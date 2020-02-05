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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【JR】活动十 | 第92届奥斯卡金像奖有奖竞猜

【JR】活动十 | 第92届奥斯卡金像奖有奖竞猜

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2020-2-5 21:33:15

      第92届奥斯卡颁奖仪式将于2月10日在美国洛杉矶好莱坞杜比剧院举行颁奖典礼，提名名单见http://news.mtime.com/2020/01/13/1600586-2.html#content，卡片有奖竞猜活动继续举办，欢迎大家前来占楼预测，祝好运~


规则介绍：

      1. 在本帖下面按照规定格式占楼回复你的第92届奥斯卡获奖名单预测，即为参与成功，活动期间可以更改回复，我会在2月9日晚8点一一确认回复，确认后不可更改。

      2. 每人只可回复一次，多次回复仅第一次有效，小号勿扰请自重。

      3. 待10日奥斯卡获奖名单公布后，由我来统计参与者猜中个数，猜中越多，排名越靠前，猜中数相同时首先判断（最佳影片，导演，男女主）四项大奖猜中个数，其次以回复时间判定先后。

      4. 奖品：1-5：2015奥斯卡套装，6-10：2011奥斯卡套装

      5. 最终解释权归我和机锅所有，奖品由机锅发放。


回复格式：为了方便统计，请按照此格式贴预测（不用全部预测，只预测下面8项主要奖项即可）

最佳影片： 《寄生虫》 

最佳导演：  萨姆·门德斯《1917》
最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》 
最佳男配角： 乔·佩西《爱尔兰人》 
最佳女配角： 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》 
最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》
最佳动画长片： 《玩具总动员4》




 

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。

楼主

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2020-2-5 21:35:16

最佳影片： 《寄生虫》 

最佳导演：  萨姆·门德斯《1917》

最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》

最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》 

最佳男配角： 乔·佩西《爱尔兰人》

最佳女配角： 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》 

最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》

最佳动画长片： 《玩具总动员4》

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1 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-5 21:35:20

最佳影片： 《1917》 

最佳导演：  萨姆·门德斯《1917》
最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角： 斯嘉丽·约翰逊《婚姻故事》 
最佳男配角： 布拉德·皮特《好莱坞往事》 
最佳女配角： 佛罗伦斯·珀《小妇人》》 
最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》
最佳动画长片： 《驯龙高手3》

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在地狱中仰望天堂
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2 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

2020-2-5 21:35:33

最佳影片： 《寄生虫》 

最佳导演：  萨姆·门德斯《1917》
最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》 
最佳男配角： 乔·佩西《爱尔兰人》 
最佳女配角： 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》 
最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》
最佳动画长片： 《玩具总动员4》

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我爱费德勒
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3 楼

Mr-federer 2752199

Mr-federer

2020-2-5 21:35:44

占楼~

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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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4 楼

nikita_dx 1392736

nikita_dx

2020-2-5 21:35:45

最佳影片：《1917》 

最佳导演： 萨姆·门德斯《1917》
最佳男主角：杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角：蕾妮·齐薇格《朱迪》 
最佳男配角：布拉德·皮特《好莱坞往事》 
最佳女配角：劳拉·邓恩《小妇人》 
最佳原创剧本：奉俊昊《寄生虫》
最佳动画长片：《玩具总动员4》



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既没头脑，又不高兴。
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5 楼

白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-5 21:38:11
速度
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Bond
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MagnetoX 998469

MagnetoX

2020-2-5 21:41:15
重在参与~
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-5 21:35:55
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6 楼

天天 2788132

天天

2020-2-5 21:35:58

s

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7 楼

MaryandMax 7012082

MaryandMax

2020-2-5 21:36:01
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我步入丛林， 因为我希望生活得有意义， 我希望活得深刻， 吸取生命中所有的精华， 把非生命的一切都击溃， 以免当我生命终结时， 发现自己从来没有活过。
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8 楼

千之留寻 5824234

千之留寻

2020-2-5 21:36:16
占楼
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9 楼

shawring 1225778

shawring

2020-2-5 21:36:23

最佳影片： 《小丑》 

最佳导演：  萨姆·门德斯《1917》
最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》 
最佳男配角： 乔·佩西《爱尔兰人》 
最佳女配角： 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》 
最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》
最佳动画长片： 《玩具总动员4》

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人的一生中做过什么并不重要，重要的在于你去做了。
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10 楼

芝士白羊 2842306

芝士白羊

2020-2-5 21:36:34

最佳影片： 《寄生虫》 

最佳导演：  萨姆·门德斯《1917》
最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》 
最佳男配角： 乔·佩西《爱尔兰人》 
最佳女配角： 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》 
最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》
最佳动画长片： 《玩具总动员4》

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喵星球派我来视监人类
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11 楼

果子猫 4461450

果子猫

2020-2-5 21:36:39

最佳影片： 《寄生虫》 

最佳导演：  萨姆·门德斯《1917》
最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》 
最佳男配角： 乔·佩西《爱尔兰人》 
最佳女配角： 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》 
最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》 
最佳动画长片： 《玩具总动员4》

 
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12 楼

啊呲 3156493

啊呲

2020-2-5 21:36:47

最佳影片： 《寄生虫》 

最佳导演：  萨姆·门德斯《1917》
最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》 
最佳男配角： 乔·佩西《爱尔兰人》 
最佳女配角： 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》 
最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》 
最佳动画长片： 《玩具总动员4》

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抬眼望，天气晴朗，低头迈步，前路黯淡无光。
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13 楼

朝三暮四郎 3002927

朝三暮四郎

2020-2-5 21:36:53

参与一下

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14 楼

th2me 3000673

th2me

2020-2-5 21:37:04

最佳影片： 《小丑》 

最佳导演：  萨姆·门德斯《1917》
最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》 
最佳男配角： 乔·佩西《爱尔兰人》 
最佳女配角： 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》 
最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》
最佳动画长片： 《玩具总动员4

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15 楼

咚咚锵的美丽传说 2123665

咚咚锵的美丽传说

2020-2-5 21:37:14

最佳影片：  

最佳导演：  
最佳男主角： 
最佳女主角： 
最佳男配角： 
最佳女配角： 
最佳原创剧本： 
最佳动画长片： 

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我将给他一个无法拒绝的理由
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16 楼

罗伯特-生 936248

罗伯特-生

2020-2-5 21:37:35

占楼

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Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.
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17 楼

猪哥Porco 2882864

猪哥Porco

2020-2-5 21:37:44

最佳影片： 《寄生虫》 

最佳导演：  萨姆·门德斯《1917》
最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》 
最佳男配角： 乔·佩西《爱尔兰人》 
最佳女配角： 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》 
最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》 
最佳动画长片： 《玩具总动员4》

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18 楼

胶胶胶水 17233618

胶胶胶水

2020-2-5 21:37:50

最佳影片： 《1917》 

最佳导演：  马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》

最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》
最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》 
最佳男配角： 布拉德·皮特《好莱坞往事》 
最佳女配角： 劳拉·邓恩《婚姻故事》 
最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》
最佳动画长片： 《我失去了身体》

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19 楼

无奈兽 4863940

无奈兽

 
 
2020-2-5 21:52:46
管理员辛苦了，好活动要支持！
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无奈兽 4863940

无奈兽

 
 
2020-2-5 21:37:54
啦啦占楼
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平庸
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20 楼

等等青春 25416426

等等青春

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