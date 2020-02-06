大满贯合成卡友统计贴

这就是个统计，仅仅为了方便需要了解的卡友查询。
大满贯的定义----合成了截止目前为止已经发行的所有限量。
每次发行新限量之后一周将更新统计名单数据。（新限量如缺合将移除）
由于查询代码没有保留，所以现在采取主动申报方式登记。
申报方式： 已经合成者回帖贴入自己卡片ID即可。
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1- 致命的诱惑
3- 至尊宝
无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
这就是个统计，仅仅为了方便需要了解的卡友查询。
大满贯的定义----合成了截止目前为止已经发行的所有限量。
每次发行新限量之后一周将更新统计名单数据。（新限量如缺合将移除）
由于查询代码没有保留，所以现在采取主动申报方式登记。
申报方式： 已经合成者回帖贴入自己卡片ID即可。
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1- 致命的诱惑
3- 至尊宝
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曾经有一份真诚的交易跳到我面前
我没有点击
等发现是断卡的时候
才后悔莫及
卡片界最痛苦的事莫过于此
如果机锅能够给我一个
再来一次的机会
我会对那个卡友说三个字
我同意
假如需要给这份交易付一笔费用
我愿意出....................一万G
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刷不到的永远在骚动
开了挂的都有恃无恐
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我要从南走到北
我还要从白刷到黑
我要卡友都被打劫
但不知道劫匪是谁
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一刷新就稀巴烂
整个卡片就整个崩溃
今生今世要死
就一定要死在404手里
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不是你亲手刷到的
那就不能叫做卡片
你呀你终于弹现了
我们只是刷了个画面
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没有什么能够阻挡，
你对中元的向往。
通宵刷卡的生涯，
你的心了无牵挂。
午夜凶铃的咒怨，
怎能不让人恐慌........
举手
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举报老叶的老三都没在第一页，成色严重不足
好羡慕你们几个大满贯啊，向你们几位前辈表示祝贺，凑齐所有限量品种太不容易了，这次春节机锅发老三套的伞兵，大 满贯能达到20位了吗？
天天大佬
http://my.mtime.com/app/card/friend/2788132/suit/limited/index-7.html
罗伯特-生大佬
http://my.mtime.com/app/card/friend/936248/suit/limited/index-7.html
Strawhat大佬
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yetonglulu大佬
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向各位大佬致敬，向各位大佬学习
鱼雷大佬
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凌凡宝宝大佬
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月亮丫大佬
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飞鹰大佬
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-Simon-大佬
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