(☄⊙ω⊙)☄ 跟风 爵 爷拍卖0977。 出0977,收赫本、佳人套,其他硬卡(除了妮可基德曼)也可! 可以套收,可以单收,请大家在规定的楼层竞价。 竞价时间截止到7月15日24点,请不要错过时间。 如果参与竞价达不到心理价位,有权选择流拍。 在交易前一秒,双方均可反悔。 注意报方案时候最好是数量加名称,一定准确,标明数量 比如5套赫本 或者10张初吻换,而不是赫本套换。





