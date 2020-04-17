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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>大圈子，小圈子，卡片游戏那些事（十一）

大圈子，小圈子，卡片游戏那些事（十一）

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2020-4-17 18:05:51

写在前言的后记：写完这篇稿子的时候，还没回大群。回去以后感觉卡片欣欣向荣，甚是感慨。感觉此文文风很不合当不时宜，不过既然写了，就发出来，也是给富婆一个交代。特此声明两点：1.文中感慨主要针对伞老三。2.并非吃不到葡萄的狐狸会发声，既得利益也会出来发声。


这没有什么不对，我只是不喜欢

我一向不喜欢伞兵，但是只是出于技术上的原因。

发老三伞兵的时候，真的觉得卡片的三观崩了。

这就像是西西里美丽传说里的女主，最后坐在广场上，向所有人敞开。是的，女神触手可及了，但是所有关于女神的痴念、期待和幻想，也都在那一刻化作了当下的肉欲。

当年，为了一张老三，大家可以拼命和卡，码好几千字参加影评大赛。老三早已不是一套限量，它是卡片的图腾，吸引着大家愿意付出自己的热情去追求的最高理想。它就是西西里岛上美丽的女主，你想得到她，得花点心思费点周折。

所以，得到老三伞兵的时刻，我相信对于一直坚守不弃的卡友来说，是一种补偿，是一种奖励，是实现遥不可及的满贯梦的捷径。对于已经实现小满贯的玩家，他们没有遗憾了，真是衷心的恭喜，你们值得这一切。对于后进卡片的玩家来说，一次次伞兵抹平了财富差距，也不用馋别人家的箱子了。这些，都是实实在在的好处。

然而，也就在伞兵落下的时刻，所有关于卡片的，那些费劲全身力气，全身心追求，不计成本不计代价寻求美好的狂热、那些攒卡买卡的美好回忆，也都不再珍贵、不再独特了。

不更新不迭代的卡片，躯体早已腐朽，如今，老三伞兵杀死了那些为其奋不顾身的美好回忆。接下来的伞兵，就像是一声一声的冷笑，嘲弄着过往的一切。

潘多拉的魔盒已经打开，卡片用最省力的方式带起存量的狂欢。现在，不必有积攒、不必有追求、不必有好友，所有人想要的卡，只需要期待下一次伞兵。

这没有什么不对，我只是不喜欢。


文末彩蛋：系列十二已经写好，下周发出来。

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公主说：“啥？”

楼主

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2020-4-17 18:36:29

凑满十二个赞

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铁公鸡，一毛不拔
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1 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-4-17 18:48:12
1
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沐人为心，沐心为性。
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璐乐 4977567

璐乐

 
 
2020-4-17 19:24:14

这个比喻

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我曾见过你们人类无法置信的事情：战舰在猎户座的边缘起火燃烧；C射线在星门附近的黑暗中闪耀……所有这些瞬间都将湮没在时间的洪流里，就像雨中的泪水……死亡的时刻到了。
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2 楼

張小虎 2750240

張小虎

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