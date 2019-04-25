生命从未如乐园，也可靠我创作浮现

退群帖，没什么文化整理字句。
发了就刷第八季的权游去，话说权游也这么多年了，你见它圈钱了吗?难道是不够优秀吗？
一部现象级的疑似偷税漏税的作品出现，重燃惶惶落日时代的卡片大群战火！
十郎遭遇被踢出群的无妄之灾，原由只是因为说了：“卧槽，不得了，这特么要升天了”三连灵魂拷问。米兰飞鸽死亡剧透后果然跟着滚动出局！
点JR：作品本身有没有黑点不是问题的关键，在于是否可以剧透？以及时间节点是本周四22点是否有什么依凭？
一，如果剧不剧透是仁者见仁智者见智的事情，何苦在我们的卡片群里做出这么滑稽的规定呢?是因为你个人对作品有情怀导致你公权私用吗？如果不是公权私用，每一部上映的话题电影或者电影怎么不见相关规定？
二，假设是出于话题量明显很大，为了保护群里聊天卡友接下来的观影体验而做出的规定。时间节点为什么落在周四22点，而不是周三当天的22点呢，难道一天的时间还不足以解锁讨论剧情本身吗？
三，事件发生后为什么在大群里会说“群规都说不让剧透还有人剧透被踢也是活该”这种甩锅的言论呢？你对自己做出卡片群规的权威性的信心是从何而来的呢？
点茉莉也睡了：在落木退群事件里就是个拉偏架的角色，卡片大群一家亲，一言不合就踢人的铁腕巨佬！这次又是觉得卡友恶意剧透被管理员铁腕执法，我是愿意相信卡片群里和谐一家亲的，那你为什么在伟哥聊完剧情后退群说人家废话多嘛！你敢这么说，我就敢这么怼你！难不成你是觉得自己是机锅，在卡片群里对剧透话题上发表的意见比大家更有说服力？这么铁站边的玩家你倒是建一个不剧透的群嘛，以后每个电影上映都做出新规不剧透！
点HD：瞧瞧你为JR的新规都干了些什么？（句式重点，同Jaime Lannister推Brandon Stark坠楼时对其姐Cersei Lannister说的话）
个人对漫威宇宙不粉不黑，甚至还有点偏喜，但是看到十倍以上电影票价加上你们这些铁粉的行为，我还能说什么？院线哄抬票价粉丝们不去聊，反而油上加把火，制出两天不剧透，违者被执法踢群的可笑群规！
不过换个角度想想，我或许不是退了卡片大群，而是退了一个漫威群罢了!
半仙儿！