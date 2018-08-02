但愿这不是一个太长的感谢贴——致好友

你写这么长的坏处就是 当我看到最后的时候 我已经忘记我最开始想要说什么了= =！
那就对应着你的写作顺序来捋一下好了···
和HD成为好友也是很多年前的事情了（感觉应该是10-12年那段卡片的巅峰期） 一开始在卡片上经常一起聊聊天合合卡蛮开心的 后来随着我毕业 淡出 渐渐就没有了交流 再次对你有强烈印象的时候就是你小子销号的时候了 待我拍马赶到 早已人去楼空= =
这次你回归后 大家经常在微信群里一起聊天 聊美食聊电影聊剧聊情感生活(￣.￣)
觉得你是一个很认真也很有想法的人 名副其实的处女座（此处1000%为褒义）（通过一次合卡活动就可以看出来啦） 经常诚恳地表达自己的观点 连我也受你的感染偶尔会话多发表观点（嗯 其实本来我话也多···）你也是一个很有趣的人 平时经常会分享很多好玩有用的东西 你也是一个身怀很多梗的人 给群里的大家带来了很多的欢乐嗯哼~
如你所说 再次相遇后感觉认识了一个和以前不一样的HD 一个更有趣更立体的HD 此处感谢机缘巧合下成立的这个微信群（群主万岁欧耶）~
这次能参与《绝命毒师》抢第一绝对是一次缘分 正式发行前的紧张部署 发行中的通力合作 终极完成后的祝贺与庆祝 现在回想起来还是觉得和队友们一起配合助攻HD走向终极巅峰的过程刺激 热血 又美妙 恍惚之间感觉又回到了2012年的那个秋天 抢第一失败的遗憾在2018年得到圆满
助攻HD抢到第一的过程 也是和过去那个做得不够好的自己和解的过程 也是一个成长的过程~
除了感谢HD 还要感谢一起完成这次任务的队友们 因为你们我的卡片生涯更加完整 我想我会一直记得你们带给我的美好和感动 谢谢你们 比心~
P.S.HD你全篇有好几个错别字 然而我就不告诉你在哪里 来打我啊 啦啦啦啦啦~
1.经你安利，一定要去看看绝命毒师了。
2.看了这篇长文，感觉这次事件就像是我们这些人陪着HD追了一次女神，找到了不忘初心的感觉。
啥是卡片的初心哪，对于普通玩家来说，就是不算计。
因为喜欢电影，因为喜欢收集，所以玩卡片。为了想要的限量可以不舍昼夜的刷卡，为了换到想要的卡片不惜倾家荡产，为了冲第一不断加大投入……非理性的情感宣泄不才是玩卡片游戏的初心吗？就像我们无原则地追忆青春、追忆初恋一样，不外乎因为那时候单纯，不计成本，倾心付出吗？今天，卡片处处充满了算计，都怕吃亏，都不愿意出卡，都知道越这样卡片越萧条，但就像“房间里的大象”理论一样，大家宁愿一起萎顿在卡片的萧条中，也不愿再回到最初的自己玩卡的状态。
现在很多人玩卡片，好像赴前女友的约会，不吃大餐不花感情，这样什么也没有也不损失什么，要是能来个一夜情啥的就算赚了……所以，这次我们陪HD抢了一次第一，感觉就像是陪着他全心全意、不计成本和后果地追了一次女神。
对于HD来说，应该也算是为他近十年的卡片时光盖上了一个邮戳，制作了一张跨度十年的卡片明信片。
3.HD平时在微信群就很活跃，而且真诚、善良，慷慨、有见地，这也是为什么他一说抢第一，这么多人愿意参与的原因。你是什么，你就会得到什么，
4.最后，说一句，HD有点像越狱里的Michael，凡事都要先制定计划，无论是和卡大赛还是抢第一，这次居然都要先分组，换做是我，估计就是像lincoln一样，先干再说。
所以，能遇到一个有趣的人，还能够从他身上学到新的东西丰富自己的认知，真的是太幸运了。
你感谢有我们，我们也感谢有你。
也许有人觉得我们是不是小题大做，矫情哪？
我告诉你，过去卡片的繁荣，就是因为有更多的小题大做，更多的感情泛滥。
也正是因为卡片里能有这些澎湃的感情，超越现实的所在，卡片才值得我们留恋。酱紫。
看完想起自己之前玩卡片的最初的时光~
可惜的是当初一起玩的朋友都已经不怎么玩了
说起来有些落寞……
不过好在重返时光之后也认识了很多有趣的人
这也是一直坚持的主要原因
这次助攻感谢帖 让我想到了以前的卡片世界 祝贺你勇冲第一 羡慕你有这么多的小伙伴肯相帮
其实我最初的目的是为了你说的最少是妮可套的奖励，但通过一次次的交流，我感受到你内心深处对卡片的狂热以及对朋友的热情，让我们的从冷冰冰的交易关系开始转变为真诚互助的朋友关系，现实生活中我是一个独来独往的人，有时候也会感到孤寂无助，但愿你的热情能让我开始改变自己，认识到多结交朋友是一件多么快乐的事，我相信明天一定会比今天更加美好！PS：你最后的奖励价值有点让我措手不及。