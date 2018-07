再次开个帖,拍卖 【TIM】 套。

整套拍,这次不分单张。 竞价中必须包含 15万圣、碟中谍、漫威 这三套。 不足部分可以 赫本、佳人、今敏、小李、吉卜力、魔兽红蓝或其他硬卡 补足。 (除梁朝伟、妮可外,不要妮可,不要梁朝伟)

请大家在规定的楼层竞价。

竞价时间截止到 8月5日24点 ,请不要错过时间。

如果参与竞价达不到心理价位,有权选择流拍。 在交易前一秒,双方均可反悔。 注意报方案时候最好是数量加名称,一定准确,标明数量 比如【 1套15万圣+2套小李】,而不是佳人套换。



