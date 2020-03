十年的纯娱乐玩家,没解锁过什么成就,目前玩的人也不多,试试运气收一点不太贵、不太老、自己也喜欢的卡,各收一套就行,看看有没有这个运气。 目标: 参考JR价和一些普遍的溢价因素,希望分别以大概600w\300w\150w的估价收,有以下卡可抵价: 抵150w 抵15w 抵350w 抵450w? 抵120w? 抵20w 抵100w 抵20w 抵300w 抵450w 抵100w 不够加G,鉴于存卡很少,不单独G出了,有意留言或私信,谢谢~

