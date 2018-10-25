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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【JR】活动七 | 欢迎来到好莱坞梦幻之月

【JR】活动七 | 欢迎来到好莱坞梦幻之月

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2018-10-25 20:55:38

    大家好，好久不见，你们的管理员JR又给你们带来了新的活动。

 

 

    由于最近影市不振，可看的片子实在太少，看得出来卡片也受到很大影响。不过不必担心，因为11月马上就要来了，这个对影迷朋友们来说就像梦幻一般美好的月份可看的大片蜂拥而至，可以说每周末都有不间断的好片等待着你。另外，新限量也将在本月内发行，是不是很惊喜，又可以热闹好一阵子了，开心(*^▽^*)

 

 

 

    下面言归正传，给大家介绍一下本次活动规则：

    1.本次活动将围绕以下8部大片展开：《铁血战士》（10.26）、《滴答屋》（11.1）、《胡桃夹子和四个王国》（11.2）、《毒液：致命守护者》（11.9）、《神奇动物：格林德沃之罪》（11.16）、《无敌破坏王2》（11.23）、《摘金奇缘》（11.30）、《海王》（12.7）

    2.活动第一部分：我将在这八部影片每部上映前几天，在本群组另开单独活动贴，一部片子一个活动贴，发帖之日起前5天可进贴参与（请及时关注，以免错过），然后在帖子里竞猜每部影片内地的最终票房（按上映满30天的票房来计算，以时光统计为准，具体可以看这里http://movie.mtime.com/boxoffice/#CN/daily）。影片上映30天后公布结果，每部影片奖品5张限量，分别按次序奖励给竞猜票房数最接近的5位卡友，如雷同则按回复时间判断前后顺序。

    3.活动第二部分：在本帖下留言你认为这8部影片最终从高到低的票房顺序，以及你最期待哪几部。票房数规则和上面一样，以时光为准，待最后一部影片《海王》上映满30天后公布结果，奖品一共10张限量，奖励给竞猜最接近的10位卡友，如比分相同则按回复时间和期待影片的走心程度判断前后顺序。

    4.没好友，没合限量，没影评，不常见到的卡友可能会被视为小号导致参与无效，如有新手或其他特殊情况请加我微信JasonRobot进行申诉。

 

本次活动的奖品由机锅赞助，欢迎参与~

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。

楼主

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2018-10-25 21:01:45

《神奇動物2》>《毒液》>《無敵破壞王2》>《海王》>《摘星奇緣》>《铁血战士》>《胡桃夾子》>《滴答屋》


最期待：《无敌破坏王2》 

            之前看過前作，非常喜歡這部電影的創意。看了第二部的預告，還有一堆迪士尼公主，狐狸尼克的加盟，加朵女神配音，更期待了！！


           《海王》

            今年剛入坑DC,期待溫子仁導演會拍出一部怎麼樣的超級英雄電影~ 以及電影會如何展現亞特蘭蒂斯的世界！

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I did not hit her, it's not true! It's bullshit! I did not hit her! I did not! Oh hi, Mark.
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1 楼

Joey_Why 3843956

Joey_Why

 
 
2018-10-25 21:06:23
好快，刚发布就看到了
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-10-25 21:44:30
剛好在刷帖子就看到了~
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I did not hit her, it's not true! It's bullshit! I did not hit her! I did not! Oh hi, Mark.
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Joey_Why 3843956

Joey_Why

 
 
2018-10-25 21:04:47

真能干。我还以为是新限量呢

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如果有人打你。你就用你的手拉着他的手。如果有人骂你。你就用你的嘴堵住他的嘴DO YOU GOT IT？
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2 楼

猫姐- 3222338

猫姐-

 
 
2018-10-25 21:06:50
新限量前的预热活动
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-10-25 21:09:34
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在地狱中仰望天堂
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3 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

2018-10-25 21:11:11
大赞占楼先！
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4 楼

相禾 170535069

相禾

2018-10-25 21:11:33
给力
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铁公鸡，一毛不拔
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5 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

2018-10-25 21:15:40

能占位吗？

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时光不早
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6 楼

乂丢丢 10317548

乂丢丢

 
 
2018-10-25 21:31:30
能占，但还是请尽早回复，10.31会结贴，以免错过
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2018-10-25 21:21:11

没一部有兴趣去影院看的。。。

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我，要做一个不拉帮结派不趋炎附势的土豪
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7 楼

薛定谔的猫- 5117287

薛定谔的猫-

2018-10-25 21:24:07

无条件神奇动物第一哈~

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十年后或现在失去 反正到最尾也唏嘘
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8 楼

SarahCheuk 4117004

SarahCheuk

2018-10-25 21:24:47
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我无门无派，支持所有真爱。
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9 楼

留校察看 4734470

留校察看

2018-10-25 21:24:53

来凑热闹，，

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10 楼

Billy 1425948

Billy

2018-10-25 21:24:53

无敌破坏王2>神奇动物：格林德沃之罪>海王>毒液>滴答屋>铁血战士>胡桃夹子和四个王国>摘金奇缘

 

最期待：无敌破坏王2

 

（后续待补充……）

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11 楼

光Sir 1607036

光Sir

2018-10-25 21:29:18

实例（本条回复仅做示范用，不参与此次活动）：

8部影片最终从高到低的内地票房顺序预测：

《毒液》>《神奇动物2》>《无敌破坏王2》>《胡桃夹子》>《海王》>《铁血战士》>《滴答屋》>《摘金奇缘》

最期待：《无敌破坏王》《胡桃夹子》

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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12 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2018-10-25 21:31:33

有意思的竞猜活动，调研一下就来参加~

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13 楼

Dim1116 3815588

Dim1116

2018-10-25 21:40:35

前排支持~

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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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14 楼

M-O_O 2616292

M-O_O

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