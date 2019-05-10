网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>就叫无题吧

就叫无题吧

加入收藏

2019-5-10 15:10:53

    我是璐乐，本人男，忽然发现自己还不到30岁，竟然已婚（勿扰，哈哈），一个平凡的东北银，一个更平凡的时光网卡片大富翁的玩家。
    早在10年还是11年，在大学室友（他很久很久不玩了）的推荐下，第一次知道了时光网，玩了这个卡片游戏。后来回想，这应该叫在时光网打发大学时光。可是菜鸟一枚，完全不知道限量是啥玩意儿（现在还会在梦中捶胸顿足！），几个月之后，由于各种各样的原因渐渐弃了。
    17年，无意间跟室友聊起这个，想了很久的账号密码，上线看了看，完全不记得咋玩了，记忆模糊，正如对大学的记忆。但这个游戏果然上手快，这一次就再没弃。合了普卡，也知道了限量，更有了4个小号。在那个G还能收到限量的时候，到现在，加上自己刷的，一共69套限量，还略有结余。本想凑个整，到70就不收以前的了（因为收不到~），但越来越不想折腾了，原因？you know。
    404，谜一样的数字。这个数字，要是高考考不上好大学，要是考四六级过不了线，要是参加婚礼礼金都不足。我不知道这个数字是啥意思，可就是这样一个数字，却每天在这个小天地里被无数次提起，当然，是唾骂，我想，沮丧更符合。
    本想在挣扎的读博生涯中，把刷卡当作一杯鸡尾酒。没想到，404以外，还有破图，还有延迟，还有什么呢？还有日渐绝望的大家。有人看的很淡，有人看的很重。在这个讲究情怀的时代，再冰冷的心总能感受到一些温暖。最美好的瞬间是在没有404的时候打开保险箱，不管箱子里有什么，大家的反应不出意外都是无声的浅笑吧。
    信息时代来了，微信群成了我们的聚集地。那里有欢声笑语，有嬉笑怒骂，有插科打诨，有撕逼翻脸。但大部分时间是快乐的。哪怕这个快乐是发表情包。到500人有伞，似乎可以竞争卡片年度最佳笑话了（我靠！早知道用“到500人有伞”这句参加猫姐的笑话大赛了！），现在明明是《斯巴达300VIP大富翁》。
    有再多的不满，我想，小茉莉尽力了，后来的陈经理也尽力了。没有人希望卡片不好。也没有人想把这些大富翁劝退。管理员们换了好几次，你们也辛苦了，办了那么多活动。都不容易。真心的。善待这个曾经善待过我们的小天地。
    写这些话，全当是记录，以后时不时重温一下。虽然有这么多困难，但还是不想完全弃坑。刷限量时肯定还会再来。毕竟还有这么多熟悉的、陌生的好友。还有那么多熟悉的瞬间。
    彩蛋：
    （阳光明媚的早晨，负责管理的小时光上班后照常打开了一个个页面，但不再是熟悉的界面，而是。。。）
        很抱歉，你要访问的玩家不存在
          请检查你输入的玩家ID是否正确。
          如果你觉得是卡片的问题，请你到 卡片大富翁游戏交流 提交问题，我们会尽快给你答复，谢谢！
          直接搜索，找到你想要的内容：
......

--------------------
沐人为心，沐心为性。

楼主

回复 举报
2019-5-10 15:16:51

写得不错

--------------------
回复 举报

1 楼

飞鹰 1715665

飞鹰

2019-5-10 15:18:11

还有一些觉得特别不爽，大家都习惯用小号出来交易卡片，游戏发展机制问题，很难聚集人气。

--------------------
回复 举报

2 楼

飞鹰 1715665

飞鹰

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
卡片大富翁游戏交流 13808

RSS订阅

卡片大富翁游戏交流

43631名成员28905个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 