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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【2018俄罗斯世界杯】——7.3~7.4 第一轮淘汰赛 欢迎娱乐竞猜！

【2018俄罗斯世界杯】——7.3~7.4 第一轮淘汰赛 欢迎娱乐竞猜！

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2018-7-2 15:18:38

 

亚盘：

7月3日

比利时（0.86）          一球/球半          日本（1.00）

瑞典（1.07）          　　平手              瑞士（0.79）

7月4日

哥伦比亚（0.80）       受半球              英格兰（1.06）

 

 

欧盘：

7月3日

比利时        VS       日本      　 胜（1.30）   平（4.05）   负（6.70）

瑞典        　VS       瑞士 　      胜（3.00）   平（2.65）   负（2.25）

7月4日

哥伦比亚     VS       英格兰        胜（3.45）   平（2.85）   负（1.90）

 

以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内

限每场100WG以下娱乐竞猜，没有G也可用限量抵价，限量价格请先与我商量好。投注请在沙发处回复。


 

亚盘规则：括号内为赔率

盘口　　　　　　意 思 解 释 
平手　　　    双方平开，双方获胜的几率一样 

平手/半球　  让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢 
半球　          让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢 

半球/一球     让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢 
一球 　　　  让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢 
一球/球半 　让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢 
球半 　　　  让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢 
球半/两球　  让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢 
两球　　　　 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢

 

欧盘规则：括号内为赔率

“胜”定义为左侧球队胜利。若赛果为左侧球队胜利，则投注“胜”的玩家即获得括号内赔率乘以自己所投注的本金，若投注“平”或者“负”的玩家则投注失败，损失了你的本金了。欧盘很简单，但是由于本人精力有限，没法在大家每次投注的时候都收下你们的本金，所以如果你投注赢了，那需要把赔率减去一再乘以本金才是你所赢取的部分。

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楼主

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2018-7-2 15:18:58

1. 请在此回复投注，投注时注明亚盘还是欧盘。

2. 投注过了，如果在赛前觉得需要修改投注，也在此重新回复投注就行（标注修改），不要把原来的回复给修改了，我会看不到你的修改。

3.赛前都可以投注，无需看到我是否在线。直接无视我就好了。

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1 楼

yezie 4030990

yezie

 
 
2018-7-2 15:22:40
欧盘
比利时胜 100W
瑞士 胜 100W
哥伦比亚 胜100W
亚盘
比利时 100W
哥伦比亚 100W
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-7-2 15:56:54
亚盘
比利时赢100万
欧盘
比利时 瑞典 哥伦比亚 各100万 （哥伦比亚 改成 英格兰）
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我全合了；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-7-2 16:45:41
亚盘
日本100w
欧盘
瑞士50w
--------------------
一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-7-2 17:18:54
欧盘
比利时 胜 50W
瑞典 胜 50W
英格兰 胜 50W
--------------------
在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-7-2 17:54:45
欧盘
比利时胜 100W
瑞士 胜 100W
哥伦比亚 胜100W
--------------------
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-7-2 18:08:07
亚盘比利时胜100w 欧盘比利时胜100w
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2047 3906785

2047

2018-7-2 20:30:16
亚盘：比利时 100w
欧盘：比利时 胜 100w
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Mamihlapinatapai
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亦柒 1759492

亦柒

2018-7-2 21:00:04
欧盘
比利时胜 100W
瑞士平 100W
英格兰 胜100W
--------------------
猥琐如风,变态如林,恶搞如火,懒惰如山
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破仁摸你黑 1686146

破仁摸你黑

2018-7-2 21:01:15
骚人没个数，都穷的叮当响了，还瞎下注
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yezie 4030990

yezie

2018-7-2 21:02:53
赢了算我的，输了算你的
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猥琐如风,变态如林,恶搞如火,懒惰如山
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破仁摸你黑 1686146

破仁摸你黑

2018-7-2 21:21:13
赢了算我的，输了算你的
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喵星球派我来视监人类
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果子猫 4461450

果子猫

2018-7-2 21:28:14
欧盘

比利时 胜 50W
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千岁风流赵圣香
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九舞圣香 2436126

九舞圣香

2018-7-2 21:30:46
这样的话，做庄稳赔啊，伤不起。。。
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yezie 4030990

yezie

2018-7-2 21:43:06
亚盘
比利时100w
欧盘
比利时100w
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荆棘 3193132

荆棘

2018-7-2 22:23:08
欧盘 比利时胜20w
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光明只是你隐秘的哀愁。
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小谜 4065470

小谜

2018-7-2 22:41:01
亚盘
比利时100w
欧盘
比利时100w
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喵星球派我来视监人类
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果子猫 4461450

果子猫

2018-7-2 22:41:42
我来捧场了，给我出场费
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喵星球派我来视监人类
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果子猫 4461450

果子猫

2018-7-2 23:00:31
欧盘
比利时 胜 10w
瑞典 平 10w
哥伦比亚 负 10w
亚盘
比利时 10w
英格兰 10w
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泉水先生 1762422

泉水先生

2018-7-2 23:49:29
亚盘：
比利时 10W
瑞典10W
哥伦比亚 10w
欧盘：
比利时 胜 10W
瑞典 平 10W
哥伦比亚 平 10W
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淡蓝的忧伤 1505607

淡蓝的忧伤

2018-7-3 0:56:48
亚盘
日本 100w
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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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稻碎 2879330

稻碎

2018-7-3 1:58:10
欧盘 比利时 100W
亚盘 比利时 100W
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cfcforever 2821256

cfcforever

2018-7-3 16:25:03
欧盘

瑞典 胜 50W
瑞典 平 50W
哥伦比亚 胜 50W
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千岁风流赵圣香
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九舞圣香 2436126

九舞圣香

2018-7-3 16:31:34
欧盘。英格兰胜，50W
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一个喜欢沙漠之花的女子
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槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-7-3 21:37:31
亚盘瑞典胜100w 欧盘瑞典胜100w
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2047 3906785

2047

2018-7-3 21:42:54
亚盘
瑞典 胜100W
欧盘
瑞典 胜100W
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云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

2018-7-3 21:44:59
亚盘
哥伦比亚100w
瑞士100w
欧盘
瑞士100w
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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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稻碎 2879330

稻碎

2018-7-3 21:48:35
亚盘 瑞典 100w
欧盘 瑞典胜 50w 瑞典平 50w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-7-3 21:51:01
楼上哥伦比亚改了英格兰
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我全合了；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-7-3 22:01:06
欧盘英格兰平100w
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2047 3906785

2047

2018-7-4 0:13:02
亚盘
英格兰 胜 100w
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云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

2018-7-4 1:31:51
亚盘：英格兰 100w
欧盘：英格兰 胜 100w
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Mamihlapinatapai
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亦柒 1759492

亦柒

 
 
2018-7-3 16:01:16

欧盘。英格兰胜，10W

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浮云还是浮云。
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2 楼

袖萝依依 3087499

袖萝依依

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