当珍爱的，被践踏时......

泻药。 利益相关：我觉得为一件小事写一堆的人，估计都是和当事人熟悉的。要说为了追求一个对错，其实不过都是为了洗白找的理由罢了，我也不例外，但是还是尽量从人情出发，回归到一些基本常识。 宗旨：高兴的时候讲段子，不高兴的时候讲道理。 备注：肯定是标题党了，践踏什么的都是矫情，根本谈不上，但是这年头你不搞点哗众取宠的东西自戕一下，别人会觉得你没诚意的？ 进入正文吧。 1.被珍爱的…… 复仇者联盟4，和权力的游戏一样，成为了当下最大的IP已经是毫无争议的事实，和个人喜欢与否无关。（就我来说，比起复联，我更关心妇联） 很多人喜欢到什么程度哪，就拿这次踢人的管理员来说，为了提高看复联4的观感，之前集中补看了21部前作。别的不说，就这体力和执行力，说是真爱粉，很多人是拿不出实际行动反驳的。 卡友nikita_dx举例子时候提到，权游的书粉可能到剧集的第六季就放弃了。我在下面留言说，第一季我就放弃了。权力的游戏对原著的场景还原非常成功，而且作为一个长周期的美剧，能够签下很多非常符合原著气质的演员也是非常不易了。但是当剧集把名字定为权游时，其实就已经把原著的格局降低了，更不用说一些关键女演员的颜值实在太差强人意了。所以，即便有原著剧本的时候，剧集已经改的面目全非了，更不用说脱离原著的天马行空了。一个原著粉和一个剧集粉的争论，可能会让外人觉得，这原著和剧集根本就是同人作品而已。 你看，当一个作品成了大IP，先不论粉丝团体内外的认知差异，就是其庞大的粉丝团体内部的喜好可能也大相径庭。 但是每个粉丝，都会觉得自己是真爱的，并且极为珍视这份感情，难免会有一些情绪上的敏感。（我估计我能和权游的剧集党动手吧……） 所以当有人对防剧透规则，都不用说践踏，只是轻视时，难免情绪上一下子爆发出来。其实几个管理员，应该差不多都是首映附近时点看的，群里剧透与否并不妨碍他们。所以，在执行规定时，他们更有了为民请命的使命感，在使用权力时，出现了反应过度的情况，我个人是可以理解的。（如果十郎是我很好的朋友，我也会私下安抚，然后择机拉回） 2.被践踏时…… 当有人觉得自己被珍爱的东西被践踏时……有的人觉得自己自由发言的权利被践踏时……这时候是不是一定要分个对错哪？至少我觉得在这件事情上小题大做了。 当时比较好的一个解决方案是什么那？我觉得可以是看破不说破。更高级别的管理员出来说，“管理员你消消气，暂时移除本群的，情绪稳定了，咱们再给拉回来，”给双方个台阶，而不是非要站队说个是非出来，更不应该把自己撇清看热闹。当时，再来几个说点互相安慰的话，几个表情党刷下屏，这件事本可大事化小，真的没有必要上升到规则的合理性，权力的滥用这种高度。毕竟这是一个临时性、特殊性事件——是一个漫威迷，或者说普通人的“节日”，何必搞得剑拔弩张哪。当然，我们都知道，卡片群里的最高管理者，只活在自己的三观里，每一次把事情搞砸之后，都不带走一片云彩。而现场，则必然充满了道德是非的讨论，而道德这东西，说到底，不过是一种智人的发明，并非什么宇宙中亘古不变的真理。 我上大学的时候，有一次因故没能看一场欧冠决赛。结果第二天天没亮就有同学在楼道里高呼，谁谁谁夺冠了。我冲出去说你知道我没看你还喊。他哈哈说我也没看，随便猜的。无论那个剧透真假，接下来我看重播的时候，脑子里始终挥之不去那个结果…… 这就是防剧透者的心理，他希望带着一个全无防备的心，去体验一个个细节，让紧绷的神经，在最后悬念揭晓时达到高潮。 所以，对于一个有共情的人来说，对相关者，保持沉默，是一种非常绅士的行为。 但是，对于一个成年人来说，他必须明白的是，这些东西他只能约束自己，强行约束他人不会带来逾期的结果，反而会闹得不欢而散。 规则与权力 规则公平与否，权力是否被滥用，这能讨论几百个回合，因为没有权威的裁定，所以根本不会有什么结果。对是非的执念，只会导致情绪上更多的对立。 当时已错过息事宁人的最佳机会，现在就不要对细节和对错揪住不放了。（出了问题，第一反应应该是解决问题，止损促和，而不是一定要分出对错，很多公司、家庭和情侣之间的矛盾往往都是这样引起的）现在，营造一个过往不恋的氛围，把愿意回来的赶紧拉回来吧（这件事让jr背锅其实并不恰当，让他尽量往回拉人倒是现阶段解决问题的方法）。当然，卡片不值得，可人间哪里值得哪，且行且珍惜吧。