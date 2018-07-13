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【2018俄罗斯世界杯】—季军战和冠军战 欢迎娱乐竞猜！

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2018-7-13 15:19:49

亚盘：

7月14日  

比利时（0.90）            让平手/半球          英格兰（1.00）

7月15日

法国（0.90）               让半球                 克罗地亚（1.00）


欧盘：

7月14日 

比利时           VS       英格兰       　胜（2.20）   平（3.70）   负（3.20）

7月15日

法国              VS      克罗地亚    　 胜（1.90）   平（3.10）   负（4.70）


以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内

限每场500WG以下娱乐竞猜，没有G也可用限量抵价，限量价格请先与我商量好。投注请在沙发处回复。


 

亚盘规则：括号内为赔率

盘口　　　　　　意 思 解 释 
平手　　　    双方平开，双方获胜的几率一样 

平手/半球　  让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢 
半球　          让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢 

半球/一球     让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢 
一球 　　　  让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢 
一球/球半 　让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢 
球半 　　　  让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢 
球半/两球　  让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢 
两球　　　　 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢

 

欧盘规则：括号内为赔率

“胜”定义为左侧球队胜利。若赛果为左侧球队胜利，则投注“胜”的玩家即获得括号内赔率乘以自己所投注的本金，若投注“平”或者“负”的玩家则投注失败，损失了你的本金了。欧盘很简单，但是由于本人精力有限，没法在大家每次投注的时候都收下你们的本金，所以如果你投注赢了，那需要把赔率减去一再乘以本金才是你所赢取的部分。

标签： 2018俄罗斯世界杯(9)
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-7-13 15:20:28

1. 请在此回复投注，投注时注明亚盘还是欧盘。

2. 投注过了，如果在赛前觉得需要修改投注，也在此重新回复投注就行（标注修改），不要把原来的回复给修改了，我会看不到你的修改。

3.赛前都可以投注，无需看到我是否在线。直接无视我就好了。

林狗：欧盘 比利时500w

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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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1 楼

夜微凉 4892993

夜微凉

 
 
2018-7-13 15:41:49
欧盘
克罗地亚 平 100万
英格兰负50万
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-7-13 15:47:55
欧盘 比利时胜500W
亚盘 比利时 500W
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

2018-7-13 16:07:22
欧盘
英格兰 胜 500W
法国 胜 500W
梭哈，ALL IN，就是干！！！
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-7-13 16:47:15
可以可以，最后的狂欢~~
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下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。
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夜微凉 4892993

夜微凉

2018-7-13 22:36:16
欧盘
比利时 胜 10w
法国 胜 10w
亚盘
比利时 10w
法国 10w
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泉水先生 1762422

泉水先生

2018-7-14 19:56:31
亚盘：
英格兰 500w
法国 500w

欧盘：
英格兰 500w
克罗地亚 500w

梭哈，ALL IN，sai lan。
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我是谁？
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7_濤 3764322

7_濤

2018-7-14 20:07:27
欧盘
比利时500W
法国500W
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我们心底所有美好的感情都凝结在我们对家人的爱里，这份爱留住属于我们的安定，因为也正是这份爱衡量着我们内心的忠诚！
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十郎还是那个春天 1889175

十郎还是那个春天

2018-7-14 20:16:14
欧盘 比利时胜500W
亚盘 比利时 500W
足球狂欢，最后疯狂！阿扎尔加油！
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-7-14 21:34:06
亚盘 英格兰 200w
欧盘 英格兰 100w
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云山雾罩，风雨袭来。
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灰太狼 1696789

灰太狼

2018-7-14 21:42:57
欧盘
比利时 赢500w
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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我全合了；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830
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叶非墨 7434449

叶非墨

2018-7-14 21:48:45
亚盘比利时胜500w 欧盘比利时胜500w
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2047 3906785

2047

2018-7-14 21:52:54
亚盘
英格兰 500w
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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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稻碎 2879330

稻碎

2018-7-14 21:53:47
亚盘 比利时胜100w 欧盘比利时胜100w
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熊仔饼干 3265075

熊仔饼干

2018-7-14 21:55:25
亚盘 英格兰 500w
欧盘 比利时平 250w 比利时负 250w
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-7-14 22:00:11
欧盘：

比利时胜 500W
法国胜 500W

输了就和夜总的账房先生一起跑路......
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Sautéed Shredded Pork with Green Pepper
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青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

2018-7-15 12:32:06
欧盘
克罗地亚 平 500W
亚盘
克罗地亚 500W
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

 
 
2018-7-15 10:10:52

英格兰又坑我500~~

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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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2 楼

稻碎 2879330

稻碎

2018-7-15 10:20:10
我居然记错时间了 以为2点比赛
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一个喜欢沙漠之花的女子
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3 楼

槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

2018-7-15 10:21:52
法国胜500w欧盘
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一个喜欢沙漠之花的女子
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4 楼

槑槑的小雪 2417176

槑槑的小雪

 
 
2018-7-15 12:30:07
小雪也是拼了啊。。。
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小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

 
 

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