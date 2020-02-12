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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>如果做，请用心做

如果做，请用心做

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2020-2-12 19:32:26

虽然还不确定2020奥斯卡限量何时会到来，但这一届无论从获奖作品本身的质量还是从卡片美观性上的潜能来讲，一旦做残未免太过可惜，所以还是忍不住对选图意淫一番。


五张卡里，影后无疑是最容易的，因为几乎没有其他选择，正式海报裁出个大头贴最合适不过。

其次是热度不高的女配，《婚姻故事》毕竟是主打男女主角对手戏的作品，而且是网飞出品，海报本身就很少，更不会单独为劳拉·邓恩量身订做，因此除非自行截图，否则选图之难更胜前者，这里放张不功不过的高清剧照，适合做成卡片的点在于完美地掩盖了劳拉·邓恩脸上岁月的痕迹，裁成大头贴也没问题。

接下来是卡友们呼声极高的男配，热度几乎不逊凤凰的影帝，然而皮特虽越老越有味道，但如果随随便便把预告海报里和小李子二人站街的画面截出来恐怕会暴殄天物。效果如下↓

好在《好莱坞往事》角色海报多多，经过一番仔细筛选，老白强烈推荐下面这张，老司机是皮特在电影里的重要身份之一，也正是通过这个身份才引出了和曼森家族的联系，而且在车上还有一段很……微妙的重头戏，堪称影片标志性场景，最重要的是造型够帅，构图完美。

备选如下

接下来自然是本届奥斯卡限量的重中之重——影帝《小丑》，这张的选图跟前面三张截然不同，烦恼大概在于……素材实在太多，从美学效果来讲最经典的无疑是这张火遍全球的正式海报，可以想象做成卡片后应该极其类似去年的《波西米亚狂想曲》，但如此一来便无法和上面三张大头贴的风格相统一，这就要看设计者的具体考量了。

如果要统一风格做成大头贴，自然也有很多不错的选择。





太多了贴不过来，总之每一张都很赞，就看哪张跟整体的设计风格和色调更协调了，个人觉得车窗里一体两面那张做成卡片大概会最有质感。


下面这张设计感十足，寓意也很好，自己非常喜欢，用来做手机锁屏很久了，但应该并不适合做成卡片，所以看看就好。

最后，自然是本届奥斯卡，乃至整个2019-2020最风光无限的作品，青史留名的《寄生虫》。然而这部虽然经典海报众多，却以高概念、强设计感的艺术海报为主，因此往往看起来很美，但无论风格还是比例上应该都不适合做成卡片，是真正的只可远观，不可亵玩。

所以，思来想去，最合适的大概还是最初亮相便饱受赞誉的正式海报，既有超神的设计，又不脱离写实的风格。虽然这种构图缩小成卡片后，效果不可避免地会大打折扣，但恐怕也是没有办法的办法，总比那几张全家福海报强得多。唯一的遗憾是这张海报似乎找不到无字版，而且各国会在画面上进行一些细微的调整，有些裁剪会使整张作品失去神髓，因此如果选了这一张，请一定一定要用韩国的原版，因为它字最少，画面内容也最完整。重要的事情说三遍：用原版！用原版！用原版！

当然，如果一定要选大头贴海报的话，严格来讲……也是有的。

或者干脆舍弃海报，来张跟《杀人回忆》异曲同工的神之凝视也未尝不可。哈哈哈~

以上就是老白对2020奥斯卡限量在选图上的一点拙见，本想着随手一写，然而终究还是耗费了一下午的时间（在此强烈吐槽时光的文本编辑功能），一个人毕竟眼界有限，希望卡友们也可以积极献言献策，虽然未必会被采纳，但说出来就没有遗憾。


卡片如今的窘境尽人皆知，但始终有一部分人在坚守，这些最后的火种或许没有能力再次照亮这个行将就木的小游戏，但他们对卡片的爱一定会持续到它真正灭亡的那一天。


如果做，请用心做。因为我们依然在期待着~

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既没头脑，又不高兴。

楼主

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2020-2-12 19:36:59

shafa

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血液里住着风……
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1 楼

大梦一场的umaso小姐 4461095

大梦一场的umaso小姐

 
 
2020-2-12 19:53:03
我没自杀，就看富婆啥时候会来抢，你这也太残暴了~
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

2020-2-12 20:27:46
前排挤一挤
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也许真的与你相遇了
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那个小羽 1527016

那个小羽

2020-2-12 20:55:28
管理员怎么还没来加分~
寂寞~~~~~~~~
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血液里住着风……
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大梦一场的umaso小姐 4461095

大梦一场的umaso小姐

 
 
2020-2-12 19:37:04
哈哈哈 抢的就是富婆位置
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2 楼

提克里克 10504519

提克里克

 
 
2020-2-12 19:39:38
大图都挂了 要缩小比例
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提克里克 10504519

提克里克

2020-2-12 19:56:03
时光这破玩意儿也太难用了，5点就写完了，然后各种崩溃发不了，我也感觉是插图的原因，所以搞到现在才勉强发出来，太大的插不了，每张都手动缩了，现在看来，能插的也得缩，各种比例失调，这网站也真是……一言难尽，N年没升级了吧。
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 19:56:34

用心了，真爱粉

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3 楼

twosouth 2822263

twosouth

 
 
2020-2-12 21:15:47
我再用心也只能是一种态度，如果官方做卡的人用心才是咱们卡友之福~
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 20:11:51
要@卡片机器人一号
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我步入丛林， 因为我希望生活得有意义， 我希望活得深刻， 吸取生命中所有的精华， 把非生命的一切都击溃， 以免当我生命终结时， 发现自己从来没有活过。
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4 楼

千之留寻 5824234

千之留寻

 
 
2020-2-12 21:15:57
感谢支持~
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 20:20:24
真爱！👍
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5 楼

素肾人 4622132

素肾人

 
 
2020-2-12 21:16:40
爱电影爱卡片~
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 20:26:25
围观大佬
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6 楼

无奈兽 4863940

无奈兽

 
 
2020-2-12 21:18:36
毫无存在感的过气老卡友就是我啦~哈哈~
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 20:26:43

围观巨佬

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7 楼

咚咚锵的美丽传说 2123665

咚咚锵的美丽传说

 
 
2020-2-12 21:22:24
除了时间巨点，哪都巨不起来……
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 20:28:36
围观大佬
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8 楼

一一不是伊伊 15982027

一一不是伊伊

 
 
2020-2-12 21:23:04
没有啦，啥大佬，提点建议而已，欢迎贴图。
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 20:31:08
嗯，素菜都挺好吃
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在时光里享受生活！！！戏如人生
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9 楼

戏如人生V 2383516

戏如人生V

 
 
2020-2-12 21:23:34
希望官方捡好吃的多吃点~
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 20:40:33

用心了！

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10 楼

相禾 170535069

相禾

 
 
2020-2-12 21:25:09
我已将心向明月，期待明月照回来。哈哈~
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 20:42:50

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在地狱中仰望天堂
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11 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

 
 
2020-2-12 21:25:25
感谢大佬支持
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 20:55:00

不厚道的等一个出了卡之后的吐槽贴

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12 楼

我爷爷爷 170903289

我爷爷爷

 
 
2020-2-12 21:33:02
那个以前还真是经常写，基本都是源于优秀题材被浪费后的怒其不争。这次已经提前发了图，如果做残了，大概也只会一声叹息吧，毕竟这么多年的建议从未被采纳，已经有些习惯啦。官方也挺不容易的，众口难调，但如果像14年那样没有底线的糊弄，应该还会喷。哈哈哈~
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

2020-2-12 22:04:26
14奥斯卡是属于被钉在耻辱柱上的一套
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我爷爷爷 170903289

我爷爷爷

 
 
2020-2-12 20:59:32

很用心了，看完后为做卡的设计师捏把汗，感觉这次难度还是很大的

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节制游戏，热爱生活！口袋http://my.mtime.com/app/card/friend/1058296/
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13 楼

See兄 1058296

See兄

 
 
2020-2-12 21:34:19
我也感觉风格上其实不好协调，主要可能还是《寄生虫》……
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 21:13:10

刚加完班....社畜只配苟在地下室.... TVT

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小丑我个人不太感冒楼梯那张,去年波西米亚那张卡就感觉不如大头墨镜的成品效果.还是半张脸或者侧脸更适合做成卡片~另外寄生虫比较推荐下面这张,感觉做成卡片会有10奥斯卡拆弹的效果~而众所周知10奥斯卡绝对是奥斯卡系列的巅峰之作~ =v=

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人生中,有两种旅人.一种看着地图,一种看着镜子.看地图的人是要离开,看镜子的人是要回家.
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14 楼

nikita_dx 1392736

nikita_dx

 
 
2020-2-12 21:31:33
但半边脸的效果都不太好，看时光美工的审美了。
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在地狱中仰望天堂
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夜雨独行 4194684

夜雨独行

2020-2-12 21:46:15
单论海报我还是首推那张，至于卡片就完全是另外一回事了，毕竟只有方寸之地，再好的空间构图一大幅微缩效果就很难保证，尤其是奥斯卡表演奖，同觉得大头贴更不容易出错，兼容性也更强。

《寄生虫》就确实不太好弄，我个人倒是一直对高概念的艺术海报情有独钟，第一张的镜花水月版元素就很棒，元素也足够丰富，奈何字太多了……若单以建筑为设计核心论的话又比较偏爱最后一张的法版海报，细节更好（虽然缩成卡片应该都丢失了），还原度也更高，然而却是个横版……于是就很纠结，只能祈祷不要用全家福那几张就好。
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既没头脑，又不高兴。
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白发生 2514910

白发生

 
 
2020-2-12 21:45:28
10奥斯卡是巅峰，5张卡一致，别一会远景一会近照，恶心的半死。。。
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15 楼

本杰明 800504

本杰明

2020-2-12 23:06:24

白大佬用心良苦

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When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools.
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16 楼

Him·BC 1316430

Him·BC

2020-2-13 7:40:18

谢谢给卡片设计者的建议，希望今年的奥斯卡限量卡片大家都喜欢

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17 楼

东方55 2795389

东方55

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