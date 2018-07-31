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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【08.01预】《绝命毒师》普卡套装正式发行！

【08.01预】《绝命毒师》普卡套装正式发行！

加入收藏 已经被1位会员收藏

2018-7-31 15:46:36


他的50岁，是你正在经历，或者必将经历的庸众们的50岁。


迄今为止，《绝命毒师》仍然是描写“人”最成功的美剧，不是好与坏，对与错，而是带给你看，这软弱，善良，贪婪，凶狠，虚荣，以及纠缠在一起无从分割的爱与恨，才是人性。

在看腻了美式超级英雄的戏码，这个“兔子急了也会咬人”的故事更容易让观众心有戚戚焉，我们离蝙蝠侠、钢铁侠和X战警都太远了，但离老白的世界却很近：不明不白活了几十年，却从未为自己活过。他就像是一把锋利的刀片，把所有伪装都撤掉，虚与委蛇和一团和气都撤掉，暴露出来的部分，或许更接近人的真实样貌。

卡片大富翁发行此普卡套装，欢迎收藏！



发行时间：2018年8月1日12:00

欢迎关注 @卡片机器人一号获得更多相关信息！

 

卡片游戏入口：http://my.mtime.com/app/card/

如何玩转卡片大富翁：http://my.mtime.com/app/card/qa/


2018年发行备忘：


08月01日 发行《绝命毒师》普卡套装

06月23日 发行妮可·基德曼限量套装

05月22日 发行《蓝色大门》普卡套装

03月15日 发行“2018奥斯卡”限量套装 

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卡片机器人一号

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-7-31 15:47:35

66666666666

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大梦一场的umaso小姐和怪盗基德和yezie和child和十字和被窝的铁粉!!!!!!!!!
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1 楼

大梦一场的懒羊羊小朋 14117099

大梦一场的懒羊羊小朋

2018-7-31 15:48:57
666
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2 楼

小呀么小蜗牛 17197922

小呀么小蜗牛

2018-7-31 15:52:42

哇终于预告来了~这个色调太神秘了吧~

明天刷起来咯

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生活虽然一地鸡毛，但仍要欢歌高进。
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3 楼

Huilypan 2115708

Huilypan

2018-7-31 15:54:13

可以的......

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Sautéed Shredded Pork with Green Pepper
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4 楼

青椒炒肉丝 8495599

青椒炒肉丝

2018-7-31 15:56:57

要先看完这部剧。。。

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You are always here, in my heart. Tonight and Forever.
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5 楼

凌凡宝宝 1569468

凌凡宝宝

2018-7-31 15:56:59

车子排第一，果然车子才是本体么

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6 楼

来放松的画图狗 5269374

来放松的画图狗

 
 
2018-7-31 16:24:51
车子是起源和象征
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-7-31 16:04:20

挺好看的~~

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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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7 楼

甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

2018-7-31 16:07:48

终于等到了，特别喜欢的一部剧，01要是hank就更完美了~

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豆瓣id：薛定悦的猫
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8 楼

siblymoon 5871502

siblymoon

2018-7-31 16:08:01

来劲了

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懒，宅，蜗。
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9 楼

小白看电影 1959272

小白看电影

2018-7-31 16:08:11
666666666
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感谢那些默默温暖卡片的卡友及帮助我的卡友
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10 楼

你可知我柔情 25316619

你可知我柔情

2018-7-31 16:10:14

这色调就是传说中的宝石蓝绿……

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11 楼

啊呲 3156493

啊呲

2018-7-31 16:19:41

最爱的美剧，谢机锅

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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12 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-7-31 20:53:56
http://group.mtime.com/card/discussion/3951168/
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-7-31 16:20:17

要是刷越狱就好啦~~蛤蛤蛤

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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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13 楼

甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

2018-7-31 16:28:45

老白也太帅了~

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But I got a blank space baby And I'll write ur name
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14 楼

金克丝boom 1491373

金克丝boom

2018-7-31 16:36:01

终于等到你！！！

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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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15 楼

M-O_O 2616292

M-O_O

2018-7-31 16:58:32

我是不是bug了，我怎么看到有两张海报

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总有刁民想害朕
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16 楼

KatherineDepp 4217896

KatherineDepp

2018-7-31 17:04:05
卡不错啊！哈哈
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17 楼

脑残联盟 18460542

脑残联盟

2018-7-31 17:14:11

好绿

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18 楼

假如爱有天意-- 6597523

假如爱有天意--

2018-7-31 17:15:36

 

这张看着怪怪的

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All the leaves are brown……
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19 楼

沈洋洋 2375407

沈洋洋

2018-7-31 18:25:23

这剧是我唯一一口气看完的美剧

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喵星球派我来视监人类
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20 楼

果子猫 4461450

果子猫

 
 
2018-7-31 20:54:52
+1，在我没看权游之前也是，看完一集就想马上看下一集，根本停不下来
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 

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