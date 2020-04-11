大家好我是蒜白，今年以来大家兜里的限量增加了不少，交易也多，就总有好友来问价，现与好友总结了一些，仅供大家参考。欢迎讨论~
09情人节（300套）
蓝莓4000，其他1250*4，套9000
09奥斯卡（200套）
小丑8500，女配1500，女主1300，男主900，最佳600，套1.25亿
09三八节（200套）
舞者1500，贞德女王1000*2，钢琴700，秋菊600，套5000
周岁（100套）
笔记本5000，玫瑰人生2000，第六感2500，阿汤1500，教师500，套1.15亿
张国荣（300伞兵＋249中奖＋预计151伞兵）
〇二950，〇一500，〇五450，〇四400，〇三350，套2650
汽车人
柱子哥950，其他350*4，套2350
霸天虎
天天700，其他200*4，套1500
09儿童节
小情人1800，小美女1000，其他500*3，套3300
终结者
〇五150，〇四50，其他100*3，套500
变形金刚（100套）
〇四1200，其他200*4，套2000
09父亲节
〇五600，其他400*4，套2200
希区柯克
王妃2500，后窗600，〇一1600，其他1500*2，套7700
09七夕
气球8500，刘德华4000，〇一2500，其他3000*2，套2.1亿
限量价格2020-04-11 欢迎讨论~
over~