【06.01】2019儿童节限量套装正式发行！

童年，人生的出发点，梦一样美好的回忆。它像一条船，装满了玩具，装满了糖果，也装满了欢乐。
一百多年前，电影也迎来了自己的童年。乔治·萨杜尔说：“在电影尚未成熟的时期里，它代表着一个惊奇的孩子眼中所看到的一个充满科学奇迹的世界。”孩子的成长与电影不能分割，孩子的童年有了电影的熏陶而变得丰富。卡片大富翁推出“2019儿童节”限量套装，欢迎收藏！
发行时间：2019年06月01日06:00
发行数量：601
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2019年发行备忘：
06月01日 发行2019儿童节限量套装 04月30日 发行《伴我同行》普卡套装 03月22日 发行2019奥斯卡限量套装 02月24日 发行《回到未来系列》普卡套装 PS：回收屋顶限量时间定为06月01日06:00，与发卡时间同步，期间不会影响大家正常刷卡。
06月01日 发行2019儿童节限量套装
04月30日 发行《伴我同行》普卡套装
03月22日 发行2019奥斯卡限量套装
02月24日 发行《回到未来系列》普卡套装
PS：回收屋顶限量时间定为06月01日06:00，与发卡时间同步，期间不会影响大家正常刷卡。
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