生命从未如乐园，也可靠我创作浮现

昨晚的事情我有看到，但是要说有一部分事情，我没看全，还有我和老金的对话也并无对管理员的落井下石之意，因为当时我说的话是对老金说话的问答，不知道老金当时说的对象是谁，后来我反应过来是谁了，但并不是煽风点火的意思。在此借楼和当时群里的管理员说句抱歉，本意并不是煽风点火打击报复，毕竟我和管理员也是好友。

对于昨晚的事件，我有三点质疑或者说是不满吧。



我反对的是第一，剧透上纲上线，说都不能说，讨论就给你扣个剧透帽子。且不说是不是复联4，所有的电影都是，剧透仁者见仁智者见智。我说的剧情无论真假，有些人敏感到我提了电影就是剧透，这是我觉得很奇怪的一点，讨论和剧透是有本质的区别的，讨论不限定人物的命运，故事情节等等，如果连讨论都被扣上剧透的帽子，那我想电影公众号，影评什么的都不要做了，因为或多或少都是剧透！

反对的第二点，管理员的规矩订的是傻逼，精致利己主义。

为啥这么说？我先给大家看看管理员发布的群规，群规如下：

【临时规定】《复仇者联盟4：终局之战》反剧透条例

鉴于该片的重要性及特殊性，出于对未观影人群观影体验的保护，同时维护已观影人群讨论电影的权利，临时制定本条例。

反剧透时间线——

即日起至4月25日（周四）晚22点，在此期间将禁止一切有关《复仇者联盟4：终局之战》的剧透行为。22点过后开放所有讨论。

剧透判定标准——

包括但不限于：透露剧情的重大反转、主要人物的命运、重要的人物关系、电影中的隐喻和影射对象等等。对于未在以上描述中提及，但仍有剧透嫌疑的行为，在聊天的过程中群友们可以自主进行判断，抗议剧透行为。

剧透惩罚措施——

作出明显剧透行为的，暂时移出群聊，反复多次进行并恶意剧透者，永久移出群聊。

请管理员及各位群友严格遵守，相互监督。谢谢配合！

ok，fine， 画个重点，解禁时间4月25日22点，为何 ？是否是因为群里的几位管理员看完了（据我所知管理员JR24日22点观影结束，机锅也观影结束）？如果真的是为广大影迷代言，不该是公映期间都不允许剧透吗？？？

如果是因为剧透问题踢人，那也请公平公正点，为何单单复仇者联盟4 ？其他电影对管理员不重要，就等于对其他群里的小伙伴就不重要吗？ 既然要立规矩，请把所有电影划进去，至少你要说以后所有院线电影公映期间群里禁止讨论和剧透 （因为讨论就可能涉及到情节和细节，干脆就不要讨论了，直接避免剧透了就。）

第三，踢人，无论剧透与否，踢人只会制造矛盾，不会解决问题。

这是我说的，无论群规是什么，首先卡片群的重点在于卡片游戏，即使这个游戏的主体是电影相关的但是游戏是收集为主，很多游戏玩家可能是非影迷群里。

卡片群的重点是什么？当然是维护游戏用户，你先立了个影迷群规矩，可以，先不说合不合适，也不管用户自身反感不反感。反正你发布了群规了，就当听你的，这一趴先过。

但是踢人，只会对卡友造成伤害，也制造管理员与卡友之间的矛盾，第一大家都是用户，你是促活拉近用户的角色，你先踢人就是最差的解决办法。

并且被踢的用户，也没有违法游戏原则的问题。所以实属不该踢人，除非这个群是你的私人群，你就是不爽了，我就是想踢掉，那只能说你感情真是激烈。但是这个群和管理员至少带点时光网卡片游戏的官方性质吧（我且不说这个游戏是死是活）。

在回到踢人上，你说你警告了多次不要剧透。但是讨论的人，自己可能没觉得剧透，而且消息可能也是不确定的，大家也可能没当个真，你可好了，直接踢人，坐实了发布的消息就是真的，你这一踢人才是剧透本身 了 可以说最后坐实剧透的就是踢人的管理员了~

以上，大家都是成年人，好好说话，我相信大家都能理解，但是语气强烈，高高在上的警告你是公检法机关吗？肯定就有冲突了。

退一步再讲，卡片这么小众的游戏了，踢人的后果就是再次让人觉得：我的青春献给了这么个狗屁玩意儿！

踢人不是决绝问题的最佳办法，百害无利。尤其是作为管理员踢人，删帖，禁言都是三思而后行的决定。

最后，我想说，有事说事，有问题解决问题，动不动退出请辞，各种应激激的行为只能体现出不成熟（深思熟虑后的决定当然不是一回事哈）