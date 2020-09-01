哀家弃坑五年后回归，错过春节的大伞09清人节弃我而去，09OSK更与我无缘，本想着当一条咸鱼也挺好的，嘴上虽天天喊着收这个收那个，但实力不允许，G是以龟速前进的步伐，幸好有你们，我亲爱的朋友们。以下排名不分青红皂白地次序，想到谁就写谁。没有名字也莫失望，因为你们深深地藏在我的脑海里（会时不时地提醒我流氓一下你们）！

水穷观云起，三哥就是你燃起了我满贯的希望，苏菲，佳人这些巨作你都是说送就送，虽然知道你箱子巨，但也太大方了，还有1577，16母亲节，金敏，17osk等，衷心感谢你，感恩尽在不言中。

戏如人生，对，你我虽然相互嫌弃，世上总有一些人一边嫌弃你，一边帮你，戏子就是这样一个奇葩，我觉得在卡片上不嫌弃我的人真不多，很多老友玩家也嫌弃我（此处应@狗哥）不知道为什么，但认识了也差不多八年了吧，联系一直有，但也不是话太多那种，我都忘了我为什么会有你微信，反正在我大满贯的道路你是一直推波助澜的动力。

伟爵爷，一个不太聪明但很努力的大方善心人士，我一直认为跟他沟通是有问题的，你跟他说话一定要直说，别绕弯子，也别怕伤害他。我基本上是直接说伟二我要100wG,他在能力之内都会帮你。一个十年的朋友，也是他教会我玩卡片的。

此时正好缺一个跟班，太后的小跟班，你们的麻匪，我的好友，也是曾经的圈中大佬，谢谢你，是谁我不会说的。

阻委会大妈，太后宫里的黄大仙，有求必应，虽然老喝醉酒。

绿神，也谢谢你最后帮我换了09osk这一限难任务。也感谢马塔叔叔卖了爹中爹给我，满成梦想。

Ps弃坑五年我其实是去做海淘代购去了，惊不惊吓，哈哈哈，当然这是业余爱好。



