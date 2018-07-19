【散卡凑套】大家一起来，让流落各地的小白菜们团聚吧！！！

众所周知：
1、卡片游戏已经快十年了，很多人来了走，走了又回来~
2、人气大不如前，交易不活跃，信息传导不畅~
3、很多卡友手里都有小白菜，犹如鸡肋~
因此，我提议：
1、大家都把手里可交换的小白菜晒出来，根据JR价格贴进行等价交换
2、愿意公开的请在下面发帖，我来汇总，协助撮合，达成意向的自行交易
3、不愿意公开的可以私信我，我来中转，帮助卡友们凑套，不收取任何手续费
最后，为了使卡友们参与更踊跃，也请管理员JR和各路大佬们赞助，奖励给：
1、促成最多次白菜凑套的卡友
2、促成最高价值限量成套的卡友
3、待定~
*小白菜指价值100W以下的散卡，越便宜越需要流通凑套~
------------------------以下是小白菜晾晒的货架分割线---------------------------
先把俺的小白菜晒出来，最好是换俺没有合的白菜套散~
(感动) （UFO） （11新版）
（PIX）（12新年）
（12父亲节）
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JR：
（PIX）（14口碑）
（12父亲节）
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凌凡宝宝：
（伯格曼）
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穿Prada的小丑
（保罗纽曼）
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Nikita
（伊斯特伍德）
Behind every great fortune, there is a crime.