猜我本人目前最喜欢的华语十佳电影,赢限量活动! 活动时间:(2018.6.24-2018.6.30)

奖品一档:猜中8个以上送 或 (按猜中数量以及楼层先后顺序选取奖品) PS:如果全中,另加送一套上海美影60年

奖品二档:猜中6个或者7个的送 或 (按猜中数量以及楼层先后顺序选取奖品) 奖品三档:猜中6个以下的送随机白菜一张(按猜中数量以及楼层先后顺序选取奖品) 奖品包括 PS:猜中0个无奖 本活动最终解释权归我所有

--------------------

When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools.