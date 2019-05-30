【06.01】2019儿童节限量套装正式发行！

童年，人生的出发点，梦一样美好的回忆。它像一条船，装满了玩具，装满了糖果，也装满了欢乐。





一百多年前，电影也迎来了自己的童年。乔治·萨杜尔说：“在电影尚未成熟的时期里，它代表着一个惊奇的孩子眼中所看到的一个充满科学奇迹的世界。”孩子的成长与电影不能分割，孩子的童年有了电影的熏陶而变得丰富。卡片大富翁推出“2019儿童节”限量套装，欢迎收藏！





发行时间： 2019年06月01日06:00

发行数量： 601





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