.00）             让平手/半球          秘鲁（0.90）

6月17日

克罗地亚（1.00）       让半球/一球           尼日利亚（0.90）

塞尔维亚（0.90）       让半球                   哥斯达黎加（1.00）

德国（0.90）             让一球                   墨西哥（1.00）

6月18日

巴西（1.00）             让一球/球半            瑞士（0.90）

 

欧盘：

6月16日

法国         VS       澳大利亚      胜（1.20）   平（5.90）   负（18.00）

阿根廷      VS       冰岛            胜（1.30）   平（5.00）   负（11.00）

丹麦         VS       秘鲁            胜（2.40）   平（3.20）   负（3.20）

6月17日

克罗地亚   VS       尼日利亚      胜（1.70）   平（3.60）   负（5.50）

塞维利亚   VS       哥斯达黎加   胜（1.90）   平（3.10）   负（4.60）

德国         VS       墨西哥         胜（1.40）   平（4.20）   负（7.00）

6月18日

巴西         VS       瑞士            胜（1.40）   平（4.60）   负（8.50）

 

以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内

限每场100WG以下娱乐竞猜，没有G也可用限量抵价，限量价格请先与我商量好。投注请在沙发处回复。我的口袋：http://my.mtime.com/app/card/friend/4892993/index-1.html#f

上期帖子http://group.mtime.com/card/discussion/2374803/

 

亚盘规则：括号内为赔率

盘口　　　　　　意 思 解 释 
平手　　　    双方平开，双方获胜的几率一样 

平手/半球　  让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢 
半球　          让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢 

半球/一球     让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢 
一球 　　　  让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢 
一球/球半 　让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢 
球半 　　　  让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢 
球半/两球　  让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢 
两球　　　　 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢

 

欧盘规则：括号内为赔率

“胜”定义为左侧球队胜利。若赛果为左侧球队胜利，则投注“胜”的玩家即获得括号内赔率乘以自己所投注的本金，若投注“平”或者“负”的玩家则投注失败，损失了你的本金了。欧盘很简单，但是由于本人精力有限，没法在大家每次投注的时候都收下你们的本金，所以如果你投注赢了，那需要把赔率减去一再乘以本金才是你所赢取的部分。

标签： 2018俄罗斯世界杯(2)
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。

楼主

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2018-6-15 9:16:00

1. 请在此回复投注，投注时注明亚盘还是欧盘。

2. 投注过了，如果在赛前觉得需要修改投注，也在此重新回复投注就行（标注修改），不要把原来的回复给修改了，我会看不到你的修改。

3.赛前都可以投注，无需看到我是否在线。直接无视我就好了。

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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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1 楼

夜微凉 4892993

夜微凉

 
 
2018-6-15 10:16:50
欧盘
阿根廷 胜 100万
德国 胜 100万
巴西 胜 100万
克罗地亚 胜50万
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-15 10:17:38
塞维利亚 胜50万
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-15 18:04:09
欧盘：
阿根廷 胜50W
丹麦 胜20W
克罗地亚 胜50W
塞维利亚 平20W
德国 胜50W
巴西 胜50W
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青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

2018-6-15 23:23:36
欧盘
阿根廷 胜（1.30） 50W
丹麦 胜（2.40）50W
克罗地亚 胜（1.70）50W
塞维利亚 胜（1.90）50W
德国 胜（1.40）50W
巴西 胜（1.40）50W
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-16 4:56:21
巴西 欧盘 100W
巴西 亚盘 100W
德国 欧盘 100W
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cfcforever 2821256

cfcforever

2018-6-16 6:55:48
阿根廷。欧盘亚盘各100w
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这是我大号 4744728

这是我大号

2018-6-16 9:46:01
欧盘
阿根廷 胜 10w
克罗地亚 胜 10w
德国 胜 10w
巴西 胜 10w
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泉水先生 1762422

泉水先生

2018-6-16 9:48:41
欧盘：
法国胜 50W
阿根廷 胜50W
丹麦 平20W
克罗地亚 胜50W
哥斯达黎加 胜20W
德国 胜50W
巴西 胜50W
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猥琐如风,变态如林,恶搞如火,懒惰如山
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破仁摸你黑 1686146

破仁摸你黑

2018-6-16 10:06:52
巴西 欧盘 100W
巴西 亚盘 100W
德国 欧盘 100W
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云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

2018-6-16 16:51:12
欧盘
法国胜 100w
阿根廷胜100W
丹麦胜50w

尼日利亚胜50w
塞尔维亚50W

德国胜100w
巴西胜100w
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-16 17:44:30
亚盘 法国胜100w
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2047 3906785

2047

2018-6-16 17:50:04
欧盘 法国胜50w 克罗地亚胜50w
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熊仔饼干 3265075

熊仔饼干

2018-6-16 17:56:45
欧盘 法国胜 100w
亚盘 法国 100w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-16 17:59:16
欧盘 法国胜100W
阿根廷胜100W
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

 
 
2018-6-15 10:18:14
哈哈，夜兄最近赌的人好少啊
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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2 楼

叶非墨 7434449

叶非墨

 
 
2018-6-15 11:25:08
是啊，是有点少，慢慢会人多的，主要玩卡片的人也没以前多了。。。
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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夜微凉 4892993

夜微凉

 
 
2018-6-15 10:52:28

DING

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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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3 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

 
 
2018-6-15 10:54:03
3500w收哥哥任意，娃娃套换哥哥套，赌球的有需要套现G的嘛
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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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_Catbug_ 15685741

_Catbug_

 
 
2018-6-16 17:32:13
感觉小组赛要夜总要赔不少
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一个喜欢沙漠之花的女子
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4 楼

槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

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