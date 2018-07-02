【2018俄罗斯世界杯】——7.3~7.4 第一轮淘汰赛 欢迎娱乐竞猜！

亚盘：

7月3日

比利时（0.86） 一球/球半 日本（1.00）

瑞典（1.07） 平手 瑞士（0.79）

7月4日

哥伦比亚（0.80） 受半球 英格兰（1.06）

欧盘：

7月3日

比利时 VS 日本 胜（1.30） 平（4.05） 负（6.70）

瑞典 VS 瑞士 胜（3.00） 平（2.65） 负（2.25）

7月4日

哥伦比亚 VS 英格兰 胜（3.45） 平（2.85） 负（1.90）

以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内

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亚盘规则： 括号内为赔率

盘口 意 思 解 释

平手 双方平开，双方获胜的几率一样

平手/半球 让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢

半球 让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢

半球/一球 让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢

一球 让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢

一球/球半 让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢

球半 让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢

球半/两球 让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢

两球 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢

欧盘规则： 括号内为赔率