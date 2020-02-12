虽然还不确定2020奥斯卡限量何时会到来，但这一届无论从获奖作品本身的质量还是从卡片美观性上的潜能来讲，一旦做残未免太过可惜，所以还是忍不住对选图意淫一番。





五张卡里，影后无疑是最容易的，因为几乎没有其他选择，正式海报裁出个大头贴最合适不过。

其次是热度不高的女配，《婚姻故事》毕竟是主打男女主角对手戏的作品，而且是网飞出品，海报本身就很少，更不会单独为劳拉·邓恩量身订做，因此除非自行截图，否则选图之难更胜前者，这里放张不功不过的高清剧照，适合做成卡片的点在于完美地掩盖了劳拉·邓恩脸上岁月的痕迹，裁成大头贴也没问题。

接下来是卡友们呼声极高的男配，热度几乎不逊凤凰的影帝，然而皮特虽越老越有味道，但如果随随便便把预告海报里和小李子二人站街的画面截出来恐怕会暴殄天物。效果如下↓

好在《好莱坞往事》角色海报多多，经过一番仔细筛选，老白强烈推荐下面这张，老司机是皮特在电影里的重要身份之一，也正是通过这个身份才引出了和曼森家族的联系，而且在车上还有一段很……微妙的重头戏，堪称影片标志性场景，最重要的是造型够帅，构图完美。

备选如下

接下来自然是本届奥斯卡限量的重中之重——影帝《小丑》，这张的选图跟前面三张截然不同，烦恼大概在于……素材实在太多，从美学效果来讲最经典的无疑是这张火遍全球的正式海报，可以想象做成卡片后应该极其类似去年的《波西米亚狂想曲》，但如此一来便无法和上面三张大头贴的风格相统一，这就要看设计者的具体考量了。

如果要统一风格做成大头贴，自然也有很多不错的选择。

















太多了贴不过来，总之每一张都很赞，就看哪张跟整体的设计风格和色调更协调了，个人觉得车窗里一体两面那张做成卡片大概会最有质感。





下面这张设计感十足，寓意也很好，自己非常喜欢，用来做手机锁屏很久了，但应该并不适合做成卡片，所以看看就好。

最后，自然是本届奥斯卡，乃至整个2019-2020最风光无限的作品，青史留名的《寄生虫》。然而这部虽然经典海报众多，却以高概念、强设计感的艺术海报为主，因此往往看起来很美，但无论风格还是比例上应该都不适合做成卡片，是真正的只可远观，不可亵玩。

所以，思来想去，最合适的大概还是最初亮相便饱受赞誉的正式海报，既有超神的设计，又不脱离写实的风格。虽然这种构图缩小成卡片后，效果不可避免地会大打折扣，但恐怕也是没有办法的办法，总比那几张全家福海报强得多。唯一的遗憾是这张海报似乎找不到无字版，而且各国会在画面上进行一些细微的调整，有些裁剪会使整张作品失去神髓，因此如果选了这一张，请一定一定要用韩国的原版，因为它字最少，画面内容也最完整。重要的事情说三遍：用原版！用原版！用原版！

当然，如果一定要选大头贴海报的话，严格来讲……也是有的。

或者干脆舍弃海报，来张跟《杀人回忆》异曲同工的神之凝视也未尝不可。哈哈哈~

以上就是老白对2020奥斯卡限量在选图上的一点拙见，本想着随手一写，然而终究还是耗费了一下午的时间（在此强烈吐槽时光的文本编辑功能），一个人毕竟眼界有限，希望卡友们也可以积极献言献策，虽然未必会被采纳，但说出来就没有遗憾。





卡片如今的窘境尽人皆知，但始终有一部分人在坚守，这些最后的火种或许没有能力再次照亮这个行将就木的小游戏，但他们对卡片的爱一定会持续到它真正灭亡的那一天。





如果做，请用心做。因为我们依然在期待着~