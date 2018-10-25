【JR】活动七 | 欢迎来到好莱坞梦幻之月

大家好，好久不见，你们的管理员JR又给你们带来了新的活动。

由于最近影市不振，可看的片子实在太少，看得出来卡片也受到很大影响。不过不必担心，因为11月马上就要来了，这个对影迷朋友们来说就像梦幻一般美好的月份可看的大片蜂拥而至，可以说每周末都有不间断的好片等待着你。另外，新限量也将在本月内发行，是不是很惊喜，又可以热闹好一阵子了，开心(*^▽^*)

下面言归正传，给大家介绍一下本次活动规则：

1.本次活动将围绕以下8部大片展开：《铁血战士》（10.26）、《滴答屋》（11.1）、《胡桃夹子和四个王国》（11.2）、《毒液：致命守护者》（11.9）、《神奇动物：格林德沃之罪》（11.16）、《无敌破坏王2》（11.23）、《摘金奇缘》（11.30）、《海王》（12.7）

2.活动第一部分：我将在这八部影片每部上映前几天，在本群组另开单独活动贴，一部片子一个活动贴， 发帖之日起前5天可进贴参与（请及时关注，以免错过） ，然后在帖子里竞猜每部影片内地的最终票房（按上映满30天的票房来计算，以时光统计为准，具体可以看这里http://movie.mtime.com/boxoffice/#CN/daily）。影片上映30天后公布结果，每部影片奖品5张限量，分别按次序奖励给竞猜票房数最接近的5位卡友，如雷同则按回复时间判断前后顺序。

3.活动第二部分：在本帖下 留言你认为这8部影片最终从高到低的票房顺序，以及你最期待哪几部 。票房数规则和上面一样，以时光为准，待最后一部影片《海王》上映满30天后公布结果，奖品一共10张限量，奖励给竞猜最接近的10位卡友，如比分相同则按回复时间和期待影片的走心程度判断前后顺序。

4.没好友，没合限量，没影评，不常见到的卡友可能会被视为小号导致参与无效，如有新手或其他特殊情况请加我微信JasonRobot进行申诉。

本次活动的奖品由机锅赞助，欢迎参与~