【08.01预】《绝命毒师》普卡套装正式发行！

他的50岁，是你正在经历，或者必将经历的庸众们的50岁。





迄今为止，《绝命毒师》仍然是描写“人”最成功的美剧，不是好与坏，对与错，而是带给你看，这软弱，善良，贪婪，凶狠，虚荣，以及纠缠在一起无从分割的爱与恨，才是人性。





在看腻了美式超级英雄的戏码，这个“兔子急了也会咬人”的故事更容易让观众心有戚戚焉，我们离蝙蝠侠、钢铁侠和X战警都太远了，但离老白的世界却很近：不明不白活了几十年，却从未为自己活过。他就像是一把锋利的刀片，把所有伪装都撤掉，虚与委蛇和一团和气都撤掉，暴露出来的部分，或许更接近人的真实样貌。





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