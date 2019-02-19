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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【展望2019奥斯卡限量】卡友提供美图取材专楼

【展望2019奥斯卡限量】卡友提供美图取材专楼

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2019-2-19 19:17:14

    第91届奥斯卡将于北京时间2019.2.25早上颁奖，由于本月有新普卡即将上线，所以奥斯卡限量的发行会延后至下个月。

    对于限量的得美感度一直是卡友们关心的重点，其他未发行限量的主题我们不得而知，但是一年一度的奥斯卡是卡片上线以来每年雷打不动的项目。所以，选图我们可以给限量设计师参考参考。虽然不一定能选上，但至少我们努力过，等限量发行，有可能看到是你找来的那一张设计而成的，是不是很有满足感呢？

    关于奥斯卡限量的构成，原本是最佳影片、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角这5张，但是后面也有最佳导演、最佳动画长片、最佳视觉效果等将最佳男配角、最佳女配角替换。

    本届奥斯卡的提名名单： http://news.mtime.com/2019/01/22/1588413.html

    最佳影片我预测是《罗马》/《绿皮书》，最佳女主角我预测是格伦·克洛斯《贤妻》/奥维利亚·科尔曼《宠儿》 ，最佳男主角我预测是拉米·马雷克《波西米亚狂想曲》，剩下的两张我喜好是最佳动画长片《蜘蛛侠：平行宇宙》以及最佳原创歌曲Shallow《一个明星的诞生》，所以我会在楼下将这些影片/影人的美图贴出，图片较大，可以右键点全屏看图。

    当然，你有不同意见，或者你想为你喜欢的影片或影人打call，也可以在楼下贴出美图，让2019奥斯卡限量更美丽！

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楼主

管理员给此话题奖励了2分！
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2019-2-19 19:23:27

罗马是黑白片，大概率采用海报这张 

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1 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2019-2-19 19:30:30

罗马无水印


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2 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2019-2-19 19:40:59

格伦·克洛斯《贤妻》

演员年纪大了，电影里找不到特别美丽的图片

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3 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2019-2-19 19:45:26

奥维利亚·科尔曼《宠儿》

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4 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2019-2-19 19:52:58

拉米·马雷克《波西米亚狂想曲》

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5 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2019-2-19 20:06:59

《蜘蛛侠：平行宇宙》

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6 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2019-2-19 20:15:23

《一个明星的诞生》

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7 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2019-2-19 20:21:24
后排
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我什么都不会说的，因为我很害羞。
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8 楼

·m掌门 2021085

·m掌门

2019-2-19 20:42:10

看台

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在地狱中仰望天堂
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9 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

2019-2-19 21:08:11
山頂
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偶像全部也不倒 爸媽以後也安好 最好我在意的任何面容都不會老
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10 楼

Joey_Why 3843956

Joey_Why

2019-2-19 21:43:28

好贴，先占楼

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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11 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2019-2-20 9:56:51

为男主放图

 

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12 楼

天天 2788132

天天

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