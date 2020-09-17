【2020道具卡寨卡邀请赛】

本以为卡片已经是最后的时刻，没想到随着小助手上任，卡片似乎重焕生机，每周一轮的新卡或者限量，给大家惊喜。看着这一批批质量高地离谱的卡片，不由技痒，时隔两年，再次站在了这里，翻开沉寂已久的一篇篇寨卡帖子，心中……好了废话太多了，开始吧！

活动介绍：

本次活动以邀请选手参赛的形式开展。

邀请选手名单暂定如下：

chlid

dis

LedgeGrating

maryandmax

Ten-minut

丢丢

发条

怪盗基德

果冻泥

卷卷

杰洛齐贝林

老家伙

落落九才

三四五

深山原始人

树叶上的天空

太后

丸子

小雪

小火材

（有认识帮忙召唤一下，谢谢！）

（欢迎推荐，后续可补充）

非邀请的选手不能参加正赛，发表的作品如符合规则，可参与参与奖摇奖。

参赛规则：

以主题相关的影片或者影片场景为内容发挥各位的设计、创意才能，依照官方规格设计制作自己的限量或普卡套装。

A（受邀选手）

主题：道具卡

奖品：

优秀奖3名：

第一：15奥斯卡一套

第二：梦露一套

第三：姜文一套

安慰奖1-5名：十周年上一套

B（非受邀选手）

主题：自选

奖品

参与奖5名：陈凯歌一套

（摇奖方式抽取）

活动时间：即日起至10月10号10点10分

参赛流程：

1、参赛选手单独开帖，题目以【2020寨卡邀请赛】开头，帖子里附上参赛作品（需含有至少五张单卡、卡套、海报）。

2、将参赛贴的链接回复到本贴沙发层。

作品规格：请参照限量卡版式或普卡版式。

注意:海报宽度必须小于等于500px，否则会影响美观。

评选规则：

1、活动结束后，所有作品会由神秘评委评选，后由管理员蚊子颁发奖项。

2、评选结束公布日期为：截止日后1-3天，大概吧╮(‵▽′)╭

注意事项：

1、以下情况作品将被视为无效作品:

a，跑题作品

b，以往别人发过的作品

2、尽量发挥创造才能，选择不同素材，从不同角度设计制作。