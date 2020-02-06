大满贯合成卡友统计贴

有付出终有收获，为坚持信念的N位“卡界”大神喝彩。时光网网页版两大王牌游戏栏目，当初我果断选择去了“猜界”，就是怕在“卡界”没有自由的空间。

衷心希望“卡界”保持繁荣！

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你有什么不开心的事，就说出来让大家开心一下……