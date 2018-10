【JR】活动七 | 欢迎来到好莱坞梦幻之月

《神奇動物2》>《毒液》>《無敵破壞王2》>《海王》>《摘星奇緣》>《铁血战士》>《胡桃夾子》>《滴答屋》

最期待:《无敌破坏王2》 之前看過前作,非常喜歡這部電影的創意。看了第二部的預告,還有一堆迪士尼公主,狐狸尼克的加盟,加朵女神配音,更期待了!!

《海王》 今年剛入坑DC,期待溫子仁導演會拍出一部怎麼樣的超級英雄電影~ 以及電影會如何展現亞特蘭蒂斯的世界!

--------------------

