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09情人节（300套）

蓝莓4000，其他1250*4，套9000

09奥斯卡（200套）

小丑8500，女配1500，女主1300，男主900，最佳600，套1.25亿

09三八节（200套）

舞者1500，贞德女王1000*2，钢琴700，秋菊600，套5000

周岁（100套）

笔记本5000，玫瑰人生2000，第六感2500，阿汤1500，教师500，套1.15亿

张国荣（300伞兵＋249中奖＋预计151伞兵）

〇二950，〇一500，〇五450，〇四400，〇三350，套2650

汽车人

柱子哥950，其他350*4，套2350

霸天虎

天天700，其他200*4，套1500

09儿童节

小情人1800，小美女1000，其他500*3，套3300

终结者

〇五150，〇四50，其他100*3，套500

变形金刚（100套）

〇四1200，其他200*4，套2000

09父亲节

〇五600，其他400*4，套2200

希区柯克

王妃2500，后窗600，〇一1600，其他1500*2，套7700

09七夕

气球8500，刘德华4000，〇一2500，其他3000*2，套2.1亿

限量价格2020-04-11 欢迎讨论~

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