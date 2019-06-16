【猜电影活动】中奖名单公布~~

首先感谢大家对活动的支持和参与，在十四日晚十点时已截屏保存了大家的答案，通过大家列出的名单，五部电影综合考虑，逐一比对之后产生的结果，这是我第一次办活动，不足的地方还请大家谅解！并且每个人心中对电影的理解不同，这仅仅是依据我个人的喜好来产生的这份名单，没中奖的卡友，这不意味着你们列的电影不优秀，以后有机会我会力所能及的再拿出一些限量举办其他的活动，谢谢大家！

下边是中奖名单：

1 .第37楼 白发生 《寻梦环游记》《爱乐之城》《看不见的客人》《布达佩斯大饭店》《头号玩家》

2.第20楼 飞鹰 《龙猫》《大话西游》《泰坦尼克》《阿凡达》《倩女幽魂》

3.第42楼 乂丢丢 《时空恋旅人》《布达佩斯大饭店》《肖申克的救赎》《诺丁山》《冰雪奇缘》

4.第18楼 Baymax 《时空恋旅人》《布达佩斯大饭店》《肖申克的救赎》《疯狂动物城》《记忆碎片》

5.第33楼 时之沙 《盗梦空间》《疯狂动物城》《泰坦尼克号》《肖申克的救赎》《流浪地球》

6. 第4楼 catbug 《 盗梦空间》《泰坦尼克号》《寻梦环游记》《爱乐之城》《复仇者联盟》

7.第13楼 光sir 《看不见的客人》《泰坦尼克号》《龙猫》《肖申克的救赎》《阿凡达》

8.第34楼 小李飞鸽 《盗梦空间》《暮光之城》《肖申克的救赎》《泰坦尼克号》《你的名字》

9.第26楼 xlxh1023 《盗梦空间》《卑鄙的我》《大话西游》《复仇者联盟4》《天堂电影院》

10.第7楼 i8land 《盗梦空间》《泰坦尼克号》《机器人总动员》《阿甘正传》《阿凡达》

11.第17楼efferalgan《时空恋旅人》《诺丁山》《肖生克的救赎》《疯狂原始人》《和莎莫的500天》

12.第44楼 o月千一夜 《泰坦尼克号》《哈尔的移动城堡》《灵异第六感》《土拨鼠之日》《穿普拉达的女王》

13.第15楼 Dim1116 《消失的爱人》《机器人总动员》《爱乐之城》《盗梦空间》《肖申克的救赎》

14.第31楼 Simon 《时空恋旅人》《达芬奇密码》《肖申克救赎》《僵尸新娘》《风声》

15.第40楼 Anna1266886 《两小无猜》《寻梦环游记》《倩女幽魂》《查理和巧克力工厂》《怦然心动》

16.第65楼 Wheaton 《 致命魔术》《龙猫》《泰坦尼克号》《阿甘正传》《复仇者联盟3》





中奖的卡友记得明天九点钟来领奖哈，到时会从第一往后逐一添加我的小号，选择自己要的限量，从我小号屋顶拿走奖品，一定本人中奖的这个大号加我。如果晚上九点没来，会按照之前活动的帖子的规则走。如果有时间的话，我会私信一下大家。有好友能联系上他们的，也可以奔走相告一下哈，谢谢啦！有机会我们下次活动再会！！