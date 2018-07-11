网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【忍住不吐槽，没忍住】→【写影评赢限量】

【忍住不吐槽，没忍住】→【写影评赢限量】

加入收藏

2018-7-11 13:47:44

活动结束倒数第二天参与了【写影评赢限量】，结果意外的得了个第五名，获得09OSK男主一张，本来非常高兴，有张老三压箱，卡片人生也算圆满了，结果发现一个添堵的事情，原来以为只有一个，也就算了，闲来看了一下前20名，居然有2个0套小号，卧槽，说好的公平去哪里了，不吐不快，细思恐极，本来一个好好的活动，没想到结果会是这样，我不想恶意猜测，不过绝对有人钻了空子，不当得利，上图，大家自己看吧

 

 

 

排名02 _Catbug_

http://my.mtime.com/app/card/friend/15685741 美食总动员合成10套小号

排名09 浮光·掠影

http://my.mtime.com/app/card/friend/4086727  0套小号

排名14火麒麟ST

http://my.mtime.com/app/card/friend/15746866 0套小号

 

 

 

活动地址：http://group.mtime.com/movie_fever/discussion/3949454/

评分地址：http://group.mtime.com/movie_fever/discussion/3950097/

获奖地址：http://group.mtime.com/card/discussion/3950464/

已投票人数：17人

小号 yes or no（ 多选 最多1项 ）

绝逼是小号
不是小号
是不是小号关我球事
一首凉凉送给自己

先投票才能查看结果

--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.

楼主

回复 举报
2018-7-11 13:51:27

你搞笑吧，我和不和限量，和什么限量关你啥事啊

--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报

1 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

 
 
2018-7-11 13:52:39
另外两个，这个活动也没说只限卡片玩家，凭什么别人就不能参加了
--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报
_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-7-11 13:55:21
真是莫名其妙
--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报
_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-7-11 14:42:19
真不玩卡片也无所谓，怕的是小号参赛，一人多马甲？
--------------------
看看药丸
回复 举报
罗马假日办 2188499

罗马假日办

2018-7-11 14:46:24
那我不知道，毕竟这个游戏又没有实名制，你看楼下我贴的那张图，楼主这么就说别人小号合适吗？人家在自己博客写了上百篇影评了啊！别的不说，就觉得无凭无据空口瞎喷挺恶心的
--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报
_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-7-11 14:50:53
觉得自己用心写了没得到满意的分数，这都可以留言吐槽的，我看了下你的，截图也挺用心的。白发生和nikita那两篇我也觉得蛮可惜的
--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报
_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-7-11 15:51:03
什么是小号，心理没个数吗，卡片大富翁群组里的活动不是针对卡片玩家是谁，不是卡片玩家要卡干啥，打印出来当门神啊，不是卡片玩家也可以，西斯君说了评委也可以参加比赛，不过没奖品，非卡片玩家可以参加，把奖品让出来给其它玩家顺延呀，自己可以刷刷存在感，本来不想理你这个“小号”，越说越过分，规则注明小号不能参加，结果还拿小号参加，什么心态，心理没鬼鬼都不信，强烈鄙视
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-11 15:57:54
本来更不想理你的，一上来就说人小号，你的依据呢？你也知道非卡片玩家可以参加，那你瞎喷个啥，看人不玩卡就说人小号你的逻辑呢？至于非卡片玩家获得了卡片奖励，你可以说是规则制定的不合理，一上来就针对用户干啥？过不过分自己清楚，清者自清。还有，“君子爱财，取之有道”，你也配君子？哦，对，岳不群也是君子，和你是一类吧！呵呵
--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报
_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-7-11 16:01:27
别人都没说啥，就你在这里跳梁小丑般作怪，现在还开始人身攻击了是吧，一看就是个没带把的，贱人就是矫情这句话非常适合你，送给你，拿走不谢
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-11 16:02:30
奇怪了，你自己先挑事挂我还不让回击了，说不过就单方面宣布胜利可以啊
--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报
_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-7-11 16:05:25
挑你妹啊，智商有问题吗，把你干掉对我有任何影响吗，我又不是既得利益者，对受影响的真的卡片玩家和电影爱好者鸣不平，看不惯你们这些遮遮掩掩投机分子
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-11 16:10:12
无故挂人不叫挑事？用不是既得利益者做挡箭牌就可以掩盖挑事的事实了吗？我也觉得这次的规则有不完善之处，但是参赛选手有什么问题，就这样直接挂吗？你可以去和组织者，和管理员咨询协商，搞清情况。就这样什么都不问就直接说人是小号参赛合适吗？真是造谣一张嘴，辟谣跑断腿。
--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报
_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-7-11 16:17:40
1.和你应该没交集，因此也不是特别针对你，就事论事；
2.是不是小号大家眼睛是雪亮的；
3.组织者和管理员初心是好的，可能时间原因吧瞎猜的，执行过程不到位，被你这样的小号钻了空子，难道还要我去投诉他们嘛；
不要转移话题，混淆视听，省省吧
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-11 16:23:37
1.和你跟没交集，也不想和你有交集，发现自己被挂才出来解释自己不是小号。
2.我也觉得这个活动很好，也希望大家都能自觉遵守规则，希斯第一次办活动难免规则有不完善之处，可以理解，也为认真写影评没得到满意奖品的选手遗憾。
3.到底谁在转移话题？我回击的是你这种发帖随便挂人的方式，你有疑惑可以找管理员和组织者反应，把枪口对向参赛选手算什么？
4.不是小号。
就这样，不会就此再做回复！
--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报
_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2018-7-11 19:19:53
所以谁赢了？
--------------------
我最不会的就是和你聊天
回复 举报
莫纳斯特 3433279

莫纳斯特

2018-7-11 22:40:42
这事活动组织者和管理都出来道歉说考虑不周，奖品都领了，估计机锅也懒得管，所以“小丑”赢了，我也是，和我有半毛钱关系嘛，操这份心干啥，不过就是看不惯，chao~
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-13 8:58:48
喵虫是我的好盆友，真的不是小号，也希望simon以后再挂卡友的时候能慎重一些，多做调查。。。
--------------------
如果猫长大，我就会趴在它头上。
回复 举报
child 1065453

child

2018-7-13 9:45:30
是不是小号，不用再争论了，同一限量白菜合10套，其它限量不合，正常的卡片玩家不会这么做的，我认为他有大号，只是大号不怎么玩，用小号比较活跃罢了
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

 
 
2018-7-11 14:02:49

--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报

2 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

 
 
2018-7-11 14:03:29
你看看人家写了多少影评，因为别人不玩卡片就不让参加活动了？
--------------------
- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
回复 举报
_Catbug_ 15685741

_Catbug_

 
 
2018-7-11 14:15:09

我已在发奖帖吐槽，欢迎在这讨论，难的有得奖的伙伴发声。

--------------------
看看药丸
回复 举报

3 楼

罗马假日办 2188499

罗马假日办

 
 
2018-7-11 14:37:25
君子求财，取之有道
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-11 16:17:17
haha我觉得我挺用心写的，但如果都是一个评委看了其他跟风，是没啥意思。 算了，以后就不参加了，我才知道是半天评了70多，估计有些电影影评人也没看过吧。 不知道猜球那边有没有小号，和卡片相关，也建议能都是大号。
--------------------
简单中寻找快乐~~
回复 举报
月亮丫 1262993

月亮丫

2018-7-11 16:53:19
只要是自己写的肯定都挺用心的，评委太糊弄人了。自己心血被人当儿戏，换谁都不愿意。别说影评都看完了，那些电影他们都不一定看过。
--------------------
看看药丸
回复 举报
罗马假日办 2188499

罗马假日办

2018-7-11 16:55:11
我特地回去翻了一下71楼被删掉的那篇.当时选手应该是发的博客地址,不知道是因为这篇文章是选手以前写的,还是因为TA发的是博客地址,总之最后这个作品被删除了.我觉得既然办活动就应该一视同仁

1.明确了截止时间和投稿方式,没有遵守的却全部有资格参加比赛
活动截止当天时光网出问题,群组发不了帖,很多人不得已先发了博客地址上来.当时西斯君有留言说不接受其他形式投稿,最后这条留言没有了,所有选手只要交稿就有参赛资格.当然,这个是不可抗力,主办方酌情考虑也没问题.但是被删掉的71号怎么说?这个71号选手可能是为了响应作为朋友的主办方来参赛,最后取不取消资格对TA来说都没关系.但是从旁人的角度来看,TA就是被区别对待了
2.评委打分标准模糊
有几篇影评我觉得写得很不错,虽然我没看过提及的电影,但是只从文字功底和完成度来说,我觉得是很棒的,可惜最后得分比我还低.而有些高分作品,在我看来连阅读的欲望都没有,却被所有评委打出高分.无论是两边相比较,还是对照之前公布的打分标准,我都觉得这个最终结果非常一言难尽.只能说评委有自己的考量吧....

当然了,举办这样的活动初衷还是不错的,主办方也很辛苦.只是最后这个结果嘛....我觉得对不起主办方的心意和很多参赛选手的用心
--------------------
人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
回复 举报
nikita_dx 1392736

nikita_dx

2018-7-11 17:06:52
看了不少篇感觉都挺好，总体说来附带介绍电影内容的分高一些，越详细的越好。评分标准可没这些吧，有几篇都快变图解电影了。
组织个活动值得支持，评委打分基本上是胡闹了。
--------------------
看看药丸
回复 举报
罗马假日办 2188499

罗马假日办

2018-7-11 18:51:37
你看的很仔细啊 也怨我之前没有说清楚了 我希望是最近新写的影评【什么电影都可以 不过必须是最近看电影所领悟出的感悟】 但是他拿的是以前0几年写好的影评 根本没有打算好好参加活动 本来我不打算删除的 不过他竟然连链接也没有上 我叫过他一次 没有回 所以我才删除的
影评那块我相信我选的评委们
--------------------
我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
回复 举报
西斯君 2400225

西斯君

2018-7-11 18:52:45
这确实让我非常难受 主题定的非常鲜明 但大部分人就是来分解电影的 好吧 既然这样 我真没有什么办法 这是一个人所无法抗力的 你说呢
--------------------
我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
回复 举报
西斯君 2400225

西斯君

2018-7-11 23:37:19
我为什么注意到71号选手,因为当时我在群组发不了帖,很着急.正好看到TA跟我同样情况,但是TA提了一个推荐到群组的功能,我试了一下,才发帖成功,所以我挺感谢TA的.后来发现评选结果里没有TA,回头去翻了下,果然TA就是被删除的那个.我觉得既然一开始没有说明不能拿以前写的来参赛,那人家拿以前的影评投稿也没问题吧.而且我记得很清楚,TA当时说TA推荐到群组不成功,才直接发博客地址的.当然了,TA自己对这个事情没有异议,作为路人我也没立场多说什么

作为一个参赛选手来说,其实我很长时间没有看什么让我对人生和时光有感悟的电影.但是为了参赛,我把以前很喜欢的几部电影翻出来重温,挑了一部有点灵感的写了(当然这部电影很久之前我就写过观后感,在当时那篇的基础上增加了新的感想写成了参赛的文字),自认为还是尽力往主题上靠了.但是最后我发现其实不用管什么主题,也不用管什么评分标准,反正入了评委法眼就能得高分.至于图解电影的影评,我觉得至少人家用心写了很多字截了很多图,这份耐性我服,得分高就高吧.不过我还是想说一句,规则是你们定的,最后参赛选手和评委一起不遵守,这不仅是对很多参赛选手的不尊重,也是对于你们自己的不尊重
--------------------
人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
回复 举报
nikita_dx 1392736

nikita_dx

2018-7-12 0:21:16
所以这次活动 这组织上是失败的 不过在卡片世界里 我认为它是成功的 不过不管失败成功与否 我们组织者是完败的 这我承认，不过你说的那个71号 不知道你看他那个作品了没有 完完全全是在早以前写的 复制到群组里的 我认为这样的行为比小号参与还让人无法接受 我没有不尊重他 不过他也应该对活动有所尊重吧 这样按主题角度来讲的话 他也是对自己的不负责任了 有了这次活动教训我们下次办活动会更加谨慎 严谨的 请拭目以待
--------------------
我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
回复 举报
西斯君 2400225

西斯君

2018-7-12 0:35:13
我看了,写的飞越疯人院,虽然文字没有过多修饰,感想倒与我挺一致.我的意思你可能没有理解,我认为既然没有明确规定不能用以前的影评投稿,那么71号用以前的影评投稿就没有问题.但是评分的时候你们觉得这个作品不符合主题,或者写得不尽如人意,那么你们不给高分没问题.因为一切都是按照活动规则来执行的:选手没有违反规则,评委按照既定主题和打分标准来打分.如果你觉得71号不符合参赛标准,那在我看来不少参赛选手也不符合参赛标准,71号不应该因为投稿作品是以前写的而被取消资格

至于我说的不尊重,就是感觉活动并没有按照既定的规则和打分标准来执行.如果不需要被遵守,那这样的规则制定出来又有何意义呢?反正说了这么多,还是觉得举办活动的想法和初衷很好,但是执行过程中出了各种问题导致活动最后这样收场,是非常令人遗憾的一件事.希望主办方下次举办类似的活动时,能够综合考虑,制定合理可行的规则并严格遵守吧
--------------------
人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
回复 举报
nikita_dx 1392736

nikita_dx

2018-7-12 9:30:05
我承认 规则有些是不严谨了 不过这也是我完全没有想到的 而且我说的主题已经够明确了吧，这个活动是2018年出 主题你可以在看看去 说是近期 4年轮回来进行写影评 而且还不是常规影评 写影评要结合自己这4年的生活进行写 可他的影评呢 你可以看看去 0几年的常规分解影评 你让我还怎么说明 这说的难道还不够明确？ 非要让我加上 不能用以前影评凑数 那不是废话吗 我出个新活动 围绕这4年时间看电影让你近期有什么改变出个写影评活动 你真的看不懂要写什么吗 非要拿以前的写过的常规影评来凑数？ 是不是太不尊重活动和你自己了 你近期看过电影没有 感觉看完电影对你这四年有什么改变吗 你就拿这来凑数？本来我是打算不删除的 我问他要过链接 他那个链接给的不对 我让他们重新发个上来 不过他没有理我 直到现在 也没有回话 删除他 我一点都没有后悔 至于其他的 规则漏洞 我承认 我没有做到更好
--------------------
我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
回复 举报
西斯君 2400225

西斯君

2018-7-12 12:46:18
同意，无论评委还是参赛者，遵守规则是对组织者也好、其它人也好的一种基本的尊重，不然要规则做什么，没有规则这个世界就乱了，对规则心存敬畏之心才是正道
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-13 17:44:43
主题我很清楚,但是参赛的有几个是明确按照主题来写的,恐怕大家都得打一个问号吧?常规分解电影,请问得奖的就没有这种操作?71号给的博客地址,获奖的没有给博客地址的?我的意思我已经再三表达过了:你觉得71号不符合,可以,那就一视同仁,不符合的都剔除,包括我(因为我也没有明确写4年之内的人生和时光),这样才叫遵守规则.71号懒就懒在没有把这篇文章重新发一遍,弄个崭新的日期.不过话又说回来,谁能保证参赛的不是拿以前写的投稿呢,我们不知道而已.你可以管这个叫钻规则的空子,但前提是你们提供了漏洞让别人钻.所以与其一再申明你为何要取消71号的资格,不如像你自己说的,下次搞活动把规则订得严谨一些并且严格按规则来.言尽于此,祝好
--------------------
人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
回复 举报
nikita_dx 1392736

nikita_dx

2018-7-13 17:59:18
没错,合理可行的规则是保证活动在公平的基础下进行的前提
--------------------
人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
回复 举报
nikita_dx 1392736

nikita_dx

2018-7-13 19:27:52
行了 咱们俩 就不要在此多说了，我说的你没有看懂 你说的我也不是很清楚。下次活动严格执行 下次活动再见
--------------------
我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
回复 举报
西斯君 2400225

西斯君

2018-7-13 19:39:57
你不就是觉得人家拿以前的影评凑数不尊重活动所以取消TA资格吗,有什么不懂的.问题是你们自己没有禁止这种行为,参赛的也不都是现看现写,无非这个人直接发09年的博客地址让你觉得不爽而已.何必解释那么多呢

我提出的看法很明确,就是规则订出来大家应该一起遵守,这样才公平,才叫一视同仁.这样还不清楚我觉得以后也不要办活动了吧,不然还是一样的情况一样的结局
--------------------
人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
回复 举报
nikita_dx 1392736

nikita_dx

2018-7-13 19:57:27
挺有意思，那我就费费功夫 和你老说说啊，第一 我没有要取消他的资格 我问他要地址 一直没有回我 怎么办 第二 我已经承认第一次活动是有不足 我已经承认了 肯定会在以后活动中严格执行 第三 我怎么没有禁止 非要让我写出来 各位请不要拿以前的影评凑数 怎么怎么样吗 主题标的非常清楚了吧 各位参赛玩家也都非常知道 我认为没有必要写出来 第四 你为什么要这样说其他参赛者未必都是现看现写 我也都认真看过了 一个人一篇一篇的看 可能有些文章主题写的没有突出 这不正是我没有想到的吗 我上面已经说了 77人参加 54个交卷 其实用三分之二写的是常规影评 那我一个人怎么办 我说此活动终止不办了？ 规则定出来是要遵守的 这是一定的 我也在我能力范围内 尽量去维持。但是我看了全部作品 虽然有的脱离了主题方向 但还有一部分人 真情实感的写出了4年情怀感悟 难道要我因为那三分之二人的主题偏离 而取消活动吗 当时非常想的 认为自己错了 就不应该办这个活动，费力不讨好， 不光你说的这些问题 小号问题 抄袭问题 这弄得我头都大了，不过我还是在尽力进行维护 删作品 有5 6个 因为抄袭 对小号也区别看待，正是因为规则 更是为了那三分之一认真写主题的参赛玩家 我认为活动不能不办 办完以后出现这样的质疑 我早想到了 只希望你翻过这页 教训我收下了 活动我以后肯定还会办 参不参加 那是你的事情了 就和这次活动有的参赛玩家一样 看主题 仍然会出以前的作品一样 那是他的自由 不过我也有我的底线
--------------------
我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
回复 举报
西斯君 2400225

西斯君

2018-7-13 20:19:54
1.我也说了好几次TA给的博客地址,这怎么不对吗?地址不是你删掉的?别的参赛选手也有给博客地址的,不是一样参加了.当然这中间要是还出了什么情况,烦请你再做说明,我只说我看到的情况
2.我之所以说所有选手未必现看现写,是因为就我看到的一些作品中就有我以前在豆瓣或别的地方看过的类似文字,可能是选手本人以前写的,也可能不是
3.你们定的规则,你们自己不遵守,反倒怪大家不遵守而让你们难办.你可以只让那符合的三分之一选手参与评选,其余人一概不予参赛.这有什么问题吗?有人让你取消了吗?
4.我没有跟你纠缠这次活动的问题,是你先来回复我的.我最开始就说了,虽然我在吐槽但是这个结果我接受,我一直在跟这个层主说的是评委打分标准的问题,71号只是因为层主质疑评委,所以我说出我看到的情况,一直跟我掰扯71号的是你吧
5.我自认正常阐述想法而已,又不是针对你个人,不知何以让你如此胸臆难平,可能归根结底还是觉得自己委屈.那我说您辛苦了,您下次办活动加油.可以吗? = =
--------------------
人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
回复 举报
nikita_dx 1392736

nikita_dx

2018-7-13 20:35:08
1 我删除了博客地址是的 我又叫他补上群组链接地址 没有回信 然后我去他博客看， 看时间0几年写的 原封不动的复制来的
2 你看的作品我也有看到 我可以把那几个人的号给你 你可以看看 获奖的有他们吗
3 只是个娱乐大家都活动 而且面对的玩家 不是专门写影评的玩家 所以没有那么严 比较娱乐大家最重要 还有我发出的奖品有45个 合格参赛人数还不到奖品的一半 有意思那么做吗
4 71号是我们的起因 我也不是说他 我只是给你解释为什么会删除他而已
5 怨气还是没有消 下次活动更要办好了 不然对不起你了
--------------------
我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
回复 举报
西斯君 2400225

西斯君

 
 
2018-7-11 15:34:24
评委中有的肯定没仔细看，一上午就给70篇打分，有点儿戏了。。
评分标准是提前公布的，但是很明显，评委们不一定清楚，不然不会出现那么多5分甚至更低的分数，难道大家都写得语句不通、逻辑混乱么？
小号如何界定，合卡套数是否有关，也没有提前说明，事后也就没法说了。。
影评是否应该就单独一部电影来写，也没有明确。。
建议下次活动规则制定得细致一点，评委设一名主席，整体把关~
anyway，活动不易，且参加且珍惜吧，西斯君和JR都挺辛苦~
--------------------
Behind every great fortune, there is a crime.
回复 举报

4 楼

辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

 
 
2018-7-11 15:58:15
初衷是好的，尺度没把握好，不知道是不是本来参与的就少，再按照规则筛选一下就更没多少人了，其实人少是卡片现状，符合规则的参与者人人有奖也是好事，不过通过这个活动也真反应出卡片真的不行了，09奥斯卡这种级别卡的吸引最后只有77人报名，其中还包括若干小号，哎~
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-11 16:49:45
组织个活动值得支持，这帮评委打分基本上是胡闹了。
--------------------
看看药丸
回复 举报
罗马假日办 2188499

罗马假日办

2018-7-11 16:58:14
平时百十人，发限量也不过二百，也就这样了，随便玩吧。
没人要G，都不知道和普卡有什么用。
--------------------
看看药丸
回复 举报
罗马假日办 2188499

罗马假日办

2018-7-12 17:47:46
新人想买一张魔兽大宝剑都买不到，着急啊
--------------------
回复 举报
虎变龙蒸_376979477 17329864

虎变龙蒸_376979477

 
 
2018-7-11 16:26:15

这样还说不是小号，当大家白痴呀，我只能呵呵了~

--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报

5 楼

-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-11 16:36:27

记得这几个有争议的选手主办方在微信群讨论过，最后他们还是获奖的话，应该是主办方承认符合规则的。

--------------------
时光不早
回复 举报

6 楼

乂丢丢 10317548

乂丢丢

2018-7-11 18:38:42

评委是我选的  我相信他们那几位绝对不会看都不看就胡乱评分；总之我信任他们

没有看过的电影 绝对不会瞎评  最后是我临时顶上的   相信台塑的同伴也一样

 

至于小号问题 是我的疏忽了  之前JR就和我说过 要不不要限制小号  小号问题不好判别

之前因为我离开卡片很长时间  对小号也比较模糊了  认为通过大家一起来判断一定比较容易的

谁料想... ... ...

另说浮光同学和火麒麟 都是写过影评非常多的人 我与评委和JR商量过  自己也查过，确实经常见他们写影评   而且浮光不要卡片只要书 卡片已经另行处理了   

至于Catbug_   我看他也合过限量与普卡  也让各位卡友评论过   最后最终结果是小号问题这次就睁着眼闭着眼

只要合过卡片上2千 最近经常发言  比较活跃的卡友 即疑似小号的那这次活动也准予参加【我相信一定还有其他小号参与  不过游戏人生而言  不要把游戏所生的闷气带到生活中  这样真的就不值了】    

所以大家这次活动要怨的就怨我把  我没有把活动规则拟定的更加详细 把控的更加严格 这是我的错


正因为如此下次的活动我会更有经验 我保证如果下次再组织活动 一定不会再出现如此让人生气的纰漏


所以下面各位卡友的发言 我希望只听见各位互相道喜 互相学习的声音 至于各种气那就发给我吧

--------------------
我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
回复 举报

7 楼

西斯君 2400225

西斯君

 
 
2018-7-11 23:01:09
台湾叔，刚玩时光认识第一个大神。
--------------------
回复 举报
醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

 
 
2018-7-11 19:58:48

对不起，这次是我疏忽了，还是经验不足，实在抱歉。

关于以后卡片活动对小号的限制办法，我会在今晚发帖通知，希望可以起点作用。

--------------------
最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
回复 举报

8 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-7-11 20:35:32
是我没听你的话啊 你没有责任 呜呜
--------------------
我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
回复 举报
西斯君 2400225

西斯君

2018-7-12 8:21:59
是我的责任，是我忍不住，最终还是让我的5个小号都参赛了，你没有责任
--------------------
回复 举报
yezie 4030990

yezie

2018-7-12 12:47:15
囧，你又来调皮了
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

 
 
2018-7-12 15:43:15

一个游戏，为了这些代码，争来争去的，挺无聊，毫无意义

--------------------
精神病人思维广，2B青年欢乐多！
回复 举报

9 楼

财迷菌 3574503

财迷菌

 
 
2018-7-12 17:50:26
想发财不？哈哈，好几张限量卡换一张魔兽大宝剑，换不换。哈哈，考虑一下
--------------------
回复 举报
虎变龙蒸_376979477 17329864

虎变龙蒸_376979477

 
 
2018-7-12 17:55:10

卡片简单 人性复杂

--------------------
回复 举报

10 楼

踢地C 3971200

踢地C

2018-7-12 17:56:27

影评瞎写很后悔 错过了太多 不知道下次得到是啥时候了

--------------------
回复 举报

11 楼

踢地C 3971200

踢地C

2018-7-12 21:25:56
请主办方多考虑一下我们这种只会合卡的大老粗吧，合卡大赛搞起来～～
--------------------
熟归熟，一样告你诽谤~~
回复 举报

12 楼

至尊宝 3850315

至尊宝

 
 
2018-7-12 21:35:16
我正在酝酿 下一个活动 嘎嘎
--------------------
我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
回复 举报
西斯君 2400225

西斯君

2018-7-13 16:01:37
我也挺想念合卡大赛，HD过段时间还会搞
--------------------
最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
回复 举报
JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-7-13 17:28:10
我还以为活动取消了呢～～
--------------------
熟归熟，一样告你诽谤~~
回复 举报
至尊宝 3850315

至尊宝

2018-7-13 22:02:34
和卡超人
--------------------
公主说：“啥？”
回复 举报
站着看球 3029766

站着看球

 
 
2018-7-12 22:46:26
路过
--------------------
感谢那些默默温暖卡片的卡友及帮助我的卡友
回复 举报

13 楼

你可知我柔情 25316619

你可知我柔情

2018-7-13 6:20:09

住口！这更本不是吐槽。。

--------------------
All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
回复 举报

14 楼

666膝盖中了很多箭 1188755

666膝盖中了很多箭

 
 
2018-7-13 9:26:05
对，有点想吐
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-13 16:02:25
把666都给惊出来了，我的第一个好友，好久不见~
--------------------
最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
回复 举报
JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-7-14 1:24:23
我是来看你们斯逼的
--------------------
All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
回复 举报
666膝盖中了很多箭 1188755

666膝盖中了很多箭

2018-7-14 1:24:29
实际上如何判定是不是小号太困难了。。。
干脆以后这类活动不限制是否是小号算了。。。

要是一个人能能写出20部影评包办所有奖项也算是本事（只要不是抄袭和搬运之前作品就行）。。
--------------------
All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
回复 举报
666膝盖中了很多箭 1188755

666膝盖中了很多箭

 
 
2018-7-13 12:30:16

路见不平一声吼

--------------------
回复 举报

15 楼

小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-7-13 15:14:55

就是干

--------------------
我们心底所有美好的感情都凝结在我们对家人的爱里，这份爱留住属于我们的安定，因为也正是这份爱衡量着我们内心的忠诚！
回复 举报

16 楼

十郎还是那个春天 1889175

十郎还是那个春天

2018-7-13 18:01:01

路过……

我10年就在玩卡片了，虽然合的不多。。（中间有上学和弃坑过）

--------------------
秋天深了 王在写诗
回复 举报

17 楼

迷痴青猫 3499671

迷痴青猫

 
 
2018-7-13 21:47:18
弃坑了就别再进来了，其行且珍惜，祝好
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

2018-7-13 21:54:11
为啥啊，就不兴有人慢慢玩吗……
--------------------
秋天深了 王在写诗
回复 举报
迷痴青猫 3499671

迷痴青猫

2018-7-13 21:57:17
卡片已经不是原来的卡片，现在真正玩得也没几个了，耗时间，所以既然出坑了就别回来了，好事
--------------------
【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
回复 举报
-Simon- 1625059

-Simon-

 
 
2018-7-13 22:03:01
居然说了这么多。。。。
--------------------
公主说：“啥？”
回复 举报

18 楼

站着看球 3029766

站着看球

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
卡片大富翁游戏交流 13808

RSS订阅

卡片大富翁游戏交流

43569名成员28728个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 