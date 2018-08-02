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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>但愿这不是一个太长的感谢贴——致好友

但愿这不是一个太长的感谢贴——致好友

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2018-8-2 23:10:23

2010年发完奥斯卡之后开始接触卡片，断断续续9年时间，离开了很多次，甚至连账号都删了，但连自己都没有想到，2018年8月1日，在卡片快要整十年的时候，自己还能因为卡片大富翁这个游戏而疯狂，而感动，而感恩。

我生来是一个特别感性的人，喜欢哭，喜欢笑，喜欢做冲动的事情，但更多的时候，自己是多愁善感以及有些话痨。所以，这篇关于感谢好友助攻《绝命毒师》终极第一的感谢贴会尽量写得简短一些，克制一些，但无论说多少，那份感激和感动都无法用我这拙劣的语文水平能够表达的。

说来合卡已经合了很多年了，过去是新人不敢抢第一，之后虽然卡龄涨了，但也没有对哪一款普卡有过特别的感情，不怪卡片的选材，可能是自己的喜好有些诡异，加上当年抢过唯一的第一《谍影重重》的惨痛经历，于是故事来到了昨天发行的《绝命毒师》。这是一部在美剧历史上有着重要地位的剧，他的重要性不只是长期被世界各地的美剧迷评为历史最佳美剧，也不仅仅在于编剧导演在整部剧处于巅峰之时完美收官而造就了这部堪称完美的剧集，更是这部剧本身给人带来的冲击，以及对于整个人生观世界观价值观都有收益的讨论和描绘。
这不是一部很容易入戏的剧，毫不隐瞒地说，当年第一季第一集看了很多遍才看完，但这正是这部剧神奇的地方，它不像很多热门剧，首播集一定是那么引人入胜或者扣人心弦。编剧的用心，演员的精湛，拍摄技巧的独到，当你真的进入节奏，你一定会欲罢不能的。
至今记得看第二遍时，从第一季第一集连续看到第五季最后一集的那一周，感觉整个人的灵魂又得到一遍升华。

生活就是这样，无论有过多少美好，可能也抵不过一个无意的“玩笑”来得深刻。

我不是这部剧最大的粉丝，因为爱这部剧的人实在太多，对这部剧的了解深刻的人可以说出编剧安排的所有明喻和暗喻。我只是一个特别喜欢这部剧的卡友罢了，但得知这套普卡准备发行之时，抢第一终极的念头不知从哪里就冒了出来。

虽然现在的卡片是五年前，更不是九年前的卡片了，但心中没底，依然不知道普卡终极第一的水到底有多深。虽然上一套普卡《蓝色大门》，灰太狼同学花了1小时“很轻松”地抢了下来，但这套普卡风声走漏之时，就有好几位卡友表达了想抢第一的愿望，所以让我这个抢第一新人变得格外紧张。

准备过程就不在这里细说了，因为我承诺要写得简单一些。这里就稍稍记录一下终极当天的情形。

为了更好地反映当时的情形，时间用我所在的当地时间来呈现。
按照预告，新普卡会在北京时间12点发行，也就是法国时间早上6点，6个小时的时差。
02:30 醒来，依旧很困......
05:00 被闹钟闹醒，一小时后新卡发行。
05:50 和终极小队队友做最后确认。
06:00 在cjyyanna的提醒下开始登陆小号。
06:02 小号开始出新普卡。
06:10 依旧只有小号出新普卡，掉卡处毫无动静，我在紧张地登小号，队友开始了“段子模式”。
06:15 合成2套新普卡。掉卡处依然毫无动静。
06:27 M-O_O的一句“应该开始掉了”，卡片正式开闸掉卡。
06:33 虽然拍卖行依旧没有很多人卖卡，但我的屋顶已经是如下雨一般不停地塞满。简直疯狂！
06:37 合成10套。
06:48 终极成功！

07:15 兴奋结束，回笼觉
14:00 补觉结束......


当有很多人给你扔卡的时候，你的保险马上就会变成这个样子。

所有这一切发生在48分钟内。这是一个非常紧张的48分钟，也许没有我写得那么简单，但我手心手背满身的汗不会骗我。这是一个非常感动的48分钟，终极小队的每一位都在尽力为了完成一起冲第一的目标，那一刻，我们真的是一个团队，一群战友，也许这不是什么吉尼斯世界纪录，但只要参与其中，你就能感受到所谓的心跳和专注，那种荷尔蒙急剧上升的感觉是如此真实。同样，这是一个非常有意义的48分钟，因为在那时，对我们来说，卡片这个游戏又活了起来一样，不再是一个人在战斗，而是一群人在一起玩，在一起调侃，在一起笑，在一起做同一件事，这是不是很像卡片刚开始的样子？

其实，真的很感动，这份感动看起来有些可笑，有些稚嫩，但真的去想一下的话，其实能够体会到这份感动是幸运的。球哥昨天发了他《大圈子，小圈子，卡片游戏那些事（九）》 的文章，把“HD参与了《绝命毒师》抢第一的活动”称作“感觉参与了一件大事”。这是球哥一起参与后最真实的想法，也是我觉得一次抢第一活动带来的一种缘分和感动。（这里打个小广告，球哥的卡片游戏那些事系列更新到第九期，往期期期精彩不可错过。）

一码字就收不住了，好吧，开始正式的感谢。贡献不分前后。

主力01：yezie
他是我在上一次销号前认识的卡友，因为同有留学经历，当时的相识也很顺理成章，他对卡片的狂热是我一直很钦佩的。虽然平时大家以调侃为主要聊天手法，但每次我有活动或者参加活动，他都是那个愿意站出来帮我的人，所以，真的说声感谢！那顿红烧肉我会记得的。

主力02：Obliviation
不知道你还记得吗？当时和你认识的时候，是因为我打劫你，真是让人不堪回首的一个相识啊！Sorry again。但之后所谓“不打不相识”，无论大群小群，慢慢地聊开了，真的觉得你是一个很有想法的人。哈哈，也许你是这次活动紧张程度最接近我的，当就像老白一样，谁都是从新手练出来的，但其实你很自信啦！真的要感谢你愿意成为这次终极小队主力的成员之一。

主力03：M-O_O
你是终极小队的第一位成员，真的是非常感动和感激，谢谢你！其实这些年断断续续玩卡一直都知道你，但直到这次以小号回归才真的认识你，和我有着同样苦难的人，每一次有人贴吃的，还好有你陪着一起遭罪，才让苦并没有那么深重，因为这个我也要好好谢谢你！你的幽默和你的专注让我印象深刻，现在你也是有09奥斯卡的大佬了，还愿意一起做朋友，这才是最值得感谢的，开玩笑啦~谢谢！

主力04：乂丢丢
丢丢在卡片也是响当当的人物之一，销号前因为一个共同的好友，有过一些接触，但真的是一个非常棒的人。我一直在想为什么你总能找到各种剧和电影的资源，真的是让人佩服得五体投地。谢谢你一直没有剧透西部世界直到我看完，这不是容易的。这次终极活动，能够得到你的帮助真是太幸运了，以后继续聊剧聊天聊卡片！谢谢！

主力05：沈洋洋
你简直就是动图的代言人！虽然每次午饭晚饭的时候都会用各种动图来打击我的自尊，但真的很佩服你的存图量，太惊人了！卡片认识的时间并不长，但对你印象深刻，我知道我不是一个很克制的人，有时容易激动，造成过一些误会，但终究是你的大度让我觉得有些争吵是没有必要的，谢谢你！翻看抢第一时的聊天，“毒，得在屋顶制”，说的妙啊！谢谢你能够帮我拿到这个终极第一。

机动组01：cjyyanna
认识佳佳有一些年了，这次回归之后和原来的群失联了，所以少了联系。但这次说要争第一，你毫不犹豫地愿意帮助，对我来说真的是如虎添翼，要说到卡片技巧，你可是我见过捡卡扔卡速度非常快的，谢谢你！在卡片，佳佳被叫做大佬不是没有原因，能够成为好友，是一种荣幸。现在好友合卡的真的不多了，所以能在卡片的时候看到你的灯亮着，真是一种慰藉！谢谢你，我的好卡友！

机动组02：站着看球
球哥在卡片的文笔人人皆知，不仅仅是系列文章写得好，更重要的是，他对于一个事件的看法很多时候非常明锐，和他聊天总能让我去思考一些新的东西，这就是他非常厉害的地方。即使时间不是很宽裕，但依然能在中午抽空帮忙，真的让我特别感动，真的非常感谢！卡片是个圈子，由不同的大小圈子组成，能够和你有交集，真的是一种幸运！继续期待你的文章，继续期待和你的又一次讨论，谢谢！

机动组03：穿Prada的小丑
因为这次活动算是结缘了，谢谢你的帮助！但是召集队友的时候，你二话没说就来帮我，真的很让我感动，其实当时帮我的人并不多，所以你的支援就变得弥足珍贵了。卡片就是这样的一个小世界，一次聊天，一次活动，一次换卡就能让一些人成为朋友，谢谢你！我相信这只是一个开始！

机动组04：脑残联盟
在新卡发布15分钟前你发来私信问要不要帮助，那一刻真的是说不出的感动，其实这次抢第一并没有在卡片里喊话叫好友们帮忙，一方面是怕发现自己没什么好友的事实，另一方面已经有不少队友了，但事实证明，你的出现大大地提高了扔卡的效率。那一个个亲切的“+++++”，真的是只属于卡片好友的语言。谢谢你送来的及时雨！！

以上就是这次终极小队的主要成员们了，每一个人都值得我好好感谢。
一次活动，一份友情，一段回忆。感谢，感动，感恩。

暂定的回馈奖品是，每人可选价值在2000W上下的一套或者几张限量，虽然我本人没有什么存货，但我会尽力帮你们完成你们的要求。或者有什么其他的好主意，都可以私信我，只要可以帮到的，一定尽力而为！

写着写着，又写了这么多。
C'est la vie. 表情图片

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楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-8-2 23:11:42
楼下是sf，我这里只是冒充的~
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1 楼

cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-8-2 23:15:58
看完才杀的，哈哈~
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Behind every great fortune, there is a crime.
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辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

 
 
2018-8-2 23:15:15

SF~

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Behind every great fortune, there is a crime.
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2 楼

辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

 
 
2018-8-3 17:14:06
挤一挤~^^
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cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-8-2 23:22:32
只希望以后别再销号了
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铁公鸡，一毛不拔
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3 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2018-8-3 17:14:54
有些后悔了，当年写过不少文章都没了。。。这次不会啦，也没有销号的必要了~^^

精细鬼，好~
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cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-8-3 0:23:50

所以你的大号是啥

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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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4 楼

稻碎 2879330

稻碎

 
 
2018-8-3 17:15:12
一般玩家，叫做HenriD。
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cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-8-3 0:54:29

你写这么长的坏处就是 当我看到最后的时候 我已经忘记我最开始想要说什么了= =！

那就对应着你的写作顺序来捋一下好了···

和HD成为好友也是很多年前的事情了（感觉应该是10-12年那段卡片的巅峰期） 一开始在卡片上经常一起聊聊天合合卡蛮开心的 后来随着我毕业 淡出 渐渐就没有了交流 再次对你有强烈印象的时候就是你小子销号的时候了 待我拍马赶到 早已人去楼空= =

这次你回归后 大家经常在微信群里一起聊天 聊美食聊电影聊剧聊情感生活(￣.￣)

觉得你是一个很认真也很有想法的人 名副其实的处女座（此处1000%为褒义）（通过一次合卡活动就可以看出来啦） 经常诚恳地表达自己的观点 连我也受你的感染偶尔会话多发表观点（嗯 其实本来我话也多···）你也是一个很有趣的人 平时经常会分享很多好玩有用的东西 你也是一个身怀很多梗的人 给群里的大家带来了很多的欢乐嗯哼~

如你所说 再次相遇后感觉认识了一个和以前不一样的HD 一个更有趣更立体的HD 此处感谢机缘巧合下成立的这个微信群（群主万岁欧耶）~

这次能参与《绝命毒师》抢第一绝对是一次缘分 正式发行前的紧张部署 发行中的通力合作 终极完成后的祝贺与庆祝 现在回想起来还是觉得和队友们一起配合助攻HD走向终极巅峰的过程刺激 热血 又美妙 恍惚之间感觉又回到了2012年的那个秋天 抢第一失败的遗憾在2018年得到圆满

助攻HD抢到第一的过程 也是和过去那个做得不够好的自己和解的过程 也是一个成长的过程~

除了感谢HD 还要感谢一起完成这次任务的队友们 因为你们我的卡片生涯更加完整 我想我会一直记得你们带给我的美好和感动 谢谢你们 比心~

P.S.HD你全篇有好几个错别字 然而我就不告诉你在哪里 来打我啊 啦啦啦啦啦~

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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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5 楼

M-O_O 2616292

M-O_O

 
 
2018-8-3 0:59:12
你要不要也给我比心啊二mo！！！Σ>―(〃°ω°〃)♡→
你居然一个错别字都没有，过分了ー(￣～￣)ξ
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如果猫长大，我就会趴在它头上。
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child 1065453

child

2018-8-3 1:11:13
我都会double check的嘛 骄傲~(✧◡✧)
给你比一个高过头顶的心~(づ￣3￣)づ╭❤
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-8-3 7:14:02
你俩写的都这么长我居然都看完了……想骗我回去找错别字再看一遍那是不可能的
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cjyyanna 2244733

cjyyanna

2018-8-3 8:35:50
助攻HD抢到第一的过程 也是和和过去那个做得不够好的自己和解的过程 也是一个成长的过程~

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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

2018-8-3 9:27:07
佳佳大佬傲娇萌~(✧◡✧)
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-8-3 9:28:20
谢谢球哥^^
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-8-3 17:21:30
写这么长！！还写得这么肉麻！！怎么说来着，哭死了好不好！！
这里是大众场合，就不发若干个“啊”了，不然要引起巨大的误会了。

哈哈！是啊，岁月匆匆，聊着聊着，就熟了，认识一个人，认识一群人，表达自己，聆听别人，其实都是对这个世界的感受，遇到兴趣相投的人是一种幸运。

我只想说声谢谢！

P.S 因为我要去找错别字了。。。
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cfcforever 2821256

cfcforever

2018-8-3 18:03:49
哈哈哈哈哈 别怕嘛 大家都懂你的"啊"的
P.S.我刚吃完自制酸辣粉 好饱好满足~(￣▽￣)~*
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

 
 
2018-8-3 1:01:05
哇，真好，卡片还未亡！！还有这么多小伙伴抛头颅洒热血，点赞点赞！！！✧*｡٩(ˊᗜˋ*)و✧*｡
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如果猫长大，我就会趴在它头上。
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6 楼

child 1065453

child

 
 
2018-8-3 1:12:00
怎么就亡了亡了的···就因为越来越多你这样的懒猫才这么冷清的= =！！！
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-8-3 8:38:50
落木萧萧托我们向你问好，问你是不是还记得他。

ps 如果不记得，也不要说出来……
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

2018-8-3 17:26:06
child每次都能有这么靓丽的颜文字，配上你的头像，看着就开心，哇哈哈！！
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cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-8-3 7:15:58
好多年前绝命毒师看过一季多一点 印象已经不深了 要不要去重新拾起来嘞(σﾟ∀ﾟ)σ
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7 楼

cjyyanna 2244733

cjyyanna

 
 
2018-8-3 17:26:37
一定要看完！一定要看完！一定要看完！真的超级好看的！
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cfcforever 2821256

cfcforever

 
 
2018-8-3 8:31:33

1.经你安利，一定要去看看绝命毒师了。

 

2.看了这篇长文，感觉这次事件就像是我们这些人陪着HD追了一次女神，找到了不忘初心的感觉。

 

    啥是卡片的初心哪，对于普通玩家来说，就是不算计。

 

因为喜欢电影，因为喜欢收集，所以玩卡片。为了想要的限量可以不舍昼夜的刷卡，为了换到想要的卡片不惜倾家荡产，为了冲第一不断加大投入……非理性的情感宣泄不才是玩卡片游戏的初心吗？就像我们无原则地追忆青春、追忆初恋一样，不外乎因为那时候单纯，不计成本，倾心付出吗？今天，卡片处处充满了算计，都怕吃亏，都不愿意出卡，都知道越这样卡片越萧条，但就像“房间里的大象”理论一样，大家宁愿一起萎顿在卡片的萧条中，也不愿再回到最初的自己玩卡的状态。

 

现在很多人玩卡片，好像赴前女友的约会，不吃大餐不花感情，这样什么也没有也不损失什么，要是能来个一夜情啥的就算赚了……所以，这次我们陪HD抢了一次第一，感觉就像是陪着他全心全意、不计成本和后果地追了一次女神。

 

对于HD来说，应该也算是为他近十年的卡片时光盖上了一个邮戳，制作了一张跨度十年的卡片明信片。

 

3.HD平时在微信群就很活跃，而且真诚、善良，慷慨、有见地，这也是为什么他一说抢第一，这么多人愿意参与的原因。你是什么，你就会得到什么，

 

4.最后，说一句，HD有点像越狱里的Michael，凡事都要先制定计划，无论是和卡大赛还是抢第一，这次居然都要先分组，换做是我，估计就是像lincoln一样，先干再说。

 

所以，能遇到一个有趣的人，还能够从他身上学到新的东西丰富自己的认知，真的是太幸运了。

 

你感谢有我们，我们也感谢有你。

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公主说：“啥？”
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8 楼

站着看球 3029766

站着看球

 
 
2018-8-3 9:31:30
啥是卡片的初心哪，对于普通玩家来说，就是不算计。
这句说得太好了！
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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-8-3 14:41:20
毒师是必须要看的，Top1美剧
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-8-3 15:23:34
中午开始看了第一集
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

2018-8-3 15:25:14
越看越上瘾，根本停不下来
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-8-3 8:34:39

也许有人觉得我们是不是小题大做，矫情哪？

我告诉你，过去卡片的繁荣，就是因为有更多的小题大做，更多的感情泛滥。

也正是因为卡片里能有这些澎湃的感情，超越现实的所在，卡片才值得我们留恋。酱紫。

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公主说：“啥？”
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9 楼

站着看球 3029766

站着看球

 
 
2018-8-3 14:41:35
生命在于折腾
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-8-3 9:01:00
我和楼主的故事得要得要从某一天早上说起，那天我正在刷卡，突然屋顶不知从哪冒出一套阿尔帕西诺，于是乎我就去找谁扔的，当然我就找到了到处撒限量的楼主，当我准备退还老帕时……等等……然后:-D……就没有然后了~~查无此人——！
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10 楼

脑残联盟 18460542

脑残联盟

 
 
2018-8-3 9:35:23
(⊙o⊙)
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Behind every great fortune, there is a crime.
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辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

2018-8-3 14:43:10
我之前也碰到过，屋顶白菜一波接一波，到现在没弄清是谁送的，好友太多了，不过那种感觉真的很棒
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-8-3 11:22:27

感情太细腻了，好像女孩子，哈哈

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11 楼

小呀么小蜗牛 17197922

小呀么小蜗牛

2018-8-3 11:52:32

看完想起自己之前玩卡片的最初的时光~

可惜的是当初一起玩的朋友都已经不怎么玩了

说起来有些落寞……

不过好在重返时光之后也认识了很多有趣的人

这也是一直坚持的主要原因

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生活虽然一地鸡毛，但仍要欢歌高进。
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12 楼

Huilypan 2115708

Huilypan

2018-8-3 13:33:46

也没帮上多大的忙，炸鸡叔都被抢了

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All the leaves are brown……
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13 楼

沈洋洋 2375407

沈洋洋

2018-8-3 16:01:10

响当当是指穷的响叮当吗？

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时光不早
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14 楼

乂丢丢 10317548

乂丢丢

2018-8-3 19:25:41

这次助攻感谢帖 让我想到了以前的卡片世界  祝贺你勇冲第一  羡慕你有这么多的小伙伴肯相帮

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我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
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15 楼

西斯君 2400225

西斯君

2018-8-3 19:52:11

哇，难得看到这么温馨的帖子，真羡慕你有这么多好基友！

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16 楼

Chris· 2497754

Chris·

2018-8-3 20:00:40

其实我最初的目的是为了你说的最少是妮可套的奖励，但通过一次次的交流，我感受到你内心深处对卡片的狂热以及对朋友的热情，让我们的从冷冰冰的交易关系开始转变为真诚互助的朋友关系，现实生活中我是一个独来独往的人，有时候也会感到孤寂无助，但愿你的热情能让我开始改变自己，认识到多结交朋友是一件多么快乐的事，我相信明天一定会比今天更加美好！PS：你最后的奖励价值有点让我措手不及。

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17 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

 
 
2018-8-3 21:11:23
哈哈 实诚 英雄不问出处 就是无论我们当初抱着什么样的想法 最后收获了真实的感情就好
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

 
 

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