【JR】活动六 | 最受喜爱普卡评选淘汰赛

JR活动六——最受喜爱普卡评选淘汰赛
评选方式及流程：
第一轮：集体投票，为期6天（截止到北京时间8月12日下午8点）。选出你最喜欢的10张普卡，私信发我，格式为：套装全称+编号（如：星球大战01），套装名称里带标点的回复里一律不要带，方便统计。最终由HD帮忙统计出排名前32的普卡单卡，如果出现分数相同，将进行加赛。
第二轮：另发一贴对32强进行介绍，每楼一张，卡友们可在帖子下面每楼对每张单卡进行点评，拉票，评分（1,2,3,4,5，五档），由我和HD进行统计，评分前16张普卡进入淘汰赛，如果出现分数相同，将进行加赛。
第三轮：将16强分成8组进行PK，赛制类似NBA季后赛赛制,（第1vs第16，第2vs第15，...以此类推），本轮开始一直到决赛大家私信我进行投票。
第四轮：进行8进4的投票PK（第1和第16中的胜者vs第8和第9中的胜者）
第五轮：进行半决赛
第六轮：决赛
公布最终结果
没好友，没合限量，没影评的小号一律默认不计入投票内，如有新手或特殊情况请加我微信JasonRobot申诉
奖项：
幸运奖：每轮选出10名幸运卡友，每人随机获得限量一张，共60张。（4套漫威，4套杜琪峰，4套费雯丽）
预测奖：活动全部结束后，根据每位玩家第一轮投票的十张卡的最终排名顺序进行积分排名，前30名卡友各获得限量1张，共30张。如有同分情况根据回复时间先后决定排名先后。（2套15万圣，2套碟中谍，2套朱莉，根据JR价排先后）
积极参与奖：活动全部结束后，从每轮都参加过的卡友中选出10人，每位随机获得限量一张，共10张。（2套碟中谍）
感谢机锅和HD对本次活动的支持 ღ( ´･ᴗ･` )
最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。