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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【2018俄罗斯世界杯】——6.20~6.21夜间比赛 欢迎娱乐竞猜！

【2018俄罗斯世界杯】——6.20~6.21夜间比赛 欢迎娱乐竞猜！

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2018-6-20 8:57:39

亚盘：

6月20日  

葡萄牙（0.80）          让半球/一球        摩洛哥（1.10）

乌拉圭（1.00）          让两球               沙特（0.90）

6月21日

西班牙（1.00）         让球半/两球         伊朗（0.90）

丹麦（0.90）            让半球                澳大利亚（1.00）

法国（1.00）            让一球                秘鲁（0.90）

6月22日

阿根廷（1.00）          让半球                克罗地亚（0.90）

 

欧盘：

6月20日

葡萄牙        VS       摩洛哥       　胜（1.60）   平（3.70）   负（6.50）

乌拉圭        VS       沙特             胜（1.15）   平（7.50）   负（18.00）

6月21日

西班牙       VS       伊朗      　     胜（1.20）   平（6.00）   负（18.00）

丹麦          VS       澳大利亚  　   胜（1.90）   平（3.40）   负（4.40）

法国          VS       秘鲁              胜（1.50）   平（4.00）   负（6.50）

6月22日 

阿根廷       VS       克罗地亚        胜（2.00）   平（3.30）   负（4.00）

 

以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内

限每场100WG以下娱乐竞猜，没有G也可用限量抵价，限量价格请先与我商量好。投注请在沙发处回复。


 

亚盘规则：括号内为赔率

盘口　　　　　　意 思 解 释 
平手　　　    双方平开，双方获胜的几率一样 

平手/半球　  让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢 
半球　          让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢 

半球/一球     让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢 
一球 　　　  让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢 
一球/球半 　让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢 
球半 　　　  让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢 
球半/两球　  让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢 
两球　　　　 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢

 

欧盘规则：括号内为赔率

“胜”定义为左侧球队胜利。若赛果为左侧球队胜利，则投注“胜”的玩家即获得括号内赔率乘以自己所投注的本金，若投注“平”或者“负”的玩家则投注失败，损失了你的本金了。欧盘很简单，但是由于本人精力有限，没法在大家每次投注的时候都收下你们的本金，所以如果你投注赢了，那需要把赔率减去一再乘以本金才是你所赢取的部分。

标签： 2018俄罗斯世界杯(3)
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。

楼主

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2018-6-20 8:57:44

1. 请在此回复投注，投注时注明亚盘还是欧盘。

2. 投注过了，如果在赛前觉得需要修改投注，也在此重新回复投注就行（标注修改），不要把原来的回复给修改了，我会看不到你的修改。

3.赛前都可以投注，无需看到我是否在线。直接无视我就好了。

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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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1 楼

夜微凉 4892993

夜微凉

 
 
2018-6-20 9:20:17
欧盘
葡萄牙 胜100W
乌拉圭 负20W
西班牙 胜100W
丹麦 胜50W
法国 胜100W
阿根廷 胜50W
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Sautéed Shredded Pork with Green Pepper
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青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

2018-6-20 9:33:53
欧盘
葡萄牙 胜100W
乌拉圭 胜100W
西班牙 胜100W
丹 麦 平100W
法 国 平100W
阿根廷 负100W
--------------------
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-6-20 10:05:24
欧盘
葡萄牙 胜 50W
乌拉圭 胜 30W
西班牙 胜 50W
丹麦 平 20W
法国 胜 50W
阿根廷 胜 50W
--------------------
我是谁？
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7_濤 3764322

7_濤

2018-6-20 10:25:10
欧盘：
葡萄牙 胜 20万
乌拉圭 胜 20万
西班牙 胜 20万
丹麦 胜 20万
法国 胜 20万
阿根廷 胜 20万
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-20 11:06:49
欧盘

葡萄牙 胜 50w
乌拉圭 胜 100w
西班牙 胜50w
澳大利亚 胜20w
法国 胜50w
阿根廷 平20w
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-20 11:58:03
欧盘

葡萄牙 平 50w
乌拉圭 胜 100w
西班牙 胜 100w
--------------------
千岁风流赵圣香
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九舞圣香 2436126

九舞圣香

2018-6-20 12:31:04
欧盘：
葡萄牙 胜 10W
丹麦 平 10W
法国 平 10W
阿根廷 平 10W
亚盘：
乌拉圭 10W
西班牙 10W
法国 10W
克罗地亚 10W
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淡蓝的忧伤 1505607

淡蓝的忧伤

2018-6-20 13:26:06
欧盘，葡萄牙 胜 100万 乌拉圭胜100万
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-20 14:38:58
欧盘

葡萄牙 胜 50w
乌拉圭 胜 100w
西班牙 胜50w
澳大利亚 胜20w
法国 胜50w
阿根廷 平20w
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

2018-6-20 15:48:51
欧盘
葡萄牙平 100W
负 50W
乌拉圭平 100W
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陀螺687047 687047

陀螺687047

2018-6-20 16:44:02
欧盘：

葡萄牙 胜 50w
乌拉圭 胜 50w
西班牙 胜 50w
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飞鹰 1715665

飞鹰

2018-6-20 17:02:23
欧盘：
葡萄牙 胜 10w
乌拉圭 胜 10w
西班牙 胜 10w
法国 胜 10w
阿根廷 胜 10w
亚盘：
葡萄牙 胜 10w
阿根廷 胜 10w
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泉水先生 1762422

泉水先生

2018-6-20 17:05:45
欧盘
葡萄牙 胜 100w
乌拉圭 胜 100w
西班牙 胜100w

我就不信今天还能有冷门
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-6-20 17:36:03
回在我留言下了，和夜总说一声吧！省的漏掉......
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Sautéed Shredded Pork with Green Pepper
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青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

2018-6-20 18:25:27
亚盘 葡萄牙 100w
欧盘 葡萄牙胜 100w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-20 18:30:34
欧盘
葡萄牙 胜 100w
乌拉圭 胜 100w
--------------------
云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

2018-6-20 19:13:10
亚盘 葡萄牙 100w
欧盘 葡萄牙胜 100w
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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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稻碎 2879330

稻碎

2018-6-20 19:23:45
欧盘：

葡萄牙 胜 50w
乌拉圭 胜 50w
西班牙 胜 50w
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熊仔饼干 3265075

熊仔饼干

2018-6-20 19:31:55
欧盘，葡萄牙100w，西班牙100w.乌拉圭100W
亚盘，葡萄牙100w，西班牙100w.乌拉圭100W
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谢谢你们长得这么好看还换卡给我。
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-6-20 19:39:33
欧盘
葡萄牙平10w
乌拉圭胜10w
西班牙胜10w
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光明只是你隐秘的哀愁。
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小谜 4065470

小谜

2018-6-20 19:44:45
亚盘 葡萄牙胜 100w 亚盘 乌拉圭胜 100w 亚盘 伊朗胜 100w
欧盘 葡萄牙胜100w
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2047 3906785

2047

2018-6-20 22:06:44
欧盘

乌拉圭胜100W
西班牙 胜100W
丹麦 胜50W
法国 胜100W
阿根廷 胜50W
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猥琐如风,变态如林,恶搞如火,懒惰如山
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破仁摸你黑 1686146

破仁摸你黑

2018-6-20 22:38:32
亚盘 乌拉圭 100w
欧盘 乌拉圭胜 100w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-20 23:43:32
欧盘 西班牙 胜 100w
亚盘 西班牙 胜 100w
--------------------
云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

2018-6-21 0:04:48
不好意思，夜总，我发在二楼了……
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cfcforever 2821256

cfcforever

2018-6-21 1:17:40
亚盘 西班牙 100w
欧盘 西班牙胜 100w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-21 8:46:52
亚盘 法国 100w
克罗地亚 100w
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夏末秋至 变换的四季应该被珍惜~
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糖不多了 1065530

糖不多了

 
 
2018-6-20 15:42:19
欧盘 乌拉圭胜100W 葡萄牙胜100W 西班牙胜100W 亚盘 乌拉圭胜100W 葡萄牙胜100W 西班牙胜100W
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2 楼

cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-6-20 16:17:42
在沙发处回复
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

2018-6-21 0:05:26
尴尬了……
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cfcforever 2821256

cfcforever

 
 

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