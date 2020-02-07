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出卡换卡收卡-20年2月9日-大量白菜也有酸菜-明码标价

加入收藏 已经被1位会员收藏

2020-2-7 14:53:28

一、出卡

    梳理了基本上所有家底，玩卡2年，基本没啥硬货。G出、换卡都可，换卡可不局限于我要收的卡。库存只有单张的价格略高一点，大于单张的价格略低一点。

1. 套出的卡

09三八节7k万）；

汽车人5k万）；

霸天虎5k万）；

09儿童节8k万）；

2010七夕3.5k万）；

2012中秋节40万）；

梁朝伟3.5k万）；

美人如月340万）；

2017奥斯卡130万）；

妮可1000万）；

2018口碑70万）；

2019奥斯卡700万

 

2. 散出的卡

---蓝莓（09情人节5，6k万）；

---录音机（汽车人3，700万）；绝世（汽车人5，450万）；

---笔记本（卡片一周岁1，5k万）；世界大战（卡片一周岁4，2k万）；

---异形（卡梅隆1，60万）；终结者（卡梅隆3，95万）；

---MJ（09十佳上3，80万）；

---小贝（2010南非世界杯5，30万）；

---秋天奏鸣曲（伯格曼4，150万）；

---搏击俱乐部（感动时光2，70万）；哈利波特（感动时光3，30万）；魔戒（感动时光4，30万）；

---美丽人生（2011新年快乐3，15万）；

---男配贝尔（2011奥斯卡4，20）；

---怪兽（皮克斯3，10）；飞屋（皮克斯4，20）；玩具（皮克斯5，10）；

---碟中谍（2012众星贺岁5，3）；

---雨果（2012奥斯卡2，15）；导演（2012奥斯卡5，5）；

---公爵夫人（2012三八1，450）；

---光荣之路（2012奥运会2，10）；挑战星期天（2012奥运会5，5）；

---尖叫（2012万圣节2，50）；第六感（2012万圣节3，50）；

---蜘蛛1（蜘蛛侠系列1，10）；蜘蛛2（蜘蛛侠系列2，10）；蜘蛛3（蜘蛛侠系列3，10）；

---角斗士（雷德利斯科特4，15）；黑鹰坠落（雷德利斯科特5，5）；

---天地大冲撞（末日灾难1，35）；我是传奇（末日灾难2，45）；

---黄金（007套4，15）；天幕（007套5，10）；

---大表姐（2013奥斯卡3，10）；

---推手（李安1，2）；卧虎藏龙（李安3，2）；少年派（李安5，4）；

---谜中谜（赫本4，70）；

---埃及王子（梦工厂1，15）；功夫熊猫（梦工厂2，15）；马达加斯加（梦工厂4，15）；

---海角七号（2013七夕2，30）；如果爱（2013七夕套，20）；

---孤堡惊情（2013万圣节1，50）；林中小屋（2013万圣节4，25）；

---魂断蓝桥（费雯丽2，10）；

---战马（2014马上贺岁3，10）；

---最佳（2014奥斯卡1，2）；男主（2014奥斯卡2，10）；女主（2014奥斯卡3，15）；

---雷神（漫威3，10）；美国队长（漫威4，70）；

---无间道（梁朝伟3，350）；一代宗师（梁朝伟5，350）；

---借物少女（吉卜力B4，20）；

---猩球崛起（2014口碑2，3）；银河护卫队（2014口碑4，3）；

---时空人妻（2015情人节3，30）；

---神探（杜琪峰2，20）；

---橡皮擦（2015七夕1，280）；

---林青霞（美人如月2，25）；关之琳（美人如月3，20）；王祖贤（美人如月3，90）；

---心火（苏菲玛索1，25）；

---聚焦（2016奥斯卡1，1）；女配（2016奥斯卡5，35）；

---蓝1（魔兽联盟1，40）；蓝3（魔兽联盟3，30）；

---红1（魔兽部落1，25）；

---泰勒（佳人4，30）；

---曼哈顿（伍迪艾伦2，5）；赛末点（伍迪艾伦3，5）；午夜巴塞（伍迪艾伦4，15）；

---小森林（美食1，30）；祈祷（美食4，2）；

---男主（2017奥斯卡2，2）；钢锯岭（2017奥斯卡4，10）；动物城（2017奥斯卡5，20）；

---疤面煞星（阿尔帕西诺3，3）；情枭的黎明（阿尔帕西诺5，3）；

---异形蛋（异形1，15）；异形3（异形3，60）；异形4（异形4，5）；

---黑猫警长（上海美影3，4）；葫芦兄弟（上海美影4，3）；宝莲灯（上海美影5，4）；

---肖申克（摩根弗里曼1，5）；七宗罪（摩根弗里曼2，1）；百万美元（摩根弗里曼4，1）；遗愿清单（摩根弗里曼5，1）；

---落水狗（昆汀3，15）；杀死比尔（昆汀4，35）；

---水形物语（2018奥斯卡1，1）；敦刻尔克（2018奥斯卡4，2）；

---王妃（妮可1，650）；狗镇（妮可4，60）；冷山（妮可5，90）；

---午夜凶铃（中元节1，1）；鬼影（中元节3，1）；红莲（中元节4，1）；

---步履不停（是枝裕和2，1）；比海更深（是枝裕和4，1）；小偷家族（是枝裕和5，1）；

---复联（2018口碑5，2）；药神（2018口碑3，3）；

---绿皮书（2019奥斯卡1，30）；波西米亚（2019奥斯卡2，380）；蜘蛛侠平行宇宙（2019奥斯卡5，200）；

---小萝莉（2019儿童节4，500）；何以为家（2019儿童节5，80）；

---无间道（刘德华3，3）；龙凤斗（刘德华4，5万）；狄仁杰（刘德华5，2万）。

 

二、收以下卡

    随缘，G收、换上面的卡都可以，有的套太贵只能换卡，有直接套收的，有四缺一的，三缺二的需要打包收。

1. 套收的卡

终结者系列1300万）；

09教师节6000万，换卡）；

伊斯特伍德800万）；

英格丽褒曼330万）；

姜文600万）；

2011新版上线130万）；

2014奥斯卡250万）；

朱莉400万）；

刘德华90万）。

 

2. 四缺一的卡

惊魂（希区柯克21400万）；

胜利大逃亡（2010南非世界杯3，30万）；

饮食男女（2012中秋节5，2）；

德州电锯（2015万圣节5，500）；

为黛茜小姐开车（摩根弗里曼3，180）；

至暗时刻（2018奥斯卡2，90）；

三块广告牌（2018奥斯卡3，1）；

咒怨（中元节2，35）；

天若有情（刘德华1，70万）；

暗战（刘德华2，15万）。

 

3. 三缺二的卡

    打包收两张，或者反向出已有的三张，G出换卡均可。

黑客+救赎（感动时光1+5，250万）；

疯帽子+生化（2011新版上线2+3，100万）；

蜘蛛4+蜘蛛5（蜘蛛侠系列4+5，60）；

男配+黑妞（2014奥斯卡4+5，200）；

X战警+绿巨人（漫威2+5，20）；

冰雪奇缘+星运（2014口碑1+3，45）；

少数派+终点站（斯皮尔伯格4+5，40）；

安妮霍尔+午夜巴黎（伍迪艾伦1+5，60）；

异形2+契约（异形2+5，6）。

 

感谢支持！

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楼主

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2020-2-7 15:06:59
相禾大佬才玩卡两年...
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沐人为心，沐心为性。
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1 楼

璐乐 4977567

璐乐

 
 
2020-2-7 15:09:00
存货主要靠这一年多伞的哈，这一两年新限量发得频率太低了。
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相禾 170535069

相禾

2020-2-8 14:12:27
相禾同志不敢说是顶级玩家，但绝对是顶级发烧友。
还好只玩两年，否则以此热情，ta很可能早就是限量大满贯获得者了，加油啊，争取早日登榜。
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你有什么不开心的事，就说出来让大家开心一下……
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心亦恋 2400256

心亦恋

 
 
2020-2-7 15:32:11

09情人节套已出。

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2 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-7 15:42:13

真不敢相信，你才玩卡片2年竟然这么厉害，望尘莫及，佩服！佩服！没有新手，只有强手

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3 楼

东方55 2795389

东方55

 
 
2020-2-7 16:10:35
只是收集了一些碎卡，厉害可谈不上啊！
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相禾 170535069

相禾

 
 
2020-2-7 16:09:26

母亲节散已出。

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4 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-7 17:38:08

牛逼

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也许真的与你相遇了
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5 楼

那个小羽 1527016

那个小羽

2020-2-7 18:09:20
09奥斯卡已出。
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6 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-7 18:28:15

我的妈呀，让我研究一下，好多我缺的待会儿找你买

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7 楼

金克丝boom 1491373

金克丝boom

 
 
2020-2-7 18:42:09
都是些不值钱的卡，细看不一定有你需要的呢，有需要随时联系！
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相禾 170535069

相禾

 
 
2020-2-7 19:11:29

大佬价格公道，交易多次了，支持！

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8 楼

七月流火 1475339

七月流火

2020-2-7 19:48:23

无间行者、南瓜、跳出我天地已出。

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9 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-7 20:36:27

牛逼

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10 楼

无奈兽 4863940

无奈兽

2020-2-7 23:08:18

感谢大佬们支持，出了很多卡，也收到很多卡。

阿尔帕西诺、2019儿童节、放牛班、火星人、基友、录音机、如果爱、南瓜、无间行者等等已出清，记不全了。

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11 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-7 23:14:48

5周年散卡已出光。

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12 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-7 23:19:18

感谢相禾换卡！

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吃好，睡好，玩好。
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13 楼

音乐吗啡 5619178

音乐吗啡

2020-2-8 13:52:41

世界之战、冷山、如果爱等有出，存货减少价格微调。

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14 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-8 13:53:27

收和存都作了大量调整。

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15 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-8 14:05:32

上美影套已出

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16 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-8 14:47:36

向阳、野蛮女友已出

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17 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-8 15:07:10

真实的谎言已出

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18 楼

相禾 170535069

相禾

2020-2-8 17:00:02

十年玩家自愧不如

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It's not the end
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19 楼

Hanson 1008801

Hanson

2020-2-9 10:20:00

话筒是国王的口活么？   我好像有

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20 楼

淡蓝的忧伤 1505607

淡蓝的忧伤

 
 
2020-2-9 10:21:01
是那张 11奥斯卡05
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相禾 170535069

相禾

 
 

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