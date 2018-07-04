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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【2018俄罗斯世界杯】——7.6~7.8 四分之一决赛 欢迎娱乐竞猜！

【2018俄罗斯世界杯】——7.6~7.8 四分之一决赛 欢迎娱乐竞猜！

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2018-7-4 23:12:24

亚盘：

7月6日  

法国（1.00）            让半球                乌拉圭（0.90）

7月7日

巴西（0.80）             让平手/半球        比利时（1.10）

英格兰（0.90）          让半球               瑞典（1.00）

7月8日

克罗地亚（0.90）       让平手/半球        俄罗斯（1.00）


欧盘：

7月6日 

法国           VS       乌拉圭       　胜（2.00）   平（3.10）   负（4.50）

7月7日

巴西           VS       比利时      　 胜（2.10）   平（3.40）   负（3.60）

英格兰        VS       瑞典 　         胜（1.90）   平（3.30）   负（4.60）

7月8日

克罗地亚     VS       俄罗斯          胜（2.20）   平（3.00）   负（3.80）


以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内

限每场100WG以下娱乐竞猜，没有G也可用限量抵价，限量价格请先与我商量好。投注请在沙发处回复。


 

亚盘规则：括号内为赔率

盘口　　　　　　意 思 解 释 
平手　　　    双方平开，双方获胜的几率一样 

平手/半球　  让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢 
半球　          让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢 

半球/一球     让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢 
一球 　　　  让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢 
一球/球半 　让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢 
球半 　　　  让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢 
球半/两球　  让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢 
两球　　　　 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢

 

欧盘规则：括号内为赔率

“胜”定义为左侧球队胜利。若赛果为左侧球队胜利，则投注“胜”的玩家即获得括号内赔率乘以自己所投注的本金，若投注“平”或者“负”的玩家则投注失败，损失了你的本金了。欧盘很简单，但是由于本人精力有限，没法在大家每次投注的时候都收下你们的本金，所以如果你投注赢了，那需要把赔率减去一再乘以本金才是你所赢取的部分。

标签： 2018俄罗斯世界杯(6)
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。

楼主

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2018-7-4 23:12:28

1. 请在此回复投注，投注时注明亚盘还是欧盘。

2. 投注过了，如果在赛前觉得需要修改投注，也在此重新回复投注就行（标注修改），不要把原来的回复给修改了，我会看不到你的修改。

3.赛前都可以投注，无需看到我是否在线。直接无视我就好了。

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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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1 楼

夜微凉 4892993

夜微凉

 
 
2018-7-5 0:14:02
欧盘：
法国 胜 80W
巴西 胜 80W
英格兰 负 80W
克罗地亚 胜 80W
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-7-5 8:53:58
亚盘
乌拉圭
俄罗斯
巴西
瑞典
各100w
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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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稻碎 2879330

稻碎

2018-7-5 10:46:34
欧盘：
法国 胜 100W
巴西 胜 100W
英格兰 胜 100W
克罗地亚 胜 100W
亚盘
法国100W
巴西100W
克罗地亚 100W
英格兰 100W
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-7-5 10:55:19
欧盘：
法国 胜 100W
英格兰 胜 100W
现在就喜欢这两支球队了
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-7-5 7:45:05
亚盘 法国赢100万 欧盘 法国赢100万 巴西赢100万 瑞典赢100万 克罗地亚赢100万
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我全合了；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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2 楼

叶非墨 7434449

叶非墨

 
 
2018-7-5 10:55:34
回错地方了，应该在1楼
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-7-5 12:34:36
楼上手机一直回复不成功。就楼下了
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我全合了；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

 
 

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