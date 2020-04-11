网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>限量价格2020-04-11

限量价格2020-04-11

加入收藏 已经被1位会员收藏

2020-4-11 13:45:30

大家好我是蒜白，今年以来大家兜里的限量增加了不少，交易也多，就总有好友来问价，现与好友总结了一些，仅供大家参考。欢迎讨论~

 

09情人节（300套）

蓝莓4000，其他1250*4，套9000

 

09奥斯卡（200套）

小丑8500，女配1500，女主1300，男主900，最佳600，套1.25亿

 

09三八节（200套）

舞者1500，贞德女王1000*2，钢琴700，秋菊600，套5000

 

周岁（100套）

笔记本5000，玫瑰人生2000，第六感2500，阿汤1500，教师500，套1.15亿

 

张国荣（300伞兵＋249中奖＋预计151伞兵）

〇二950，〇一500，〇五450，〇四400，〇三350，套2650

 

 

汽车人

 

柱子哥950，其他350*4，套2350

 

霸天虎

天天700，其他200*4，套1500

 

09儿童节

小情人1800，小美女1000，其他500*3，套3300

 

终结者

〇五150，〇四50，其他100*3，套500

 

变形金刚（100套）

〇四1200，其他200*4，套2000

 

 

09父亲节

 

〇五600，其他400*4，套2200

 

希区柯克

王妃2500，后窗600，〇一1600，其他1500*2，套7700

 

09七夕

气球8500，刘德华4000，〇一2500，其他3000*2，套2.1亿

 

 

限量价格2020-04-11 欢迎讨论~

over~

--------------------

楼主

回复 举报
2020-4-11 16:28:30

暴打你狗头

--------------------
总有刁民想害朕
回复 举报

1 楼

KatherineDepp 4217896

KatherineDepp

 
 
2020-4-11 16:47:28
在你头上喂狗！
--------------------
回复 举报
好斯托-蒜白 9376981

好斯托-蒜白

 
 
2020-4-11 17:17:59

--------------------
总有刁民想害朕
回复 举报

2 楼

KatherineDepp 4217896

KatherineDepp

2020-4-11 17:25:20
不错
--------------------
公主说：“啥？”
回复 举报

3 楼

站着看球 3029766

站着看球

2020-4-11 19:22:15

谢谢

--------------------
喵星球派我来视监人类
回复 举报

4 楼

果子猫 4461450

果子猫

2020-4-11 21:22:33

感谢

--------------------
回复 举报

5 楼

啊呲 3156493

啊呲

2020-4-11 21:48:20

周岁套应该比奥斯卡贵，奥斯卡换不到周岁，周岁增发最少，历史合成人数最少。

--------------------
回复 举报

6 楼

相禾 170535069

相禾

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
卡片大富翁游戏交流 13808

RSS订阅

卡片大富翁游戏交流

43761名成员29047个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 