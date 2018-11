拜仁慕尼黑 vs 本菲卡 2:1 里昂 vs 曼城 2:2 罗马 vs 皇家马德里 3:1 尤文图斯 vs 巴伦西亚 2:0 波尔图 vs 沙尔克04 2:0 巴黎圣日耳曼 vs 利物浦 1:1 热刺 vs 国际米兰 0:0 莫斯科火车头 vs 加拉塔萨雷 3:2 趣味竞猜:本轮所选8场比赛中主队角球总数 38

--------------------

Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.