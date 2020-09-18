【2020道具卡寨卡邀请赛】来自一个只会用画图板的我做出的作品

1，还在为合卡断卡而烦恼吗，请使用魔形女牌变形卡，可变形成任何指定普卡。售价2000金币。

2，在卡片中心累计消费100W金币即可解锁VIP会员卡，卡片效果被动存在，无需使用，当然，也无法叠加（可以与313半价叠加）。持有此卡，在卡片中心消费打7折。（我想不出什么电影里拿vip卡的画面，就酱~）

3，众所周知，卡片大富翁内，包裹和已合成套装都是随机排列的，其实这都是有意为之。下面隆重推出搬运卡，使用此卡后，可自由移动包裹，仓库内卡片以及合成套装的位置，摆放出您想要的样子。从此，开启您的个性晒卡之路。低级版售价10000金币，效果持续24小时。高级版1000000金币，高级道具卡可无限使用。

4，还在为天天被打劫而烦恼吗，还在刷限量时候担惊受怕吗，还在日复一日被奴隶吗（这里点名太后~），隐形卡，使君无忧。使用该卡后，24小时内，无法被搜索到，无法被奴隶，你将会从好友列表里消失，你的信息将不会出现在好友动态中。（当然，如果你在拍卖喊话，或者主动和玩家交易，主动在拍卖购买物品，道具卡效果自动失效）。售价20000金币。（这个透明人的图画好像不清楚，随便了，反正是隐形卡，就当看不见~）

5，有人只想刷A组，有人只想刷B组，好了，不要吵啦，全新道具搜捕卡，指哪打哪！使用该卡24小时后，可使指定的普卡刷新几率大幅提高（最多指定3种）售价50000金币。（我就是随便找了一个猎人的图片~）