【展望2019奥斯卡限量】卡友提供美图取材专楼

第91届奥斯卡将于北京时间2019.2.25早上颁奖，由于本月有新普卡即将上线，所以奥斯卡限量的发行会延后至下个月。

对于限量的得美感度一直是卡友们关心的重点，其他未发行限量的主题我们不得而知，但是一年一度的奥斯卡是卡片上线以来每年雷打不动的项目。所以，选图我们可以给限量设计师参考参考。虽然不一定能选上，但至少我们努力过，等限量发行，有可能看到是你找来的那一张设计而成的，是不是很有满足感呢？

关于奥斯卡限量的构成，原本是最佳影片、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角这5张，但是后面也有最佳导演、最佳动画长片、最佳视觉效果等将最佳男配角、最佳女配角替换。

本届奥斯卡的提名名单： http://news.mtime.com/2019/01/22/1588413.html。

最佳影片我预测是《罗马》/《绿皮书》，最佳女主角我预测是格伦·克洛斯《贤妻》/奥维利亚·科尔曼《宠儿》 ，最佳男主角我预测是拉米·马雷克《波西米亚狂想曲》，剩下的两张我喜好是最佳动画长片《蜘蛛侠：平行宇宙》以及最佳原创歌曲Shallow《一个明星的诞生》，所以我会在楼下将这些影片/影人的美图贴出，图片较大，可以右键点全屏看图。

当然，你有不同意见，或者你想为你喜欢的影片或影人打call，也可以在楼下贴出美图，让2019奥斯卡限量更美丽！