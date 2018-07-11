【忍住不吐槽，没忍住】→【写影评赢限量】

挺有意思，那我就费费功夫 和你老说说啊，第一 我没有要取消他的资格 我问他要地址 一直没有回我 怎么办 第二 我已经承认第一次活动是有不足 我已经承认了 肯定会在以后活动中严格执行 第三 我怎么没有禁止 非要让我写出来 各位请不要拿以前的影评凑数 怎么怎么样吗 主题标的非常清楚了吧 各位参赛玩家也都非常知道 我认为没有必要写出来 第四 你为什么要这样说其他参赛者未必都是现看现写 我也都认真看过了 一个人一篇一篇的看 可能有些文章主题写的没有突出 这不正是我没有想到的吗 我上面已经说了 77人参加 54个交卷 其实用三分之二写的是常规影评 那我一个人怎么办 我说此活动终止不办了？ 规则定出来是要遵守的 这是一定的 我也在我能力范围内 尽量去维持。但是我看了全部作品 虽然有的脱离了主题方向 但还有一部分人 真情实感的写出了4年情怀感悟 难道要我因为那三分之二人的主题偏离 而取消活动吗 当时非常想的 认为自己错了 就不应该办这个活动，费力不讨好， 不光你说的这些问题 小号问题 抄袭问题 这弄得我头都大了，不过我还是在尽力进行维护 删作品 有5 6个 因为抄袭 对小号也区别看待，正是因为规则 更是为了那三分之一认真写主题的参赛玩家 我认为活动不能不办 办完以后出现这样的质疑 我早想到了 只希望你翻过这页 教训我收下了 活动我以后肯定还会办 参不参加 那是你的事情了 就和这次活动有的参赛玩家一样 看主题 仍然会出以前的作品一样 那是他的自由 不过我也有我的底线

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我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人