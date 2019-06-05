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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【猜电影活动】猜电影送限量活动~~

【猜电影活动】猜电影送限量活动~~

加入收藏

2019-6-5 17:45:52

    玩卡片好多年了，拍卖行不怎么说话，群组也不怎么发帖子，一直没有什么存在感！想在生日到来之前搞个小活动，发点限量卡，欢迎大家来参与，先说一下活动的内容，比较简单，就是猜我喜欢的电影，每个人仅可占一层楼（大号参与），在自己相应的楼层写出五部电影的名字，可以是你觉得我喜欢的电影，也可以是你最喜欢的电影，活动结束后，我会根据大家所写的答案，依照我喜爱的程度，排出前十五名，发放限量卡！这个没有什么标准答案，就是看你写的电影我的喜爱程度，如果程度相同的话会按回帖时间先后来排（提示：本人女，有很喜欢的悬疑惊悚的影片，但很暴力血腥吓人的肯定不喜欢，动画电影和爱情电影肯定喜欢，豆瓣高分电影和近年来院线上映的一些大片也喜欢，剧情片文艺片也有喜欢的，但特别文艺小众的就算了，我怕我都没看过，哈哈，每个类型的电影仅限一部，比如动画电影写两部的话，按一部算）

    活动截止时间：六月十四日晚十点，届时我会记录大家的答案

    排名公布时间：六月十六日晚十点，另发帖公布名单

    发奖时间：六月十七日生日当天晚九点，按排名先后可自行选择奖品，如果发奖时间未来领奖，将自动为其保留我认为剩余限量中价值最大的，然后依次往下发奖

    

    活动奖品：

    

 

    最后，因本人不是大佬，奖品也只能到这个程度了，还有本人阅片量也肯定没有一些大佬要多，所以你写的我要是没看过那就很抱歉了，哈哈，不知道说明白没有，如果没看明白你就直接写五部电影就好，感兴趣的大家可以参加一下哈~~

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楼主

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2019-6-5 17:48:35

一楼自己留一下~~

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1 楼

聆风阁 1328190

聆风阁

 
 
2019-6-5 19:26:58
谢谢大家的留言和祝福哈，为了保持队形相对整齐，我就不一一回复了哈୧😊૭
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聆风阁 1328190

聆风阁

2019-6-5 20:02:54
生快^O^
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

 
 
2019-6-5 17:53:04

2046，肖申克的救赎，龙猫，风声，冷山

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在地狱中仰望天堂
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2 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

2019-6-5 17:53:09
占楼
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When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools.
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3 楼

Him·BC 1316430

Him·BC

2019-6-5 18:04:12

盗梦空间，泰坦尼克号，寻梦环游记，爱乐之城，复仇者联盟

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- Hi I'm Catbug, from Bravest Warriors!
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4 楼

_Catbug_ 15685741

_Catbug_

2019-6-5 18:16:13

占了楼~~~

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5 楼

shawring 1225778

shawring

2019-6-5 18:21:35

占楼先~

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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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6 楼

nikita_dx 1392736

nikita_dx

2019-6-5 18:23:45

占楼

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7 楼

i8land 1356552

i8land

2019-6-5 18:25:54

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夏末秋至 变换的四季应该被珍惜~
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8 楼

糖不多了 1065530

糖不多了

2019-6-5 18:27:21

占楼

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9 楼

th2me 3000673

th2me

2019-6-5 18:29:01
我来了！
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10 楼

咚咚锵的美丽传说 2123665

咚咚锵的美丽传说

2019-6-5 18:36:52

生日快乐

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铁公鸡，一毛不拔
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11 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

2019-6-5 18:42:13
占占占
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沐人为心，沐心为性。
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12 楼

璐乐 4977567

璐乐

2019-6-5 18:49:22

占楼思考~

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13 楼

光Sir 1607036

光Sir

2019-6-5 18:51:25
致命魔術、飛屋環遊記、搏擊俱樂部、電鋸驚魂、泰坦尼克號 祝樓主生日快樂🎂🎉～
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偶像全部也不倒 爸媽以後也安好 最好我在意的任何面容都不會老
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14 楼

Joey_Why 3843956

Joey_Why

2019-6-5 19:02:46

生日快乐！

占楼参加活动啦

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15 楼

Dim1116 3815588

Dim1116

2019-6-5 19:18:11

占楼~~~

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16 楼

金克丝boom 1491373

金克丝boom

2019-6-5 19:53:39

时空恋旅人

诺丁山

肖生克的救赎

疯狂原始人

和莎莫的500天

 

以及

生日快乐~^^

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17 楼

Efferalgan 2821256

Efferalgan

2019-6-5 20:18:00

占楼

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18 楼

-Baymax- 14960904

-Baymax-

2019-6-5 20:19:53

！！！

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19 楼

拿着裤头裸奔的简 18460539

拿着裤头裸奔的简

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