当珍爱的，被践踏时......

公主说：“啥？”
我去,球哥自坐SF,抢SF失败.... = =
道理球哥说的都对,但是括号里的部分内容我不赞同.我认为这次事件就是JR作的妖,机锅替他擦屁股,HD惨背锅(当然HD直接踢掉十郎的行为值得商榷,这件事上他处理得不好).大家可以看看JR事后对这件事情的态度,他完全不觉得自己做法有问题并认为是各位卡友在无理取闹.让他出面拉人怕是嫌对方不够生气....
我也觉得对错没有那么好分！！剧透到底可不可以，怎样的程度算是剧透，卡片群到底是不是可以立影迷群的规矩，卡友是不是大多数都是影迷，影迷群的规矩又是否合理，复联作为时下超级大IP是不是可以有不同的优待。。。哪有正确答案呢？本来就人数可怜的卡友们却一定要争个明明白白。。又有谁能来做最后裁定呢~
明明现实生活已经很不易了，请给网络那边的卡友多一点爱
当别人觉得你错时，你做什么都是错的，所以我也懒得解释了，就这样吧
看明白了一点，剧透这种事根本就是幼稚，还有，NC粉永远以“如果你不喜欢这部电影，那说明他不是为你准备的”来对抗你任何的质疑。
球哥出品都是精品，球哥什么时候整理一下呀~~
我不是漫威粉，而且也在第一时间看过了，但是不论是不是群里面一早就定了规矩吧，我觉得在上映的第一天就剧透会影响到很多人，当然有一部分人是不在意剧透的，但是有很大一部分人是希望不被剧透的。不但是妇联终章，连看名侦探柯蓝的都怕人指出凶手吧，哈哈哈。虽然我们是卡片群不是所谓的影迷群，但是玩这个游戏的人又有哪一个是不爱看电影的呢。这部片子的演员也在官方呼吁过，请求不要剧透~其实剧不剧透没有对错，在什么场合剧透就肯定有对错。只是希望可以尊重那些还没有看过电影，但满怀希冀想让自己一无所知走进影院的卡友。