但愿这不是一个太长的感谢贴——致好友

2010年发完奥斯卡之后开始接触卡片，断断续续9年时间，离开了很多次，甚至连账号都删了，但连自己都没有想到，2018年8月1日，在卡片快要整十年的时候，自己还能因为卡片大富翁这个游戏而疯狂，而感动，而感恩。





我生来是一个特别感性的人，喜欢哭，喜欢笑，喜欢做冲动的事情，但更多的时候，自己是多愁善感以及有些话痨。所以，这篇关于 感谢好友助攻《绝命毒师》终极第一 的感谢贴会尽量写得简短一些，克制一些，但无论说多少，那份感激和感动都无法用我这拙劣的语文水平能够表达的。





说来合卡已经合了很多年了，过去是新人不敢抢第一，之后虽然卡龄涨了，但也没有对哪一款普卡有过特别的感情，不怪卡片的选材，可能是自己的喜好有些诡异，加上当年抢过唯一的第一《谍影重重》的惨痛经历，于是故事来到了昨天发行的《绝命毒师》。这是一部在美剧历史上有着重要地位的剧，他的重要性不只是长期被世界各地的美剧迷评为历史最佳美剧，也不仅仅在于编剧导演在整部剧处于巅峰之时完美收官而造就了这部堪称完美的剧集，更是这部剧本身给人带来的冲击，以及对于整个人生观世界观价值观都有收益的讨论和描绘。

这不是一部很容易入戏的剧，毫不隐瞒地说，当年第一季第一集看了很多遍才看完，但这正是这部剧神奇的地方，它不像很多热门剧，首播集一定是那么引人入胜或者扣人心弦。编剧的用心，演员的精湛，拍摄技巧的独到，当你真的进入节奏，你一定会欲罢不能的。

至今记得看第二遍时，从第一季第一集连续看到第五季最后一集的那一周，感觉整个人的灵魂又得到一遍升华。





生活就是这样，无论有过多少美好，可能也抵不过一个无意的“玩笑”来得深刻。





我不是这部剧最大的粉丝，因为爱这部剧的人实在太多，对这部剧的了解深刻的人可以说出编剧安排的所有明喻和暗喻。我只是一个特别喜欢这部剧的卡友罢了，但得知这套普卡准备发行之时，抢第一终极的念头不知从哪里就冒了出来。





虽然现在的卡片是五年前，更不是九年前的卡片了，但心中没底，依然不知道普卡终极第一的水到底有多深。虽然上一套普卡《蓝色大门》，灰太狼同学花了1小时“很轻松”地抢了下来，但这套普卡风声走漏之时，就有好几位卡友表达了想抢第一的愿望，所以让我这个抢第一新人变得格外紧张。





准备过程就不在这里细说了，因为我承诺要写得简单一些。这里就稍稍记录一下终极当天的情形。





为了更好地反映当时的情形，时间用我所在的当地时间来呈现。

按照预告，新普卡会在北京时间12点发行，也就是法国时间早上6点，6个小时的时差。

02:30 醒来，依旧很困......

05:00 被闹钟闹醒，一小时后新卡发行。

05:50 和终极小队队友做最后确认。

06:00 在cjyyanna的提醒下开始登陆小号。

06:02 小号开始出新普卡。

06:10 依旧只有小号出新普卡，掉卡处毫无动静，我在紧张地登小号，队友开始了“段子模式”。

06:15 合成2套新普卡。掉卡处依然毫无动静。

06:27 M-O_O的一句“应该开始掉了”，卡片正式开闸掉卡。

06:33 虽然拍卖行依旧没有很多人卖卡，但我的屋顶已经是如下雨一般不停地塞满。简直疯狂！

06:37 合成10套。

06:48 终极成功！







07:15 兴奋结束，回笼觉

14:00 补觉结束......







当有很多人给你扔卡的时候，你的保险马上就会变成这个样子。





所有这一切发生在48分钟内。这是一个非常紧张的48分钟，也许没有我写得那么简单，但我手心手背满身的汗不会骗我。这是一个非常感动的48分钟，终极小队的每一位都在尽力为了完成一起冲第一的目标，那一刻，我们真的是一个团队，一群战友，也许这不是什么吉尼斯世界纪录，但只要参与其中，你就能感受到所谓的心跳和专注，那种荷尔蒙急剧上升的感觉是如此真实。同样，这是一个非常有意义的48分钟，因为在那时，对我们来说，卡片这个游戏又活了起来一样，不再是一个人在战斗，而是一群人在一起玩，在一起调侃，在一起笑，在一起做同一件事，这是不是很像卡片刚开始的样子？









一码字就收不住了，好吧，开始正式的感谢。贡献不分前后。





他是我在上一次销号前认识的卡友，因为同有留学经历，当时的相识也很顺理成章，他对卡片的狂热是我一直很钦佩的。虽然平时大家以调侃为主要聊天手法，但每次我有活动或者参加活动，他都是那个愿意站出来帮我的人，所以，真的说声感谢！那顿红烧肉我会记得的。





不知道你还记得吗？当时和你认识的时候，是因为我打劫你，真是让人不堪回首的一个相识啊！Sorry again。但之后所谓“不打不相识”，无论大群小群，慢慢地聊开了，真的觉得你是一个很有想法的人。哈哈，也许你是这次活动紧张程度最接近我的，当就像老白一样，谁都是从新手练出来的，但其实你很自信啦！真的要感谢你愿意成为这次终极小队主力的成员之一。





你是终极小队的第一位成员，真的是非常感动和感激，谢谢你！其实这些年断断续续玩卡一直都知道你，但直到这次以小号回归才真的认识你，和我有着同样苦难的人，每一次有人贴吃的，还好有你陪着一起遭罪，才让苦并没有那么深重，因为这个我也要好好谢谢你！你的幽默和你的专注让我印象深刻，现在你也是有09奥斯卡的大佬了，还愿意一起做朋友，这才是最值得感谢的，开玩笑啦~谢谢！





丢丢在卡片也是响当当的人物之一，销号前因为一个共同的好友，有过一些接触，但真的是一个非常棒的人。我一直在想为什么你总能找到各种剧和电影的资源，真的是让人佩服得五体投地。谢谢你一直没有剧透西部世界直到我看完，这不是容易的。这次终极活动，能够得到你的帮助真是太幸运了，以后继续聊剧聊天聊卡片！谢谢！





你简直就是动图的代言人！虽然每次午饭晚饭的时候都会用各种动图来打击我的自尊，但真的很佩服你的存图量，太惊人了！卡片认识的时间并不长，但对你印象深刻，我知道我不是一个很克制的人，有时容易激动，造成过一些误会，但终究是你的大度让我觉得有些争吵是没有必要的，谢谢你！翻看抢第一时的聊天，“毒，得在屋顶制”，说的妙啊！谢谢你能够帮我拿到这个终极第一。





认识佳佳有一些年了，这次回归之后和原来的群失联了，所以少了联系。但这次说要争第一，你毫不犹豫地愿意帮助，对我来说真的是如虎添翼，要说到卡片技巧，你可是我见过捡卡扔卡速度非常快的，谢谢你！在卡片，佳佳被叫做大佬不是没有原因，能够成为好友，是一种荣幸。现在好友合卡的真的不多了，所以能在卡片的时候看到你的灯亮着，真是一种慰藉！谢谢你，我的好卡友！





球哥在卡片的文笔人人皆知，不仅仅是系列文章写得好，更重要的是，他对于一个事件的看法很多时候非常明锐，和他聊天总能让我去思考一些新的东西，这就是他非常厉害的地方。即使时间不是很宽裕，但依然能在中午抽空帮忙，真的让我特别感动，真的非常感谢！卡片是个圈子，由不同的大小圈子组成，能够和你有交集，真的是一种幸运！继续期待你的文章，继续期待和你的又一次讨论，谢谢！





因为这次活动算是结缘了，谢谢你的帮助！但是召集队友的时候，你二话没说就来帮我，真的很让我感动，其实当时帮我的人并不多，所以你的支援就变得弥足珍贵了。卡片就是这样的一个小世界，一次聊天，一次活动，一次换卡就能让一些人成为朋友，谢谢你！我相信这只是一个开始！





在新卡发布15分钟前你发来私信问要不要帮助，那一刻真的是说不出的感动，其实这次抢第一并没有在卡片里喊话叫好友们帮忙，一方面是怕发现自己没什么好友的事实，另一方面已经有不少队友了，但事实证明，你的出现大大地提高了扔卡的效率。那一个个亲切的“+++++”，真的是只属于卡片好友的语言。谢谢你送来的及时雨！！





以上就是这次终极小队的主要成员们了，每一个人都值得我好好感谢。

一次活动，一份友情，一段回忆。感谢，感动，感恩。





暂定的回馈奖品是，每人可选价值在2000W上下的一套或者几张限量，虽然我本人没有什么存货，但我会尽力帮你们完成你们的要求。或者有什么其他的好主意，都可以私信我，只要可以帮到的，一定尽力而为！





写着写着，又写了这么多。