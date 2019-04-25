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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>生命从未如乐园，也可靠我创作浮现

生命从未如乐园，也可靠我创作浮现

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2019-4-25 1:27:13

退群帖，没什么文化整理字句。

发了就刷第八季的权游去，话说权游也这么多年了，你见它圈钱了吗?难道是不够优秀吗？

一部现象级的疑似偷税漏税的作品出现，重燃惶惶落日时代的卡片大群战火！

十郎遭遇被踢出群的无妄之灾，原由只是因为说了：“卧槽，不得了，这特么要升天了”三连灵魂拷问。米兰飞鸽死亡剧透后果然跟着滚动出局！

点JR：作品本身有没有黑点不是问题的关键，在于是否可以剧透？以及时间节点是本周四22点是否有什么依凭？

一，如果剧不剧透是仁者见仁智者见智的事情，何苦在我们的卡片群里做出这么滑稽的规定呢?是因为你个人对作品有情怀导致你公权私用吗？如果不是公权私用，每一部上映的话题电影或者电影怎么不见相关规定？

二，假设是出于话题量明显很大，为了保护群里聊天卡友接下来的观影体验而做出的规定。时间节点为什么落在周四22点，而不是周三当天的22点呢，难道一天的时间还不足以解锁讨论剧情本身吗？

三，事件发生后为什么在大群里会说“群规都说不让剧透还有人剧透被踢也是活该”这种甩锅的言论呢？你对自己做出卡片群规的权威性的信心是从何而来的呢？

 

点茉莉也睡了：在落木退群事件里就是个拉偏架的角色，卡片大群一家亲，一言不合就踢人的铁腕巨佬！这次又是觉得卡友恶意剧透被管理员铁腕执法，我是愿意相信卡片群里和谐一家亲的，那你为什么在伟哥聊完剧情后退群说人家废话多嘛！你敢这么说，我就敢这么怼你！难不成你是觉得自己是机锅，在卡片群里对剧透话题上发表的意见比大家更有说服力？这么铁站边的玩家你倒是建一个不剧透的群嘛，以后每个电影上映都做出新规不剧透！

 

点HD：瞧瞧你为JR的新规都干了些什么？（句式重点，同Jaime Lannister推Brandon Stark坠楼时对其姐Cersei Lannister说的话

 

 

个人对漫威宇宙不粉不黑，甚至还有点偏喜，但是看到十倍以上电影票价加上你们这些铁粉的行为，我还能说什么？院线哄抬票价粉丝们不去聊，反而油上加把火，制出两天不剧透，违者被执法踢群的可笑群规！

 

不过换个角度想想，我或许不是退了卡片大群，而是退了一个漫威群罢了!

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半仙儿！

楼主

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2019-4-25 4:24:12

1.院线定的票价,嫌贵可以晚点看.漫威自己的红毯都没有卖高价票,没义务替院线圈钱行为背锅.很多漫威粉都是自觉抵制高价票,选择稍后观看.反而不少路人比如您愿意为这种行为买单,我不知道是为什么,可能是电影发烧友的执着吧.

 

2.HD最开始就建议JR临时建一个群,看完了想讨论或者不怕剧透的可以加群聊,两边都好.JR看到之后二话不说把不知道哪个群的群规发过来做临时群规,可能因为没有艾特所有人,所以当时大家都没什么反应,只是几个卡友就什么时候可以开放讨论稍微聊了一下.个人认为只预留一天时间禁止讨论,不如不要禁止讨论,毕竟很多人周末才有空看.

 

3.不光是这部电影,之前有新电影上映,大家都比较自觉不会剧透.沙赞上映当天,有人在群里问有没有第二个彩蛋,我答了一句"有,不过是预告的内容,就是跟鱼说话的那个",就有卡友提醒我不要剧透.我觉得不是给漫威特殊待遇,只不过因为这部片子看的人一定多,讨论的人也一定多,所以事先给大家打个预防针.

 

4.对机锅的言论不做评价,但一开始就是伟哥拉着另一个卡友在群里嘲讽引战."怕剧透就是矫情","爆米花电影怕什么剧透","幸好没去看这个电影,不然看了得被气死".行,我们爆米花电影粉丝没有您各位权游毒师粉高贵,我们活该被嘲被剧透.

 

5.个人认为十郎被踢确实有待商榷,因为他没有剧透,只是针对HD的行为表达了不满.

 

最后,权游是部优秀的作品.如果有人说"这破电视剧有什么可看啊,不就是露点多点死人多点吗,反正最后都要死还怕剧透","书粉第六季就弃了,后面瞎改什么鬼剧情也就你们这些跟风的喜欢看"不知道您作何感想.己所不欲勿施于人,很简单的道理.

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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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1 楼

nikita_dx 1392736

nikita_dx

 
 
2019-4-25 5:43:09
1.首先呢，辛苦您这么晚看完这么啰里啰嗦的帖子，并回复这么多东西。其次我并不是权游毒师粉，漫威我也挺喜欢。最后如果我的言论打扰到您作为漫威粉丝的生活与休息时间，我非常抱歉并加以道歉！
2.我时隔十三天刚刚连刷了权游新出的两集，确实有很多感动的地方，可以推荐您去看看！
3.之所以发这个帖子，是因为对比，权游出后影评剧透铺天盖地，但是也没打扰到我当时的心情及十余天后的观剧体验，我的反应是看到影评点进去，看到剧透字样切出来，看到群里有聊剧情我就不参与讨论，毕竟在群里聊天是大家消遣时间的一种方式，而我当时只是换了种方式！而且实在是对于针对妇联4出新群规并强制执行难以理解。
4.所有的观点都不针对作品及漫威粉，单指事情。对于票价昂贵这件事，我是觉得漫威粉其实是受害者，问题也不由付钱看电影的粉丝买单。当然这个也是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨的事情，一个口渴的人是否用高价购买矿泉水买水解渴是消费者的事情，跟路人无关。但是出规定踢人这件事确是JR打着漫威粉的旗号做的，我不想误伤别人。
5.至于点HD，我也只是针对他作为执行者回应一下，并没有甩锅给他的意思。而他最开始给JR的建议，我当时如果知道并可以投票的话一定会赞成，并有可能申请进群，一起参与首映讨论剧情的，至于后来院线圈钱的行为自然又是观影后的吐槽话题了。
6.敲重点，没有那个群体比另一个群体高贵。我不赞同他的做法，但是看到了规定我也会配合，至于接下来的退群发帖加吐槽，没别的原因，只是因为十郎被踢，好歹是加了微信支付宝好友的卡友，并且成功的从十郎那里沾到了花花卡，虽说花花卡没有建功，但这就是我吐槽的动力。
7.帖子不是讨伐，也不是要说法，纯粹是个人观点，哪怕当事人也不需要给回应，愿意像您一样看完我敲的字，我已经很感激了！
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

2019-4-25 6:08:46
也谢谢你这么晚(或者说这么早?)看完了我这么多字的回复.其实我的观点跟你一样,我也认为这个临时群规不太合理,毕竟强行要求所有卡友不讨论剧情不太现实,不如另外开辟一个地方让大家畅所欲言.我最开始回帖的原因一个是觉得作为十年MCU粉,对妇联4的期待度确实不一样,可能不是MCU粉无法理解.但是不少卡友看到这个事情第一反应都是"这个爆米花电影有什么怕剧透的,上纲上线",还是希望大家能互相体谅吧.另外一个原因就是觉得HD其实有点冤,按理说他按规矩办事,事前一直提醒两位卡友不要讨论剧情,事后也没有踢两位卡友出群(因为他们确实没有剧透),但是大家明明是觉得临时群规不合理,却把矛头一致对向他.最后他也向大家道歉并退群,感觉这锅还是被他背了.所以想稍微还原一下前因后果,才坐了个SF写一下.关于剧透这个事情见仁见智吧,我就是怕被剧透的那类人,有的人就不怕剧透,所以也不能一概而论说剧透会不会破坏别人的观影情绪.另外我那段所谓高不高贵的内容并不是针对你,而是针对在群里开嘲的卡友,如果让你误会向你道歉.最后我还是希望各位卡友气消了能加回来,毕竟聚在一起的这个缘分还是很难得的~
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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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nikita_dx 1392736

nikita_dx

2019-4-25 15:07:56
富婆，你晚上不睡觉？
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When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools.
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Him·BC 1316430

Him·BC

2019-4-25 16:43:55
感谢回复，觉得我们的认知是一致的！我是踢被踢的玩家不管是不是新人还是巨佬愤不平，正因为群里人多才不应该制定这么单方的规定，若是真的有卡友恶意剧透，我觉得完全可以保留意见，一两天内屏蔽大群，或是个人对恶意剧透的卡友好感降低，但没必要踢人，更没必要踢无关但是站边的人~不然让我们怎么去盘校友大群，家庭群等非影迷群里的讨论剧情现象呢？
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

2019-4-25 17:18:46
巨佬不是告诉过你我老年人失眠嘛.... orz
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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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nikita_dx 1392736

nikita_dx

2019-4-25 17:22:43
对,防剧透其实归根结底还是靠自己,强行规定什么能说什么不能说只会激起大家的反感.但是貌似某个定下这个群规的管理员还是觉得是各位卡友在无理取闹....呵呵~就觉得其实各位退群也挺好 = =
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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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nikita_dx 1392736

nikita_dx

2019-4-25 22:32:16
冰与火的书粉表示第一季就弃剧了 哈哈 根本不用等到6
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

2019-4-26 1:10:37
哈哈哈哈书粉这么严格的吗~ XDDD
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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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nikita_dx 1392736

nikita_dx

 
 
2019-4-25 10:03:14

兄弟，顶你！有人买了周四晚上的票，所以要等州官先放火，然后才轮到百姓点灯。

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我们心底所有美好的感情都凝结在我们对家人的爱里，这份爱留住属于我们的安定，因为也正是这份爱衡量着我们内心的忠诚！
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2 楼

十郎还是那个春天 1889175

十郎还是那个春天

 
 
2019-4-25 16:45:05
州官放火时自有两个口加以掩饰，百姓辩不过的！
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

2019-4-25 17:24:57
大佬啊我觉得你被踢有点冤....我还以为你是自己退的呢.... orz
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nikita_dx 1392736

nikita_dx

 
 
2019-4-25 10:04:30

先顶一个，那个是卡片私人群。

另 为毛你把群名称移过来了，小心群主来找你要版权费

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3 楼

小李飞鸽 16680188

小李飞鸽

 
 
2019-4-25 16:45:51
就是看群主闭关久了不出面，才敢这么浪。。
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

 
 
2019-4-25 10:37:34

兄弟，顶你，群里就是党同伐异，已经退群

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4 楼

bood 9318457

bood

 
 
2019-4-25 16:46:40
党同伐异，排除异己。一言堂的表现就是卡片大群一家亲，一言不合就踢人。。
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

 
 
2019-4-25 11:34:07

昨晚的事情我有看到，但是要说有一部分事情，我没看全，还有我和老金的对话也并无对管理员的落井下石之意，因为当时我说的话是对老金说话的问答，不知道老金当时说的对象是谁，后来我反应过来是谁了，但并不是煽风点火的意思。在此借楼和当时群里的管理员说句抱歉，本意并不是煽风点火打击报复，毕竟我和管理员也是好友。

 

对于昨晚的事件，我有三点质疑或者说是不满吧。

我反对的是第一，剧透上纲上线，说都不能说，讨论就给你扣个剧透帽子。且不说是不是复联4，所有的电影都是，剧透仁者见仁智者见智。我说的剧情无论真假，有些人敏感到我提了电影就是剧透，这是我觉得很奇怪的一点，讨论和剧透是有本质的区别的，讨论不限定人物的命运，故事情节等等，如果连讨论都被扣上剧透的帽子，那我想电影公众号，影评什么的都不要做了，因为或多或少都是剧透！

 

 

反对的第二点，管理员的规矩订的是傻逼，精致利己主义。

为啥这么说？我先给大家看看管理员发布的群规，群规如下：

【临时规定】《复仇者联盟4：终局之战》反剧透条例

 

鉴于该片的重要性及特殊性，出于对未观影人群观影体验的保护，同时维护已观影人群讨论电影的权利，临时制定本条例。

 

反剧透时间线——

即日起至4月25日（周四）晚22点，在此期间将禁止一切有关《复仇者联盟4：终局之战》的剧透行为。22点过后开放所有讨论。

 

剧透判定标准——

包括但不限于：透露剧情的重大反转、主要人物的命运、重要的人物关系、电影中的隐喻和影射对象等等。对于未在以上描述中提及，但仍有剧透嫌疑的行为，在聊天的过程中群友们可以自主进行判断，抗议剧透行为。

 

剧透惩罚措施——

作出明显剧透行为的，暂时移出群聊，反复多次进行并恶意剧透者，永久移出群聊。

 

请管理员及各位群友严格遵守，相互监督。谢谢配合！

 

ok，fine，画个重点，解禁时间4月25日22点，为何？是否是因为群里的几位管理员看完了（据我所知管理员JR24日22点观影结束，机锅也观影结束）？如果真的是为广大影迷代言，不该是公映期间都不允许剧透吗？？？

 

如果是因为剧透问题踢人，那也请公平公正点，为何单单复仇者联盟4？其他电影对管理员不重要，就等于对其他群里的小伙伴就不重要吗？既然要立规矩，请把所有电影划进去，至少你要说以后所有院线电影公映期间群里禁止讨论和剧透（因为讨论就可能涉及到情节和细节，干脆就不要讨论了，直接避免剧透了就。）

 

第三，踢人，无论剧透与否，踢人只会制造矛盾，不会解决问题。

这是我说的，无论群规是什么，首先卡片群的重点在于卡片游戏，即使这个游戏的主体是电影相关的但是游戏是收集为主，很多游戏玩家可能是非影迷群里。

 

卡片群的重点是什么？当然是维护游戏用户，你先立了个影迷群规矩，可以，先不说合不合适，也不管用户自身反感不反感。反正你发布了群规了，就当听你的，这一趴先过。

 

但是踢人，只会对卡友造成伤害，也制造管理员与卡友之间的矛盾，第一大家都是用户，你是促活拉近用户的角色，你先踢人就是最差的解决办法。

 

并且被踢的用户，也没有违法游戏原则的问题。所以实属不该踢人，除非这个群是你的私人群，你就是不爽了，我就是想踢掉，那只能说你感情真是激烈。但是这个群和管理员至少带点时光网卡片游戏的官方性质吧（我且不说这个游戏是死是活）。

 

在回到踢人上，你说你警告了多次不要剧透。但是讨论的人，自己可能没觉得剧透，而且消息可能也是不确定的，大家也可能没当个真，你可好了，直接踢人，坐实了发布的消息就是真的，你这一踢人才是剧透本身 了可以说最后坐实剧透的就是踢人的管理员了~

 

以上，大家都是成年人，好好说话，我相信大家都能理解，但是语气强烈，高高在上的警告你是公检法机关吗？肯定就有冲突了。

 

退一步再讲，卡片这么小众的游戏了，踢人的后果就是再次让人觉得：我的青春献给了这么个狗屁玩意儿！

 

踢人不是决绝问题的最佳办法，百害无利。尤其是作为管理员踢人，删帖，禁言都是三思而后行的决定。

 

最后，我想说，有事说事，有问题解决问题，动不动退出请辞，各种应激激的行为只能体现出不成熟（深思熟虑后的决定当然不是一回事哈）

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每个人的心里都潜藏着一条悲伤的河流。你有你的疼痛，我有我的艰辛，并非不懂，只是无暇顾及……
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5 楼

Ella 3796984

Ella

 
 
2019-4-25 14:10:59
哇，你一下子说了这么多 -_-
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马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2019-4-25 14:19:54
请帮我和帖主要一下稿费，按字结算。
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每个人的心里都潜藏着一条悲伤的河流。你有你的疼痛，我有我的艰辛，并非不懂，只是无暇顾及……
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Ella 3796984

Ella

2019-4-25 14:39:10
好的
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马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2019-4-25 16:51:26
如果先看到Ella回复里的按字结算，我怕是不敢读完的！
感谢小姐姐的回复，Ella明白人！
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

2019-4-25 20:49:49
只能给五毛哦
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

 
 
2019-4-25 13:19:15

这种管理员拿着鸡毛当令箭的群有什么好待的，不退群留着拉低智商吗

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我和你很熟吗
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6 楼

Castoor 4032810

Castoor

 
 
2019-4-25 14:00:47
你在这干嘛呢
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梨子想出名 2969431

梨子想出名

2019-4-25 14:34:25
不刷刷存在感谁便宜出我卡啊
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我和你很熟吗
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Castoor 4032810

Castoor

2019-4-25 16:52:25
智商还在，已经及时退群。。。
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

 
 
2019-4-25 14:42:34

楼主，5楼有人要收稿费

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7 楼

马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 
2019-4-25 16:53:39
给5楼手动加鸡腿！
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

2019-4-25 20:51:25
请留骨头就够了，别把我家宫女撑胖了
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

2019-4-25 21:56:28
目测怕是没有增胖的空间了，所以请放心！
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

 
 
2019-4-25 14:49:52

剧透都剧透的理直气壮？喜欢剧透你上微博啊，在这么多人的群里剧透算什么本事？

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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8 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

 
 
2019-4-25 17:00:36
1.你真的三观不正！我就给你盘两点，听不听得懂是你自己的事情：
第一：你认为活该被踢的人刷卡没有开挂，没有恶意破坏广大卡友的刷卡体验，你凭什么认为Ta就应该在卡片群里活该被踢?
第二：你不会智商低到打算让我相信你社交网络里除了卡片群和影迷群就没有其他兴趣爱好亲友校友群了吧，你不去那边立规矩，跑到卡群里秀修养，不是公权私用是什么？
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

2019-4-25 17:29:13
公权私用的帽子不至于吧？我现在看完了也没说就让大家剧透吧。我怕剧透自己不看群不就完了，之所以定群规是群里有很多人不想被剧透啊
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2019-4-25 21:54:59
是不至于，不过是卡片群里因为疑似触犯所谓剧透规定踢活跃卡友不至于。
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

 
 
2019-4-25 18:11:22
可能能踢人的那些朋友都特别了不起吧，又干了件大事
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血液里住着风……
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9 楼

大梦一场的umaso小姐 4461095

大梦一场的umaso小姐

2019-4-25 19:34:44

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10 楼

尊敬的阿妮亚 170798382

尊敬的阿妮亚

 
 
2019-4-25 21:55:42
亲，怎么不建议我关机重启呢?
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

2019-4-26 9:32:02
jr智商低这件事我以为大家早就知道了
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尊敬的阿妮亚 170798382

尊敬的阿妮亚

2019-4-26 20:22:51
比你高就行了，沙雕
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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JasonRobot 13901977

JasonRobot

2019-4-26 20:56:51
希望你继续保持这个水准，再接再厉呀，嘻嘻
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尊敬的阿妮亚 170798382

尊敬的阿妮亚

 
 
2019-4-25 20:53:39
好热闹，真好
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11 楼

桃兔大将 4348599

桃兔大将

 
 
2019-4-25 21:57:43
开心就好
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半仙儿！
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种田的陶渊明 4014248

种田的陶渊明

 
 
2019-4-25 23:53:18

那么。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

在哪里能买到便宜的电影票呢~

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12 楼

马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 
2019-4-26 12:28:32
时光抽奖抽不到电影票吗
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

2019-4-26 14:33:15
没参加过……汗……
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马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2019-4-26 19:49:41
我金币出票，800万一张，需要吗？
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感谢那些默默温暖卡片的卡友及帮助我的卡友
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你可知我柔情 25316619

你可知我柔情

2019-4-26 21:17:20
之前刚出猜电影小程序的时候还是挺好抽的，60的电影劵看电影基本够用了
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

 
 
2019-4-26 0:18:11

不知道说什么好，给你劈个叉吧

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如果有人打你。你就用你的手拉着他的手。如果有人骂你。你就用你的嘴堵住他的嘴DO YOU GOT IT？
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13 楼

猫姐- 3222338

猫姐-

2019-4-26 7:49:47

毁灭吧，赶紧的，累了

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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14 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2019-4-26 11:08:30

这么热闹 上个月被退群的表示完美错过~

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15 楼

i8land 1356552

i8land

 
 
2019-4-26 11:19:29
岛哥为啥被踢了？
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尊敬的阿妮亚 170798382

尊敬的阿妮亚

 
 
2019-4-26 16:51:45

什么 ？剧透在群里？切。

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爸爸是个美人,岁月你别伤害他!
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16 楼

妮可MYCLOUD 2173458

妮可MYCLOUD

2019-4-26 19:48:40
冒个泡，
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感谢那些默默温暖卡片的卡友及帮助我的卡友
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17 楼

你可知我柔情 25316619

你可知我柔情

2019-4-26 20:41:23

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猥琐如风,变态如林,恶搞如火,懒惰如山
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18 楼

破仁摸你黑 1686146

破仁摸你黑

 
 
2019-4-26 21:16:09
巴里艾伦，
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

 
 
2019-4-26 21:25:04

不加群连八卦都看不懂了

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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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19 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

 
 
2019-4-26 22:11:51
我也在补习，哈哈，闲的
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洗刷刷~
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一蓑烟雨 1662365

一蓑烟雨

2019-4-26 22:47:09
主角都不认识，摊手
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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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_Catbug_ 15685741

_Catbug_

 
 

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