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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>满贯之路感恩有你们

满贯之路感恩有你们

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2020-9-1 10:11:34

      哀家弃坑五年后回归，错过春节的大伞09清人节弃我而去，09OSK更与我无缘，本想着当一条咸鱼也挺好的，嘴上虽天天喊着收这个收那个，但实力不允许，G是以龟速前进的步伐，幸好有你们，我亲爱的朋友们。以下排名不分青红皂白地次序，想到谁就写谁。没有名字也莫失望，因为你们深深地藏在我的脑海里（会时不时地提醒我流氓一下你们）！ 

      水穷观云起，三哥就是你燃起了我满贯的希望，苏菲，佳人这些巨作你都是说送就送，虽然知道你箱子巨，但也太大方了，还有1577，16母亲节，金敏，17osk等，衷心感谢你，感恩尽在不言中。

      戏如人生，对，你我虽然相互嫌弃，世上总有一些人一边嫌弃你，一边帮你，戏子就是这样一个奇葩，我觉得在卡片上不嫌弃我的人真不多，很多老友玩家也嫌弃我（此处应@狗哥）不知道为什么，但认识了也差不多八年了吧，联系一直有，但也不是话太多那种，我都忘了我为什么会有你微信，反正在我大满贯的道路你是一直推波助澜的动力。

     伟爵爷，一个不太聪明但很努力的大方善心人士，我一直认为跟他沟通是有问题的，你跟他说话一定要直说，别绕弯子，也别怕伤害他。我基本上是直接说伟二我要100wG,他在能力之内都会帮你。一个十年的朋友，也是他教会我玩卡片的。

        此时正好缺一个跟班，太后的小跟班，你们的麻匪，我的好友，也是曾经的圈中大佬，谢谢你，是谁我不会说的。

     阻委会大妈，太后宫里的黄大仙，有求必应，虽然老喝醉酒。 

      绿神，也谢谢你最后帮我换了09osk这一限难任务。也感谢马塔叔叔卖了爹中爹给我，满成梦想。

 

      Ps弃坑五年我其实是去做海淘代购去了，惊不惊吓，哈哈哈，当然这是业余爱好。

 

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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路

楼主

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2020-9-1 10:59:05

恭喜！好奇小跟班背后的大佬是谁

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1 楼

相禾 170535069

相禾

 
 
2020-9-1 11:45:24
佛曰：不可说
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

 
 
2020-9-1 11:14:30

恭喜圆满~~~ 伟爵爷，一个不太聪明但很努力的大方善心人士，翻译过来就是大智若愚么  哈哈哈

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Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.
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2 楼

猪哥Porco 2882864

猪哥Porco

 
 
2020-9-1 11:45:06
你自己理解
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

 
 
2020-9-1 11:48:07

纯手工ipad写作，没图没歌没链接

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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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3 楼

太后 1625441

太后

 
 
2020-9-1 11:54:45
接下来的任务是帮阻委会大妈圆梦，还有我的徒弟阿尔
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

 
 
2020-9-1 11:51:34

黑暗骑士

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我什么都不会说的，因为我很害羞。
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4 楼

·m掌门 2021085

·m掌门

 
 
2020-9-1 11:53:51
今天交不交租子
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

2020-9-1 13:26:31
每天都在交，交了快十年了
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我什么都不会说的，因为我很害羞。
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·m掌门 2021085

·m掌门

2020-9-1 16:45:56
我有五年不在！
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

 
 
2020-9-1 12:33:31

能圆满不容易，可以放下随便玩玩了。

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5 楼

曙光初见 171070630

曙光初见

2020-9-1 13:17:34

恭喜太后，贺喜太后，太后吉祥~

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合力为零
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6 楼

何幼安 2015987

何幼安

 
 
2020-9-1 19:55:52
交租子吧
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

 
 
2020-9-1 13:43:10

恭喜。

 

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总有刁民想害朕
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7 楼

KatherineDepp 4217896

KatherineDepp

2020-9-1 13:53:21

嗯哼

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8 楼

太后的小跟班 6675238

太后的小跟班

 
 
2020-9-1 16:47:23
你是谁？
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

 
 
2020-9-1 16:09:46

恭喜精细鬼，终于有了大满贯的好友

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铁公鸡，一毛不拔
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9 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-9-1 16:47:04
哈哈，伟爵爷居然不是你好友？你大号在楼下，话别说得太满了
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

2020-9-1 17:38:15
是精细鬼的好友啊，没说是大号的好友啊
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铁公鸡，一毛不拔
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精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-9-1 16:36:23

恭喜恭喜

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10 楼

尔晴 5555745

尔晴

2020-9-1 17:33:39

恭喜child，终于有了大满贯的好友

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如果猫长大，我就会趴在它头上。
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11 楼

child 1065453

child

 
 
2020-9-1 19:56:25
伟二不是你好友？
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

2020-9-2 9:24:46
不是，太后你快说说爵爷
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如果猫长大，我就会趴在它头上。
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child 1065453

child

 
 
2020-9-1 17:55:55

恭喜恭喜！！

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在地狱中仰望天堂
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12 楼

夜雨独行 4194684

夜雨独行

2020-9-1 18:54:59

腻害~~~~

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13 楼

Leo我菜故我在 743353

Leo我菜故我在

2020-9-1 23:14:24

恭喜恭喜呀！

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沐人为心，沐心为性。
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14 楼

璐乐 4977567

璐乐

2020-9-2 12:50:08

小跟班=影弈

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15 楼

我爷爷爷 170903289

我爷爷爷

 
 
2020-9-2 19:08:29
换人了
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

2020-9-3 11:11:13
你装啥呢，换了好几个号而已，比如“潢川印象 ”，“这个杀手不太冷”“西西里的美丽传说”“假如爱有天意”
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我爷爷爷 170903289

我爷爷爷

2020-9-3 19:50:02
你大号是谁
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

 
 
2020-9-2 16:42:47

恭喜，大佬

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收金敏01麻吉的部屋，单张或者屋顶
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16 楼

留浪 2123644

留浪

 
 
2020-9-2 19:08:08
哟，你回归了？还想找你问事情
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

 
 
2020-9-2 20:19:30
阅，好。
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公主说：“啥？”
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17 楼

站着看球 3029766

站着看球

2020-9-3 14:25:43

恭喜太后 哈哈哈

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无疾而终
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18 楼

Amandaa 5120626

Amandaa

2020-9-4 0:23:56

好厉害啊！撒花撒花

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莫若无人境 醉卧看塔斜
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19 楼

我就是一一 15982027

我就是一一

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