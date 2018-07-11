【忍住不吐槽，没忍住】→【写影评赢限量】

活动结束倒数第二天参与了【写影评赢限量】，结果意外的得了个第五名，获得09OSK男主一张，本来非常高兴，有张老三压箱，卡片人生也算圆满了，结果发现一个添堵的事情，原来以为只有一个，也就算了，闲来看了一下前20名，居然有2个0套小号，卧槽，说好的公平去哪里了，不吐不快，细思恐极，本来一个好好的活动，没想到结果会是这样，我不想恶意猜测，不过绝对有人钻了空子，不当得利，上图，大家自己看吧
排名02 _Catbug_
http://my.mtime.com/app/card/friend/15685741 美食总动员合成10套小号
排名09 浮光·掠影
http://my.mtime.com/app/card/friend/4086727 0套小号
排名14火麒麟ST
http://my.mtime.com/app/card/friend/15746866 0套小号
活动地址：http://group.mtime.com/movie_fever/discussion/3949454/
评分地址：http://group.mtime.com/movie_fever/discussion/3950097/
获奖地址：http://group.mtime.com/card/discussion/3950464/
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【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.