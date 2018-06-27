【6.27生日活動】給偉仔送上生日祝福獲獎名單公佈

獲獎名單公佈





十分感謝大家的參與！好的作品實在太多了，所以多加了一些獎品~





最佳祝福獎：





第8樓：特別喜感的一個生日祝福XD，作為偉仔影迷是特別自豪的一件事，有太多 地方要向他學習了~ 獎品：低俗小說一張（已領取）





第33樓：雖然不是因為喜劇而開始喜歡偉仔，但他的確有很多不少的經典喜劇作品~韋小寶歐陽鋒更是歷久不衰，偉仔說希望多演喜劇，給社會帶來更多正能量，我也喜歡看偉仔演喜劇XD 獎品：冷山一張（已領取）





第42樓：他是一個對自己要求很高的人，每一次的演出，都做到了自己的一百分 獎品：冷山一張（已領取）





第44樓 ：很喜歡這句話~偉仔的抿嘴真的太迷人了 心態上，他永遠是個小孩子~

獎品：冷山一張





第45樓：簡單而又不啰嗦地，帶我們重溫了偉仔不少的經典或者鮮為人知的作品，非常有心思~ 他就是那個獨一無二的人~ 獎品：無間道一張（已領取）





第47樓：說出了我的心聲~電影是認識他的渠道，他的性格才是他最迷人的地方，他做的事，往往能讓你感動不已 獎品：紅磨坊一張（已領取）





第48樓 ：很可愛的一個生日祝福=v= 對偉仔的電影有著細膩的看法~生日，最重要開心~ 獎品：摩洛哥王妃一張（已領取）





搶樓獎：

選了數個和偉仔有關係的號碼，再隨機排列





53樓（偉仔在第五十三屆戛納電影節奪得最佳男主角） 獎品：昆汀1（已領取）

27樓（偉仔生日的日子） 獎品：昆汀3（已領取）

18樓（偉仔至今為止獲得18個影帝頭銜） 獎品：昆汀4（已領取）



30樓（偉仔最近參加帆船比賽，獲得第30名）獎品：昆汀5

40樓（嘉玲今年發照片的時間22：40）獎品:時時刻刻

21樓（偉仔的結婚紀念日是7.21） 獎品：狗鎮（已領取）

11樓（偉仔參加了TVB第11期藝人訓練班）獎品：冷山

6樓（偉仔生日月份） 獎品：17男主（已領取）

我會在明天開始聯絡各位獲獎者 請大家注意站內信息





早上和中午有時候可能在忙，未能及時交易，一般晚上比較空閒，麻煩大家耐心等候









感謝大家參與，我們明年見~





















