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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>收梁朝伟，出TOP

收梁朝伟，出TOP

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2018-6-27 10:33:06

出TOP一套，梁朝伟套散可换，其他硬卡也可！ 开始竞价吧这次时间缩短，竞价时间截止到2018年7月1零点。规则，同六一儿童节，在交易前一秒，双方均可反悔。

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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。

楼主

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2018-6-27 10:33:42
成套竞价处
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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1 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-27 10:48:29
tim套+梁套
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

2018-6-27 11:51:56
陀螺+5东邪+4无间道+2宗师换陀螺以外四张
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踢地C 3971200

踢地C

2018-6-27 12:39:59
方案一：5套伟仔+东邪+无间道+3套妮可+2000万换一套
方案二：3套伟仔+东邪+无间道+2套妮可+1500万换2+3+4
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简单中寻找快乐~~
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月亮丫 1262993

月亮丫

2018-6-27 12:43:20
西区+教师+教师5
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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-6-27 17:53:58
2套梁朝伟+秋菊+佳人套+苏菲套
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猥琐如风,变态如林,恶搞如火,懒惰如山
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破仁摸你黑 1686146

破仁摸你黑

2018-6-27 20:47:25
方案A:4套伟仔+11情人节+MJ05+佳人套+4套妮可换1+2+3+5
方案B:4套伟仔+11情人节+MJ05+佳人套+2妮可套换1+2+5
方案C:4套伟仔+11情人节+MJ05换2+5
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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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nikita_dx 1392736

nikita_dx

2018-6-28 9:38:24
你有这么多伟仔啊(￣▽￣")
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喵星球派我来视监人类
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果子猫 4461450

果子猫

2018-6-28 20:54:05
上次伞连刷带买凑的.... (￣▽￣")
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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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nikita_dx 1392736

nikita_dx

2018-6-28 21:11:36
我错过了发家致富的机会哦
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喵星球派我来视监人类
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果子猫 4461450

果子猫

2018-6-29 9:52:10
6T伟仔
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逍遥徒 7697371

逍遥徒

 
 
2018-6-27 10:34:10
01竞价处
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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2 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-27 10:47:24
伟套换01救赎+04名单
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

2018-6-27 11:01:32
妮可套*3
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

2018-6-27 13:14:16
1t梁朝伟
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上能追番，下能看球!lol
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Shellyyy 2220007

Shellyyy

2018-6-27 16:07:11
5张东邪+无间道+宗师
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踢地C 3971200

踢地C

2018-6-27 17:53:05
2000w (如果世界杯猜球能赢到这么多的话)
--------------------
每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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稻碎 2879330

稻碎

 
 
2018-6-27 10:34:28
02竞价处
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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3 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-27 10:46:27
儿童节03+教师节02换
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-27 10:54:17
2000W，哈哈， 不卖砍你
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世上美好的东西很多，只是能发现美好的眼睛太少。享受生活，就是感受生活，发现美好的东西。
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大雨 2663503

大雨

2018-6-27 10:56:53
不要回复给我
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-27 12:05:50
梁朝伟套+宗师
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Swordfish 4675292

Swordfish

2018-6-27 12:22:00
0977 01
--------------------
在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-27 15:41:01
3000w
--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-6-27 17:52:05
4000w (如果世界杯猜球能赢到这么多的话)
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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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稻碎 2879330

稻碎

2018-6-30 11:44:19
梁朝伟套+宗师
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一葉驚秋 1013398

一葉驚秋

 
 
2018-6-27 10:34:58
03竞价处
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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4 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-27 10:59:34
妮可套*2
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

2018-6-27 11:12:14
妮可套*2。。。我刚才的回复怎么消失了。。
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绿巨馒头 3164211

绿巨馒头

2018-6-27 12:21:19
2500W G
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-27 14:13:31
妮可套*2+红磨坊屋顶
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云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

2018-6-27 16:08:31
5张东邪+2基德曼
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踢地C 3971200

踢地C

2018-6-28 10:39:39
妮可套*3+金敏套
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杰洛·齐贝林 17124021

杰洛·齐贝林

2018-6-30 11:29:57
四套妮可
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云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

 
 
2018-6-27 10:35:31
04竞价处
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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5 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-27 10:49:44
妮可套*3
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绿巨馒头 3164211

绿巨馒头

2018-6-27 10:54:31
1000W
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世上美好的东西很多，只是能发现美好的眼睛太少。享受生活，就是感受生活，发现美好的东西。
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大雨 2663503

大雨

2018-6-27 11:00:14
妮可套*2+东邪
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

2018-6-27 12:21:38
红磨坊屋顶+2000W G
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-27 13:14:02
1t梁朝伟+2春光+东邪
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上能追番，下能看球!lol
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Shellyyy 2220007

Shellyyy

2018-6-27 18:38:16
5张东邪+5基德曼
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踢地C 3971200

踢地C

2018-6-28 20:43:17
6套妮可
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喵星球派我来视监人类
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果子猫 4461450

果子猫

 
 
2018-6-27 10:35:59
05竞价处
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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6 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-27 10:54:49
1500W ，骚你下
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世上美好的东西很多，只是能发现美好的眼睛太少。享受生活，就是感受生活，发现美好的东西。
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大雨 2663503

大雨

2018-6-27 10:58:31
儿童节03换
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-27 11:00:32
妮可套*4
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

2018-6-27 11:06:13
佳人套+妮可套+王妃+春光~
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shawring 1225778

shawring

2018-6-27 12:22:11
0977 02
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-27 12:43:31
梁朝伟套+春光
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Swordfish 4675292

Swordfish

2018-6-27 12:54:50
3000w
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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-6-27 13:13:19
2T梁朝伟
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上能追番，下能看球!lol
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Shellyyy 2220007

Shellyyy

2018-6-27 16:08:59
5张东邪+3无间道+3宗师+5基德曼
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踢地C 3971200

踢地C

2018-6-27 17:00:36
么有梁朝伟。。
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Behind every great fortune, there is a crime.
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辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

2018-6-27 17:52:28
4000w (如果世界杯猜球能赢到这么多的话)
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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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稻碎 2879330

稻碎

2018-6-27 18:59:22
我也来凑热闹啦，5张鹅加一张东邪
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yezie 4030990

yezie

 
 
2018-6-27 10:43:35

06竞价处

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7 楼

逍遥徒 7697371

逍遥徒

 
 
2018-6-29 9:51:24
10T伟仔
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逍遥徒 7697371

逍遥徒

 
 
2018-6-27 10:45:18

黄金位置，打个广告：收感动时光黑客帝国合套，价格你说

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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8 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-6-27 10:47:59

打个广告：收夺宝骑兵。妮可套+红磨坊 换 苏菲套。

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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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9 楼

芝士白羊 2842306

芝士白羊

2018-6-27 10:51:57

收教师3、4

 

有妮可、佳人等

http://group.mtime.com/card/discussion/3949921/

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Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.
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10 楼

猪哥Porco 2882864

猪哥Porco

2018-6-27 10:54:33

希区3后窗—蒂姆145—终结者1234

http://group.mtime.com/card/discussion/3944582/

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时光不早
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11 楼

乂丢丢 10317548

乂丢丢

 
 
2018-6-27 10:57:28
冬夏那不是有终结02出吗
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飞鹰 1715665

飞鹰

2018-6-27 10:58:40
要换的套 我没有啊
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

 
 
2018-6-27 11:03:17
广告～ 收张赫本罗马假日核桃
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12 楼

一葉驚秋 1013398

一葉驚秋

 
 
2018-6-27 11:11:24
你居然还没合过赫本
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-27 11:34:32
缺罗马假日很多年了
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一葉驚秋 1013398

一葉驚秋

2018-6-27 11:54:34
虎摸下 可惜我没有散的
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-27 13:11:28
我坚持等 反正多的时间都等了 万一鸡哥发伞呢 呵呵
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一葉驚秋 1013398

一葉驚秋

 
 
2018-6-27 12:04:37

广告：收西区王妃，有梁朝伟套、佳人套、妮可套、或G

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13 楼

Swordfish 4675292

Swordfish

2018-6-27 12:22:47

围观大佬交易并凑热闹

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在地狱中仰望天堂
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14 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-27 13:02:11
收来收去就这几个人。
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15 楼

醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-6-27 15:34:29
打个广告 收猛鬼街 妮可王妃各一张
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16 楼

cjyyanna 2244733

cjyyanna

2018-6-27 16:07:16

打个广告，收... 出...

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17 楼

yezie 4030990

yezie

2018-6-27 16:40:00

围观。

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蔚蓝的天空下
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18 楼

鱼打伞 1143877

鱼打伞

2018-6-27 19:38:00

这是赤裸裸的囤伟仔呀，囤完封箱归隐的节奏

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【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
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19 楼

-Simon- 1625059

-Simon-

 
 
2018-6-28 12:21:15
要不老卡咋出啊
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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伟爵爷 941121

伟爵爷

 
 
2018-6-28 10:26:17

打倒伟爵爷！屯光了梁朝伟

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我们心底所有美好的感情都凝结在我们对家人的爱里，这份爱留住属于我们的安定，因为也正是这份爱衡量着我们内心的忠诚！
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20 楼

十郎还是那个春天 1889175

十郎还是那个春天

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