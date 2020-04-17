大圈子，小圈子，卡片游戏那些事（十一）

写在前言的后记：写完这篇稿子的时候，还没回大群。回去以后感觉卡片欣欣向荣，甚是感慨。感觉此文文风很不合当不时宜，不过既然写了，就发出来，也是给富婆一个交代。特此声明两点：1.文中感慨主要针对伞老三。2.并非吃不到葡萄的狐狸会发声，既得利益也会出来发声。





这没有什么不对，我只是不喜欢

我一向不喜欢伞兵，但是只是出于技术上的原因。

发老三伞兵的时候，真的觉得卡片的三观崩了。

这就像是西西里美丽传说里的女主，最后坐在广场上，向所有人敞开。是的，女神触手可及了，但是所有关于女神的痴念、期待和幻想，也都在那一刻化作了当下的肉欲。

当年，为了一张老三，大家可以拼命和卡，码好几千字参加影评大赛。老三早已不是一套限量，它是卡片的图腾，吸引着大家愿意付出自己的热情去追求的最高理想。它就是西西里岛上美丽的女主，你想得到她，得花点心思费点周折。

所以，得到老三伞兵的时刻，我相信对于一直坚守不弃的卡友来说，是一种补偿，是一种奖励，是实现遥不可及的满贯梦的捷径。对于已经实现小满贯的玩家，他们没有遗憾了，真是衷心的恭喜，你们值得这一切。对于后进卡片的玩家来说，一次次伞兵抹平了财富差距，也不用馋别人家的箱子了。这些，都是实实在在的好处。

然而，也就在伞兵落下的时刻，所有关于卡片的，那些费劲全身力气，全身心追求，不计成本不计代价寻求美好的狂热、那些攒卡买卡的美好回忆，也都不再珍贵、不再独特了。

不更新不迭代的卡片，躯体早已腐朽，如今，老三伞兵杀死了那些为其奋不顾身的美好回忆。接下来的伞兵，就像是一声一声的冷笑，嘲弄着过往的一切。

潘多拉的魔盒已经打开，卡片用最省力的方式带起存量的狂欢。现在，不必有积攒、不必有追求、不必有好友，所有人想要的卡，只需要期待下一次伞兵。

这没有什么不对，我只是不喜欢。





文末彩蛋：系列十二已经写好，下周发出来。