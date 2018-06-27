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黄金位置，打个广告：收感动时光黑客帝国合套，价格你说
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打个广告：收夺宝骑兵。妮可套+红磨坊 换 苏菲套。
芝士白羊
收教师3、4
有妮可、佳人等
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猪哥Porco
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乂丢丢
飞鹰
一葉驚秋
广告：收西区王妃，有梁朝伟套、佳人套、妮可套、或G
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围观大佬交易并凑热闹
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打个广告，收... 出...
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围观。
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这是赤裸裸的囤伟仔呀，囤完封箱归隐的节奏
-Simon-
伟爵爷
打倒伟爵爷！屯光了梁朝伟
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