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【2020道具卡寨卡邀请赛】来自一个只会用画图板的我做出的作品

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2020-9-18 23:29:30

1，还在为合卡断卡而烦恼吗，请使用魔形女牌变形卡，可变形成任何指定普卡。售价2000金币。

2，在卡片中心累计消费100W金币即可解锁VIP会员卡，卡片效果被动存在，无需使用，当然，也无法叠加（可以与313半价叠加）。持有此卡，在卡片中心消费打7折。（我想不出什么电影里拿vip卡的画面，就酱~）

3，众所周知，卡片大富翁内，包裹和已合成套装都是随机排列的，其实这都是有意为之。下面隆重推出搬运卡，使用此卡后，可自由移动包裹，仓库内卡片以及合成套装的位置，摆放出您想要的样子。从此，开启您的个性晒卡之路。低级版售价10000金币，效果持续24小时。高级版1000000金币，高级道具卡可无限使用。

4，还在为天天被打劫而烦恼吗，还在刷限量时候担惊受怕吗，还在日复一日被奴隶吗（这里点名太后~），隐形卡，使君无忧。使用该卡后，24小时内，无法被搜索到，无法被奴隶，你将会从好友列表里消失，你的信息将不会出现在好友动态中。（当然，如果你在拍卖喊话，或者主动和玩家交易，主动在拍卖购买物品，道具卡效果自动失效）。售价20000金币。（这个透明人的图画好像不清楚，随便了，反正是隐形卡，就当看不见~）

5，有人只想刷A组，有人只想刷B组，好了，不要吵啦，全新道具搜捕卡，指哪打哪！使用该卡24小时后，可使指定的普卡刷新几率大幅提高（最多指定3种）售价50000金币。（我就是随便找了一个猎人的图片~）

好了，海报和卡套我反正是不会做了。就这样。

 

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合力为零

楼主

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2020-9-19 9:45:30

隐形卡不错~

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沐人为心，沐心为性。
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1 楼

璐乐 4977567

璐乐

2020-9-19 11:27:47

西西弗斯那张超赞~

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2 楼

Kopfkino 9575656

Kopfkino

2020-9-19 12:43:47

变形卡---哎呦，这个不错哦，让有囤积居奇想法的无机可乘，也可一定程度消除不流通的缺卡烦恼，不过售价要高一点，至少4800，可以考虑！

会员卡---一种促销手段，有没有实际意义有待讨论，暂不驳回！

搬运卡---叫管理员系统参数设置或调整一下就可达到同样效果，只是管理员太忙没在这上面花时间改善而已，驳回！

隐形卡---被打劫见不得人是吗？已经取消打劫卡销售了，还想怎样？使用“范伟”是很公平的一件事情，非要脱裤子放屁？驳回！

搜捕卡---有点无聊，以后你是不是还想只掉限量，不掉普卡？动机不纯，驳回！

何幼安---楼主的奇思怪想活跃了气氛，管理员可考虑给予该话题奖励3分。

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我做事就是这样
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3 楼

晓棠 2342790

晓棠

2020-9-19 12:50:21

vip可以用布鲁斯维恩，I'm rich。

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看看药丸
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4 楼

罗马假日办 2188499

罗马假日办

2020-9-19 14:53:23

变形卡我以前做过类似的，叫百变卡，选片是变形怪杰~

隐身卡我以前也做过，选片是神奇四侠里的隐形女，不过作用和你的有一点差别~

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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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5 楼

丸子汉 4915635

丸子汉

2020-9-19 21:29:20

这就是玩卡片的快乐么，还是真爱粉才会有的快乐？

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图片加载失败！
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6 楼

神罚_mrcj 3242109

神罚_mrcj

2020-9-20 16:36:54

支持，第1和第4个

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进卡片大富翁微信群，发伞消息第一时间掌握。官方邀请帖：http://group.mtime.com/card/discussion/3966434/
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7 楼

See兄 1058296

See兄

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