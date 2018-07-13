【2018俄罗斯世界杯】—季军战和冠军战 欢迎娱乐竞猜！

亚盘：
7月14日
比利时（0.90） 让平手/半球 英格兰（1.00）
7月15日
法国（0.90） 让半球 克罗地亚（1.00）
欧盘：
7月14日
比利时 VS 英格兰 胜（2.20） 平（3.70） 负（3.20）
7月15日
法国 VS 克罗地亚 胜（1.90） 平（3.10） 负（4.70）
以上为90分钟内（包括补时）的比赛结果，加时与点球不计算在内
限每场500WG以下娱乐竞猜，没有G也可用限量抵价，限量价格请先与我商量好。投注请在沙发处回复。
亚盘规则：括号内为赔率
盘口 意 思 解 释
平手 双方平开，双方获胜的几率一样
平手/半球 让球方打平买它的人输一半，赢一个全赢
半球 让球方打平或者输球买它的全输，赢一个全赢
半球/一球 让球方平或负全输，赢一球赢一半，赢两球全赢
一球 让球方输、平全输，赢一个球算平，赢两球全赢
一球/球半 让球方赢一个球买它的人输一半，赢两球全赢
球半 让球方输、平、赢一个全输，赢两个球全赢
球半/两球 让球方赢两个买它的赢一半，赢三个全赢
两球 让球方赢两个球算平，赢三个球全赢
欧盘规则：括号内为赔率
“胜”定义为左侧球队胜利。若赛果为左侧球队胜利，则投注“胜”的玩家即获得括号内赔率乘以自己所投注的本金，若投注“平”或者“负”的玩家则投注失败，损失了你的本金了。欧盘很简单，但是由于本人精力有限，没法在大家每次投注的时候都收下你们的本金，所以如果你投注赢了，那需要把赔率减去一再乘以本金才是你所赢取的部分。
下蹲是为了跳得更高，我等待着我的厚积薄发。