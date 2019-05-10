我是璐乐，本人男，忽然发现自己还不到30岁，竟然已婚（勿扰，哈哈），一个平凡的东北银，一个更平凡的时光网卡片大富翁的玩家。

早在10年还是11年，在大学室友（他很久很久不玩了）的推荐下，第一次知道了时光网，玩了这个卡片游戏。后来回想，这应该叫在时光网打发大学时光。可是菜鸟一枚，完全不知道限量是啥玩意儿（现在还会在梦中捶胸顿足！），几个月之后，由于各种各样的原因渐渐弃了。

17年，无意间跟室友聊起这个，想了很久的账号密码，上线看了看，完全不记得咋玩了，记忆模糊，正如对大学的记忆。但这个游戏果然上手快，这一次就再没弃。合了普卡，也知道了限量，更有了4个小号。在那个G还能收到限量的时候，到现在，加上自己刷的，一共69套限量，还略有结余。本想凑个整，到70就不收以前的了（因为收不到~），但越来越不想折腾了，原因？you know。

404，谜一样的数字。这个数字，要是高考考不上好大学，要是考四六级过不了线，要是参加婚礼礼金都不足。我不知道这个数字是啥意思，可就是这样一个数字，却每天在这个小天地里被无数次提起，当然，是唾骂，我想，沮丧更符合。



本想在挣扎的读博生涯中，把刷卡当作一杯鸡尾酒。没想到，404以外，还有破图，还有延迟，还有什么呢？还有日渐绝望的大家。有人看的很淡，有人看的很重。在这个讲究情怀的时代，再冰冷的心总能感受到一些温暖。最美好的瞬间是在没有404的时候打开保险箱，不管箱子里有什么，大家的反应不出意外都是无声的浅笑吧。



信息时代来了，微信群成了我们的聚集地。那里有欢声笑语，有嬉笑怒骂，有插科打诨，有撕逼翻脸。但大部分时间是快乐的。哪怕这个快乐是发表情包。到500人有伞，似乎可以竞争卡片年度最佳笑话了（我靠！早知道用“到500人有伞”这句参加猫姐的笑话大赛了！），现在明明是《斯巴达300VIP大富翁》。

有再多的不满，我想，小茉莉尽力了，后来的陈经理也尽力了。没有人希望卡片不好。也没有人想把这些大富翁劝退。管理员们换了好几次，你们也辛苦了，办了那么多活动。都不容易。真心的。善待这个曾经善待过我们的小天地。

写这些话，全当是记录，以后时不时重温一下。虽然有这么多困难，但还是不想完全弃坑。刷限量时肯定还会再来。毕竟还有这么多熟悉的、陌生的好友。还有那么多熟悉的瞬间。

彩蛋：

（阳光明媚的早晨，负责管理的小时光上班后照常打开了一个个页面，但不再是熟悉的界面，而是。。。）

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