【2020.8.25】《2020七夕》限量套装正式发行！

不平凡的2020，让我们见证了太多的爱。你愿意和我在一起吗？无论贫穷富有，无论健康疾病，一起相守，慢慢变老……

七夕，祝福天下有情人。有时候爱是没有界限的，无论哪种爱，都值得被尊重。

《2020七夕》限量套装正式发行！

发行时间：

2020-8-25 20:00



发行总数量： 777套





注意！本次不回收屋顶