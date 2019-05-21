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【寨卡】2019.5.21~恐怖大师！【约翰·卡朋特】限量~

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2019-5-21 21:34:31

 

背景音乐↓

https://music.163.com/#/song?id=1611516

 

好久不见，我又肥来寨卡啦~╮(￣▽￣)╭

 

这次要寨的是我非常喜欢的恐怖片大导演，约翰·卡朋特。

提起这位大师可能大多人会想到万圣节系列，而我更喜欢怪形~

 

P·S！此帖附加小活动，翻到最下看看~

 

 

 

 

正式海报~

 

 

单卡~老爷子经典影片超级多，选了素材较合适的九部~

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++

 

最后附加个小活动！！

 

马上要到6月啦，每年惯例的【约翰尼·德普】要开始做啦~

大家可以来猜猜今年我会选哪五部德普出演的电影做成正式版限量！

 

每人只能选五部德普参演的电影！

回复此贴即可参与！

统一回复中文影片名！

不允许写错字、不允许写英文名、不允许只写一半片名！

不允许小号参与！

到6月德普生日当天我发寨卡帖时截止!

 

这套卡会迁就素材多一些，所以，除了主角，配角的影片也会入选，但不会都是配角，但跑龙套（如东方快车、神奇动物等）的不会入选~

 

！！！！！！！！！！！

 

第一个正确五部全猜中的卡友可以抱走下面这张限量~

 

 

如果最后没人五部全猜中，

就选第一个猜中四个（没四选三）的卡友抱走下面这张限量~

 

 

 

 

 

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楼主

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2019-5-21 22:04:26

僵尸新娘，剪刀手爱德华，加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒，理发师陶德，公众之敌

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在地狱中仰望天堂
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1 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

2019-5-21 22:09:57

艾德·伍德，墨西哥往事，第九道门，黑暗阴影，魔法奇幻秀

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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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2 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2019-5-21 22:42:02

不一样的天空，剪刀手爱德华，查理和巧克力工厂，僵尸新娘，加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒

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3 楼

咚咚锵的美丽传说 2123665

咚咚锵的美丽传说

2019-5-21 22:46:14

这张和背景音乐够搭啊！

 

加勒比海盗1必有啊、贵族大盗、东方快车谋杀案、超验骇客、再来个神奇动物在哪里2吧！

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家人是比梦想更重要的事情。 真正的死亡是世界上再没有一个人记得你。
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4 楼

树叶上的天空 2735810

树叶上的天空

2019-5-21 22:46:46
秘窗，公众之敌，独行侠，忠奸人，不一样的天空
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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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5 楼

甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

2019-5-21 22:53:28
漂亮，机锅下次发限量能用卡友的卡片么！
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纷繁尽褪~~~~~
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6 楼

jass 1810764

jass

2019-5-21 23:08:56

加勒比海盗黑珍珠号的诅咒，艾德·伍德，查理和巧克力工厂，不一样的天空，忠奸人

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Bond
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7 楼

MagnetoX 998469

MagnetoX

2019-5-21 23:09:09
先占位，查理与巧克力工厂，艾德伍德，致命伴侣，加勒比海盗5，寻找梦幻岛
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8 楼

穿Prada的小丑 2083205

穿Prada的小丑

2019-5-21 23:09:13

加勒比海盗：黑珍珠的诅咒

爱丽丝漫游仙境

查理和巧克力工厂

独行侠

艾德.伍德

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9 楼

xlxh1023 5646470

xlxh1023

2019-5-21 23:10:28

加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒；剪刀手爱德华；不一样的天空；查理与巧克力工厂；邦尼和琼。

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10 楼

相禾 170535069

相禾

2019-5-21 23:12:15

加勒比海盗1：黑珍珠号的诅咒

离魂异客

查理和巧克力工厂

不一样的天空

神奇动物在哪里2：格林迪沃之罪

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呮浗-洎己烸①兲·閞杺·赽泺·
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11 楼

spacious 1520388

spacious

2019-5-21 23:12:33

《加勒比海盗》《浓情巧克力》《寻找梦幻岛》《邦尼和琼》《墨西哥往事》

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和有情人 做快乐事 别问是劫是缘
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12 楼

M-O_O 2616292

M-O_O

2019-5-21 23:28:42
剪刀手爱德华， 加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒， 查理和巧克力工厂， 公众之敌， 浓情巧克力
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没什么可给你 但求凭这阙歌 谢谢你风雨里 都不退愿陪着我
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13 楼

Anna1266886 1266886

Anna1266886

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