【2020道具卡寨卡邀请赛】

本以为卡片已经是最后的时刻，没想到随着小助手上任，卡片似乎重焕生机，每周一轮的新卡或者限量，给大家惊喜。看着这一批批质量高地离谱的卡片，不由技痒，时隔两年，再次站在了这里，翻开沉寂已久的一篇篇寨卡帖子，心中……好了废话太多了，开始吧！
活动介绍：
本次活动以邀请选手参赛的形式开展。
邀请选手名单暂定如下：
chlid
dis
LedgeGrating
maryandmax
Ten-minut
丢丢
发条
怪盗基德
果冻泥
卷卷
杰洛齐贝林
老家伙
落落九才
三四五
深山原始人
树叶上的天空
太后
丸子
小雪
小火材
（有认识帮忙召唤一下，谢谢！）
（欢迎推荐，后续可补充）
非邀请的选手不能参加正赛，发表的作品如符合规则，可参与参与奖摇奖。
参赛规则：
以主题相关的影片或者影片场景为内容发挥各位的设计、创意才能，依照官方规格设计制作自己的限量或普卡套装。
A（受邀选手）
主题：道具卡
奖品：
优秀奖3名：
第一：15奥斯卡一套
第二：梦露一套
第三：姜文一套
安慰奖1-5名：十周年上一套
B（非受邀选手）
主题：自选
奖品
参与奖5名：陈凯歌一套
（摇奖方式抽取）
活动时间：即日起至10月10号10点10分
参赛流程：
1、参赛选手单独开帖，题目以【2020寨卡邀请赛】开头，帖子里附上参赛作品（需含有至少五张单卡、卡套、海报）。
2、将参赛贴的链接回复到本贴沙发层。
作品规格：请参照限量卡版式或普卡版式。
注意:海报宽度必须小于等于500px，否则会影响美观。
评选规则：
1、活动结束后，所有作品会由神秘评委评选，后由管理员蚊子颁发奖项。
2、评选结束公布日期为：截止日后1-3天，大概吧╮(‵▽′)╭
注意事项：
1、以下情况作品将被视为无效作品:
a，跑题作品
b，以往别人发过的作品
2、尽量发挥创造才能，选择不同素材，从不同角度设计制作。
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