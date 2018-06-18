【2018俄罗斯世界杯】——6.18~6.19夜间比赛 欢迎娱乐竞猜！

亚盘：

6月18日

瑞典（1.06） 半球 韩国（0.80）

比利时（1.08） 两球 巴拿马（0.78）

6月19日

突尼斯（0.85） 受一球/球半 英格兰（1.01）

哥伦比亚（0.84） 半球/一球 日本（1.02）

波兰（0.90） 平手/半球 塞内加尔（0.96）

6月20日

俄罗斯（0.84） 平手/半球 埃及（1.02）

欧盘：

6月18日

瑞典 VS 韩国 胜（2.10） 平（3.20） 负（3.70）

比利时 VS 巴拿马 胜（1.20） 平（6.60） 负（17.00）

6月19日

突尼斯 VS 英格兰 胜（8.80） 平（4.40） 负（1.40）

哥伦比亚 VS 日本 胜（1.70） 平（3.70） 负（5.60）

波兰 VS 塞内加尔 胜（2.30） 平（3.10） 负（3.40）

6月20日

俄罗斯 VS 埃及 胜（2.10） 平（3.20） 负（3.90）

以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内

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亚盘规则： 括号内为赔率

盘口 意 思 解 释

平手 双方平开，双方获胜的几率一样

平手/半球 让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢

半球 让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢

半球/一球 让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢

一球 让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢

一球/球半 让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢

球半 让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢

球半/两球 让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢

两球 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢

欧盘规则： 括号内为赔率