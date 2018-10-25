【JR】活动七 | 欢迎来到好莱坞梦幻之月

大家好，好久不见，你们的管理员JR又给你们带来了新的活动。
下面言归正传，给大家介绍一下本次活动规则：
1.本次活动将围绕以下8部大片展开：《铁血战士》（10.26）、《滴答屋》（11.1）、《胡桃夹子和四个王国》（11.2）、《毒液：致命守护者》（11.9）、《神奇动物：格林德沃之罪》（11.16）、《无敌破坏王2》（11.23）、《摘金奇缘》（11.30）、《海王》（12.7）
2.活动第一部分：我将在这八部影片每部上映前几天，在本群组另开单独活动贴，一部片子一个活动贴，发帖之日起前5天可进贴参与（请及时关注，以免错过），然后在帖子里竞猜每部影片内地的最终票房（按上映满30天的票房来计算，以时光统计为准，具体可以看这里http://movie.mtime.com/boxoffice/#CN/daily）。影片上映30天后公布结果，每部影片奖品5张限量，分别按次序奖励给竞猜票房数最接近的5位卡友，如雷同则按回复时间判断前后顺序。
3.活动第二部分：在本帖下留言你认为这8部影片最终从高到低的票房顺序，以及你最期待哪几部。票房数规则和上面一样，以时光为准，待最后一部影片《海王》上映满30天后公布结果，奖品一共10张限量，奖励给竞猜最接近的10位卡友，如比分相同则按回复时间和期待影片的走心程度判断前后顺序。
4.没好友，没合限量，没影评，不常见到的卡友可能会被视为小号导致参与无效，如有新手或其他特殊情况请加我微信JasonRobot进行申诉。
本次活动的奖品由机锅赞助，欢迎参与~
最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。