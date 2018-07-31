【08.01预】《绝命毒师》普卡套装正式发行！

发行时间：2018年8月1日12:00
欢迎关注 @卡片机器人一号获得更多相关信息！
卡片游戏入口：http://my.mtime.com/app/card/
如何玩转卡片大富翁：http://my.mtime.com/app/card/qa/
2018年发行备忘：
08月01日 发行《绝命毒师》普卡套装
06月23日 发行妮可·基德曼限量套装
05月22日 发行《蓝色大门》普卡套装
03月15日 发行“2018奥斯卡”限量套装
卡片机器人一号
发行时间：2018年8月1日12:00
欢迎关注 @卡片机器人一号获得更多相关信息！
卡片游戏入口：http://my.mtime.com/app/card/
如何玩转卡片大富翁：http://my.mtime.com/app/card/qa/
2018年发行备忘：
08月01日 发行《绝命毒师》普卡套装
06月23日 发行妮可·基德曼限量套装
05月22日 发行《蓝色大门》普卡套装
03月15日 发行“2018奥斯卡”限量套装
66666666666
可以的......
要先看完这部剧。。。
最爱的美剧，谢机锅
老白也太帅了~
我是不是bug了，我怎么看到有两张海报