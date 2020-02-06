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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>大满贯合成卡友统计贴

大满贯合成卡友统计贴

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2020-2-6 18:38:12

 这就是个统计，仅仅为了方便需要了解的卡友查询。


大满贯的定义----合成了截止目前为止已经发行的所有限量。


每次发行新限量之后一周将更新统计名单数据。（新限量如缺合将移除）


由于查询代码没有保留，所以现在采取主动申报方式登记。


申报方式： 已经合成者回帖贴入自己卡片ID即可。


==============


1-   致命的诱惑

3-   至尊宝

4-   烟抽多了有益健康
5-   伟爵爷
6-   天天

7-   罗伯特-生

8-   Strawhat
9-   yetonglulu
10- 凌凡宝宝

11- 鱼雷

12- 月亮丫
13- 飞鹰

14- -Simon-

15- 那个小羽

16- 阿沿

17- caoqq
18- 虚席以待

19- 虚席以待

标签： 数据统计(1)
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！

楼主

管理员给此话题奖励了1分！
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2020-2-6 18:38:22

http://my.mtime.com/app/card/friend/3116873/

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曾经有一份真诚的交易跳到我面前

我没有点击

等发现是断卡的时候

才后悔莫及

卡片界最痛苦的事莫过于此

如果机锅能够给我一个

再来一次的机会

我会对那个卡友说三个字

我同意

假如需要给这份交易付一笔费用

我愿意出....................一万G

-----

刷不到的永远在骚动

开了挂的都有恃无恐

-----

我要从南走到北

我还要从白刷到黑

我要卡友都被打劫

但不知道劫匪是谁

-----

一刷新就稀巴烂

整个卡片就整个崩溃

今生今世要死

就一定要死在404手里

-----

不是你亲手刷到的

那就不能叫做卡片

你呀你终于弹现了

我们只是刷了个画面

-----

没有什么能够阻挡，
你对中元的向往。
通宵刷卡的生涯，
你的心了无牵挂。
午夜凶铃的咒怨，
怎能不让人恐慌........

 

--------------------
无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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1 楼

致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-2-6 22:51:53
有付出终有收获，为坚持信念的N位“卡界”大神喝彩。时光网网页版两大王牌游戏栏目，当初我果断选择去了“猜界”，就是怕在“卡界”没有自由的空间。
衷心希望“卡界”保持繁荣！
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你有什么不开心的事，就说出来让大家开心一下……
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心亦恋 2400256

心亦恋

2020-2-6 22:55:02
膜拜猜届大神
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借碟片看了要还得哦!!!
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阿玉 1453860

阿玉

 
 
2020-2-6 18:40:09

我一个

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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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2 楼

甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

 
 
2020-2-6 18:43:04
2年之后，你这1个估计可以登记上去
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-2-6 19:22:15
那替老叶登记个身份证(ﾉﾟ▽ﾟ)ﾉ
http://my.mtime.com/app/card/friend/18047259/index-7.html#f
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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

2020-2-6 20:08:09
这个没问题，如果此号送给你了，就算你的
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-2-6 20:08:32
不不不，这是老叶
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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

2020-2-6 20:10:30
废话，我当然知道
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-2-7 9:30:47
小可爱大佬还差四十八套
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铁公鸡，一毛不拔
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精细鬼 6108072

精细鬼

2020-2-8 1:51:56
让我康康这个大佬有没有大满贯~
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那壮烈的戏剧正在上演，而你可以献上诗篇！
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甜甜酱是小可爱 5532786

甜甜酱是小可爱

 
 
2020-2-6 18:43:28

举手

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血液里住着风……
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3 楼

大梦一场的umaso小姐 4461095

大梦一场的umaso小姐

 
 
2020-2-6 18:44:52
贴地址贴地址！
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-2-6 18:54:51
http://my.mtime.com/app/card/friend/4461095/index-1.html#f
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血液里住着风……
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大梦一场的umaso小姐 4461095

大梦一场的umaso小姐

 
 
2020-2-6 18:48:48
http://my.mtime.com/app/card/friend/1452658/index-1.html#f
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熟归熟，一样告你诽谤~~
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4 楼

至尊宝 3850315

至尊宝

2020-2-6 20:15:59
请求检阅，http://my.mtime.com/app/card/friend/941121
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原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。
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5 楼

伟爵爷 941121

伟爵爷

2020-2-6 20:32:05

http://my.mtime.com/app/card/friend/18047259/suit/limited/index-1.html
举报老叶的老三都没在第一页，成色严重不足

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铁公鸡，一毛不拔
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6 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-2-6 20:36:28
哈哈，那是账号先后排序问题，
除非下一套限量不合，才会在限量发行一周后离开本榜。
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-2-6 22:37:22
哈哈哈 调皮
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Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.
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猪哥Porco 2882864

猪哥Porco

 
 
2020-2-6 20:59:19

老叶跟我说满贯了 我还不太信

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菩提本无树 明镜亦非台 本来无一物 何处惹尘埃
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7 楼

放映员 692564

放映员

 
 
2020-2-6 21:08:19
放心，下一套限量上市之后他就不是大满贯了
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-2-6 21:08:50
这话我会提醒他
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菩提本无树 明镜亦非台 本来无一物 何处惹尘埃
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放映员 692564

放映员

 
 
2020-2-6 21:31:47

火钳刘明

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道貌岸然，五毒俱全。
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8 楼

Strawhat 2066458

Strawhat

2020-2-6 21:41:15

好羡慕你们几个大满贯啊，向你们几位前辈表示祝贺，凑齐所有限量品种太不容易了，这次春节机锅发老三套的伞兵，大 满贯能达到20位了吗？

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9 楼

东方55 2795389

东方55

 
 
2020-2-6 21:47:40
希望有，不过无所谓，只要坚持就可以，本帖计划长期保持更新
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-2-6 22:55:52
东方加油，向满贯努力吧
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借碟片看了要还得哦!!!
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阿玉 1453860

阿玉

 
 
2020-2-6 21:46:03

天天大佬
http://my.mtime.com/app/card/friend/2788132/suit/limited/index-7.html

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铁公鸡，一毛不拔
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10 楼

管理员给此回复奖励了 3 分！
精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-2-6 21:50:36
收到
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-2-6 21:55:29

罗伯特-生大佬
http://my.mtime.com/app/card/friend/936248/suit/limited/index-7.html

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铁公鸡，一毛不拔
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11 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-2-6 22:20:25
收到
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-2-6 22:01:22

Strawhat大佬
http://my.mtime.com/app/card/friend/2066458/suit/limited/index-7.html

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铁公鸡，一毛不拔
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12 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-2-6 22:20:30
收到
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-2-6 22:37:39

yetonglulu大佬
http://my.mtime.com/app/card/friend/1840049/suit/limited/index-7.html

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铁公鸡，一毛不拔
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13 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-2-6 22:40:09
收到
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-2-8 10:52:07
插播广告，套散G出或换白菜套合
http://group.mtime.com/card/discussion/3965002/
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慢慢改变，趋于梦想
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yetonglulu 1840049

yetonglulu

 
 
2020-2-6 22:38:30

向各位大佬致敬，向各位大佬学习

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Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.
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14 楼

猪哥Porco 2882864

猪哥Porco

 
 
2020-2-6 22:41:15
生命不息，折腾不止
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-2-6 22:42:13

鱼雷大佬

http://my.mtime.com/app/card/friend/1288419/suit/limited/index-7.html

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铁公鸡，一毛不拔
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15 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-2-6 22:45:59
我要在名单下加入链接的
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-2-6 22:49:31
找到了
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铁公鸡，一毛不拔
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精细鬼 6108072

精细鬼

2020-2-6 22:57:57
收到
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-2-6 22:43:28

凌凡宝宝大佬
http://my.mtime.com/app/card/friend/1569468/suit/limited/index-7.html

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铁公鸡，一毛不拔
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16 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-2-6 22:47:45
收到
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-2-6 22:51:39

月亮丫大佬
http://my.mtime.com/app/card/friend/1262993/suit/limited/index-7.html

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铁公鸡，一毛不拔
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17 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-2-6 23:04:22
收到
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-2-7 11:55:33
谢谢哈，感谢过程中换卡的朋友，尤其小贝，Buheshiyi，爵爷，陀螺，Mr. Shang,逍遥，苍月，珞珈……
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简单中寻找快乐~~
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月亮丫 1262993

月亮丫

 
 
2020-2-6 22:54:06

飞鹰大佬
http://my.mtime.com/app/card/friend/1715665/suit/limited/index-7.html

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铁公鸡，一毛不拔
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18 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-2-6 23:04:47
收到
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-2-6 22:55:27

-Simon-大佬
http://my.mtime.com/app/card/friend/1625059/suit/limited/index-7.html

--------------------
铁公鸡，一毛不拔
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19 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-2-6 23:04:58
收到
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-2-6 22:56:53
先占个楼，希望以后也能有机会完成终极目标
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借碟片看了要还得哦!!!
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20 楼

阿玉 1453860

阿玉

 
 
2020-2-6 22:57:45
欢迎，长期有效
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 

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