网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【6.27生日活動】給偉仔送上生日祝福獲獎名單公佈

【6.27生日活動】給偉仔送上生日祝福獲獎名單公佈

加入收藏

2018-6-27 1:37:28

獲獎名單公佈


十分感謝大家的參與！好的作品實在太多了，所以多加了一些獎品~


最佳祝福獎：


第8樓：特別喜感的一個生日祝福XD，作為偉仔影迷是特別自豪的一件事，有太多   地方要向他學習了~獎品：低俗小說一張（已領取）


第33樓：雖然不是因為喜劇而開始喜歡偉仔，但他的確有很多不少的經典喜劇作品~韋小寶歐陽鋒更是歷久不衰，偉仔說希望多演喜劇，給社會帶來更多正能量，我也喜歡看偉仔演喜劇XD 獎品：冷山一張（已領取）


第42樓：他是一個對自己要求很高的人，每一次的演出，都做到了自己的一百分 獎品：冷山一張（已領取）


第44樓：很喜歡這句話~偉仔的抿嘴真的太迷人了心態上，他永遠是個小孩子~

獎品：冷山一張


第45樓：簡單而又不啰嗦地，帶我們重溫了偉仔不少的經典或者鮮為人知的作品，非常有心思~ 他就是那個獨一無二的人~獎品：無間道一張（已領取）


第47樓：說出了我的心聲~電影是認識他的渠道，他的性格才是他最迷人的地方，他做的事，往往能讓你感動不已 獎品：紅磨坊一張（已領取）


第48樓：很可愛的一個生日祝福=v= 對偉仔的電影有著細膩的看法~生日，最重要開心~ 獎品：摩洛哥王妃一張（已領取）

 


搶樓獎：

選了數個和偉仔有關係的號碼，再隨機排列


53樓（偉仔在第五十三屆戛納電影節奪得最佳男主角）獎品：昆汀1（已領取）

27樓（偉仔生日的日子）獎品：昆汀3（已領取）

18樓（偉仔至今為止獲得18個影帝頭銜）獎品：昆汀4（已領取）

30樓（偉仔最近參加帆船比賽，獲得第30名）獎品：昆汀5

40樓（嘉玲今年發照片的時間22：40）獎品:時時刻刻

21樓（偉仔的結婚紀念日是7.21）獎品：狗鎮（已領取）

11樓（偉仔參加了TVB第11期藝人訓練班）獎品：冷山

6樓（偉仔生日月份）獎品：17男主（已領取）

 

我會在明天開始聯絡各位獲獎者請大家注意站內信息


早上和中午有時候可能在忙，未能及時交易，一般晚上比較空閒，麻煩大家耐心等候



感謝大家參與，我們明年見~




 





 

 

 


上一页123

--------------------

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报
2018-6-27 1:40:03

答疑/建議樓

--------------------
回复 举报

1 楼

Joey_Why 3843956

Joey_Why

2018-6-27 1:50:41

终于等到了伟仔，先祝福生日快乐，然后再参加活动

--------------------
1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我全合了；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
回复 举报

2 楼

叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-27 1:51:50

这楼参加活动，等我编辑好贴上

--------------------
1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我全合了；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
回复 举报

3 楼

叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-27 5:27:28

抢楼

--------------------
回复 举报

4 楼

马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2018-6-27 8:11:37

支持活动

--------------------
回复 举报

5 楼

飞鹰 1715665

飞鹰

2018-6-27 8:19:28

--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报

6 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-6-27 8:24:46
伟哥，生日快乐！
--------------------
回复 举报

7 楼

醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

 
 
2018-6-27 8:47:37
也感谢机哥伞了伟哥才核桃，希望机哥多伞些老限量。
--------------------
回复 举报
醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

 
 
2018-6-27 8:35:41

支持支持！！

--------------------
为了生活，创造生活，享受生活，体会生活，。
回复 举报

8 楼

璐乐 4977567

璐乐

 
 
2018-6-27 13:51:13
梁朝伟先生，你好！祝你生日快乐！虽然我不是你的超级粉丝，但看你的电影也好多年了。忘不了你的经典电影，你的搞笑喜剧形象。忘不了你的眼神，是如此的迷人，尽管我是个男的。忘不了你对事业的付出。想象不了没有你，那些经典电影还会经典吗？无间道，色戒，东邪西毒，春光乍泄......帅气不是你的标签，迷人也不是你的符号，演技也不是你的骄傲，但把所有集合在一起，你就是最闪亮的那个星。
Joey是你的忠实铁粉，为你有这样好粉丝感到高兴，也为她能有你这样的偶像感到高兴！祝她事事顺利，未来美好！手机编辑的，就不放图片啦，而且那么多经典形象也不知放哪张，哈哈哈。
--------------------
为了生活，创造生活，享受生活，体会生活，。
回复 举报
璐乐 4977567

璐乐

 
 
2018-6-27 8:46:27

你为什么这么帅 伟仔

--------------------
回复 举报

9 楼

踢地C 3971200

踢地C

2018-6-27 8:48:39

伟仔生日快乐，迷你佬面试加油！

最爱的电影当然是无间道了啊(≧∇≦)ﾉ

--------------------
最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
回复 举报

10 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-6-27 8:50:28
🎂🎂🎂🎂🎂
--------------------
回复 举报

11 楼

shawring 1225778

shawring

2018-6-27 8:59:08
顶一个
--------------------
原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
回复 举报

12 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

2018-6-27 9:03:06
哎呦 终于等到送老虎祝福了～～～ 我是来赞助加油的！！同时祝港姐 面试顺利通过 套用老虎那句: thank u soooooo much 哈哈 某虎生日滑水还有新经济人愉快着呢 祝大家一切顺利 身体健康
--------------------
回复 举报

13 楼

Tiger627 2454573

Tiger627

2018-6-27 9:03:47

梁朝伟是我最喜欢的男演员之一，他外形清俊，戏路宽广，无路文艺片，喜剧片，商业片都能胜任自如。他生活中低调内敛，工作中严谨认真，是香港实力派演员的代表，尤其是那双深邃的眼睛，让人过目难忘。我最喜欢的一部电影是《花样年华》。伟哥，生日快乐！！！

--------------------
回复 举报

14 楼

Faculty 6834943

Faculty

2018-6-27 9:07:16

支持活动~

--------------------
回复 举报

15 楼

荆棘 3193132

荆棘

2018-6-27 9:09:25
伟仔，生日快乐！🍰 楼主，面试成功！✌️
--------------------
人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
回复 举报

16 楼

芝士白羊 2842306

芝士白羊

2018-6-27 9:13:58
祝伟仔生日快乐，不要再接烂片啦ヽ(≧Д≦)ノ
--------------------
我无门无派，支持所有真爱。
回复 举报

17 楼

留校察看 4734470

留校察看

2018-6-27 9:25:07

帅，从鲜肉帅，到现在的中年大叔的帅，生日快乐，伟仔！

--------------------
在地狱中仰望天堂
回复 举报

18 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-27 9:33:13
祝伟仔生日快乐，越活越年轻，
--------------------
回复 举报

19 楼

你可知我柔情 25316619

你可知我柔情

2018-6-27 9:33:42

伟仔，生日快乐！

--------------------
宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫随天外云卷云舒。
回复 举报

20 楼

宁静致远 1437838

宁静致远

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
卡片大富翁游戏交流 13808

RSS订阅

卡片大富翁游戏交流

43572名成员28776个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 