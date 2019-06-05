【猜电影活动】猜电影送限量活动~~

玩卡片好多年了，拍卖行不怎么说话，群组也不怎么发帖子，一直没有什么存在感！想在生日到来之前搞个小活动，发点限量卡，欢迎大家来参与，先说一下活动的内容，比较简单，就是猜我喜欢的电影，每个人仅可占一层楼（大号参与），在自己相应的楼层 写出五部电影的名字 ，可以是你觉得我喜欢的电影，也可以是你最喜欢的电影，活动结束后，我会根据大家所写的答案，依照我喜爱的程度，排出前十五名，发放限量卡！这个没有什么标准答案，就是看你写的电影我的喜爱程度，如果程度相同的话会按回帖时间先后来排（提示：本人女，有很喜欢的悬疑惊悚的影片，但很暴力血腥吓人的肯定不喜欢，动画电影和爱情电影肯定喜欢，豆瓣高分电影和近年来院线上映的一些大片也喜欢，剧情片文艺片也有喜欢的，但特别文艺小众的就算了，我怕我都没看过，哈哈，每个类型的电影仅限一部，比如动画电影写两部的话，按一部算）

活动截止时间：六月十四日晚十点，届时我会记录大家的答案

排名公布时间：六月十六日晚十点，另发帖公布名单

发奖时间：六月十七日生日当天晚九点，按排名先后可自行选择奖品，如果发奖时间未来领奖，将自动为其保留我认为剩余限量中价值最大的，然后依次往下发奖

活动奖品：