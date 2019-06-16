【猜电影活动】中奖名单公布~~

首先感谢大家对活动的支持和参与，在十四日晚十点时已截屏保存了大家的答案，通过大家列出的名单，五部电影综合考虑，逐一比对之后产生的结果，这是我第一次办活动，不足的地方还请大家谅解！并且每个人心中对电影的理解不同，这仅仅是依据我个人的喜好来产生的这份名单，没中奖的卡友，这不意味着你们列的电影不优秀，以后有机会我会力所能及的再拿出一些限量举办其他的活动，谢谢大家！
下边是中奖名单：
1.第37楼 白发生 《寻梦环游记》《爱乐之城》《看不见的客人》《布达佩斯大饭店》《头号玩家》
2.第20楼 飞鹰 《龙猫》《大话西游》《泰坦尼克》《阿凡达》《倩女幽魂》
3.第42楼 乂丢丢 《时空恋旅人》《布达佩斯大饭店》《肖申克的救赎》《诺丁山》《冰雪奇缘》
4.第18楼 Baymax 《时空恋旅人》《布达佩斯大饭店》《肖申克的救赎》《疯狂动物城》《记忆碎片》
5.第33楼 时之沙 《盗梦空间》《疯狂动物城》《泰坦尼克号》《肖申克的救赎》《流浪地球》
6. 第4楼 catbug 《盗梦空间》《泰坦尼克号》《寻梦环游记》《爱乐之城》《复仇者联盟》
7.第13楼 光sir 《看不见的客人》《泰坦尼克号》《龙猫》《肖申克的救赎》《阿凡达》
8.第34楼 小李飞鸽 《盗梦空间》《暮光之城》《肖申克的救赎》《泰坦尼克号》《你的名字》
9.第26楼 xlxh1023 《盗梦空间》《卑鄙的我》《大话西游》《复仇者联盟4》《天堂电影院》
10.第7楼 i8land 《盗梦空间》《泰坦尼克号》《机器人总动员》《阿甘正传》《阿凡达》
11.第17楼efferalgan《时空恋旅人》《诺丁山》《肖生克的救赎》《疯狂原始人》《和莎莫的500天》
12.第44楼 o月千一夜 《泰坦尼克号》《哈尔的移动城堡》《灵异第六感》《土拨鼠之日》《穿普拉达的女王》
13.第15楼 Dim1116 《消失的爱人》《机器人总动员》《爱乐之城》《盗梦空间》《肖申克的救赎》
14.第31楼 Simon 《时空恋旅人》《达芬奇密码》《肖申克救赎》《僵尸新娘》《风声》
15.第40楼Anna1266886 《两小无猜》《寻梦环游记》《倩女幽魂》《查理和巧克力工厂》《怦然心动》
16.第65楼 Wheaton 《致命魔术》《龙猫》《泰坦尼克号》《阿甘正传》《复仇者联盟3》
中奖的卡友记得明天九点钟来领奖哈，到时会从第一往后逐一添加我的小号，选择自己要的限量，从我小号屋顶拿走奖品，一定本人中奖的这个大号加我。如果晚上九点没来，会按照之前活动的帖子的规则走。如果有时间的话，我会私信一下大家。有好友能联系上他们的，也可以奔走相告一下哈，谢谢啦！有机会我们下次活动再会！！