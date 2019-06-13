网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>分享一下爆箱子的小心得

分享一下爆箱子的小心得

加入收藏

2019-6-13 21:42:47

1、攒多一点一起终极，只有1-2套先不终极，除非你对自己的RP非常自信；

 

2、在一轮卡发行的前面几天终极，一轮卡发到最后几天概率会低；

 

3、在频繁掉卡/金币的时候终极，那个时候你的运气值会比较高（运气卡开出的金额也可以做参考），可以反复刷新，知道掉卡的一瞬间去点终极；

 

4、点精装终极的时候频繁出现流氓卡、防盗卡、恶魔卡，且空位箱子出的很少时，立刻停止升级；出现打劫卡、复制卡、财神卡多的时候，一般空位箱子也会多，赶紧把能升的都升了。

 

5、上面说的不一定对，信不信由你

--------------------

楼主

回复 举报
2019-6-13 21:48:11

你终极的时候会有其他小迷信吗？欢迎讨论

--------------------
回复 举报

1 楼

马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2019-6-13 21:48:43

玩出新高度！

--------------------
铁公鸡，一毛不拔
回复 举报

2 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2019-6-13 21:51:55
我很早以前就这么认为的，最近无聊就写出来讨论讨论……
--------------------
回复 举报
马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 
2019-6-13 22:02:40

我估计没啥规律，程序员没这么无聊

--------------------
回复 举报

3 楼

相禾 170535069

相禾

2019-6-13 22:31:40
我曾经合杀人回忆，连着出空位和箱子。引发我2点猜测，1道具可能也是分批掉落，例如财神打劫空位流氓这种，可以通过观察来看当下的种类。2类似的道具卡应该有一个整体的平衡比例，假如掉了过多的流氓卡这种普通道具卡，那么就需要匹配一定量的箱子卡达到平衡。比较迷信的做法是，积累大量的升级点，然后每次点点看看，如果好就继续点完，不好就打住。如果是随机参数的话，可能必须要有大灰狼那种库存才能测试出来吧。最开始大家开40格道具的合卡数几乎是差不多的，年代久远都忘记了。
--------------------
回复 举报

4 楼

HT09 16879763

HT09

 
 
2019-6-13 22:38:48
“如果好就继续点完，不好就打住”——同意

“类似的道具卡应该有一个整体的平衡比例”——所以我觉得一轮卡发到最后几天出箱子概率会很低
--------------------
回复 举报
马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2019-6-14 2:37:14
上面的猜测，对应的其实就是普卡的掉卡现象。比如一套卡里面掉了很多3号，那么剩下的可能就是1245号比较多一些。每次普卡好像是发3000套，发完为止。里面12345号卡都应该是一样多的。但是也可能根本就没有这一层设置，直接对应每套卡的几率，和每个人上线刷到的限量几率都是随机函数。不过可能比较痴迷爆卡的人会对此有种神秘感。
--------------------
回复 举报
HT09 16879763

HT09

2019-6-14 2:40:16
如果道具卡也是和普卡一样分批上线，那可能不同时间的基数真的不一样。
--------------------
回复 举报
HT09 16879763

HT09

2019-6-14 9:50:07
我觉得不会，因为普卡有发完的时候，道具卡不会发完。所以我觉得就是按基础概率加随机概率来发的。我帖子里提出的就是随机概率比较高的时候
--------------------
回复 举报
马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 
2019-6-13 23:42:33

ding~

--------------------
回复 举报

5 楼

Efferalgan 2821256

Efferalgan

 
 
2019-6-14 1:07:35
其实就是简单的概率。

每次升精装和终极的概率都是提前写好的，应该是一个定值，很难想象游戏设计者会弄一个非常复杂的概率分布。所以如果只是几套终极，那就是看运气，没有规律可循的，除了必出空位箱子和必不出空位箱子的情况。
所以如果不想碰运气，保证出空位和箱子的数量能够达到程序设计好的期望值，那就等合成了几百甚至上千套以后再一起精装和终极。

其实同样的道理就是运气卡，如果你只是随便用2张，且每张运气卡都超过550G，于是你会想，那我大量买运气卡然后再全部用掉，这样不是可以不停地赚G了？答案显然是否定的。具体每张运气卡所抽到的数字的概率是多少并不得而知，也许是等概率的也许不是，但终究期望值是肯定低于550G每张的，所以大量购入运气卡再用掉是无法达到收益的。
从卡片中心运气卡550的定价来看，应该是每个数字都是等概率的。所以如果大量使用运气卡，最后平均下来每张运气卡的G肯定是低于550的。

仅此。
--------------------
回复 举报
Efferalgan 2821256

Efferalgan

2019-6-14 9:53:43
啊，你合这么多也没有这种感觉吗～(￣▽￣～)~
--------------------
回复 举报
马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 
2019-6-14 1:06:48

样本小参考价值不大，留浪和大灰狼的数据比较有说服力

--------------------
回复 举报

6 楼

Siriusrain 17374855

Siriusrain

 
 
2019-6-14 9:55:51
我以前也合的挺多的。。。
--------------------
回复 举报
马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

2019-6-14 9:57:23
也对，你的多个小号加起来合的也不比他们少
--------------------
回复 举报
Siriusrain 17374855

Siriusrain

2019-6-14 10:01:30
比不上他们的啦，他们方法太高级了，只是我的样本量也不算是很小啦
--------------------
回复 举报
马塔叔叔 2103420

马塔叔叔

 
 
2019-6-14 10:43:04

SVIP

--------------------
在地狱中仰望天堂
回复 举报

7 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
卡片大富翁游戏交流 13808

RSS订阅

卡片大富翁游戏交流

43652名成员28936个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 