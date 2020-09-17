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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【2020道具卡寨卡邀请赛】

【2020道具卡寨卡邀请赛】

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2020-9-17 13:10:26

 

本以为卡片已经是最后的时刻，没想到随着小助手上任，卡片似乎重焕生机，每周一轮的新卡或者限量，给大家惊喜。看着这一批批质量高地离谱的卡片，不由技痒，时隔两年，再次站在了这里，翻开沉寂已久的一篇篇寨卡帖子，心中……好了废话太多了，开始吧！

 

活动介绍：

 

本次活动以邀请选手参赛的形式开展。

 

邀请选手名单暂定如下：

chlid

dis

LedgeGrating

maryandmax

Ten-minut

丢丢

发条

怪盗基德

果冻泥

卷卷

杰洛齐贝林

老家伙

落落九才

三四五

深山原始人

树叶上的天空

太后

丸子

小雪

小火材

（有认识帮忙召唤一下，谢谢！）

（欢迎推荐，后续可补充）

 

 

非邀请的选手不能参加正赛，发表的作品如符合规则，可参与参与奖摇奖。

 

参赛规则：

以主题相关的影片或者影片场景为内容发挥各位的设计、创意才能，依照官方规格设计制作自己的限量或普卡套装。

 

 

A（受邀选手）

 

主题：道具卡

 

奖品：

优秀奖3名：

第一：15奥斯卡一套

第二：梦露一套

第三：姜文一套

安慰奖1-5名：十周年上一套

 

 

B（非受邀选手）

 

主题：自选

 

奖品

参与奖5名：陈凯歌一套

（摇奖方式抽取）

 

 

 

活动时间：即日起至10月10号10点10分

 

 

 

参赛流程：

 

1、参赛选手单独开帖，题目以【2020寨卡邀请赛】开头，帖子里附上参赛作品（需含有至少五张单卡、卡套、海报）。

 

2、将参赛贴的链接回复到本贴沙发层。

 

 

作品规格：请参照限量卡版式或普卡版式。

 

注意:海报宽度必须小于等于500px，否则会影响美观。

 

 

 

评选规则：

 

1、活动结束后，所有作品会由神秘评委评选，后由管理员蚊子颁发奖项。

 

2、评选结束公布日期为：截止日后1-3天，大概吧╮(‵▽′)╭

 

 

 

注意事项：

 

1、以下情况作品将被视为无效作品:

 

a，跑题作品

 

b，以往别人发过的作品

 

2、尽量发挥创造才能，选择不同素材，从不同角度设计制作。

 

上一页12

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楼主

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2020-9-17 16:00:05

---仅- 供- 参- 考---


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1 楼

神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

 
 
2020-9-17 16:53:01
杰洛齐贝林 是小号 不能参赛
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

 
 
2020-9-17 16:03:10

签到处

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2 楼

神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

 
 
2020-9-17 16:15:41
前来拍打罚罚o(*￣▽￣*)ブ
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如果猫长大，我就会趴在它头上。
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child 1065453

child

2020-9-17 16:22:28
前来拍打阿喵～
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

2020-9-17 16:30:31
罚罚不服，拍了回去
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

2020-9-17 17:56:11
前来拍打everybody
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你的手指在钢琴上翩翩起舞，我的弓弦在提琴上摇曳生姿。 I’ve Loved You So Long....
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Curlylin 1455285

Curlylin

 
 
2020-9-17 16:20:01
没太看懂，主题是道具卡是个什么意思？……
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我们既要敢于面对一个糟糕的世界，也要敢于相信一个美好的世界。
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3 楼

LedgeGrating 1165822

LedgeGrating

 
 
2020-9-17 16:22:03
实不相瞒 我也没看懂 做道具卡 要做五张 还要一个主题？😓
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

2020-9-17 16:26:18
握手
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我们既要敢于面对一个糟糕的世界，也要敢于相信一个美好的世界。
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LedgeGrating 1165822

LedgeGrating

2020-9-17 16:29:25
哈哈哈哈哈啊哈，出bug了，至少五张吧，主题就是道具卡
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

2020-9-17 16:30:19
财神卡啊，箱子卡啊，做出和官卡不同功能的道具卡片
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

 
 
2020-9-17 16:21:16

可惜没空参与。支持一下活动，需要赞助吗？

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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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4 楼

丸子汉 4915635

丸子汉

 
 
2020-9-17 16:29:40
技术指导吧
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

 
 
2020-9-17 16:28:59

可惜没空参与。支持一下活动，需要赞助吗？

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时光不早
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5 楼

乂丢丢 10317548

乂丢丢

 
 
2020-9-17 16:37:56
赞助直接发给你喜欢的那套就行
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

 
 
2020-9-17 16:46:31
赞助一张玛歌皇后给我最喜欢的单张道具卡！
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勇敢点，别怕。
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6 楼

发条天使 912188

发条天使

 
 
2020-9-17 16:57:36
可惜没空参加，预祝活动成功！
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勇敢点，别怕。
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发条天使 912188

发条天使

2020-9-17 17:57:13
谢谢
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

 
 
2020-9-17 17:58:15
占个座位 忙完这一阵来哈哈哈哈 我已经好久没动手手了
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你的手指在钢琴上翩翩起舞，我的弓弦在提琴上摇曳生姿。 I’ve Loved You So Long....
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7 楼

Curlylin 1455285

Curlylin

 
 
2020-9-17 19:10:20
等动起手来，可要手下留情啊
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

 
 
2020-9-18 10:12:45

从来都是海报党的。。。只能路过了

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人生如此，浮生如斯，缘生缘死，谁知，谁知？
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8 楼

陪果冻泥度过漫长岁月 5597060

陪果冻泥度过漫长岁月

 
 
2020-9-18 18:47:54
这还不容易，找个海报，然后起一个道具名字
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

2020-9-18 19:59:13
我竟无言以对。。。。。。。。。。。。。。。。
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人生如此，浮生如斯，缘生缘死，谁知，谁知？
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陪果冻泥度过漫长岁月 5597060

陪果冻泥度过漫长岁月

 
 
2020-9-18 17:47:43

前来支持了！最近卡片出卡节奏太活跃了。

道具卡，好难啊！好长时间没寨过卡了，活动活动脑子，希望能做出好玩的东西！支持支持！

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家人是比梦想更重要的事情。 真正的死亡是世界上再没有一个人记得你。
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9 楼

树叶上的天空 2735810

树叶上的天空

 
 
2020-9-18 18:48:10
期待耗子力作
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神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

 
 

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