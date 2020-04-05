借哥哥的东风冲一下满贯？还是求伞靠谱。

首先感谢机锅，机锅万岁！

09年的老卡一直是卡片世界的硬通货，最近的伞兵真是天大的福利，满足了大家伙多年的愿望，大满贯都从梦想变成了现实。冒昧发个贴活跃下论坛吧。

先说伞过的老卡，感觉分成了三类，一类是“老大还是老大”，如老三和张国荣，交易平静后传奇依旧传奇，擦价不大；第二类是稀有变白菜，如变形金刚霸天虎汽车人，泯然众人矣；第三类是奇葩卡，伞过之后高的高低的低（同一套内），如周年儿童节，价格不平衡且有价无市。

据我估计还没有伞到的09老卡年内都有很大希望发伞，共计还有终结者、父亲节、西区、七夕、教师、国庆、mj和圣诞8套，再加上一套TOP一起说吧。不过好像终结者、国庆和圣诞以前伞过。这九套卡估计也会变成上面说的三类，比较看好西区、top，这两套毕竟这么多年一直有市场，就算人手一套了估计也还是会有人要，而且价格平均，居高不下。MJ不好说，题材好但卖相一般，只能看个人爱好了。其余的估计跑不了汽车人霸天虎的命。

以上个人愚见，非官方评论，不喜欢的扔西红柿就好了，不要板砖。全当博诸君一笑。

最后打个广告吧，看看能不能凑到：

或 或任意两张哥哥 换

任意两张换 + 或 + +

换

以上方案求购目标伞兵之前有效。