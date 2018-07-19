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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【散卡凑套】大家一起来，让流落各地的小白菜们团聚吧！！！

【散卡凑套】大家一起来，让流落各地的小白菜们团聚吧！！！

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2018-7-19 19:00:24

众所周知：

1、卡片游戏已经快十年了，很多人来了走，走了又回来~

2、人气大不如前，交易不活跃，信息传导不畅~

3、很多卡友手里都有小白菜，犹如鸡肋~


因此，我提议：

1、大家都把手里可交换的小白菜晒出来，根据JR价格贴进行等价交换

2、愿意公开的请在下面发帖，我来汇总，协助撮合，达成意向的自行交易

3、不愿意公开的可以私信我，我来中转，帮助卡友们凑套，不收取任何手续费

 

最后，为了使卡友们参与更踊跃，也请管理员JR和各路大佬们赞助，奖励给：

1、促成最多次白菜凑套的卡友

2、促成最高价值限量成套的卡友

3、待定~


*小白菜指价值100W以下的散卡，越便宜越需要流通凑套~


------------------------以下是小白菜晾晒的货架分割线---------------------------

 


先把俺的小白菜晒出来，最好是换俺没有合的白菜套散~

(感动)  （UFO）  （11新版）

（PIX）（12新年）

          （12父亲节）

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飞鹰：

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

JR：

（PIX）（14口碑）

    （12父亲节）

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凌凡宝宝：

    （伯格曼）

    

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穿Prada的小丑

    （保罗纽曼）

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Nikita

     

（伊斯特伍德）

 

标签： 白菜 交换 凑套(1)
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Behind every great fortune, there is a crime.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-7-19 19:00:32

SF

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Behind every great fortune, there is a crime.
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1 楼

辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

2018-7-19 19:04:52

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爱沙尼亚的夜幕会在何处降临呢
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2 楼

稻穗· 2855100

稻穗·

2018-7-19 19:14:13

@精细鬼

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3 楼

柔荑红菊 6345380

柔荑红菊

 
 
2018-7-19 19:48:52
火速赶到
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铁公鸡，一毛不拔
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精细鬼 6108072

精细鬼

2018-7-19 20:53:21
鬼鬼帮忙指点一下啊
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-7-19 19:44:32
都赞助给我吧，保证圆满完成任务
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铁公鸡，一毛不拔
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4 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-7-19 20:11:03
当仁不让
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醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-7-19 20:14:40
双管齐下~
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Behind every great fortune, there is a crime.
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辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

 
 
2018-7-19 19:53:11
五周年爱美丽、妮可红磨坊
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5 楼

飞鹰 1715665

飞鹰

 
 
2018-7-19 20:14:18
红磨坊算囧卡了，有啥换卡需求也可以一并提出来~
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辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

 
 
2018-7-19 21:04:17

大家可以把想出的白菜和合套缺的白菜写在这个帖子里，方便大家浏览，促进交易合套，我先来：

出：玩具总动员（PIX）星运里的错（口碑）美丽人生、长江七号、不一样的爸爸（12父亲节）

收：爱丽丝、生化危机、让子弹飞（11新版）01、02、04（12OSK）

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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6 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-7-19 21:35:12
copy
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Behind every great fortune, there is a crime.
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辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

 
 
2018-7-19 21:52:02

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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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7 楼

芝士白羊 2842306

芝士白羊

2018-7-19 22:06:05

真想把这些 白菜一亡打尽……

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8 楼

十字 3175167

十字

 
 
2018-7-19 22:14:49
大家一起来嘛，总能凑上一些的
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Behind every great fortune, there is a crime.
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辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

 
 
2018-7-19 22:10:20

伯格曼的秋天、芬妮、封印，11奥斯卡女配、最佳影片，10奥斯卡男配

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You are always here, in my heart. Tonight and Forever.
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9 楼

凌凡宝宝 1569468

凌凡宝宝

 
 
2018-7-19 22:17:21
芬妮、封印 这两张G出么……
刚看你另外一个帖子里也有
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十字 3175167

十字

 
 
2018-7-19 22:28:42

白菜：虎豹小霸王（保罗纽曼套），蜘蛛侠5（蜘蛛侠套），遗愿清单（摩根弗里曼套）

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10 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2018-7-19 22:32:55

 

LZ你的救赎和花生G出吗?想收一张~

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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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11 楼

nikita_dx 1392736

nikita_dx

 
 
2018-7-19 23:56:07
不G出哦，大家互换白菜凑套嘛~
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Behind every great fortune, there is a crime.
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辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

 
 

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