【散卡凑套】大家一起来，让流落各地的小白菜们团聚吧！！！

众所周知：

1、卡片游戏已经快十年了，很多人来了走，走了又回来~

2、人气大不如前，交易不活跃，信息传导不畅~

3、很多卡友手里都有小白菜，犹如鸡肋~





因此，我提议：

1、大家都把手里可交换的小白菜晒出来，根据JR价格贴进行等价交换

2、愿意公开的请在下面发帖，我来汇总，协助撮合，达成意向的自行交易

3、不愿意公开的可以私信我，我来中转，帮助卡友们凑套，不收取任何手续费

最后，为了使卡友们参与更踊跃，也请管理员JR和各路大佬们赞助，奖励给：

1、促成最多次白菜凑套的卡友

2、促成最高价值限量成套的卡友

3、待定~





*小白菜指价值100W以下的散卡，越便宜越需要流通凑套~





------------------------以下是小白菜晾晒的货架分割线---------------------------





先把 俺的 小白菜晒出来，最好是换俺没有合的白菜套散~

(感动) （UFO） （11新版）

（PIX） （12新年）

（12父亲节）

--------------------------------------------------------------------------------

飞鹰：

--------------------------------------------------------------------------------

JR：

（PIX） （14口碑）

（12父亲节）

--------------------------------------------------------------------------------

凌凡宝宝：

（伯格曼）

--------------------------------------------------------------------------------

穿Prada的小丑

（保罗纽曼）

--------------------------------------------------------------------------------

Nikita

（伊斯特伍德）