出卡换卡收卡-20年2月9日-大量白菜也有酸菜-明码标价

一、出卡
梳理了基本上所有家底，玩卡2年，基本没啥硬货。G出、换卡都可，换卡可不局限于我要收的卡。库存只有单张的价格略高一点，大于单张的价格略低一点。
1. 套出的卡
09三八节（7k万）；
汽车人（5k万）；
霸天虎（5k万）；
09儿童节（8k万）；
2010七夕（3.5k万）；
2012中秋节（40万）；
梁朝伟（3.5k万）；
美人如月（340万）；
2017奥斯卡（130万）；
妮可（1000万）；
2018口碑（70万）；
2019奥斯卡（700万）。
2. 散出的卡
---蓝莓（09情人节5，6k万）；
---录音机（汽车人3，700万）；绝世（汽车人5，450万）；
---笔记本（卡片一周岁1，5k万）；世界大战（卡片一周岁4，2k万）；
---异形（卡梅隆1，60万）；终结者（卡梅隆3，95万）；
---MJ（09十佳上3，80万）；
---小贝（2010南非世界杯5，30万）；
---秋天奏鸣曲（伯格曼4，150万）；
---搏击俱乐部（感动时光2，70万）；哈利波特（感动时光3，30万）；魔戒（感动时光4，30万）；
---美丽人生（2011新年快乐3，15万）；
---男配贝尔（2011奥斯卡4，20万）；
---怪兽（皮克斯3，10万）；飞屋（皮克斯4，20万）；玩具（皮克斯5，10万）；
---碟中谍（2012众星贺岁5，3万）；
---雨果（2012奥斯卡2，15万）；导演（2012奥斯卡5，5万）；
---公爵夫人（2012三八1，450万）；
---光荣之路（2012奥运会2，10万）；挑战星期天（2012奥运会5，5万）；
---尖叫（2012万圣节2，50万）；第六感（2012万圣节3，50万）；
---蜘蛛1（蜘蛛侠系列1，10万）；蜘蛛2（蜘蛛侠系列2，10万）；蜘蛛3（蜘蛛侠系列3，10万）；
---角斗士（雷德利斯科特4，15万）；黑鹰坠落（雷德利斯科特5，5万）；
---天地大冲撞（末日灾难1，35万）；我是传奇（末日灾难2，45万）；
---黄金（007套4，15万）；天幕（007套5，10万）；
---大表姐（2013奥斯卡3，10万）；
---推手（李安1，2万）；卧虎藏龙（李安3，2万）；少年派（李安5，4万）；
---谜中谜（赫本4，70万）；
---埃及王子（梦工厂1，15万）；功夫熊猫（梦工厂2，15万）；马达加斯加（梦工厂4，15万）；
---海角七号（2013七夕2，30万）；如果爱（2013七夕套，20万）；
---孤堡惊情（2013万圣节1，50万）；林中小屋（2013万圣节4，25万）；
---魂断蓝桥（费雯丽2，10万）；
---战马（2014马上贺岁3，10万）；
---最佳（2014奥斯卡1，2万）；男主（2014奥斯卡2，10万）；女主（2014奥斯卡3，15万）；
---雷神（漫威3，10万）；美国队长（漫威4，70万）；
---无间道（梁朝伟3，350万）；一代宗师（梁朝伟5，350万）；
---借物少女（吉卜力B4，20万）；
---猩球崛起（2014口碑2，3万）；银河护卫队（2014口碑4，3万）；
---时空人妻（2015情人节3，30万）；
---神探（杜琪峰2，20万）；
---橡皮擦（2015七夕1，280万）；
---林青霞（美人如月2，25万）；关之琳（美人如月3，20万）；王祖贤（美人如月3，90万）；
---心火（苏菲玛索1，25万）；
---聚焦（2016奥斯卡1，1万）；女配（2016奥斯卡5，35万）；
---蓝1（魔兽联盟1，40万）；蓝3（魔兽联盟3，30万）；
---红1（魔兽部落1，25万）；
---泰勒（佳人4，30万）；
---曼哈顿（伍迪艾伦2，5万）；赛末点（伍迪艾伦3，5万）；午夜巴塞（伍迪艾伦4，15万）；
---小森林（美食1，30万）；祈祷（美食4，2万）；
---男主（2017奥斯卡2，2万）；钢锯岭（2017奥斯卡4，10万）；动物城（2017奥斯卡5，20万）；
---疤面煞星（阿尔帕西诺3，3万）；情枭的黎明（阿尔帕西诺5，3万）；
---异形蛋（异形1，15万）；异形3（异形3，60万）；异形4（异形4，5万）；
---黑猫警长（上海美影3，4万）；葫芦兄弟（上海美影4，3万）；宝莲灯（上海美影5，4万）；
---肖申克（摩根弗里曼1，5万）；七宗罪（摩根弗里曼2，1万）；百万美元（摩根弗里曼4，1万）；遗愿清单（摩根弗里曼5，1万）；
---落水狗（昆汀3，15万）；杀死比尔（昆汀4，35万）；
---水形物语（2018奥斯卡1，1万）；敦刻尔克（2018奥斯卡4，2万）；
---王妃（妮可1，650万）；狗镇（妮可4，60万）；冷山（妮可5，90万）；
---午夜凶铃（中元节1，1万）；鬼影（中元节3，1万）；红莲（中元节4，1万）；
---步履不停（是枝裕和2，1万）；比海更深（是枝裕和4，1万）；小偷家族（是枝裕和5，1万）；
---复联（2018口碑5，2万）；药神（2018口碑3，3万）；
---绿皮书（2019奥斯卡1，30万）；波西米亚（2019奥斯卡2，380万）；蜘蛛侠平行宇宙（2019奥斯卡5，200万）；
---小萝莉（2019儿童节4，500万）；何以为家（2019儿童节5，80万）；
---无间道（刘德华3，3万）；龙凤斗（刘德华4，5万）；狄仁杰（刘德华5，2万）。
二、收以下卡
随缘，G收、换上面的卡都可以，有的套太贵只能换卡，有直接套收的，有四缺一的，三缺二的需要打包收。
1. 套收的卡
终结者系列（1300万）；
09教师节（6000万，换卡）；伊斯特伍德（800万）；
英格丽褒曼（330万）；
姜文（600万）；
2011新版上线（130万）；
2014奥斯卡（250万）；
朱莉（400万）；
刘德华（90万）。
2. 四缺一的卡
惊魂（希区柯克2，1400万）；
胜利大逃亡（2010南非世界杯3，30万）；
饮食男女（2012中秋节5，2万）；
德州电锯（2015万圣节5，500万）；
为黛茜小姐开车（摩根弗里曼3，180万）；
至暗时刻（2018奥斯卡2，90万）；
三块广告牌（2018奥斯卡3，1万）；
咒怨（中元节2，35万）；
天若有情（刘德华1，70万）；
暗战（刘德华2，15万）。
3. 三缺二的卡
打包收两张，或者反向出已有的三张，G出换卡均可。
黑客+救赎（感动时光1+5，250万）；
疯帽子+生化（2011新版上线2+3，100万）；
蜘蛛4+蜘蛛5（蜘蛛侠系列4+5，60万）；
男配+黑妞（2014奥斯卡4+5，200万）；
X战警+绿巨人（漫威2+5，20万）；
冰雪奇缘+星运（2014口碑1+3，45万）；
少数派+终点站（斯皮尔伯格4+5，40万）；
安妮霍尔+午夜巴黎（伍迪艾伦1+5，60万）；
异形2+契约（异形2+5，6万）。
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