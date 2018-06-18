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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【2018俄罗斯世界杯】——6.18~6.19夜间比赛 欢迎娱乐竞猜！

【2018俄罗斯世界杯】——6.18~6.19夜间比赛 欢迎娱乐竞猜！

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2018-6-18 8:43:56

亚盘：

6月18日  

瑞典（1.06）             半球        韩国（0.80）

比利时（1.08）          两球        巴拿马（0.78）

6月19日

突尼斯（0.85）       受一球/球半           英格兰（1.01）

哥伦比亚（0.84）       半球/一球           日本（1.02）

波兰（0.90）             平手/半球           塞内加尔（0.96）

6月20日

俄罗斯（0.84）           平手/半球          埃及（1.02）

 

欧盘：

6月18日

瑞典        VS       韩国      　　胜（2.10）   平（3.20）   负（3.70）

比利时     VS       巴拿马         胜（1.20）   平（6.60）   负（17.00）

6月19日

突尼斯     VS       英格兰      　胜（8.80）   平（4.40）   负（1.40）

哥伦比亚   VS      日本  　　　  胜（1.70）   平（3.70）   负（5.60）

波兰       VS       塞内加尔        胜（2.30）   平（3.10）   负（3.40）

6月20日

俄罗斯         VS       埃及           胜（2.10）   平（3.20）   负（3.90）

 

以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内

限每场100WG以下娱乐竞猜，没有G也可用限量抵价，限量价格请先与我商量好。投注请在沙发处回复。


 

亚盘规则：括号内为赔率

盘口　　　　　　意 思 解 释 
平手　　　    双方平开，双方获胜的几率一样 

平手/半球　  让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢 
半球　          让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢 

半球/一球     让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢 
一球 　　　  让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢 
一球/球半 　让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢 
球半 　　　  让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢 
球半/两球　  让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢 
两球　　　　 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢

 

欧盘规则：括号内为赔率

“胜”定义为左侧球队胜利。若赛果为左侧球队胜利，则投注“胜”的玩家即获得括号内赔率乘以自己所投注的本金，若投注“平”或者“负”的玩家则投注失败，损失了你的本金了。欧盘很简单，但是由于本人精力有限，没法在大家每次投注的时候都收下你们的本金，所以如果你投注赢了，那需要把赔率减去一再乘以本金才是你所赢取的部分。

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楼主

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2018-6-18 8:49:54

1. 请在此回复投注，投注时注明亚盘还是欧盘。

2. 投注过了，如果在赛前觉得需要修改投注，也在此重新回复投注就行（标注修改），不要把原来的回复给修改了，我会看不到你的修改。

3.赛前都可以投注，无需看到我是否在线。直接无视我就好了。

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1 楼

yezie 4030990

yezie

 
 
2018-6-18 10:11:06
欧盘
瑞典 胜 10w
比利时 胜 10w
突尼斯 负 10w
哥伦比亚 胜 10w
俄罗斯 胜 10w
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泉水先生 1762422

泉水先生

2018-6-18 13:18:17
欧盘 瑞典胜50w 比利时胜50w
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熊仔饼干 3265075

熊仔饼干

2018-6-18 13:19:18
欧盘：
瑞典 胜 100w
突尼斯 负 100w
--------------------
云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

2018-6-18 15:45:38
欧盘
瑞典 胜 10w
比利时 胜 50w
突尼斯 负 50w
哥伦比亚 胜 10w
波兰 平 10w
俄罗斯 胜 20w
--------------------
我是谁？
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7_濤 3764322

7_濤

2018-6-18 16:28:45
欧盘：
瑞典 胜10万
比利时 胜10万
突尼斯 平10万
哥伦比亚 胜10万
波兰 平10万
俄罗斯 胜10万
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-18 18:26:22
欧盘
比利时 胜 100w
亚盘
比利时 胜 20w
--------------------
云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

2018-6-18 18:55:00
欧盘：瑞典平 100W
比利时赢 100W
突尼斯负 100W
亚盘：突尼斯负 100W
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谢谢你们长得这么好看还换卡给我。
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-6-18 19:41:56
亚盘 瑞典 100w
欧盘 瑞典胜 100w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-18 19:42:24
欧盘瑞典胜100w 亚盘瑞典胜100w
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2047 3906785

2047

2018-6-18 19:44:11
欧盘
瑞典胜 10w
比利时胜 10w
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光明只是你隐秘的哀愁。
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小谜 4065470

小谜

2018-6-18 20:50:11
殴盘
瑞典平 50万 比利时胜100万
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-18 20:58:35
滚蛋，都半场了，还压瑞典，忽悠老子呢
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yezie 4030990

yezie

2018-6-18 21:52:28
欧盘
韩国胜 50万
比利时胜 100万
英格兰胜 100万
哥伦比亚胜 100万
塞内加尔胜 100万
埃及胜 100万
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-6-18 22:00:08
欧盘
比利时 胜 100w
英格兰 胜 100W
日本 胜20w
塞内加尔胜50w

俄罗斯 胜 50w
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-18 22:00:34
还在等你夜总的帖子呢
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-18 22:07:35
欧盘 比利时胜 再加50w 突尼斯负 50w
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熊仔饼干 3265075

熊仔饼干

2018-6-18 22:19:42
呀！叶总，我这，好吧，你说了算，啊哈哈
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-18 22:29:29
欧盘 比利时英格兰各100w
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这是我大号 4744728

这是我大号

2018-6-18 22:38:35
亚盘 比利时胜 100w
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2047 3906785

2047

2018-6-18 22:47:15
亚盘 比利时 100w
欧盘 比利时胜 100w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-18 22:59:29
比利时 亚盘 胜 100W

比利时 欧盘 胜 100W

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cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-6-18 9:56:09
瑞典平（3.20） 20w
比利时胜（1.20）100w
突尼斯负（1.40）50w
哥伦比亚平（3.70）10w
波兰平（3.10）10w
俄罗斯平（3.20）10w
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2 楼

shawring 1225778

shawring

 
 
2018-6-18 22:52:27
要回在1楼回复里。
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谢谢你们长得这么好看还换卡给我。
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

 
 
2018-6-18 22:58:56

比利时 亚盘 胜 100W

比利时 欧盘 胜 100W

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3 楼

cfcforever 2821256

cfcforever

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