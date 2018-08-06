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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【JR】活动六 | 最受喜爱普卡评选淘汰赛

【JR】活动六 | 最受喜爱普卡评选淘汰赛

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2018-8-6 21:10:45

                        JR活动六——最受喜爱普卡评选淘汰赛

 

评选方式及流程：

 

第一轮：集体投票，为期6天（截止到北京时间812日下午8点）。选出你最喜欢10张普卡，私信发我，格式为：套装全称+编号（如：星球大战01套装名称里带标点的回复里一律不要带，方便统计。最终由HD帮忙统计出排名前32的普卡单卡，如果出现分数相同，将进行加赛

 

第二轮：另发一贴对32强进行介绍，每楼一张，卡友们可在帖子下面每楼对每张单卡进行点评，拉票，评分（1,2,3,4,5，五档），由我和HD进行统计，评分前16张普卡进入淘汰赛，如果出现分数相同，将进行加赛

 

第三轮：将16强分成8组进行PK，赛制类似NBA季后赛赛制,（第1vs第16，第2vs第15，...以此类推），本轮开始一直到决赛大家私信我进行投票。

 

第四轮：进行84的投票PK（第1和第16中的胜者vs第8和第9中的胜者）

 

第五轮：进行半决赛

 

第六轮：决赛

 

公布最终结果

 

没好友，没合限量，没影评的小号一律默认不计入投票内，如有新手或特殊情况请加我微信JasonRobot申诉


奖项：

幸运奖：每轮选出10名幸运卡友，每人随机获得限量一张，共60张。（4套漫威，4套杜琪峰，4套费雯丽）


预测奖：活动全部结束后，根据每位玩家第一轮投票的十张卡的最终排名顺序进行积分排名，前30名卡友各获得限量1张，共30张。如有同分情况根据回复时间先后决定排名先后。（2套15万圣，2套碟中谍，2套朱莉，根据JR价排先后）


积极参与奖：活动全部结束后，从每轮都参加过的卡友中选出10人，每位随机获得限量一张，共10张。（2套碟中谍）


感谢机锅和HD对本次活动的支持 ღ( ´･ᴗ･` )

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。

楼主

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2018-8-6 21:12:10

一楼答疑

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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1 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-8-6 21:14:42

来了来了！

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2 楼

cfcforever 2821256

cfcforever

2018-8-6 21:23:48

\(^o^)/

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Behind every great fortune, there is a crime.
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3 楼

辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

2018-8-6 21:24:19

罗马5估计登顶

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缘是天意，分在人为！
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4 楼

致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2018-8-6 21:47:33
+1
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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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稻碎 2879330

稻碎

2018-8-6 22:56:14
+10086
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Chris· 2497754

Chris·

 
 
2018-8-6 21:25:15
支持活動～
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I did not hit her, it's not true! It's bullshit! I did not hit her! I did not! Oh hi, Mark.
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5 楼

Joey_Why 3843956

Joey_Why

2018-8-6 21:31:03
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我无门无派，支持所有真爱。
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6 楼

留校察看 4734470

留校察看

2018-8-6 21:36:04
占楼
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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7 楼

哪吒不闹海了 4915635

哪吒不闹海了

2018-8-6 21:45:58

大圣归来01

拯救大兵瑞恩01

盗梦空间05

一代宗师01

罗马假日05

大话西游04

大鱼04

泰坦尼克号03

假如爱有天意04

蝙蝠侠前传2黑暗骑士01


 


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8 楼

xqkt 4705700

xqkt

 
 
2018-8-6 22:42:00
赛制稍作修改，请私信我进行投票
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-8-6 21:48:03

支持活动。

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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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9 楼

芝士白羊 2842306

芝士白羊

2018-8-6 21:49:58
有点意思
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公主说：“啥？”
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10 楼

站着看球 3029766

站着看球

2018-8-6 21:52:30

占楼

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11 楼

小呀么小蜗牛 17197922

小呀么小蜗牛

2018-8-6 21:59:58

这个杀手不太冷01

关于莉莉周的一切05

西西里的美丽传说02

沉默的羔羊01

天使爱美丽03

秒速5厘米01

香水02

阿凡达05

大鱼04

罗马假日05

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【Simon™/9™】 ΨThe Sword of Damocles. ΨThe ends justify the means. ΨI smile doesn't mean I'm happy.
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12 楼

-Simon- 1625059

-Simon-

 
 
2018-8-6 22:41:18
赛制稍作修改，请私信我进行投票
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-8-6 22:00:54
雨中曲65周年03
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13 楼

醉乡民谣 1878651

醉乡民谣

2018-8-6 22:01:04

占个地~~

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每次打劫普卡 我的心都隐隐作痛
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14 楼

稻碎 2879330

稻碎

2018-8-6 22:01:36

关于莉莉周的一切05

外星人ET01

大鱼04

秒速5厘米05

罗马假日05

夏日大作战05

盗梦空间04

大圣归来04

雨中曲65周年03

绝命毒师01

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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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15 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

 
 
2018-8-6 22:41:26
赛制稍作修改，请私信我进行投票
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-8-6 22:01:48
支持活动
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16 楼

dim1116 3815588

dim1116

2018-8-6 22:01:48
有意思呀
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为了生活，创造生活，享受生活，体会生活，。
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17 楼

璐乐 4977567

璐乐

2018-8-6 22:03:12
好活动，支持一下！
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18 楼

光Sir 1607036

光Sir

2018-8-6 22:08:46
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在地狱中仰望天堂
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19 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-8-6 22:36:14
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我的卡~别跑~~
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20 楼

新格陵兰岛野生熊 2551656

新格陵兰岛野生熊

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