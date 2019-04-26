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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>当珍爱的，被践踏时......

当珍爱的，被践踏时......

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2019-4-26 12:01:22

泻药。 利益相关：我觉得为一件小事写一堆的人，估计都是和当事人熟悉的。要说为了追求一个对错，其实不过都是为了洗白找的理由罢了，我也不例外，但是还是尽量从人情出发，回归到一些基本常识。 宗旨：高兴的时候讲段子，不高兴的时候讲道理。 备注：肯定是标题党了，践踏什么的都是矫情，根本谈不上，但是这年头你不搞点哗众取宠的东西自戕一下，别人会觉得你没诚意的？ 进入正文吧。 1.被珍爱的…… 复仇者联盟4，和权力的游戏一样，成为了当下最大的IP已经是毫无争议的事实，和个人喜欢与否无关。（就我来说，比起复联，我更关心妇联） 很多人喜欢到什么程度哪，就拿这次踢人的管理员来说，为了提高看复联4的观感，之前集中补看了21部前作。别的不说，就这体力和执行力，说是真爱粉，很多人是拿不出实际行动反驳的。 卡友nikita_dx举例子时候提到，权游的书粉可能到剧集的第六季就放弃了。我在下面留言说，第一季我就放弃了。权力的游戏对原著的场景还原非常成功，而且作为一个长周期的美剧，能够签下很多非常符合原著气质的演员也是非常不易了。但是当剧集把名字定为权游时，其实就已经把原著的格局降低了，更不用说一些关键女演员的颜值实在太差强人意了。所以，即便有原著剧本的时候，剧集已经改的面目全非了，更不用说脱离原著的天马行空了。一个原著粉和一个剧集粉的争论，可能会让外人觉得，这原著和剧集根本就是同人作品而已。 你看，当一个作品成了大IP，先不论粉丝团体内外的认知差异，就是其庞大的粉丝团体内部的喜好可能也大相径庭。 但是每个粉丝，都会觉得自己是真爱的，并且极为珍视这份感情，难免会有一些情绪上的敏感。（我估计我能和权游的剧集党动手吧……） 所以当有人对防剧透规则，都不用说践踏，只是轻视时，难免情绪上一下子爆发出来。其实几个管理员，应该差不多都是首映附近时点看的，群里剧透与否并不妨碍他们。所以，在执行规定时，他们更有了为民请命的使命感，在使用权力时，出现了反应过度的情况，我个人是可以理解的。（如果十郎是我很好的朋友，我也会私下安抚，然后择机拉回） 2.被践踏时…… 当有人觉得自己被珍爱的东西被践踏时……有的人觉得自己自由发言的权利被践踏时……这时候是不是一定要分个对错哪？至少我觉得在这件事情上小题大做了。 当时比较好的一个解决方案是什么那？我觉得可以是看破不说破。更高级别的管理员出来说，“管理员你消消气，暂时移除本群的，情绪稳定了，咱们再给拉回来，”给双方个台阶，而不是非要站队说个是非出来，更不应该把自己撇清看热闹。当时，再来几个说点互相安慰的话，几个表情党刷下屏，这件事本可大事化小，真的没有必要上升到规则的合理性，权力的滥用这种高度。毕竟这是一个临时性、特殊性事件——是一个漫威迷，或者说普通人的“节日”，何必搞得剑拔弩张哪。当然，我们都知道，卡片群里的最高管理者，只活在自己的三观里，每一次把事情搞砸之后，都不带走一片云彩。而现场，则必然充满了道德是非的讨论，而道德这东西，说到底，不过是一种智人的发明，并非什么宇宙中亘古不变的真理。 我上大学的时候，有一次因故没能看一场欧冠决赛。结果第二天天没亮就有同学在楼道里高呼，谁谁谁夺冠了。我冲出去说你知道我没看你还喊。他哈哈说我也没看，随便猜的。无论那个剧透真假，接下来我看重播的时候，脑子里始终挥之不去那个结果…… 这就是防剧透者的心理，他希望带着一个全无防备的心，去体验一个个细节，让紧绷的神经，在最后悬念揭晓时达到高潮。 所以，对于一个有共情的人来说，对相关者，保持沉默，是一种非常绅士的行为。 但是，对于一个成年人来说，他必须明白的是，这些东西他只能约束自己，强行约束他人不会带来逾期的结果，反而会闹得不欢而散。 规则与权力 规则公平与否，权力是否被滥用，这能讨论几百个回合，因为没有权威的裁定，所以根本不会有什么结果。对是非的执念，只会导致情绪上更多的对立。 当时已错过息事宁人的最佳机会，现在就不要对细节和对错揪住不放了。（出了问题，第一反应应该是解决问题，止损促和，而不是一定要分出对错，很多公司、家庭和情侣之间的矛盾往往都是这样引起的）现在，营造一个过往不恋的氛围，把愿意回来的赶紧拉回来吧（这件事让jr背锅其实并不恰当，让他尽量往回拉人倒是现阶段解决问题的方法）。当然，卡片不值得，可人间哪里值得哪，且行且珍惜吧。

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公主说：“啥？”

楼主

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2019-4-26 12:02:02
手机发稿无法排版 晚上如有时间弄一下
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公主说：“啥？”
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1 楼

站着看球 3029766

站着看球

2019-4-26 12:06:07

我去,球哥自坐SF,抢SF失败.... = =

道理球哥说的都对,但是括号里的部分内容我不赞同.我认为这次事件就是JR作的妖,机锅替他擦屁股,HD惨背锅(当然HD直接踢掉十郎的行为值得商榷,这件事上他处理得不好).大家可以看看JR事后对这件事情的态度,他完全不觉得自己做法有问题并认为是各位卡友在无理取闹.让他出面拉人怕是嫌对方不够生气....

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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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2 楼

nikita_dx 1392736

nikita_dx

 
 
2019-4-26 12:41:13
其实这篇减少说理一说理就要分对错了。。。别的就不说了 机郭当时可没替谁擦屁股 他是说规则jr定的我只是默许了。。。明明是甩的一手好锅。。。
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

2019-4-26 12:47:08
你这么一说似乎也有点道理....不过HD最开始建议JR临时建群,JR偷懒直接复制别人的群规.宜疏不宜堵这么简单的道理都不懂,这锅他至少得背80%吧....
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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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nikita_dx 1392736

nikita_dx

2019-4-26 15:37:27
机锅希望jr背100%哈哈
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

2019-4-26 16:41:48
支持！但确实现在是把人拉回来，把HD也拉回来最好。
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2019-4-27 12:56:21
当时是机锅定的规矩，JR规定了发布在我们群里，HD作为一个强势执行者~其实HD才是锅最少的那一个吧
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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

2019-4-27 13:38:15
这不是机锅定的规矩，是JR从时光影迷一群里面复制的，HD是执行，但我觉得HD应该执行机锅的而不应该执行其他管理员的，你看致命就比较会做
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2019-4-27 13:39:24
还有，那几个人没有剧透，只是嘲讽那个不让剧透的规定
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2019-4-27 13:41:14
机锅后来说这是他在他的影迷群弄得规矩，JR复制过来用了，他就默许了~既然规矩定了，关键时刻机锅应该站出来的~
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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

2019-4-27 13:59:20
机锅态度我贴在下面了，你可以看看
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

 
 
2019-4-26 12:16:38

卡片如此小众，就这么一小撮子人，还能搞得这么四分五裂剑拔弩张的，真让人大开眼界！

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3 楼

星际·女友 4779489

星际·女友

2019-4-26 12:19:49
谁呀?咋地啦?
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4 楼

桃兔大将 4348599

桃兔大将

2019-4-26 12:19:56

机哥，我想合一周年

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5 楼

本杰明 800504

本杰明

2019-4-26 12:29:36

什么时候出个合集啊，连载看着累

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时光不早
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6 楼

乂丢丢 10317548

乂丢丢

 
 
2019-4-26 12:42:15
连载不是更多字吗看着更累
更多可按作者搜索 哈哈哈
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

 
 
2019-4-26 13:01:01

我也觉得对错没有那么好分！！剧透到底可不可以，怎样的程度算是剧透，卡片群到底是不是可以立影迷群的规矩，卡友是不是大多数都是影迷，影迷群的规矩又是否合理，复联作为时下超级大IP是不是可以有不同的优待。。。哪有正确答案呢？本来就人数可怜的卡友们却一定要争个明明白白。。又有谁能来做最后裁定呢~

明明现实生活已经很不易了，请给网络那边的卡友多一点爱

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如果猫长大，我就会趴在它头上。
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7 楼

child 1065453

child

2019-4-26 16:45:18

拿着鸡毛当令箭

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8 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2019-4-26 19:04:54

看着好累。

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艰难踏过的是迟暮噩运。懂得绽放的却往往是膝下烟花。。
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9 楼

云边幽 4008046

云边幽

2019-4-26 20:24:32

当别人觉得你错时，你做什么都是错的，所以我也懒得解释了，就这样吧

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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10 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2019-4-26 22:01:30

思辨性挺强

你是读了博士吗？或者说你适合读博士

密密麻麻我竟然看完了

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洗刷刷~
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11 楼

一蓑烟雨 1662365

一蓑烟雨

 
 
2019-4-27 11:02:44
是闲的吧，o(∩_∩)o
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时光不早
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乂丢丢 10317548

乂丢丢

 
 
2019-4-26 22:15:38

看明白了一点，剧透这种事根本就是幼稚，还有，NC粉永远以“如果你不喜欢这部电影，那说明他不是为你准备的”来对抗你任何的质疑。

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我，要做一个不拉帮结派不趋炎附势的土豪
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12 楼

薛定谔的猫- 5117287

薛定谔的猫-

2019-4-27 12:25:27

球哥出品都是精品，球哥什么时候整理一下呀~~

我不是漫威粉，而且也在第一时间看过了，但是不论是不是群里面一早就定了规矩吧，我觉得在上映的第一天就剧透会影响到很多人，当然有一部分人是不在意剧透的，但是有很大一部分人是希望不被剧透的。不但是妇联终章，连看名侦探柯蓝的都怕人指出凶手吧，哈哈哈。虽然我们是卡片群不是所谓的影迷群，但是玩这个游戏的人又有哪一个是不爱看电影的呢。这部片子的演员也在官方呼吁过，请求不要剧透~其实剧不剧透没有对错，在什么场合剧透就肯定有对错。只是希望可以尊重那些还没有看过电影，但满怀希冀想让自己一无所知走进影院的卡友。

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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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13 楼

甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

2019-4-27 13:58:47

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在地狱中仰望天堂
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14 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

 
 
2019-4-27 14:01:11
实力甩锅~~
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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

2019-4-27 14:11:17
无关甩锅吧，他自己如果不是漫威粉，根本不会操心这种事
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2019-4-28 7:31:41
他也不是卡片粉，根本不会操心这些事
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公主说：“啥？”
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站着看球 3029766

站着看球

 
 
2019-4-27 23:35:24

球哥性情中人，总是写有感情的东西

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15 楼

咚咚锵的美丽传说 2123665

咚咚锵的美丽传说

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