分享一下爆箱子的小心得

1、攒多一点一起终极，只有1-2套先不终极，除非你对自己的RP非常自信；

2、在一轮卡发行的前面几天终极，一轮卡发到最后几天概率会低；

3、在频繁掉卡/金币的时候终极，那个时候你的运气值会比较高（运气卡开出的金额也可以做参考），可以反复刷新，知道掉卡的一瞬间去点终极；

4、点精装终极的时候频繁出现流氓卡、防盗卡、恶魔卡，且空位箱子出的很少时，立刻停止升级；出现打劫卡、复制卡、财神卡多的时候，一般空位箱子也会多，赶紧把能升的都升了。

5、上面说的不一定对，信不信由你