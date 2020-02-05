【JR】活动十 | 第92届奥斯卡金像奖有奖竞猜

第92届奥斯卡颁奖仪式将于2月10日在美国洛杉矶好莱坞杜比剧院举行颁奖典礼，提名名单见http://news.mtime.com/2020/01/13/1600586-2.html#content，卡片有奖竞猜活动继续举办，欢迎大家前来占楼预测，祝好运~





规则介绍：

1. 在本帖下面按照规定格式占楼回复你的第92届奥斯卡获奖名单预测，即为参与成功，活动期间可以更改回复，我会在2月9日晚8点一一确认回复，确认后不可更改。

2. 每人只可回复一次，多次回复仅第一次有效，小号勿扰请自重。

3. 待10日奥斯卡获奖名单公布后，由我来统计参与者猜中个数，猜中越多，排名越靠前，猜中数相同时首先判断（最佳影片，导演，男女主）四项大奖猜中个数，其次以回复时间判定先后。

4. 奖品：1-5：2015奥斯卡套装，6-10：2011奥斯卡套装

5. 最终解释权归我和机锅所有，奖品由机锅发放。





回复格式：为了方便统计，请按照此格式贴预测（不用全部预测，只预测下面8项主要奖项即可）

最佳影片： 《寄生虫》

最佳导演： 萨姆·门德斯《1917》

最佳男主角： 杰昆·菲尼克斯《小丑》

最佳女主角： 雷妮·齐薇格《朱迪》

最佳男配角： 乔·佩西《爱尔兰人》

最佳女配角： 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》

最佳原创剧本： 奉俊昊《寄生虫》

最佳动画长片： 《玩具总动员4》











