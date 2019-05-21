【寨卡】2019.5.21~恐怖大师！【约翰·卡朋特】限量~

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https://music.163.com/#/song?id=1611516

好久不见，我又肥来寨卡啦~╮(￣▽￣)╭

这次要寨的是我非常喜欢的恐怖片大导演，约翰·卡朋特。

提起这位大师可能大多人会想到万圣节系列，而我更喜欢怪形~

P·S！此帖附加小活动，翻到最下看看~

正式海报~

单卡~老爷子经典影片超级多，选了素材较合适的九部~

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最后附加个小活动！！

马上要到6月啦，每年惯例的【约翰尼·德普】要开始做啦~

大家可以来猜猜今年我会选哪五部德普出演的电影做成正式版限量！

每人只能选五部德普参演的电影！

回复此贴即可参与！

统一回复中文影片名！

不允许写错字、不允许写英文名、不允许只写一半片名！

不允许小号参与！

到6月德普生日当天我发寨卡帖时截止!

这套卡会迁就素材多一些，所以，除了主角，配角的影片也会入选，但不会都是配角，但跑龙套（如东方快车、神奇动物等）的不会入选~

！！！！！！！！！！！

第一个正确五部全猜中的卡友可以抱走下面这张限量~

如果最后没人五部全猜中，