【JR】活动六 | 最受喜爱普卡评选淘汰赛

JR活动六——最受喜爱普卡 评选淘汰赛

评选方式及流程：

第一轮：集体投票，为期6 天（截止到北京时间 8 月 12 日下午 8 点）。选出你 最喜欢 的 10 张普卡，私信发我， 格式为：套装全称 + 编号（如：星球大战 01 ） ， 套装名称里带标点的回复里一律不要带，方便统计。 最终由 HD 帮忙统计出排名前 32 的普卡单卡， 如果出现分数相同，将进行加赛。

第二轮： 另发一 贴对 32 强进行介绍，每楼一张， 卡友们 可在帖子下面每楼对每 张单卡 进行点评，拉票，评分（1,2,3,4,5，五档），由我和HD进行统计，评分前16张普卡进入淘汰赛， 如果出现分数相同，将进行加赛。

第三轮：将16 强分成8 组进行 PK ，赛制类似NBA季后赛赛制,（第1vs第16，第2vs第15，...以此类推），本轮开始一直到决赛大家私信我进行投票。

第四轮： 进行 8 进 4 的投票 PK（第1和第16中的胜者vs第8和第9中的胜者）

第五 轮：进行半决赛

第六 轮：决赛

公布最终结果

没好友，没合限量，没影评的小号一律默认不计入投票内，如有新手或特殊情况请加我微信JasonRobot申诉





奖项：

幸运奖：每轮选出 10 名幸运卡友，每人随机获得限量一张，共 60 张。（4套漫威，4套杜琪峰，4套费雯丽）





预测奖：活动全部结束后，根据每位玩家第一轮投票的十张卡的最终排名顺序进行积分排名，前3 0 名卡友各获得限量 1 张，共3 0 张。如有同分情况根据回复时间先后决定排名先后。（2套15万圣，2套碟中谍，2套朱莉，根据JR价排先后）





积极参与奖：活动全部结束后，从每轮都参加过的卡友中选出 10 人，每位随机获得限量一张，共 10 张。（2套碟中谍）



