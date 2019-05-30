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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【06.01】2019儿童节限量套装正式发行！

【06.01】2019儿童节限量套装正式发行！

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2019-5-30 10:38:48

童年，人生的出发点，梦一样美好的回忆。它像一条船，装满了玩具，装满了糖果，也装满了欢乐。


一百多年前，电影也迎来了自己的童年。乔治·萨杜尔说：“在电影尚未成熟的时期里，它代表着一个惊奇的孩子眼中所看到的一个充满科学奇迹的世界。”孩子的成长与电影不能分割，孩子的童年有了电影的熏陶而变得丰富。卡片大富翁推出“2019儿童节”限量套装，欢迎收藏！


 

 

发行时间：2019年06月01日06:00

发行数量：601


欢迎关注 @卡片机器人一号获得更多相关信息！

 

卡片游戏入口：http://my.mtime.com/app/card/

如何玩转卡片大富翁：http://my.mtime.com/app/card/qa/


2019年发行备忘：


06月01日 发行2019儿童节限量套装

04月30日 发行《伴我同行》普卡套装

03月22日 发行2019奥斯卡限量套装

02月24日 发行《回到未来系列》普卡套装


PS：回收屋顶限量时间定为06月01日06:00，与发卡时间同步，期间不会影响大家正常刷卡。 

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卡片机器人一号

楼主

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2019-5-30 10:40:41

挺好看的！

没什么大目标，只求合套~

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像是在云端游荡，俯瞰人生，云遮雾挡。
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1 楼

麥兜 981181

麥兜

2019-5-30 10:41:36
1961!
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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。
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2 楼

JasonRobot 13901977

JasonRobot

2019-5-30 10:44:46

丑了点，但是这个套数没办法啊

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3 楼

o月千一夜 2467391

o月千一夜

2019-5-30 10:53:08

是不是历年最少？

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4 楼

七月流火 1475339

七月流火

 
 
2019-5-30 11:00:53
不是，TOP最少
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像是在云端游荡，俯瞰人生，云遮雾挡。
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麥兜 981181

麥兜

 
 
2019-5-30 10:53:22

上班，这个时间，刷个毛线

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因为喜欢，所以喜欢
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5 楼

赛末点 1098085

赛末点

2019-5-30 10:54:25

果然又是601，变相纪念404

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Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.
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6 楼

猪哥Porco 2882864

猪哥Porco

2019-5-30 10:55:54

意思是5月31号0点——6月1号0点回收屋顶限量喽？

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我，要做一个不拉帮结派不趋炎附势的土豪
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7 楼

薛定谔的猫- 5117287

薛定谔的猫-

 
 
2019-5-30 11:24:56
帖子更新了
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卡片机器人一号
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卡片机器人一号 864678

卡片机器人一号

 
 
2019-5-30 10:57:20

弄这么少大家怎么玩？？？

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8 楼

本杰明 800504

本杰明

2019-5-30 11:42:19
这套数。好刺激阿！！！！😄
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本人留言文字、图片均属于【脑残联盟】版权，未经授权盗用均为SB行为，本联盟将保留所有权利。 Copyright © 2018 Brain Disability Alliance All rights
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9 楼

拿着裤头裸奔的简 18460539

拿着裤头裸奔的简

2019-5-30 11:47:42

机哥，会不会404啊

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10 楼

本杰明 800504

本杰明

2019-5-30 12:17:52

要是提前几分钟发限量，扔小号屋顶岂不是直接给回收啦

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铁公鸡，一毛不拔
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11 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

2019-5-30 12:23:18

儿童节快乐~~

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尘埃般的存在，来过，走过，无人知晓
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12 楼

Puff-lin 3080768

Puff-lin

2019-5-30 12:26:46

复古，总体满意，祝卡片越来越好。

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13 楼

咚咚锵的美丽传说 2123665

咚咚锵的美丽传说

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