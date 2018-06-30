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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【2018俄罗斯世界杯】——6.30~7.2 第一轮淘汰赛 欢迎娱乐竞猜！

【2018俄罗斯世界杯】——6.30~7.2 第一轮淘汰赛 欢迎娱乐竞猜！

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2018-6-30 14:09:52

亚盘：

6月30日  

法国（1.00）            让平手/半球        阿根廷（0.90）

7月1日

乌拉圭（0.90）          平手                 葡萄牙（1.00）

西班牙（1.10）          让一球              俄罗斯（0.80）

7月2日

克罗地亚（0.90）       让半球              丹麦（1.00）

巴西（0.90）             让一球              墨西哥（1.00）

 

欧盘：

6月30日 

法国           VS       阿根廷       　胜（2.40）   平（3.00）   负（3.40）

7月1日

乌拉圭        VS       葡萄牙      　 胜（2.80）   平（2.90）   负（2.90）

西班牙        VS       俄罗斯 　      胜（1.60）   平（3.90）   负（6.20）

7月2日

克罗地亚     VS       丹麦             胜（1.90）   平（3.20）   负（5.00）

巴西           VS       墨西哥          胜（1.50）   平（4.70）   负（7.00）


以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内

限每场100WG以下娱乐竞猜，没有G也可用限量抵价，限量价格请先与我商量好。投注请在沙发处回复。


 

亚盘规则：括号内为赔率

盘口　　　　　　意 思 解 释 
平手　　　    双方平开，双方获胜的几率一样 

平手/半球　  让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢 
半球　          让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢 

半球/一球     让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢 
一球 　　　  让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢 
一球/球半 　让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢 
球半 　　　  让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢 
球半/两球　  让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢 
两球　　　　 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢

 

欧盘规则：括号内为赔率

“胜”定义为左侧球队胜利。若赛果为左侧球队胜利，则投注“胜”的玩家即获得括号内赔率乘以自己所投注的本金，若投注“平”或者“负”的玩家则投注失败，损失了你的本金了。欧盘很简单，但是由于本人精力有限，没法在大家每次投注的时候都收下你们的本金，所以如果你投注赢了，那需要把赔率减去一再乘以本金才是你所赢取的部分。

标签： 2018俄罗斯世界杯(5)
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。

楼主

管理员给此话题奖励了2分！
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2018-6-30 14:09:57

1. 请在此回复投注，投注时注明亚盘还是欧盘。

2. 投注过了，如果在赛前觉得需要修改投注，也在此重新回复投注就行（标注修改），不要把原来的回复给修改了，我会看不到你的修改。

3.赛前都可以投注，无需看到我是否在线。直接无视我就好了。

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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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1 楼

夜微凉 4892993

夜微凉

 
 
2018-6-30 14:14:47
欧盘：
法国赢100W，葡萄牙胜100W，西班牙胜100W，克罗地亚胜100W，巴西胜100W
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-6-30 16:05:37
欧盘：
法国赢100W，乌拉圭胜100W，西班牙胜100W，克罗地亚胜100W，巴西负50W 巴西平50w
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云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

2018-6-30 16:57:14
欧盘
法国胜 100W
乌拉圭 平 100W
西班牙 平 70W 负30W
丹麦 胜 100W
巴西胜 100W
亚盘
法国 100W
俄罗斯 100W
丹麦 100W
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-6-30 16:57:28
亚盘：
阿根廷 5W ^^~
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夏末秋至 变换的四季应该被珍惜~
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糖不多了 1065530

糖不多了

2018-6-30 17:52:47
欧盘：
法国 胜 10W
乌拉圭 平 10W
西班牙 胜 10W
克罗地亚 胜 10W
巴西 胜 10W
亚盘：
法国 10W
葡萄牙 10W
西班牙 10W
克罗地亚 10W
巴西 10W
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淡蓝的忧伤 1505607

淡蓝的忧伤

2018-6-30 18:12:17
欧盘

法国 负 50W
乌拉圭 胜 50W
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千岁风流赵圣香
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九舞圣香 2436126

九舞圣香

2018-6-30 18:34:47
欧盘
法国 胜 10w
乌拉圭 平 10w
西班牙 胜 10w
克罗地亚 胜 10w
巴西 胜 10w
亚盘
法国 10w
克罗地亚 10w
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泉水先生 1762422

泉水先生

2018-6-30 18:43:37
欧盘：
法国 负 50W
乌拉圭 平 50W
西班牙 平 50W
克罗地亚 胜 50W
巴西 胜 50W
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-6-30 19:50:44
法国胜50w
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-6-30 20:46:58
亚盘
法国100w
乌拉圭100w
欧盘
乌拉圭平50w
法国平50w
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爱沙尼亚的夜幕会在何处降临呢
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稻穗· 2855100

稻穗·

2018-6-30 21:36:55
亚盘 法国 100w
欧盘 法国胜 100w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-6-30 21:40:49
亚盘阿根廷胜100w 欧盘阿根廷胜平各50w
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2047 3906785

2047

2018-6-30 21:51:58
欧盘法国100w
亚盘乌拉圭100w
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荆棘 3193132

荆棘

2018-6-30 22:00:14
欧盘:
法国 胜 50W
葡萄牙 胜 50W
西班牙 胜 50W
丹麦 胜 50W
巴西 胜 50W
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Sautéed Shredded Pork with Green Pepper
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青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

2018-6-30 22:12:23
欧盘：
法国赢100W，葡萄牙胜100W，西班牙胜100W，克罗地亚胜100W，巴西胜100W
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猥琐如风,变态如林,恶搞如火,懒惰如山
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破仁摸你黑 1686146

破仁摸你黑

2018-6-30 22:53:33
欧盘，乌拉圭赢100W
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-6-30 23:41:56
亚盘葡萄牙胜100w 欧盘葡萄牙平100w
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2047 3906785

2047

2018-7-1 0:24:59
欧盘
法国胜 100W
乌拉圭 平 100W
西班牙 平 65W 负35W（修改）
丹麦 胜 100W
墨西哥胜 100W （修改）
亚盘
法国 100W
俄罗斯 100W
丹麦 100W
墨西哥 100W（修改）
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-7-1 1:51:56
亚盘 乌拉圭 100w
欧盘 乌拉圭胜 50w 乌拉圭平 50w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-7-1 16:04:20
亚盘
西班牙100w
克罗地亚100w
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荆棘 3193132

荆棘

 
 
2018-6-30 18:51:36

阿根廷今晚能赢都是奇迹，还冠军。。

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Behind every great fortune, there is a crime.
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2 楼

辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

2018-6-30 19:49:36
欧盘:法国胜100W
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3 楼

醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

 
 
2018-6-30 19:50:14
手机一楼回复不了，回这里
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

 
 
2018-6-30 22:23:11
我押的欧盘
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一个喜欢沙漠之花的女子
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4 楼

槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 
2018-7-1 0:29:08
开赛后不能修改，按照最低的算，你是亚盘，哈哈哈
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-7-1 13:47:07
反正都是赚的 无所谓啦
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-7-1 13:54:20
你不是在给夜总打工还债嘛。。。嘿嘿
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

 
 
2018-7-1 0:07:12
欧盘乌拉圭50w
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一个喜欢沙漠之花的女子
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5 楼

槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

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